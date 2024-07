Top 10 kem trị sẹo rỗ, sẹo lõm hiệu quả tại nhà với cả sẹo lâu năm

1. Kem trị sẹo rỗ, sẹo lõm Rejuvaskin Scar Esthetique

Top 1 kem trị sẹo rỗ, sẹo lõm chắc chắn phải gọi tên "con cưng" đến từ thương hiệu Rejuvaskin với hơn 35 năm nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Đây cũng là thương hiệu chuyên về trị sẹo đã có mặt ở hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới và chữa lành hơn 4 triệu vết sẹo. Kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique với công thức độc quyền kết hợp cùng 2 Polypeptide và 23 hoạt chất thiên nhiên thúc đẩy tăng sinh collagen, elastin làm đầy sẹo rỗ và sẹo lõm nhanh chóng. Bên cạnh đó, Scar Esthetique còn bổ sung độ ẩm chuyên sâu làm mềm vết sẹo, hạn chế xơ cứng ngăn ngừa tình trạng co kéo và dưỡng da trắng sáng làm mờ sẹo thâm hiệu quả. Kiểm nghiệm lâm sàng cho thấy, vết sẹo thâm mờ dần lấy lại sự đều màu chỉ 4 tuần và sẹo rỗ, sẹo lõm được làm đầy chỉ sau 8 tuần sử dụng đều đặn. Hiệu quả với cả sẹo rỗ, sẹo lõm và sẹo thâm mới và lâu năm.

Thành phần chính: Chiết xuất từ củ hành, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Glucosamine, Vitamin C, Coenzyme Q-10, dẫn xuất Vitamin A, bơ hạt mỡ.

Ưu điểm nổi bật:

Tăng cường sản sinh collagen làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm cho làn da dần lấy lại sự phẳng mịn.

Hiệu quả rõ rệt từ người dùng review chỉ sau 4-8 tuần sử dụng đều đặn, 90.9% người dùng cho biết sẹo được lấp đầy, mềm và sáng hơn mà không ghi nhận bất cứ trường hợp kích ứng, dị ứng nào.

Bổ sung độ ẩm làm mềm vết sẹo và dưỡng da tươi sáng đều màu hơn ngăn ngừa hình thành sẹo thâm.

Khả năng kháng viêm, kháng khuẩn giúp làn da vùng sẹo bị tổn thương nhanh chóng được phục hồi khỏe đẹp trở lại.

Ức chế tăng sinh melanin làm mờ sẹo thâm nhanh chóng trả lại làn da trắng sáng đều màu.

Bảo vệ vùng da tổn thương khỏi bụi bẩn, ô nhiễm và ngăn ngừa sẹo hình thành phức tạp với một một lớp màng.

Hiệu quả rõ rệt không chỉ với cả sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo thâm mới mà cả sẹo lâu năm.

Dùng Scar Esthetique kết hợp sau liệu trình thẩm mỹ như laser, lăn kim, TCA…

Kết cấu dạng cream mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng mà không gây bết dính hay cảm giác bưng bít nặng mặt sau khi apply lên da.

Thiết kế dạng tuýp và dung tích đa dạng với 10ml, 30ml và 60ml đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng.

Bảng thành phần cao cấp không chứa hương liệu và được FDA - Hoa Kỳ kiểm định an toàn cho cả làn da nhạy cảm. An toàn với cả trẻ em trên 3 tuổi.

Scar Esthetique phù hợp với những vết sẹo nào?

Sản phẩm chuyên biệt dành cho những người bị sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm do mụn, do thủy đậu, do tẩy nốt ruồi. Hay những ai có sẹo do bỏng bô, bỏng nước sôi, bỏng dầu ăn, bỏng do dụng cụ làm đẹp. Đây cũng là sản phẩm phù hợp với những vết sẹo do gãi ngứa trầy xước da, muỗi và côn trùng cắn. Hay sẹo lõm, sẹo thâm sau té ngã, tai nạn... Với sẹo lồi, sẹo phì đại do phẫu thuật, cắt mí, bỏng hay phẫu thuật thẩm mỹ thì cần dùng Gel Rejuvaskin Rejuvasil với 97% silicone y tế cao cấp.

