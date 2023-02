Top 10 kem trị mụn cho da dầu sạch mụn, khô thoáng được khuyên dùng

Dùng kem trị mụn đúng cách sẽ giúp cồi mụn khô nhanh, da bớt tiết dầu và ngăn mụn mới xuất hiện

Làm thế nào để lựa chọn được kem trị mụn cho da dầu?

Lựa chọn kem trị mụn cho da dầu không hề dễ dàng. Nếu chọn sai kem, làn da vừa không hết mụn, vừa dễ bị kích ứng, bùng mụn nhiều hơn. Dưới đây là một số tiêu chí được chuyên gia da liễu gợi ý, giúp bạn "sàng lọc" ra loại kem phù hợp, hiệu quả cao:

Nên chọn kem trị mụn có kết cấu mỏng nhẹ, dạng gel, thẩm thấu nhanh, giúp da tránh được tình trạng bít tắc lỗ chân lông.

Ưu ái các thành phần như: Acid Salicylic, Axit Glycolic, Benzoyl Peroxide, Retinol. Vì những thành phần này có khả năng kháng viêm, kháng khuẩn và làm gom cồi mụn nhanh chóng mà không gây ảnh hưởng đến da. Bên cạnh đó, bạn có thể chọn những thành phần thiên nhiên lành tính, không gây kích ứng da.

Chọn sản phẩm từ những thương hiệu nổi tiếng được nhiều người tin dùng. Tránh mua kem trị mụn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có thương hiệu hoặc không được kiểm định rõ ràng từ bộ y tế.

Gợi ý 10 kem trị mụn cho da dầu đang được các chuyên gia da liễu khuyên dùng

Với 10 kem trị mụn hiệu quả dưới đây, chắc chắn bạn sẽ tìm được sản phẩm phù hợp cho làn da luôn khỏe đẹp, rạng rỡ.

1. Kem chấm mụn Paula’s Choice Clear Regular Strength Daily Skin Clearing Treatment With 2.5% Benzoyl Peroxide

Đây là sản phẩm chuyên giảm mụn viêm của Paula’s Choice - Hãng dược mỹ phẩm "nức tiếng" tại Mỹ. Trong sản phẩm có chứa 2.5% Benzoyl Peroxide và nhiều thành phần làm dịu da, giảm kích ứng. Làn da của bạn sẽ giảm mụn, giảm sưng viêm nhanh chóng và ngăn ngừa mụn mới xuất hiện.

Kem chấm mụn Paula’s Choice Clear Regular Strength Daily Skin Clearing Treatment With 2.5% Benzoyl Peroxide

Thành phần chính: 2.5% Benzoyl Peroxide, Allantoin, tinh dầu hoa cúc.

Ưu điểm:

Thiết kế tuýp màu xanh nhẹ nhàng, dung tích 67ml nên dùng được khá lâu, tiết kiệm.

Kết cấu dạng cream gel, mỏng nhẹ, không màu, thấm nhanh, khi thoa lên vùng mụn tạo một lớp matte và không bị bóng nhờn.

Các nốt mụn đỏ xẹp trong vòng 1 ngày, cồi mụn khô nhanh, da bớt mẩn đỏ, kích ứng.

Kết hợp với kem dưỡng ẩm da sẽ không bong tróc hay khô nhiều như một số sản phẩm trị mụn chứa Benzoyl Peroxide khác.

Tình trạng mụn trứng cá giảm hẳn sau 4 tuần sử dụng kem.

Rất phù hợp với những làn da khỏe, bị mụn theo mảng.

2. Tinh chất giảm mụn và kiểm soát nhờn MartiDerm Acniover Serum

Sản phẩm trị mụn này đến từ hãng MartiDerm của Đức, giúp điều trị mụn tận gốc. Đồng thời nhanh chóng làm dịu các vùng da sưng, tấy đỏ, kháng khuẩn, kháng viêm, ngăn ngừa mụn lan rộng và tái phát trở lại. Tinh chất MartiDerm Acniover Serum còn giúp cân bằng độ ẩm, điều tiết bã nhờn, hỗ trợ se khít lỗ chân lông, làm mờ thâm sau mụn và nuôi dưỡng làn da sáng mịn, tươi trẻ, hạn chế các dấu hiệu lão hóa.

Tinh chất trị mụn MartiDerm Acniover Serum

Thành phần chính: Niacinamide 2%, Prebiotics, Probiotics, Citric Acid, Propanediol, chiết xuất tảo Chlorella, hoa sen.

