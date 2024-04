Top 10 kem trị sẹo rỗ, sẹo thâm, sẹo lõm, sẹo lồi

Cùng tìm hiểu review chi tiết top 10 kem trị sẹo dưới đây, chắc chắn bạn sẽ tìm được một sản phẩm phù hợp giúp lấy lại vùng da mịn màng, tươi mới đều màu như trước kia.

1. Gel silicone ngăn ngừa và làm xẹp sẹo lồi/ sẹo phì đại Rejuvaskin Rejuvasil

Top 1 thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Rejuvaskin - Hoa Kỳ với hơn 30 năm nổi tiếng tại Mỹ. Với chiết xuất 97% của 2 loại silicone y tế cao cấp; gel Rejuvaskin Rejuvasil sẽ tạo 1 lớp màng silicone mỏng trên bề mặt vết thương đã khô ngăn ngừa tình trạng da khô, kiểm soát tình trạng tăng sinh collagen hạn chế tối đa việc hình thành sẹo mới. Gel Rejuvasil còn làm co rút các mạch máu và sợi collagen làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại nhanh chóng. Gel Rejuvasil còn chứa Vitamin C, Squalane, dầu Emu giúp vùng da sẹo thâm đỏ dần đều màu trở lại. Hiệu quả với cả sẹo lồi mới và lâu năm. Không chứa hương liệu, paraben nên phù hợp với mọi làn da, kể cả làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Silicone y tế cao cấp, Vitamin C, Squalane, dầu Emu.

Ưu điểm nổi bật:

Chứa 97% là silicone y tế cao cấp ngăn ngừa hình thành sẹo mới và làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại. Hiệu quả với cả sẹo lâu năm.

Cung cấp độ ẩm và làm mềm vết sẹo, tránh tình trạng căng kéo hay ngứa ngáy gây khó chịu.

Khả năng chống viêm và chống ô xy hóa cho làn da tươi trẻ.

Tăng cường làm lành tổn thương và đổi màu vết sẹo dần trở về màu da tự nhiên trước đây.

Hiệu quả làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại tới 90% với sẹo mới dưới 6 tháng và thời gian sử dụng đúng cách từ 1-2 tháng.

Hiệu quả đạt từ 60-80% với vết sẹo trên 6 tháng và dưới 1 năm trong thời gian điều trị duy trì từ 2-4 tháng.

Đa dạng với 3 dung tích từ 10ml, 15ml và 30ml đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng với mọi vết sẹo.

Kết cấu dạng gel trong suốt thẩm thấu nhanh chóng nên không gây bóng nhờn hay sự khó chịu mỗi khi sử dụng. Nhớ rằng, khi sử dụng chỉ thoa một đường gel Rejuvasil lên vết sẹo và không massage để khô tự nhiên.

Hội tụ từ những thành phần chất lượng và lành tính, không chứa hương liệu hay paraben nên an toàn với mọi làn da, trẻ em trên 2 tuổi cũng có thể sử dụng.

Hiệu quả của sản phẩm đã được chứng minh khi có mặt tại hầu hết các hiệu thuốc, thẩm mỹ viện và bệnh viện uy tín trên cả nước

Hiệu quả sản phẩm đạt hiệu quả tối ưu và rút ngắn thời gian điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại khi kết hợp dùng miếng dán Rejuvaskin Scar FX.

Đối tượng sử dụng: Kem trị sẹo Rejuvaskin Rejuvasil phù hợp với mọi đối tượng nam, nữ, kể cả trẻ em muốn điều trị sẹo phì lồi, sẹo phì đại lâu năm, sẹo mới hoặc ngăn ngừa sẹo sau phẫu thuật, chấn thương, tai nạn. Những người bị sẹo lồi do mụn, bỏng nặng, sau phẫu thuật tạo thành bụng, cắt mí, phẫu thuật ngực, sau chấn thương, sau tai nạn…

Giá niêm yết chính hãng: 450.000đ/ 10ml, 650.000đ/ 15ml và 1.100.000đ/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% tại đây.