Nhược điểm: Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện Scar Esthetique nhái giả, kém chất lượng. Vậy nên, các bạn nên tìm hiểu và trang bị cho mình những kiến thức phân biệt hàng nhái giá khuyến cáo từ nhà phân phối độc quyền Rejuvaskin Việt Nam và chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng.

Giá niêm yết chính hãng: 400.000đ/ 10ml, 650.000đ/ 30ml và 1.200.000đ/ 60ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% và quà tặng giá trị tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-tri-seo-scar-esthetique-10-ml.html

2. Kem trị sẹo Murad Invisiscar Resurfacing Treatment

Top 2 kem trị sẹo lõm, sẹo rỗ cũng đến từ một thương hiệu dược mỹ phẩm cũng nổi tiếng tại Mỹ - Murad. Kem trị sẹo Murad Invisiscar Resurfacing Treatment ứng dụng công nghệ tiên tiến của hãng kết hợp cùng thành phần Salicylic Acid (BHA), tích tuyết thảo, Hydroxytyrosol, vitamin C… tác động trực tiếp vào quá trình lành thương thúc đẩy tái tạo tế bào mới làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm và làm mờ sẹo thâm hiệu quả chỉ sau 8 tuần sử dụng đều đặn. Bảng thành phần lành tính nên an toàn với làn da, không gây kích ứng.

Thành phần chính: Salicylic Acid (BHA), tích tuyết thảo, Hydroxytyrosol, Vitamin C.

Ưu điểm nổi bật:

Thúc đẩy sản sinh tế bào mới làm đầy sẹo lõm, sẹo rỗ cho làn da phẳng mịn, tươi trẻ trở lại.

Hạn chế sản sinh melanin quá mức cho làn da đều màu hơn và ngăn ngừa sẹo thâm hình thành.

Loại bỏ lớp tế bào chết cho sẹo thâm dần tiệp màu với vùng da xung quanh.

Chống lại gốc tự do và làm mờ vùng da sẹo thâm nhanh chóng.

Củng cố cấu trúc tế bào cho vùng da sẹo tươi sáng, trẻ trung hơn.

Chỉ sau 8 tuần sử dụng đều đặn có kết luận kết cấu sẹo trở nên nông và đều hơn, bề mặt da trở nên phẳng mịn và không còn cảm giác gồ ghề, sắc tố vết sẹo đã nhạt hơn.

Kết cấu dạng kem, màu trắng thẩm thấu nhanh chóng không gây bóng nhờn hay cảm giác khó chịu sau mỗi lần sử dụng.

Bảng thành phần không chứa hương liệu, chất bảo quản nên an toàn với mọi làn da kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Giá thành có vẻ hơi cao nhưng đổi lại hiệu quả nhanh chóng.

Giá niêm yết chính hãng: 1.100.000đ/ 15ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/murad/kem-tri-seo-tham-murad-invisiscar-resurfacing-treatment.html

3. Kem trị sẹo rỗ Hiruscar Post Acne

Top 3 kem trị sẹo rỗ, sẹo lõm gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Hiruscar nổi tiếng của Thụy Sĩ. Kem trị sẹo Hiruscar Post Acne không chỉ mang lại hiệu quả điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm do mụn mà còn giảm các vết đỏ và làm mờ thâm mụn hiệu quả.

Thành phần chính: Allium Cepa, Pionin và MPS.

Ưu điểm:

Ứng dụng công thức độc đáo hỗ trợ mô sẹo phẳng mịn hơn rõ rệt.

Bổ sung collagen, tái tạo tế bào làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm nhanh chóng.