Ưu điểm:

Thiết kế chai serum thủy tinh chắc chắn, trong suốt, thấy rõ lượng serum bên trong và có nắp ấn tiện lợi cho việc lấy lượng serum cần dùng

Kết cấu dạng lotion, hương thơm dịu nhẹ, thẩm thấu nhanh, không tạo cảm giác bết dính, bí da hay nặng mặt.

Cải thiện rõ rệt tình trạng mụn trứng cá, mụn đầu đen.

Làm dịu tức thì ngay sau khi sử dụng. Giảm sưng, tấy đỏ, hạn chế mụn lan rộng và tái phát.

Có thành phần dưỡng ẩm nên da có độ mềm nhất định, không bị khô.

Điều tiết dầu nhờn hiệu quả, làn da thông thoáng, không đổ dầu thừa, bã nhờn.

Hỗ trợ làm mờ các nếp nhăn liti, da săn chắc, đều màu hơn.

Sản phẩm không chứa cồn và paraben nên không gây kích ứng khi sử dụng.

Giá tham khảo: 880.0000đ/ 30ml

3. Gel chấm mụn giảm viêm FLOSLEK Anti Acne Spot Gel For Imperfections

Đây là kem trị mụn cho da dầu của thương hiệu FLOSLEK Ba Lan. Với 94% thành phần thiên nhiên, sản phẩm giúp làm giảm 77% tình trạng mụn trứng cá và 67% mụn "breakout" bùng phát trở lại. Đồng thời giúp giảm viêm sưng, kháng khuẩn, điều tiết bã nhờn, giảm nguy cơ hình thành mụn và phục hồi, làm lành các vết thương do mụn gây ra.

Gel chấm mụn Anti Acne Spot Gel For Imperfections

Thành phần chính: Panthenol, Propylene Glycol, Niacinamide, Allantoin, chiết xuất hạt dẻ ngựa, nấm men.

Ưu điểm:

Thiết kế tuýp dài, nhỏ gọn, bắt mắt với tone màu trắng - xanh lá, dễ sử dụng và mang theo.

Làm khô cồi mụn nhanh chóng, giảm viêm sưng tấy, cải thiện tốt các đốm mụn đầu đen, mụn trứng cá, mụn sưng viêm, mụn mủ…

Có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm và loại bỏ tế bào chết, làm sạch sâu giúp lỗ chân lông. Từ đó ngăn ngừa các nốt mụn xuất hiện trở lại.

Loại bỏ lượng dầu thừa trên da, ngăn ngừa hình thành thâm sẹo sau mụn.

Lành tính cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

4. Gel trị mụn từ mật ong dành cho nam và nữ Manuka Honey Gel Living Nature

Đây là sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu Living Nature, được chứng nhận là sản phẩm hữu cơ an toàn. Đồng thời vượt qua được các kiểm định chất lượng của các tổ chức uy tín BDIH của Đức và Thế Giới, đạt nhiều chứng nhận. Manuka Honey Gel Living Nature giúp điều trị mụn trứng cá, mụn mủ, mụn đầu đen, mụn nội tiết, mụn do kích ứng hay nhiễm corticoid. Cũng như làm dịu da sưng tấy, ửng đỏ do mụn và bảo vệ da khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn, ngừa mụn tái phát.

Gel trị mụn Manuka Honey Gel Living Nature

Thành phần chính: Mật ong Manuka, dầu Manuka, chiết xuất lá phormium tenax, tinh chất Tocopherol từ lõi gỗ cây Totara.

Ưu điểm:

Thiết kế dạng tuýp với màu đen - trắng chủ đạo.

Kết cấu dạng gel, dễ dàng thấm sâu bên trong da, không gây nhờn rít hay bưng bít lỗ chân lông.

Mùi khá nồng như mùi tinh dầu tràm, nhưng sau khi thoa sẽ chỉ nghe mùi thoang thoảng, khá dễ chịu.

Cải thiện rõ rệt tình trạng mụn đầu đen, mụn trứng cá, mụn mủ.

Làm dịu làn da đang bị sưng tấy, viêm nhức, sưng đỏ chỉ sau vài giờ sử dụng.

Không gây khô da, bong tróc, không gây kích ứng các vùng da xung quanh.

Giá tham khảo: 800.000đ/ 50ml

5. Gel giảm mụn trong 4 giờ Murad Rapid Relief Acne Spot Treatment

Đây là kem trị mụn đến từ Murad - Hãng dược mỹ phẩm hàng đầu Hoa Kỳ. Sản phẩm giúp giảm mụn cấp tốc chỉ sau 4 giờ, kháng khuẩn và kiểm soát lượng dầu thừa trên da, thanh tẩy lớp tế bào chết, ngăn ngừa mụn. Bên cạnh đó, các vết thâm mụn sẽ mờ đi trông thấy.

