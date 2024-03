Top 10 kem trị sẹo thâm hiệu quả cho làn da mềm mịn, tươi sáng đều màu

1. Kem trị sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm Rejuvaskin Scar Esthetique

Top 1 thuộc về cái tên khá quen thuộc với các chuyên gia da liễu và cả người dùng trên toàn thế giới đến từ thương hiệu Rejuvaskin nổi tiếng hơn 30 năm tại Mỹ. Kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique với công thức độc đáo 23 thành phần thiên nhiên (Polypeptide, x2 Vitamin A, chiết xuất hành tây, Coenzyme Q10, Glucosamine, Vitamin C…) giúp nâng đầy, tái tạo và dưỡng sáng mang lại hiệu quả xóa mờ sẹo thâm chỉ sau 4 tuần trả lại làn da mịn màng, tươi sáng đều màu. Bên cạnh đó, sản phẩm còn lấp đầy sẹo rỗ cùng sẹo lõm sau 8 tuần và giảm đỏ, giảm ngứa, ngừa thâm vết côn trùng cắn. Phù hợp điều trị sẹo thâm do bỏng nhẹ, trầy xước, thâm mụn, thâm do côn trùng cắn. Thành phần lành tính nên an toàn với mọi làn da, không gây kích ứng. Phù hợp với cả trẻ em trên 2 tuổi.

Thành phần chính: Polypeptide, Vitamin A, chiết xuất hành tây, hoa Calendula, Coenzyme Q10, Glucosamine, Vitamin C, Hyaluronic Acid…

Ưu điểm nổi bật:

Giúp kích thích tăng sinh tế bào keratine và ức chế tăng sinh melanine làm mờ vết sẹo thâm nhanh chóng.

Tăng cường lưu thông máu và hạn chế viêm sưng, khô rát ở vết sẹo.

Chống lại vi khuẩn từ môi trường tấn công gây sẹo.

Cung cấp năng lượng cho tế bào và phục hồi tổn thương tổn giúp làn da nhanh mịn màng, tươi sáng đều màu như ban đầu.

Chống lại sự ô xy hóa cho làn da luôn tươi trẻ, đều màu ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa xuất hiện.

Dưỡng da trắng sáng ngăn ngừa sẹo thâm, nám sạm hình thành.

Hiệu quả với cả sẹo thâm mới và sẹo thâm lâu năm.

Dung tích đa dạng 10ml, 30ml và 60ml đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng với kích thước mọi vết sẹo.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ nên thẩm thấu khá nhanh, không gây nhờn rít.

Không chứa hương liệu, paraben nên phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Hiệu quả đã được công nhận và có mặt tại nhiều bệnh viện cấp quốc gia và chuỗi nhà thuốc toàn quốc như Minh Châu, Long Châu…

Giá niêm yết chính hãng: 400.000đ/10ml, 650.000đ/30ml và 1.200.000đ/60ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% và quà tặng hấp dẫn tại đây: https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-tri-seo-scar-esthetique-10-ml.html

2. Kem trị thâm mụn, dưỡng trắng da White Doctors Spotless Acne

Top 2 cũng là sản phẩm không còn xa lạ với các tín đồ skincare của thương hiệu White Doctors. Kem trị sẹo thâm White Doctors Spotless Acne ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất của Mỹ cùng hoạt chất dưỡng chất chất lượng như Niacinamide, Collagen, Glycerin... giúp làm mờ thâm mụn, cải thiện lỗ chân lông cho làn da mịn màng, tươi sáng đều màu. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Thành phần chính: Niacinamide, Collagen và Glycerin, Ascorbyl linoleate, dịch chiết hạt sen, tinh dầu ô liu.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng ức chế sự tăng sinh sắc tố melanin và thúc đẩy tái tạo tế bào mới cho làn da mịn màng, đều màu hơn.

Làn da bật tone sáng bừng tươi trẻ sau 8-10 tuần sử dụng đều đặn và đúng cách.

Bổ sung độ ẩm cho làn da mềm mịn, căng bóng ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Hiệu quả làm dịu da tức thì và ngăn ngừa sẹo thâm mụn hình thành.

