Top 10 món ăn dở nhất thế giới

Vi Nguyễn
12/04/2026 06:59 GMT+7

10 món ăn dở nhất thế giới vừa được nêu đích danh, trong đó có cả những món kinh điển của một số nước.

Trang web ẩm thực TasteAtlas công bố danh sách 100 món ăn dở nhất hành tinh và ngay lập tức gây ra nhiều tranh cãi. Đa số đều lên tiếng bảo vệ món ăn của đất nước mình không may rơi vào danh sách. 

Dưới đây là top 10 món ăn dở nhất của TasteAtlas:

1.Pizza Vulkanen, Thụy Điển

Được sáng tạo bởi đầu bếp Halmat Givra của nhà hàng Nya Gul & Blå ở Piteå, món ăn có tên "pizza núi lửa" này có đủ mọi thứ gồm những lớp phô mai, giăm bông, xúc xích salami, thịt xông khói và thịt thăn bò xếp thành một vòng tròn rộng. Từ trung tâm phun trào là khoai tây chiên và salad với xốt Béarnaise

2.Svið, Iceland 

Svið là món ăn độc đáo của Iceland, bao gồm đầu cừu bổ đôi và nấu chín. Đầu cừu sau đó được nướng trên lửa (để loại bỏ lông) rồi ăn. Món ăn này thường được dùng kèm với củ cải nghiền, khoai tây nghiền, đặc biệt là trong lễ hội giữa mùa đông truyền thống của Iceland. Mặc dù svið nổi tiếng nhưng nhiều người có thể thấy kỳ lạ khi phải nhìn thẳng vào mắt thức ăn của mình

3.Thorramatur, Iceland

Thorramatur là tuyển tập các món ăn truyền thống của Iceland được tiêu thụ chủ yếu trong tháng Þorri của các nước Bắc Âu, diễn ra từ giữa tháng giêng đến giữa tháng hai hàng năm. Các món ăn tiêu chuẩn bao gồm tập hợp những món như thịt cá mập lên men, thịt cừu xông khói, đầu cừu áp chảo, xúc xích huyết và nhiều món khác, tất cả đều có thể được làm chua thêm theo sở thích cá nhân

4.Bánh huyết, Thụy Điển

Bánh huyết được ưa chuộng khắp Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy. Chúng được làm từ bột bánh kếp thông thường nhưng được thêm tiết động vật. Cho dù được tạo hình mỏng như bánh crêpe hay nhỏ hơn, dai hơn, bánh huyết luôn có màu nâu sẫm đặc trưng

5.Cá hồi NavarraNavarre, Tây Ban Nha

Cá hồi Navarra là món ăn truyền thống từ vùng Navarre, từ sự kết hợp của cá hồi, giăm bông serrano, bột mì, chanh, rau mùi tây, dầu ô liu và muối. Cá hồi được ướp muối, lăn qua bột mì và chiên trong dầu ô liu cho đến khi vàng giòn và chín tới. Sau đó, cá được nhồi với những miếng giăm bông serrano đã xào và vắt nước chanh lên trên

6.Milcao, Chile

Milcao là món ăn có nguồn gốc từ quần đảo Chiloé. Món ăn này bao gồm khoai tây bào, khoai tây nghiền, và thường có thêm mỡ heo và gia vị, tạo nên một loại bánh khoai tây. Theo truyền thống, chỉ nên sử dụng khoai tây Chiloé để chế biến milcao.

7.BlodpaltNorrland, Thụy Điển

Blodpalt gắn liền với các vùng phía bắc của Thụy Điển và Lapland của Phần Lan. Đây là loại bánh bao màu nâu sẫm, được làm từ bột lúa mạch đen hoặc lúa mạch và tiết động vật. Mặc dù theo truyền thống, chúng được làm từ tiết tuần lộc, nhưng ngày nay chúng xuất hiện với nhiều biến thể vùng miền khác nhau, sử dụng tiết của nhiều loại động vật, các loại gia vị khác nhau

8.Kugel yerushalmi, Israel

Kugel Yerushalmi là món hầm làm từ mì, nổi tiếng với màu sắc đậm, kết cấu đặc và hương vị kết hợp giữa vị ngọt rõ rệt và vị tiêu cay nồng. Việc sử dụng đường caramel và tiêu đen đã trở thành đặc trưng của món kugel này, tạo nên sự khác biệt so với các món hầm mì khác có thành phần từ sữa hoặc hương vị nhẹ hơn

9.Lươn đông lạnh London, Anh

Lươn đông lạnh là món ăn đường phố truyền thống của người Cockney, có từ thế kỷ 18. Ban đầu, đây là một cách rẻ và dễ để làm một món ăn với nguồn lươn bản địa dồi dào ở sông Thames. Lươn sẽ được chặt nhỏ, luộc trong khoảng nửa tiếng với các loại thảo mộc, sau đó làm nguội - đó là lúc lươn sẽ tự sản sinh ra gelatin, và một lớp thạch mềm, trong suốt sẽ hình thành trên các miếng lươn đã cắt

10.Chapalele, Chile

Chapalele là loại bánh mì của Chile được làm từ hai nguyên liệu chính - khoai tây và bột mì. Nó có nguồn gốc từ đảo Chiloé, nơi theo truyền thống, nó được hấp và nấu trong curanto - một hố dưới đất dùng để chế biến thức ăn. Tuy nhiên, nó cũng có thể được chiên, áp chảo hoặc nướng. Khi chín, chapalele có thể được ăn riêng như một món ăn nhẹ hoặc dùng kèm với các món hầm và món thịt.

 