Hiệu quả làm mờ thâm mụn cho làn da dần tươi sáng đều màu.

Hỗ trợ kháng khuẩn, ngăn ngừa mụn tái phát.

Bảng thành phần lành tính, không chứa alcohol nên phù hợp với mọi loại da.

Kết cấu dạng gel trong suốt nên thẩm thấu khá nhanh.

Nhược điểm: Hiệu quả còn chậm với sẹo rỗ, sẹo lõm lâu năm và cần kiên trì sử dụng trong 1 thời gian dài. Bao bì bằng nhôm nên trong quá trình sử dụng một thời gian dễ bị nứt và tràn kem ra ngoài.

Giá niêm yết chính hãng: 248.000đ/ tuýp 10g

4. Kem trị sẹo rỗ White Doctors Scar Clearr

Vị trí thứ 4 trong danh sách kem trị sẹo rỗ, sẹo lõm được yêu thích hiện nay thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu White Doctors. Kem trị sẹo White Doctors Scar Clearr chiết xuất từ thành phần chất lượng như kẽm, Niacinamide, dịch chiết nhân sâm… làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm cho làn da phẳng mịn chỉ sau 4 - 8 tuần sử dụng liên tục. Sản phẩm còn giúp sản sinh tế bào mới, phục hồi nhanh chóng tổn thương, bổ sung độ ẩm và ngăn ngừa viêm nhiễm làm thâm mụn cho làn da trắng sáng đều màu. Bảng thành phần lành tính nên an toàn với làn da, không gây kích ứng kể cả với làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Zinc Laurate: Kẽm (Zinc), Niacinamide, Panax Ginseng (Dịch chiết nhân sâm họ Araliaceae).

Ưu điểm nổi bật:

Tăng cường sản sinh collagen làm đầy sẹo lõm, sẹo rỗ và căng đầy các vết rạn cho làn da mịn màng, tươi màu trở lại.

Cơ chế tác động trực tiếp vào các rãnh nhăn li ti cho làn da luôn căng bóng, trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Làm dịu vùng da tổn thương và ngăn ngừa sẹo thâm sau mụn hình thành.

Cải thiện nếp nhăn và làm đầy sẹo lõm chỉ sau 1 thời gian ngắn sử dụng đều đặn.

Da mịn màng và cũng có độ đàn hồi tốt hơn ngăn ngừa lão hóa.

Kết cấu dạng đặc nhưng rất mịn và khi thoa chỉ một lớp mỏng, tán đều nên cũng không gây cảm giác nhờn dính trên da.

Thành phần lành tính, không gây kích ứng và không có cảm giác châm chích, khó chịu, nóng rát da sau khi sử dụng.

Nhược điểm: Kết cấu dạng kem hơi đặc nên khi sử dụng chỉ lấy 1 lượng ít và tán đều.

Giá niêm yết chính hãng: 680.000đ/ 40g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% cùng quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/white-doctor/kem-tri-seo-ro-white-doctors.html

5. Kem trị sẹo rỗ Strataderm

Top 5 kem trị sẹo rỗ, sẹo lõm gọi tên sản phẩm đến từ một thương hiệu cũng thuộc Thụy Sĩ. Với thành phần silicone y tế kết hợp vitamin C, E; kem trị sẹo Strataderm không chỉ ngăn ngừa sẹo mới hình thành, làm xẹp sẹo lồi. Mà còn có khả năng làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm hiệu quả.

Thành phần chính: Polydimethylsiloxanes, Alkylmethyl Silicones, Siloxanes, vitamin E.

Ưu điểm:

Ngăn ngừa sẹo mới hình thành sau lành thương.

Bổ sung độ ẩm làm mềm sẹo ngăn ngừa tình trạng co kéo.

Hiệu quả với cả sẹo lồi, sẹo rỗ do mụn, tai nạn, trầy xước.