Hỗ trợ làm mờ vùng da nám sạm, tàn nhang và đốm nâu trên bề mặt da.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ nên thẩm thấu khá nhanh và không gây nhờn rít.

Thành phần thiên nhiên lành tính nên an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 580.000đ/ 25g.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/white-doctor/kem-tri-tham-mun-white-doctors.html

3. Kem trị sẹo thâm DottorPrimo Scargel Plus

Vị trí thứ 3 trong danh sách kem trị thâm mụn này thuộc về sản phẩm của thương hiệu DottorPrimo có xuất xứ từ Ý. Kem trị sẹo thâm Scargel Plus hội tụ nhiều thành phần nổi trội làm mờ sẹo thâm nhanh chóng.

Thành phần chính: Allantoin, chiết xuất lô hội, Hyaluronic Acid, chiết xuất dầu hạt hướng dương.

Ưu điểm:

Thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào tổn thương cho làn da dần khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh ban đầu.

Làm mờ vùng da sẹo thâm cho làn da đều màu, tươi sáng rạng ngời.

Cải thiện cấu trúc và duy trì độ đàn hồi ngăn ngừa hình thành sẹo xấu.

Giảm ngứa, giảm viêm sưng và ngăn ngừa sắc tố melanine phát triển làm đều màu da.

Kết cấu kem mềm mịn nên thẩm thấu khá nhanh, không gây bưng bít lỗ chân lông.

Giá niêm yết chính hãng: 199.000đ/10ml, 380.000đ/20ml.

4. Kem trị sẹo thâm Fixderma

Top 4 thuộc về kem trị sẹo thâm thương hiệu Fixderma đến từ Mỹ. Kem trị sẹo thâm Fixderma làm mờ sẹo thâm mới hình thành hiệu quả. Còn với sẹo thâm lâu năm cần kiên trì sử dụng trong thời gian dài và hiệu quả chưa rõ rệt. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Thành phần chính: Allium CepaBulb Extract, tinh chất nha đam, vitamin B3, B5 và Glycerol.

Ưu điểm:

Làm mờ sẹo thâm cho làn da mịn màng, tươi sáng đều màu.

Ngăn ngừa hình thành vết thâm mụn mới và duy trì làn da ẩm mịn, căng bóng.

Làm mềm và mịn vùng da bị ảnh hưởng bởi sẹo.

Nhẹ nhàng loại bỏ lớp tế bào sừng trên bề mặt cho làn da nhẵn mịn và đều màu hơn.

Chống lại sự viêm nhiễm giúp làn da tổn thương phục hồi nhanh hơn.

Hiệu quả điều trị sẹo rõ rệt sau thời gian dài kiên trì sử dụng đều đặn.

Giá niêm yết chính hãng: 278.000đ/15ml.

5. Kem mờ sẹo thâm Kelo-Cote Alliance

Top 5 là kem trị sẹo thâm đến từ nước Mỹ. Kem trị mờ sẹo thâm Kelo-Cote Alliance với chiết xuất thành phần làm sáng da cùng công nghệ độc đáo làm giảm độ đậm màu và tình trạng ngứa rát liên quan đến sẹo. Kết cấu mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh chóng không gây nhờn rít. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay da dễ kích ứng.

Thành phần chính: Polysiloxane, Silicon Dioxide.

Ưu điểm:

Làm mờ màu sắc của sẹo thâm cho làn da đều màu dần lên.

Tạo một lớp màng ngăn nước mà thoáng khí bảo vệ sẹo khỏi tác nhân gây viêm nhiễm từ bên ngoài.

Dưỡng da mềm mịn và phòng ngừa tăng sắc tố… cho làn da đều màu.

Hiệu quả tương đối chậm nên cần sự kiên trì, sử dụng đều đặn từ 60 - 90 ngày. Với sẹo lâu năm cần thời gian lâu hơn rất nhiều.

Giá niêm yết chính hãng: 439.000đ/6g, 830.000đ/15g.