2. Kem trị sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm Rejuvaskin Scar Esthetique

Một sản phẩm kem trị sẹo tiếp theo cũng là con cưng đến từ thương hiệu Rejuvaskin. Nhưng đây là sản phẩm hiệu quả với những vết sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm. Kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique chiết xuất từ hành, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Glucosamine, Coenzyme Q-10, dẫn xuất Vitamin A, Vitamin C, chiết xuất hoa cúc… giúp làm mờ vết sẹo thâm và thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, tái tạo tế bào mới làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm cho làn da mịn màng và trắng sáng đều màu. Hiệu quả trị sẹo rõ rệt tới 90,9% sẹo chỉ sau 8 tuần sử dụng Scar Esthetique đúng cách. Sản phẩm đã trở thành lựa chọn của chuyên gia phòng khám - thẩm mỹ trong điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo thâm. Rejuvaskin Scar Esthetique cũng có thể sử dụng đơn lẻ trong xóa sẹo mới hoặc kết hợp cùng các phương pháp chuyên sâu tại phòng khám mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm đầy, mờ sẹo.

Thành phần chính: Chiết xuất từ củ hành, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Glucosamine, Coenzyme Q-10, dẫn xuất Vitamin A, Vitamin C…

Ưu điểm nổi bật:

Làm đầy vết sẹo lõm, sẹo rỗ và làm mờ sẹo thâm trên mọi vị trí cơ thể.

Kháng viêm, kháng khuẩn và bảo vệ vùng da sẹo khỏi tác động xấu từ môi trường.

Cung cấp dưỡng chất và đặc tính chống ô xy hóa cho làn da mềm và tươi sáng hơn.

Ức chế tổng hợp melanin gây ra thâm sạm cho làn da dần đều màu.

Thúc đẩy sản sinh collagen và elastin giúp phục hồi tổn thương nhanh chóng; làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm cho làn da căng mịn.

Sẹo mới dưới 6 tháng hiệu quả tới 90% với sẹo rỗ và 100% với sẹo thâm chỉ sau 1-2 tháng sử dụng đều đặn.

Sẹo trên 6 tháng và dưới 1 năm cho kết quả từ 60-80% với sẹo rỗ, lõm và hơn 90% với sẹo thâm sau 2-4 tháng sử dụng.

Không chỉ là sản phẩm hiệu quả cho việc chăm sóc các vết sẹo tại nhà mà còn hỗ trợ cải thiện tình trạng sẹo.

Thiết kế dạng tuýp với nhiều dung tích từ 10ml, 30ml và 60ml đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ nên thẩm thấu tức thì không gây nhờn rít hay bóng nhờn trên bề mặt da.

Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng. An toàn với cả trẻ em từ 2 tuổi trở lên.

Đối tượng sử dụng: Kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique lý tưởng với những người bị sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm do mụn, do thủy đậu, do tẩy nốt ruồi… Người bị sẹo do bỏng bô, bỏng nước sôi, bỏng dầu ăn, bỏng do dụng cụ làm đẹp... Những vết sẹo do gãi ngứa trầy xước da, muỗi và côn trùng cắn. Hay sẹo lõm, sẹo thâm sau té ngã, tai nạn... Thành phần được chứng nhận an toàn cho cả làn da trẻ em từ 2 tuổi và người có làn da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 400.000đ/ 10ml, 650.000đ/ 30ml và 1.200.000đ/ 60ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi lên tới 14% tại đây.

3. Gel trị sẹo Forscar

Top 3 là sản phẩm kem trị sẹo đến từ Châu Âu. Kem trị sẹo Forscar với công nghệ silicone và thành phần nổi bật là chất chống ô xy hóa Squalane 5% làm giảm nhiệt độ của lớp sừng, làm mềm và phẳng sẹo. Phù hợp với các vết sẹo phẫu thuật, sẹo do tổn thương, bỏng da, vết côn trùng cắn hay sẹo do mụn.

