Top 10 kem trị sẹo thâm lâu năm được tìm mua nhiều hiện nay

Cùng tìm hiểu và lựa chọn một loại kem trị sẹo thâm phù hợp với vết sẹo hiện tại của mình để lấy lại vùng da tươi sáng, đều màu như trước kia.

1. Kem trị sẹo thâm Rejuvaskin Scar Esthetique

Top 1 là sản phẩm quen thuộc đến thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin với hơn 35 năm nổi tiếng tại Mỹ. Đây cũng là kem trị sẹo thâm được người dùng trên toàn thế giới tin dùng và trong đó có Việt Nam. Với sự kết hợp hoàn hảo của 25 thành phần thiên nhiên chất lượng như Polypeptide, x2 Vitamin A, chiết xuất hành tây, Coenzyme Q10, Glucosamine, Vitamin C… kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique ức chế sản sinh sắc tố sau viêm dưỡng vùng da sẹo thâm tươi sáng mịn đều màu. Scar Esthetique còn có tác dụng thúc đẩy sản sinh collagen, elastin lấp đầy sẹo rỗ, sẹo lõm sau 8 tuần. Phù hợp trị sẹo thâm do bỏng nhẹ, trầy xước, thâm mụn, thâm do côn trùng cắn. Thành phần lành tính và được FDA chứng nhận an toàn với mọi làn da, không gây kích ứng với cả da nhạy cảm. Phù hợp với cả trẻ em từ 3 tuổi trở lên.

Thành phần chính: Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Vitamin A, chiết xuất hành, hoa Calendula, Coenzyme Q10, Glucosamine, Vitamin C, Hyaluronic Acid, bơ hạt mỡ…

Ưu điểm nổi bật:

Tăng cường độ ẩm và thúc đẩy lưu thông máu ngăn ngừa viêm sưng, khô ráp tại vết sẹo.

Tăng sinh tế bào keratine và ức chế sản sinh hắc sắc tố làm mờ sẹo thâm cho làn da đều màu.

Tạo lớp màng bảo vệ ngăn ngừa vi khuẩn tấn công gây sẹo nghiêm trọng hơn.

Phục hồi tế bào tổn thương dần khỏe đẹp, tươi mịn trở lại như ban đầu.

Chống lại sự hoạt động của gốc tự do cho làn da dần trắng sáng rạng ngời.

Nuôi dưỡng làn da trắng sáng ngừa sẹo thâm và nám sạm hình thành.

Thúc đẩy tăng sinh collagen lấp đầy sẹo rỗ, sẹo lõm cho làn da mịn màng, tươi trẻ.

Hiệu quả với cả sẹo thâm mới và sẹo thâm lâu năm. Tối ưu hiệu quả khi kết hợp sử dụng sau liệu trình xâm lấn như laser, lăn kim…

Dung tích đa dạng 10ml, 30ml, 60ml đáp ứng mọi nhu cầu và phù hợp kích thước của mọi vết sẹo.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ nên thẩm thấu khá nhanh, không gây bết dính hay cảm giác nặng mặt.

Bảng thành phần lành tính, không chứa hương liệu, paraben nên phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Hiệu quả được công nhận và sản phẩm đã có mặt tại nhiều bệnh viện cấp quốc gia và chuỗi nhà thuốc toàn quốc

Nhược điểm: Xuất hiện hàng giả nên người dùng cần tìm hiểu kỹ trước khi mua. Nhớ là chỉ nên mua tại các đại lý phân phối Rejuvaskin chính hãng tại Việt Nam.

Đối tượng sử dụng: Scar Esthetique hiệu quả với những vết sẹo thâm, sẹo rỗ và sẹo lõm do bất cứ nguyên nhân nào. Lý tưởng với những người bị sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm do mụn, do thủy đậu, do tẩy nốt ruồi… Hay sẹo thâm do bỏng bô, bỏng nước sôi, bỏng dầu ăn, bỏng do dụng cụ làm đẹp... Rejuvaskin Scar Esthetique cũng phù hợp với những vết sẹo do gãi ngứa trầy xước da, muỗi và côn trùng cắn…

Giá niêm yết chính hãng: 400.000đ/10ml, 650.000đ/30ml và 1.200.000đ/60ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% và quà tặng hấp dẫn tại đây: https://scarheal.com.vn/tri-seo/kem-tri-seo-scar-esthetique-10-ml.html



2. Kem trị sẹo thâm Murad Invisiscar Resurfacing Treatment

Top 2 trong danh sách kem trị sẹo thâm này gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Murad hàng đầu tại Mỹ. Kem trị sẹo Murad Invisiscar Resurfacing Treatment với bảng thành phần Salicylic Acid (BHA), vitamin C kết hợp cùng công nghệ độc quyền làm mờ sẹo thâm do mụn chỉ sau 8 tuần và ngừa thâm hiệu quả. Sản phẩm cũng có tác dụng tăng cường sản sinh collagen ngăn ngừa lão hóa cho làn da căng mịn, tươi sáng đều màu.

