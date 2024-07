Top 10 serum chống lão hóa cho làn da tươi trẻ bất chấp tuổi tác

Chắc chắn bạn sẽ tìm được serum chống lão hóa hiệu quả và phù hợp với nhu cầu. Làn da căng mịn, tươi trẻ sẽ sớm trở lại bên bạn.

1. Serum chống lão hóa làm đầy nếp nhăn Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum

Top 1 là cái tên đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Page One nổi tiếng tại Hàn Quốc. Serum Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum là sự kết hợp độc quyền của công nghệ Exosome cùng Multipeptides, yếu tố tăng trưởng EGF, Bakuchiol 0.5%, Hyaluronic acid, Liposome - Ginseng Exosome… thúc đẩy tái tạo tế bào mới, tăng sinh collagen và elastin làm đầy nếp nhăn, ngăn ngừa chảy xệ cho làn da tươi trẻ rạng ngời. Đồng thời, serum Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum phục hồi và củng cố hàng rào bảo vệ, bổ sung độ ẩm chuyên sâu làn da lão hóa khô ráp, xỉn màu trở nên khỏe đẹp, tràn đầy sức sống.

Sử dụng liên tục Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum 2 lần/ 1 ngày vào buổi sáng và buổi tối sẽ nhận được hiệu quả rõ rệt chỉ sau 6-12 tuần. Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum cũng lý tưởng với những làn da cần phục hồi sau nhiễm corticoid và tái tạo da sau laser, peel da.

Thành phần chính: Multipeptides, yếu tố tăng trưởng EGF, Bakuchiol 0.5%, Hyaluronic acid, Liposome - Ginseng Exosome, Biotin, Vitamin C, Riboflavin.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm tức thì làm dịu mẩn đỏ, viêm sưng cho làn da căng mịn ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Tăng cường sản sinh collagen cho làn da căng trẻ, tươi sáng rạng ngời.

Nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, hồng hào tự nhiên chỉ sau 6-12 tuần sử dụng đều đặn.

Làm đầy nếp nhăn, vết chân chim cho làn da lão hóa dần phẳng mịn, tươi trẻ.

Củng cố hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe đẹp chống lại những tác hại từ tia UV, các yếu tố môi trường - nguyên nhân gây lão hóa da.

Phục hồi tổn thương cho làn da nhanh chóng khỏe đẹp sau khi peel, laser hay da bị nhiễm corticoid.

Kết cấu dạng serum mỏng mịn thẩm thấu nhanh chóng mà không gây bưng bít lỗ chân lông hay cảm giác khó chịu.

Bảng thành phần lành tính và thuần chay nên hạn chế tối đa kích ứng. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu.

Nhược điểm: Sản phẩm chứa nhiều dưỡng chất nên khi sử dụng chỉ nên chỉ thoa một lượng vừa đủ. Hạn chế dùng quá nhiều vì làn da thẩm thấu không hết mà còn gây lãng phí.

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 1.500.000đ/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn và quà tặng có giá trị tại đây: https://maihan.vn/page-one/page-one-matrix-repair-pro-exosome-serum.html

2. Tinh chất trẻ hóa da Image The Max Stem Cell Serum

Top 2 serum chống lão hóa gọi tên sản phẩm thuộc thương hiệu Image Skincare đến từ nước Mỹ. Tinh chất Image The Max Stem Cell Serum ứng dụng công nghệ Vectorize độc quyền với phân tử hình cầu có chứa peptide cùng chiết xuất tế bào gốc từ táo, Photosome và Roxisomes tác động trực tiếp vào tận sâu lớp hạ bì từ từ giải phóng các dưỡng chất nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong. Hiệu quả chỉ sau 4 -8 tuần sử dụng serum The Max Stem Cell Serum làn da căng mịn và tươi trẻ rạng rỡ.

The Max Stem Cell Serum còn giúp tăng cường sản sinh collagen, elastin làm đầy nếp nhăn, vết chân chim và hạn chế tình trạng cơ mặt co lại cho làn da săn chắc, căng trẻ. Đây cũng là sản phẩm củng cố hàng rào bảo vệ và tăng sức đề kháng giúp phục hồi nhanh chóng làn da tổn thương.

Thành phần chính: Argireline, chuỗi peptide, tế bào gốc từ táo, Photosome và Roxisomes.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm cho làn da khô ráp, xỉn màu, thiếu sức sống trở nên tươi mới rạng rỡ.

Làm dịu tức thì tình trạng da mẩn đỏ, kích ứng hay bị cháy nắng và nhanh chóng phục hồi.