Thành phần chính: Dimethiconol, Dimethicone Crosspolymer, Cyclomethicone, Squalane.

Ưu điểm:

Lớp gel tạo nên hàng rào lưu giữ các tinh chất phục hồi da.

Bảo vệ vết sẹo khỏi bụi bẩn và các tác nhân hóa lý khác.

Giúp giảm tình trạng ngứa và khó chịu liên quan đến sẹo và làm đều màu sẹo.

Duy trì sử dụng liên tục trong ít nhất 2 - 3 tháng để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Giá niêm yết chính hãng: 550.000đ/ 10g

4. Kem trị sẹo Sodermix Cream

Top 4 là sản phẩm đến từ thương hiệu Sodermix nổi tiếng hàng đầu tại Pháp. Kem trị sẹo Sodermix với thành phần Enzyme Superoxide Dismutase (SOD) chiết xuất từ quả cà chua xanh giúp ngăn ngừa sự tăng sinh collagen quá mức và ức chế sẹo. Bên cạnh đó, Sodermix còn được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh về da như viêm da cơ địa, chàm sữa, vảy nến.

Thành phần chính: Chiết xuất quả cà chua xanh, Hydroxypropyltrimonium Maltodextrin Crosspolymer.

Ưu điểm:

Mang lại hiệu quả điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại hay sẹo sau phẫu thuật.

Làm giảm ngứa, giảm mẩn đỏ và hỗ trợ điều trị bệnh viêm da cơ địa, chàm (eczema), vảy nến.

Làm mờ vết thâm và kiểm soát dầu nhờn trên da.

Giá niêm yết chính hãng: 350.000đ/ 15g

5. Gel trị sẹo Kelo Cote Alliance

Top 5 là kem trị sẹo đến từ thương hiệu Advanced Biotechnologies tại Mỹ. Gel trị sẹo Kelo-Cote chuyên điều trị và ngăn ngừa các loại sẹo từ sẹo mới đến phì đại, sẹo lồi. Bên cạnh đó, các thành phần dược chất giúp tăng cường biểu mô và cải thiện tính thẩm mỹ, sinh lý của vết sẹo như màu sắc, độ cứng cùng độ dày.

Thành phần chính: Dimethicone, Fumed Silica, Dimethicone Crosspolymer.

Ưu điểm:

Khả năng thẩm thấu nhanh chóng vào da và không thấm nước.

Tạo lớp màng bảo vệ da khỏi bụi bẩn, vi khuẩn và làm giảm tình trạng kích ứng, ngứa ngáy giúp vết sẹo mau lành.

Ngăn chặn hình thành sẹo xấu sau khi vết thương hồi phục.

Thành phần lành tính và an toàn khi sử dụng cho trẻ em.

Giá niêm yết chính hãng: 600.000đ/ 15g

6. Kem trị sẹo Pharmalife Scaryl Cicatrici

Sản phẩm kem trị sẹo tiếp theo đến từ hãng dược Pharmalife của Ý. Kem trị sẹo Pharmalife Scaryl Cicatrici hoạt động thúc đẩy chữa lành và sản sinh tế bào mới làm vết sẹo mờ dần. Đặc biệt, chất gel của sản phẩm bám chặt vào da tạo nên lớp màng bảo vệ khỏi tác động xấu từ môi trường cho vết sẹo mau lành.

Thành phần chính: Dầu hạnh nhân, sáp ong, Lecithin, Ascorbyl Palmitate.

Ưu điểm:

Điều trị các loại sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo rỗ, thâm lâu năm.

Cung cấp vitamin làm mềm da và giảm cảm giác ngứa ngáy khi lên da non.

Thúc đẩy hỗ trợ tái tạo và hoàn thiện cấu trúc da vùng sẹo.

Làm giảm thâm đỏ và làm mờ vùng da sậm màu.