Thành phần chính: Salicylic Acid (BHA), tích tuyết thảo, Hydroxytyrosol & Hexylresorcinol, Vitamin C.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch lớp tế bào chết cho làn da tươi sáng đều màu ngừa sẹo thâm hình thành.

Ức chế sản sinh melanin làm mờ sẹo thâm cho làn da dần tươi sáng trở lại.

Nuôi dưỡng cho làn da tươi trẻ, trắng sáng toàn diện từ bên trong.

Chống lại sự ô xy hóa ngăn ngừa hình thành thâm sau mụn cho làn da đều màu.

Thiết kế dạng chai hình trụ với vòi pump nên sử dụng tiện lợi và bảo quản dễ dàng.

Tăng cường sản sinh collagen lấp đầy sẹo rỗ, sẹo lõm lấy lại bề mặt làn da sẹo phẳng mịn.

Kết cấu dạng cream màu trắng, mỏng nhẹ với khả năng thẩm thấu khá nhanh. Không gây cảm giác nặng mặt hay bóng nhờn sau mỗi lần sử dụng.

Thành phần không chứa hương liệu, paraben nên an toàn với mọi làn da, kể cả làn da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Nhược điểm: Giá thành hơi cao nhưng đổi lại hiệu trị sẹo thâm mụn nhanh chóng.

Đối tượng sử dụng: Phù hợp điều trị sẹo thâm, sẹo lõm và sẹo rỗ cho mọi làn da và phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Lý tưởng hơn cả là với những làn da có nhiều vết thâm, sẹo thâm do tổn thương sau mụn, côn trùng cắn, bỏng nhẹ, trầy xước.

Giá niêm yết chính hãng: 1.100.000đ/15ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/murad/kem-tri-seo-tham-murad-invisiscar-resurfacing-treatment.html

3. Kem trị thâm sẹo Dr. Scar Advanced Scar Gel

Top 3 là sản phẩm kem trị sẹo thâm đến từ thương hiệu nổi tiếng của Mỹ. Kem trị sẹo thâm Dr. Scar với chiết xuất hành đỏ của Pháp chống viêm sưng, chống ô xy hóa làm đều màu sẹo thâm nhanh chóng trở về trạng thái như ban đầu.

Thành phần chính: Carboner, Hydrolyzed Collagen, chiết xuất từ giống hành đỏ của Pháp, Sodium Hyaluranate

Ưu điểm:

Làm mềm và phẳng sẹo.

Giảm tình trạng ngứa, viêm sưng tại vị trí vết sẹo.

Làm mờ sẹo thâm và sẹo đỏ cho làn da đều màu, tươi trẻ hơn.

Nhược điểm: Hiệu quả còn chậm với những sẹo lâu năm.

Giá niêm yết chính hãng: 290.000đ/ 14.2g

4. Kem trị sẹo Contractubex

Top 4 kem trị sẹo thâm gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Merz Pharma của nước Đức. Kem trị sẹo Contractubex không chỉ hiệu quả với sẹo lồi, sẹo phì đại và ngăn ngừa sẹo mới hình thành. Mà Contractubex còn làm mờ sẹo thâm hiệu quả lấy lại vùng da tươi sáng, đều màu. Tuy nhiên, hiệu quả với nhiều loại sẹo có cơ chế hình thành khác nhau nên chưa đạt mức tối ưu.

Thành phần chính: Dịch chiết xuất hành tây, Heparin natri 5000 I.U, Allantoin 1g, Acid Sorbic, Methyl-4-hydroxybenzoate, hương liệu Fragrance 231616, Xanthan gum.

Ưu điểm:

Làm mờ sẹo thâm do mụn, do bỏng hay trầy xước.

Thúc đẩy tái tạo tế bào mới cho làn da mềm mịn, đều màu.

Hạn chế tình trạng ngứa hay sự khó chịu khi vết sẹo lên da non trong quá trình lành thương.

Kháng viêm và bảo vệ vết sẹo khỏi những tác hại xấu của môi trường bên ngoài.

Ngăn ngừa sẹo mới hình thành và làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại.

Nhược điểm: Một số làn da quá nhạy cảm có thể gây ngứa, châm chích khó chịu và hiệu quả chậm với sẹo trên 1 năm.