6. Kem trị sẹo thâm Klirvin

Top 6 là sản phẩm kem trị sẹo thâm xuất xứ tại Nga được sản xuất bởi thương hiệu Klirvin. Với thành phần chiết xuất từ các thảo mộc tự nhiên, vitamin E và vaccha; kem trị sẹo Klirvin cải thiện sẹo thâm hiệu quả. Chú ý, với sẹo thâm mụn lâu năm cần phải kiên trì sử trong một thời gian dài mới có hiệu quả rõ rệt.

Thành phần chính: Chiết xuất nghệ, Tankan Bhasma, Yashada Bhasma, Vaccha, Lodhra, Manzhishta, Tulsi, Aloe…

Ưu điểm:

Làm mờ sẹo thâm do muỗi đốt, côn trùng cắn, vết thâm mụn… cho làn da đều màu trở lại.

Thúc đẩy phục hồi hồi tổn thương giúp vùng da viêm nhiễm nhanh chóng lành lại.

Ngăn ngừa sự gia tăng hắc sắc tố cho làn da tươi sáng đều màu.

Giá niêm yết chính hãng: 70.000đ/25g.

7. Kem làm mờ sẹo thâm A-Derma Epitheliale A.H

Sản phẩm kem trị sẹo thâm tiếp theo đến từ thương hiệu A-Derma - Thương hiệu chăm sóc da lâu năm tại Pháp. Kem làm mờ sẹo thâm A-Derma Epitheliale A.H chiết xuất chính từ cây yến mạch kết hợp cùng một số hoạt chất dưỡng da nổi bật khác giúp làm mờ sẹo thâm cho làn da tươi sáng đều màu trở lại.

Thành phần chính: Chiết xuất cây yến mạch Rhealba®, Axit Hyaluronic, Glycerin. Squalane.

Ưu điểm:

Làm mờ vùng da sẹo thâm tối màu dần tươi sáng, mịn màng trở lại.

Tăng cường quá trình sản sinh collagen cho làn da luôn tươi trẻ, đều màu.

Kháng viêm, làm dịu và khôi phục tổn thương nhanh chóng ngăn ngừa sẹo thâm.

Không chứa hương liệu, không paraben nên không gây dị ứng. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Chú ý, kết cấu dạng kem và khi thoa lên tạo màng có cảm giác nhờn dính. Do đó, khi thoa chỉ nên thoa một lớp mỏng.

Giá niêm yết chính hãng: 400.000đ/10ml, 650.000đ/30ml.

8. Kem làm mờ sẹo thâm La Roche-Posay Cicaplast Gel B5

Một sản phẩm kem trị sẹo thâm cũng khá nổi tiếng đến từ thương hiệu La Roche-Posay nổi tiếng hàng đầu tại Pháp. Gel dưỡng da và làm mờ sẹo thâm La Roche-Posay Cicaplast Gel B5 được đánh giá cao về hiệu quả, độ an toàn. Nổi bật với thành phần Madecassoside kết hợp cùng các khoáng chất đồng, kẽm, magiê, mangan... và panthenol (vitamin B5); La Roche-Posay Cicaplast Gel B5 cấp ẩm, hỗ trợ tái tạo da và làm mờ sẹo thâm hiệu quả.

Thành phần chính: Vitamin B5, Madecassoside, nguyên tố đồng, mangan, kẽm gluconate.

Ưu điểm:

Bổ sung độ ẩm làm dịu kích ứng và tình trạng mẩn đỏ nhanh chóng.

Tăng cường quá trình phục hồi biểu bì giúp làn da luôn tươi sáng, đều màu.

Thúc đẩy sản sinh collagen làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm cho làn da mịn màng.

Khả năng phục hồi tổn thương làm mờ sẹo thâm nhanh chóng.

Khóa ẩm ngăn ngừa tình trạng làn da khô ráp.

Kết cấu dạng gel trong suốt, thẩm thấu nhanh vào tận sâu bên trong, không gây nhờn rít.

Bảng thành phần không chứa các chất gây hại nên phù hợp với mọi làn, kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 470.000đ/40ml.