Giá niêm yết chính hãng: 400.000đ/ 30g

7. Kem trị sẹo Fixderma Scar

Top 7 trong danh sách kem trị sẹo này đến từ thương hiệu Fixderma của Ấn Độ. Gel trị sẹo Fixderma Scar có tác dụng điều trị sẹo do mụn, bỏng, rạn da, vết thương, phẫu thuật…

Thành phần chính: AHA, Allantoin, vitamin B3, B5, Glycerin.

Ưu điểm:

Giảm viêm và tăng cường bảo vệ da khỏi tác nhân có hại từ môi trường.

Hỗ trợ cải thiện bề mặt da và tăng cường phục hồi tổn thương cho làn da trở nên mịn màng, tươi mới.

Có tác dụng trị mọi loại sẹo và mờ thâm cho da. Cũng chính vì tính đa dụng này mà hiệu quả chưa đạt tối ưu với bất cứ loại sẹo nào.

Chống chỉ định với trẻ em.

Giá niêm yết chính hãng: 150.000đ/ 7g và 150.000đ/ 15g.

8. Kem trị sẹo thâm Strataderm

Top 8 kem trị sẹo thuộc về sản phẩm được sản xuất bởi tập đoàn Stratpharma AG của Thụy Sĩ. Kem trị sẹo Strataderm với cơ chế hoạt động theo 3 bước là bảo vệ, giữ ẩm và điều biến. Phù hợp với sẹo mổ, sẹo thâm. Chú ý, không sử dụng khi bôi lên các vết thương hở hoặc vết thương chưa lành.

Thành phần chính: Silicone gel, Siloxanes, Polydimethylsiloxanes, Alkylmethyl Silicones.

Ưu điểm:

Làm mờ sẹo thâm nhanh chóng.

Giảm mẩn đỏ, sưng tấy và đổi màu da.

Ngăn ngừa tình trạng da ngứa ngáy và khó chịu trong quá trình lành thương.

Làm đầy vết sẹo lõm và làm phẳng bề mặt sẹo lồi hiệu quả.

Chú ý, với làn da quá mẫn cảm có thể gây kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 400.000đ/ 5g

9. Kem trị sẹo Murad Invisiscar Resurfacing Treatment

Top 9 thuộc về kem trị sẹo nổi tiếng tại Mỹ đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Murad. Kem trị sẹo Murad Invisiscar Resurfacing Treatment làm mờ sẹo thâm và lấp đầy sẹo rỗ, sẹo lõm do mụn để lại chỉ sau 8 tuần sử dụng. Cụ thể, kết quả được tổng hợp từ những người tham gia trải nghiệm sản phẩm trong vòng 8 tuần với 100% đồng ý kết cấu sẹo trở nên nông hơn/đều hơn, 91% đồng ý bề mặt da trở nên láng mịn, không còn cảm giác gồ ghề và 86% đồng ý sắc tố vết sẹo đã nhạt hơn.

Thành phần chính: Salicylic Acid (BHA), tích tuyết thảo, Hydroxytyrosol & Hexylresorcinol, Vitamin C.

Ưu điểm nổi bật:

Tẩy tế bào chết, thúc đẩy tái tạo tế bào mới giúp giảm thiểu tối đa kích thước và độ sâu của các vết sẹo rỗ.

Bổ sung dưỡng chất nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, tươi trẻ ngăn ngừa hình thành sẹo thâm.

Ức chế quá trình sản sinh melanin, làm mờ thâm mụn cho làn da đều màu hơn.

Cải thiện kết cấu cho bề mặt da phẳng mịn hơn.

Kết cấu dạng kem mà thẩm thấu khá nhanh, không gây nhờn rít hay sự khó chịu sau khi apply lên da.

Thành phần lành tính, không chứa hóa chất độc hại hay paraben nên không gây kích ứng, phù hợp với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.100.000đ/ 15ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây.