Giá niêm yết chính hãng: 480.000đ/ tuýp 30g

5. Kem trị thâm sẹo Dermalotus

Vị trí thứ 5 trong sách kem trị sẹo thâm này cũng không quá xa lạ với mọi người. Kem trị thâm sẹo Dermalotus bảo vệ vùng da khỏi tác nhân từ môi trường bên ngoài và tăng tốc độ tái tạo tế bào làm phẳng da, sáng da, ngăn ngừa vết thâm nám và cải thiện nếp nhăn trên da.

Thành phần chính: Cyclic, Polymeric siloxanes, vitamin C.

Ưu điểm:

Thúc đẩy làm lành vùng da sẹo tổn thương.

Làm đều màu da sẹo thâm đều màu và tệp với vùng da xung quanh.

Bảo vệ vùng da sẹo khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn, đồng thời thúc đẩy tái tạo làn da mới tươi trẻ hơn.

Hiệu quả với cả sẹo lồi, sẹo lõm.

Nhược điểm: Hiệu quả khá chậm và chưa rõ rệt với sẹo trên 1 năm.

Giá niêm yết chính hãng: 150.000/ 7g, 270.000đ/ 15g.

6. Kem trị sẹo thâm Gentacin

Top 6 kem trị sẹo thâm đang được yêu thích thuộc về sản phẩm của thương hiệu dược mỹ phẩm Gentacin ở Nhật. Nổi bật với thành phần kháng sinh tự nhiên Genmaiskin kết hợp cùng các hoạt chất khác, kem trị sẹo thâm Gentacin diệt khuẩn, ngăn ngừa vết thương lan rộng và trị sẹo lồi, sẹo thâm, sẹo sau tai nạn, sẹo phẫu thuật, sẹo sau khi sinh, sẹo sau mụn, sẹo do bỏng. Hiệu quả khá chậm nhất là sẹo lâu năm nên các bạn cần kiên trì trong quá trình sử dụng.

Thành phần chính: Kháng sinh tự nhiên Genmaiskin, A xít Benzoic, Paraokinshi, Propyl, Parafin, Vaseline trắng.

Ưu điểm:

Kháng khuẩn giúp bảo vệ vùng da sẹo phục hồi nhanh chóng.

Dưỡng da sáng mịn đều màu ngăn ngừa tình trạng sẹo thâm hình thành.

Làm mờ sẹo thâm và chống ô xy hóa cho vùng da sẹo đều màu, tươi trẻ trở lại.

Hỗ trợ điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại và sẹo lõm.

Kết cấu dạng gel nên thẩm thấu nhanh chóng, không để lại cảm giác nhờn rít khó chịu.

Nhược điểm: Hiệu quả với mọi vết sẹo còn chậm và cần kiên trì sử dụng trong một thời gian dài.

Giá niêm yết chính hãng: 70.000đ/ 10g

7. Kem trị sẹo thâm Hiruscar Post Acne

Vị trí thứ 7 là một gợi ý kem trị thâm mụn đến từ thương hiệu Medinova nổi tiếng của Thụy Sĩ. Kem trị sẹo thâm Hiruscar Post Acne hoạt động theo cơ chế chống viêm, ngăn ngừa vết thâm mới và chặn đứng sự tích tụ của sắc tố đen cho làn da trắng sáng, tươi trẻ.

Thành phần chính: Pionin, MPS, Allium Cepa, Allantoin và vitamin B3.

Ưu điểm:

Thúc đẩy quá trình tái tạo và phục hồi làn da mụn tổn thương cho làn da dần đều màu.

Tăng cường tái tạo collagen và sản sinh tế bào mới thay thế tế bào cũ cho làn da tươi trẻ, trắng sáng hơn.

Hỗ trợ nhanh liền da và lành sẹo do mụn gây ra.

Kháng viêm, diệt khuẩn ngừa sẹo thâm tối đa.

Kết cấu dạng gel trong suốt thẩm thấu nhanh chóng, không gây bết rít.

Nhược điểm: Hiệu quả còn chậm với sẹo trên 1 năm và cần phải kiên trì sử dụng lâu dài.

Giá niêm yết chính hãng: 160.000đ/ 5g

8. Kem trị thâm mụn Melano CC

Top 8 kem trị thâm là sản phẩm đến từ thương hiệu Rohto Nhật Bản. Kem Melano CC hoạt động như một chất dẫn xuất tự nhiên tăng cường tuần hoàn máu và ức chế hắc số tố melanin cho vùng da sẹo thâm tươi sáng đều màu trở lại.

Thành phần chính: L-ascorbic Acid 2-glucoside, chiết xuất hoa anh đào, hoa anh thảo, vitamin C, vitamin E.