9. Kem làm mờ vết sẹo thâm Murad Invisiscar Resurfacing Treatment

Top 9 trong danh sách kem trị sẹo thâm này thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Murad nổi tiếng tại Mỹ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hoạt chất Salicylic Acid (BHA), vitamin C cùng công nghệ độc quyền; kem trị sẹo Murad Invisiscar Resurfacing Treatment làm mờ vết thâm và sẹo thâm do mụn để lại chỉ sau 8 tuần sử dụng đều đặn. Bên cạnh đó, sản phẩm còn thúc đẩy sản sinh tế bào mới cho làn da luôn căng mịn, tươi sáng đều màu ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Thành phần chính: Salicylic Acid (BHA), tích tuyết thảo, Hydroxytyrosol & Hexylresorcinol, Vitamin C.

Ưu điểm nổi bật:

Nhẹ nhàng làm sạch lớp tế bào chết làm mờ thâm mụn và ngăn chặn quá trình sản sinh melanin cho làn da tươi sáng đều màu.

Bổ sung dưỡng chất cho làn da trắng sáng tươi trẻ toàn diện từ bên trong.

Ngăn ngừa sự hình thành thâm sau mụn cho làn da đều màu.

Cải thiện kết cấu cho bề mặt da luôn phẳng mịn, ngăn ngừa sẹo rỗ và sẹo lõm.

Kết cấu dạng kem màu trắng, mỏng nhẹ nên khả năng thẩm thấu khá nhanh. Hoàn toàn không gây nhờn rít.

Thành phần lành tính, không chứa hương liệu nên an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 1.100.000đ/15ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/murad/kem-tri-seo-tham-murad-invisiscar-resurfacing-treatment.html

10. Gel giảm mụn và làm mờ vết thâm Paula's Choice Booster

Top 10 là sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Paula's Choice cũng nổi tiếng nhiều năm ở Mỹ. Gel giảm mụn và làm mờ vết thâm Paula's Choice Booster với chiết xuất 10% Azelaic Acid có tác dụng kháng khuẩn vừa hỗ trợ điều trị mụn hiệu quả vừa cải thiện nhanh chóng các khuyết điểm trên bề mặt da như vết thâm, đốm nâu, tàn nhang. Paula's Choice 10% Azelaic Acid Booster còn làm giảm độ nhạy cảm và hạn chế tình trạng viêm sưng, đỏ ửng của các nốt mụn.

Thành phần chính: 10% Azelaic Acid, 0.5 % Axit Salicylic (BHA), C12-15 Alkyl Benzoate, Adenosine, Glycyrrhiza Glabra, Allantoin, Bisabolol.

Ưu điểm nổi bật:

Làm mờ đốm nâu, vết thâm sau mụn cho làn da khỏe mạnh, tươi sáng đều màu.

Hỗ trợ làm giảm thâm quầng mắt mà nguyên nhân do ánh nắng mặt trời gây ra không phải do các yếu tố di truyền.

Loại bỏ tế bào chết, thúc đẩy sản sinh tế bào mới cho lỗ chân lông thông thoáng ngăn ngừa mụn tái phát.

Khả năng kháng khuẩn, chống tình trạng viêm sưng và giảm kích ứng.

Làm khô nhân mụn ngăn ngừa hình thành sẹo sau mụn hiệu quả.

Cải thiện làn da không đều màu, bị kích ứng hay bị stress.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ nên thẩm thấu khá nhanh, không gây nặng mặt mỗi khi sử dụng.

Không chứa hương liệu, paraben nên phù hợp với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 404.000đ/5ml, 1.100.000đ/30ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 29% và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/paulas-choice/gel-giam-mun-va-lam-mo-vet-tham-paulas-choice-10-azelaic-acid-booster.html

Với top 10 kem trị sẹo thâm ở trên, chắc chắn bạn đã tìm được một số sản phẩm phù hợp rồi đúng không nào. Hãy lựa chọn ngay để lấy lại làn da mịn màng, tươi sáng đều màu như trước kia. Chúc các bạn sớm thoát khỏi nỗi lo sẹo thâm loang lổ và cứng đầu.