10. Kem trị sẹo rỗ White Doctors Scar Clearr

Top 10 kết thúc danh sách kem trị sẹo này thuộc về sản phẩm nổi tiếng của thương hiệu White Doctors. Kem trị sẹo rỗ White Doctors Scar Clearr nổi bật với 2 hoạt chất Zinc Laurate và Niacinamide làm giảm viêm, phục hồi cấu trúc da bị hư tổn do các tác nhân như mụn, thủy đậu... cho làn da mịn phẳng và đều màu hơn. Bên cạnh đó, dịch chiết Panax Ginseng từ nhân sâm giúp làm đầy nếp nhăn và chống lão hóa hiệu quả trả lại sự căng bóng, trẻ hóa của làn da.

Thành phần chính: Zinc Laurate, Niacinamide, Panax Ginseng

Ưu điểm nổi bật:

Làm đầy sẹo lõm, sẹo rỗ và làm đều màu các vết rạn da mất thẩm mỹ.

Tác động trực tiếp vào các rãnh nhăn li ti cho làn da trở nên căng bóng, trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Hỗ trợ phục hồi nhanh chóng tổn thương trên da do bất cứ nguyên nhân nào.

Ngăn ngừa quá trình lão hóa cho làn da luôn tươi trẻ.

Kết cấu dạng kem hơi đặc nhưng khả năng thẩm thấu khá nhanh, không nhờn rít hay cảm giác bóng nhờn khó chịu.

Chiết xuất từ thành phần lành tính nên an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 680.000đ/ 40g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây.

Một số chú ý cần nhớ khi chăm sóc vết thương hở tại nhà hạn chế sẹo xấu

Vết thương hở là tổn thương da hở, có thể do nhiều nguyên nhân như tai nạn, va chạm, trầy xước… Nếu không được xử lý và chăm sóc đúng cách, vết thương hở có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm và dễ để lại sẹo xấu với mức độ nghiêm trọng rất khó điều trị.

Vậy nên, việc chăm sóc vết thương hở tại nhà đúng cách vô cùng quan trọng. Theo các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo, khi có vết thương hở trên da cần giữ cho vết thương luôn khô ráo, vệ sinh sạch sẽ, tránh để vi khuẩn, bụi bẩn tiếp xúc dẫn đến viêm, nhiễm trùng. Bên cạnh đó, các bạn nên bổ sung đầy đủ thực phẩm giàu kẽm và vitamin C giúp quá trình lành thương nhanh hơn. Chú ý với các vết thương lớn, sâu nên tránh vận động mạnh và uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ (nếu có).

Khi gặp các vết thương trầy xước, bỏng độ I&II, bị vật nhọn hay máy cắt, sau phẫu thuật có thể dùng sản phẩm xịt hỗ trợ điều trị vết thương hở và giảm sẹo Hemacut Spray. Sản phẩm được nghiên cứu và bào chế giúp hữu ích trong việc hỗ trợ vết thương hở mau lành nhờ công nghệ được cấp bằng sáng chế Polymer Triss Và Hexamethyldisiloxane. Điểm đặc biệt của sản phẩm là với màng lưới polymer là không thấm nước nhưng thấm hơi nước và ô xy giúp ngăn chặn nguy cơ bị nhiễm trùng, giảm đau nhức, mang lại sự dễ chịu, thoải mái trên da. Khi sử dụng xịt hỗ trợ điều trị vết thương hở và giảm sẹo Hemacut Spray còn đẩy nhanh quá trình lành thương, giúp miệng vết thương khô và đóng lại nhanh hơn bằng cách cân bằng ẩm tối ưu toàn bộ tiến trình.

Với những thông tin ở trên, chắc các bạn đã tìm được giải pháp chăm sóc da sẹo hoàn hảo rồi đúng không nào. Dù lựa chọn bất cứ loại kem trị sẹo đến từ thương hiệu nào nhớ tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng. Chúc các bạn sớm thoát khỏi nỗi lo sẹo để tự tin hơn với làn da mịn màng, tươi sáng.