Ưu điểm:

Hạn chế sản sinh melanin làm mờ thâm mụn, nám sạm cho làn da đều màu.

Thúc đẩy sản sinh collagen cho làn da tươi trẻ, căng mịn.

Kháng viêm và hỗ trợ ngừa vết thâm hình thành sau mụn.

Hiệu quả với cả sẹo thâm lâu năm nhưng cần kiên trì dùng trong 1 thời gian dài.

Nhược điểm: Chứa hương liệu nên những làn da quá nhạy cảm không nên sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 312.000đ/ 23g.

9. Kem trị sẹo thâm DottorPrimo Scargel Plus

Top 9 là kem trị sẹo thâm đến từ thương hiệu DottorPrimo nổi tiếng Italia. Kem trị sẹo Scargel Plus với công thức độc quyền giúp kháng viêm, kháng khuẩn và ngăn ngừa sự hình thành sẹo thâm, thâm đỏ. Đồng thời, cải thiện kết cấu cho vùng da sẹo căng mịn, tươi trẻ hơn.

Thành phần chính: Pentylene Glycol, Soluble Collagen, Sodium Hyaluronate, Citric Acid, Sodium Benzoate.

Ưu điểm:

Thúc đẩy quá trình tái tạo làn da mới cho vùng da sẹo dần đều màu, tươi trẻ trở lại.

Làm mờ các vết sẹo thâm do mụn.

Tăng cường quá trình đóng vảy lên da non ngừa sẹo hiệu quả.

Hạn chế thâm đỏ và giúp phục hồi nhanh chóng làn da tổn thương.

Kết cấu dạng gel trong suốt, thẩm thấu nhanh chóng không gây bết dính.

Nhược điểm: Hiệu quả với sẹo lâu năm còn chậm và cần sử dụng kiên trì trong một thời gian dài.

Giá niêm yết chính hãng: 399.000đ/ 20g

10. Kem trị thâm mụn White Doctors Spotless Acne

Top 10 thuộc về sản phẩm kem trị sẹo thâm đến từ thương hiệu White Doctors. Sự kết hợp hoàn hảo công nghệ hiện đại của Mỹ kết hợp hoạt chất nổi bật như Niacinamide, Collagen, Glycerin… kem White Doctors Spotless Acne làm mờ thâm mụn nhanh chóng cho làn da tươi sáng đều màu và rạng rỡ hơn. Đồng thời, sản phẩm còn thúc đẩy sản sinh collagen ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa hiệu quả. Bảng thành phần thiên nhiên, lành tính nên an toàn với mọi làn da, không gây châm chích hay bong tróc.

Thành phần chính: Niacinamide, Glycerin, Collagen, Ascorbyl linoleate, dịch chiết hạt sen, tinh dầu ô liu, tinh chất lá dâu tằm.

Ưu điểm nổi bật:

Ức chế sản sinh hắc sắc tố làm mờ thâm mụn, nám sạm, đồi mồi và tàn nhang cho làn da tươi sáng rạng ngời.

Da bật tông đều màu rõ rệt chỉ sau từ 6-8 tuần sử dụng đều đặn.

Bổ sung độ ẩm nuôi dưỡng làn da thâm mụn căng bóng ngậm nước ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Tăng cường sản sinh tế bào mới, cải thiện nếp nhăn cho làn da tươi trẻ.

Kết cấu dạng kem hơi đặc với khả năng thẩm thấu khá nhanh, không gây cảm giác nhờn rít.

Bảng thành phần lành tính nên không gây kích ứng và an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Kết cấu dạng kem hơi đặc nên khi thoa chỉ lấy 1 lượng vừa đủ và tán thật mỏng.

Đối tượng sử dụng: Kem ngừa thâm mụn làm trắng da White Doctors Spotless Acne phù hợp với mọi làn da đang gặp các vấn đề về thâm mụn, không đều màu, nám sạm. Hay những người bị mụn lâu năm và để lại vết thâm mụn thậm màu ảnh hưởng nghiêm trọng tới thẩm mỹ.

Giá niêm yết chính hãng: 580.000đ/ 25g.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/white-doctor/kem-tri-tham-mun-white-doctors.html

Với những thông tin ở trên, bạn đã tìm được loại kem trị thâm phù hợp và hiệu quả với tình trạng sẹo thực tế của mình rồi đúng không nào. Dù lựa chọn sản phẩm đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu trên thị trường. Đừng vì ham giá rẻ mà mua kem trị sẹo thâm không rõ nguồn gốc ‘tiền mất sẹo vẫn còn" mà thôi. Chúc các bạn sớm lấy lại làn da mịn đẹp, tươi sáng đều màu.