Kết cấu dạng gel, trong suốt, không mùi nên thẩm thấu nhanh chóng và không gây nhờn rít.

Nhược điểm: Tác dụng với cả sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo rỗ nên không đạt được hiệu quả tối ưu với một loại sẹo nhất định nào. Giá cũng khá cao.

Giá niêm yết chính hãng: 390.000đ/ tuýp 5g

6. Kem trị sẹo lõm Epitheliale AH Cream A-Derma

Vj trí thứ 6 thuộc về kem trị sẹo rỗ, sẹo lõm được sản xuất bởi Pierre Fabre Dermocosmetique, thương hiệu dược mỹ phẩm của Pháp. Chiết xuất từ yến mạch Rhealba (Rhealba® Oat) cùng nhiều thành phần dưỡng da khác, kem trị sẹo Epitheliale AH Cream A-Derma thúc đẩy sản sinh collagen làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm cho làn da phẳng mịn, tươi sáng. Thành phần không dầu, không hương liệu, không màu và không paraben. Nên an toàn với làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Thành phần chính: Chiết xuất thiên nhiên từ sữa yến mạch Rhealba, Acid Hyaluronic, phức hợp vitamin A& E, bơ karite, cồn batylic.

Ưu điểm:

Thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da mới cho làn da tổn thương nhanh chóng phục hồi.

Bổ sung độ ẩm và làm mềm vùng da sẹo ngăn ngừa sẹo mới hình thành.

Tái tạo collagen, lấy lại độ đàn hồi làm đầy vùng da sẹo rỗ, sẹo lõm cho làn da luôn mềm mịn.

Chống lại gốc tự do cho làn da trẻ hóa và phục hồi tổn thương nhanh chóng.

Nhược điểm: Hiệu quả rất chậm với sẹo lõm, sẹo rỗ lâu năm.

Giá niêm yết chính hãng: 497.000đ/ 40ml

7. Kem trị sẹo rỗ Mitosyl Irritations

Top 7 là kem trị sẹo rỗ, sẹo lõm đến từ thương hiệu Sanofi Aventis của Pháp. Kem trị sẹo Mitosyl Irritations tác động toàn diện bổ sung độ ẩm, tái tạo cấu trúc, tăng cường sản sinh collagen giúp làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm và làm mờ sẹo thâm hiệu quả. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có tác dụng trị hăm tã cho trẻ nhỏ. Thành phần lành tính, an toàn với làn da; kể cả da nhạy cảm.

Thành phần chính: Vitamin A, Zinc Oxide, Methyl Salicylate, dầu Geranium, kẽm Oxide.

Ưu điểm:

Hỗ trợ điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm do mụn để lại nhanh chóng.

Chống lại gốc tự do ngăn ngừa lão hóa và duy trì làn da tươi khỏe, sáng mịn.

Hiệu quả với cả sẹo thâm do bỏng bô và trị hăm tã ở trẻ nhỏ.

Nhược điểm: Hiệu quả với sẹo trên 1 năm rất chậm và chưa thấy rõ rệt.

Giá niêm yết chính hãng: 450.000đ/ 150g

8. Kem trị sẹo Mederma Advanced Scar Gel

Top 8 kem trị sẹo rỗ, sẹo lõm được nghiên cứu và phát triển bởi thương hiệu Mederma của Mỹ. Kem trị sẹo Mederma Advanced Scar Gel mang lại hiệu quả trị nhiều loại sẹo như sẹo lõm, sẹo lồi, sẹo thâm, sẹo rỗ do mụn, sẹo phẫu thuật hay do bỏng, tai nạn, trầy xước.

Thành phần chính: Allantoin 0.5%, Xanthan Gum, Allium Cepa (Onion) Bulb Extract, Lecithin, Methylparaben.

Ưu điểm:

Cung cấp độ ẩm chuyên sâu làm mềm và ngăn ngừa tình trạng mất nước hạn chế tình trạng sẹo co kéo.