Gel giảm mụn Murad Rapid Relief Acne Spot Treatment

Thành phần chính: Salicylic acid 2.0%, chiết xuất gỗ thông, cỏ xạ hương, Silica.

Ưu điểm:

Thiết kế dạng tuýp mềm, nhỏ gọn và có đầu ra nhỏ, dễ tinh chỉnh lượng gel cần dùng.

Kết cấu dạng gel trong suốt, không gây bết dính, tán đều trên da, không gây mất thẩm mỹ sau khi thoa.

Trị mụn cấp tốc chỉ trong 4 giờ với những nốt mụn viêm sưng.

Làm dịu nhanh vùng da bị sưng viêm, tấy đỏ và không làm khô da.

Loại bỏ mụn tận gốc và ngăn chặn các nốt mụn quay trở lại.

Công thức nhẹ nhàng, được kiểm nghiệm an toàn.

Giá tham khảo: 858.000đ/ 15ml

6. Kem làm giảm mụn Bioderma Sebium Global

Sản phẩm này đến từ thương hiệu Bioderma nổi tiếng của Pháp, được nhiều bác sĩ da liễu khuyên chọn. Đặc biệt là người có da dầu, da hỗn hợp hoặc nhạy cảm, gặp tình trạng mụn đầu đen, mụn cám, mụn sưng viêm. Bioderma Sebium Global giúp điều trị mụn, điều tiết hoạt động của tuyến bã nhờn, giúp da khô thoáng, không bị bóng dầu. Đồng thời cấp ẩm, trả lại sự mịn màng cho làn da và ngăn ngừa sẹo về sau.

Kem trị mụn Bioderma Sebium Global

Thành phần chính: Citric Acid, Glycerin, Zinc Gluconate, AHA, BHA, chiết xuất lá bạch quả.

Ưu điểm:

Thiết kế tuýp nhựa tinh tế trong màu trắng - xanh lá.

Kem thấm rất nhanh, không nhờn dính, làn da dầu sẽ khô ráo, mang lại cảm giác dễ chịu khi dùng.

Loại bỏ da chết nhẹ nhàng, thông thoáng lỗ chân lông, giảm tình trạng sần sùi và ngăn chặn sự xuất hiện của mụn đầu đen.

Trị mụn hiệu quả nhưng không gây khô da nhờ có các thành phần dưỡng ẩm tốt.

Lượng bã nhờn, dầu thừa trên da giảm hẳn, giúp ngăn ngừa hình thành mụn mới.

Giá tham khảo: 390.000đ/ 40ml

7. Gel trị mụn ngừa thâm sẹo SVR Sebiaclear Cicapeel

Đây là sản phẩm của hãng dược mỹ phẩm Pháp- SVR, thích hợp với làn da bị mụn đầu đen, mụn trứng cá, mụn sưng viêm, mụn mủ. Đặc biệt, với da dầu và hỗn hợp thiên dầu, da mụn nhạy cảm thì SVR Sebiaclear Cicapeel sẽ là "chân ái". Làn da sưng viêm sẽ được làm dịu nhanh Đồng thời loại bỏ tế bào chết hiệu quả, ngăn ngừa tình trạng bít tắc lỗ chân lông, loại bỏ lượng dầu thừa trên da và ngăn ngừa, điều trị mụn hiệu quả. Hạn chế sẹo, vết thâm sau điều trị, giúp làn da mịn màng, đều màu.

Gel trị mụn ngừa thâm sẹo SVR Sebiaclear Cicapeel

Thành phần chính: Gluconolactone, Salicylic Acid, Sarcosine, Glycerin.

Ưu điểm:

Thiết kế dạng tuýp nhỏ gọn có nắp, dễ kiểm soát lượng gel cần dùng, đảm bảo vệ sinh, dễ mang theo.

Kết cấu dạng gel trong suốt, có mùi hương dịu nhẹ. Kem sẽ thẩm thấu nhanh vào da, không nhờn dính, không làm rát da.

Thành phần lành tính, không chứa chất gây kích ứng như paraben, xà phòng, cồn, chất tạo màu, hương liệu.

Làm dịu nhanh chóng cảm giác ngứa, căng rát, kích ứng tại các đốm mụn bị viêm.

Các triệu chứng sưng viêm giảm hẳn sau vài ngày sử dụng, mụn không phát triển thêm.

Không gây khô, bong tróc da.

Phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

Giá tham khảo: 415.000đ/ 15ml

8. Gel chấm mụn Image Clear Cell Clarifying Salicylic Blemish Gel

Sản phẩm nằm trong bộ sản phẩm trị mụn Clear Cell của hãng dược mỹ phẩm Image Skincare Hoa Kỳ. Giúp làm dịu và giảm đỏ của các nốt mụn sưng viêm, ngăn ngừa mụn mới, giảm các vết thâm mụn, cho làn da đều màu. Đồng thời loại bỏ tế bào chết, giảm thiểu tình trạng bít tắc lỗ chân lông và cân bằng lượng dầu thừa, giúp da khô thoáng.

Gel chấm mụn Image Clear Cell Clarifying Salicylic Blemish Gel

Thành phần chính: 2% Salicylic Acid (BHA), phức hợp tảo biển, quả tiêu Úc, chiết xuất từ gừng và vỏ quế.

Ưu điểm:

Tuýp nhựa nhỏ gọn với dung tích chỉ 14g, dễ sử dụng, mang theo.

Kết cấu dạng gel mỏng nhẹ trong suốt, dễ dàng thoa đều trên da, không để lại cảm giác bết rít, cho làn da thoáng mịn.

Điều trị dứt điểm các nốt mụn đầu trắng, mụn sưng viêm, giảm thâm mụn, mẩn đỏ.

Da không bị khô, kích ứng, được làm dịu nhanh cảm giác khó chịu do mụn sưng viêm, tấy đỏ.

Giá tham khảo: 835.000đ/ 14g

9. Gel giảm mụn BABÉ STOP AKN Spot Control Gel

Sản phẩm này đến từ thương hiệu Babe Laboratorios của Tây Ban Nha, giúp giảm viêm và làm khô cồi mụn, kiểm soát dầu nhờn và ngăn ngừa hình thành mụn. Đồng thời giúp dưỡng ẩm, thúc đẩy quá trình lành thương, cho da phục hồi, ngăn ngừa sẹo mụn và chống kích ứng, giảm mẩn đỏ trên da.

Gel giảm mụn BABÉ STOP AKN Spot Control Gel

Thành phần chính: Cytobiol Iris 5%, Glycolic Acid 7%, Zinc PCA 0.05% và Jojoba Active 0.6%

Ưu điểm:

Thiết kế tuýp nhỏ gọn, đơn giản, với dung tích chỉ 15ml, dễ dàng mang theo, sử dụng.

Chất gel trong suốt, thấm nhanh, không lo bít tắc lỗ chân lông hoặc lộ kem mất thẩm mỹ.

Có khả năng giảm viêm, làm khô cồi và điều trị mụn hiệu quả cải thiện sau 24 giờ.

Dùng được cả trên những làn da sau khi lấy nhân mụn. Giúp đẩy nhanh quá trình lành thương và tiêu diệt mụn triệt để.

Được chuyên gia khuyên dùng cho da dầu, da hỗn hợp thiên dầu hoặc da mụn.

Giá tham khảo: 309.000đ/ 15ml

10. Kem trị mụn Cerave Acne Control Gel với AHA và BHA

Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu mỹ phẩm Cerave nổi tiếng tại Hoa Kỳ với khả năng đánh bay mụn trứng cá tận gốc, ngăn ngừa mụn mới hình thành. Bên cạnh đó, Cerave Acne Control Gel còn làm dịu và khôi phục hàng rào bảo vệ cho làn da luôn khỏe đẹp.

Kem trị mụn Cerave Acne Control Gel với AHA và BHA

Thành phần chính: Glycolic, Lactic Acids (AHAs), Salicylic acid (BHA), Ceramides, Niacinamide (Vitamin B3).

Ưu điểm:

Thiết kế tuýp đơn giản trong tone trắng - xanh sạch sẽ, dung tích nhỏ, dễ dàng đem theo bên người để sử dụng khi cần.

Kết cấu dạng gel trong suốt, thấm nhanh, không gây bóng nhờn.

Làm khô cồi mụn nhanh nhưng không gây khô da, khó chịu.

Cải thiện rõ rệt tình trạng mụn trứng cá, ngăn ngừa mụn mới hình thành.

Lỗ chân lông se khít hơn nếu kiên trì sử dụng sản phẩm trong vài tháng.

Bề mặt da được làm sạch, ít đổ dầu hơn và mịn màng hơn.

Da được làm dịu, giảm sưng viêm, khó chịu do các nốt mụn bùng phát.

Không chứa dầu, không chứa cồn, dịu nhẹ trên da, không kích ứng.

Giá tham khảo: 390.000đ/ 40ml

Trên đây là top 10 loại kem trị mụn cho da dầu đến từ những thương hiệu đình đám thế giới, được giới chuyên gia khuyên dùng. Tùy vào tình trạng mụn, tài chính mà bạn có thể chọn được sản phẩm ưng ý nhất. Chúc bạn sớm lấy lại làn da láng mịn, sạch mụn tận gốc.