Dưỡng sáng vùng da sẹo thâm dần tươi sáng đều màu trở lại.

Tăng cường tái tạo tế bào mới làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm hiệu quả.

Nhược điểm: Hiệu quả với nhiều loại sẹo với cơ chế hình thành khác nhau nên khó đạt hiệu quả tối ưu.

Giá niêm yết chính hãng: 485.000đ/ 20g.

9. Kem trị sẹo rỗ, sẹo lõm DottorPrimo Scargel Plus

Top 9 gọi tên kem trị sẹo rỗ, sẹo lõm đến từ thương hiệu DottorPrimo nổi tiếng tại Ý. Kem trị sẹo DottorPrimo Scargel Plus ứng dụng công nghệ độc quyền tác động trực tiếp lên vết sẹo thúc đẩy sản sinh collagen lấp đầy sẹo rỗ, sẹo lõm và làm mờ sẹo thâm cho làn da dần phẳng mịn, tươi trẻ đều màu trở lại. Thành phần lành tính, an toàn với mọi làn da và không gây kích ứng.

Thành phần chính: Neozone 4000 0.15%, chiết xuất hành tây, Allantoin 0.5%, Hyaluronic Acid, Collagen, Panthenol, lô hội.

Ưu điểm:

Cải thiện cấu trúc và thúc đẩy tái tạo tế bào mới làm đầy vết sẹo rỗ, sẹo lõm nhanh chóng.

Bổ sung độ ẩm làm mềm vùng da sẹo và ngăn ngừa hình thành sẹo mới.

Hỗ trợ chống viêm và hạn chế vết rạn da xuất hiện.

Tác dụng giảm thâm đỏ, duy trì sắc tố da làm mờ sẹo thâm hiệu quả.

Kháng viêm, kháng khuẩn và hạn chế tình trạng ngứa ngáy khó chịu khi vùng da sẹo phục hồi lên da non.

Hiệu quả trị sẹo lồi, sẹo rỗ, sẹo lõm do tai nạn, phẫu thuật, trầy xước, thẩm mỹ…

Nhược điểm: Chất kem lâu thấm vào da gây cảm giác hơi khó chịu khi sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 380.000đ/ tuýp 20ml.

10. Kem trị sẹo lõm Contractubex

Kết thúc danh sách kem trị rỗ, sẹo lõm này là sản phẩm đến từ thương hiệu Contractubex của Đức. Kem trị sẹo Contractubex không chỉ hiệu quả với sẹo lồi, sẹo phì đại do phẫu thuật, tai nạn, bỏng… Mà còn giúp điều trị sẹo lõm do chấn thương.

Thành phần chính: Cepae, Heparin, Allantoin.

Ưu điểm:

Thúc đẩy tái tạo mô mới làm lành vết thương nhanh chóng.

Hạn chế sự hình thành sẹo mới sau lành thương.

Tăng độ đàn hồi cho vùng da sẹo lõm được căng trẻ, mềm mịn.

Kết cấu dạng gel thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn rít.

Nhược điểm: Đối với sẹo lâu năm phải sử dụng trong thời gian dài mới thấy được hiệu quả. Bên cạnh đó, thiết kế dạng vỏ tuýp kim loại mỏng nên dễ gãy trong quá trình sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 550.000đ/ tuýp 30g.

Với top 10 kem trị sẹo rỗ, sẹo lõm ở trên; chắc chắn các bạn đã tìm được một sản phẩm phù hợp rồi đúng không nào. Chú ý, dù bạn lựa chọn kem trị sẹo đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng. Đừng vì ham giá rẻ mà mua tại những địa chỉ không rõ nguồn gốc, thiếu đọ uy tín chỉ "tiền mất mà sẹo còn đó". Chúc các bạn sớm thoát khỏi nỗi lo sẹo rõ, sẹo lõm lấy lại làn da phẳng mịn, tươi sáng.