Tái tạo lớp màng bảo vệ và sửa chữa DNA cho làn da dần khỏe mạnh chống lại những tác hại từ tia UV hay các yếu tố môi trường khác.

Tăng cường sản sinh collagen và ngăn ngừa sự đứt gãy elastin duy trì độ đàn hồi cho làn da tươi trẻ, săn chắc ngăn ngừa chảy xệ.

Hạn chế sản sinh hắc sắc tố melain làm đều màu da tươi sáng trở lại.

Lấp đầy nếp nhăn, vết chân chim cho làn da phẳng mịn, căng trẻ hơn.

Thiết kế dạng chai với vòi pump nên tiện lợi khi sử dụng và bảo quản. Kích thước nhỏ gọn nên cũng dễ dàng mang đi du lịch, công tác hay đi làm.

Kết cấu dạng serum mỏng mịn nên thẩm thấu rất nhanh cho lớp finish căng mịn. Không gây bóng nhờn hay cảm giác nặng mặt gây sự khó chịu cho người dùng.

Không chứa hương liệu, chất bảo quản, paraben nên không gây kích ứng. An toàn với mọi làn; kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu cần phục hồi sau trị liệu hay sau khi sử dụng kem trộn.

Nhược điểm: Giá niêm yết chính hãng hơi cao nhưng hiệu quả chống lão hóa vượt trội nên hàng triệu tín đồ skincare trên toàn thế giới tin dùng.

Đánh giá chung: 9/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 3.685.000đ/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/serum-tre-hoa-da-image-the-max-stem-cell-serum.html

3. Serum chống lão hóa, phục hồi vẻ tươi sáng cho làn da Rejuvaskin Retinoid Face Serum

Vị trí thứ 3 trong top serum chống lão hóa này gọi tên một sản phẩm cũng đến từ nước Mỹ và thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng hơn 35 năm Rejuvaskin. Serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum với phức hợp độc quyền Tri-RetinX™ Complex có chứa 3 loại retinol (HPR, Bakuchiol, VitAphira Sea Fennel) cùng hoạt chất Hyaluronic Acid, chiết xuất trà xanh, vitamin E… chống lại sự hoạt động của gốc tự do ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và làm đầy nếp nhăn, vết chân chim nhanh chóng.

Làn da mệt mỏi, già nua sẽ sớm phục hồi trở nên tươi trẻ, sáng hồng. Bên cạnh đó, sản phẩm còn ức chế tăng sinh melanin cho làn da nám sạm, đốm nâu dần đều màu hơn. Kết cấu làn da cũng được cải thiện mịn màng, săn chắc hơn. Serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum có chứa 3 retinol với nguồn gốc từ thực vật nên an toàn không gây mẩn đỏ, châm chích hay bong tróc. Phù hợp với cả làn da nhạy cảm, dễ kích ứng hay những làn da mới bắt đầu sử dụng retinol.

Thành phần chính: HPR, Bakuchiol, VitAphira, Sea Fennel, chiết xuất trà trắng và trà xanh, chiết xuất cam thảo.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm ngăn ngừa mất nước giúp làm dịu mẩn đỏ, viêm sưng và chống lại sự kích ứng cho làn da dần căng mịn ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Thúc đẩy sản sinh collagen, elastin và ngăn ngừa sự đứt gãy cho làn da tươi trẻ, trắng hồng tự nhiên.

Tone màu da được cải thiện rõ rệt tươi sáng rạng ngời và khả năng làm mờ thâm nám, thâm mụn hiệu quả.

Ngăn ngừa sự hoạt động của gốc tự do cải thiện nếp nhăn, vết chân chim hiệu quả.

Làm đầy vết chân chim, nếp nhăn cho làn da lão hóa dần lấy lại sự phẳng mịn, căng trẻ.

Phục hồi hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh từ bên trong chống lại tác hại từ tia UV hay các yếu tố môi trường khác.

Kết cấu kem lỏng, màu vàng nhạt thẩm thấu nhanh chóng, không gây sự khó chịu mỗi khi apply lên da.

Thành phần không chứa hương liệu, chất bảo quản, paraben… nên phù hợp với mọi nền da và không gây kích ứng.

Dù chứa 3 retinoid nhưng nguồn gốc thuần thực vật nên đảm bảo không gây bong tróc, mẩn đỏ hay cảm giác châm chích.

Nhược điểm: Có mùi nhẹ nhưng không phải mùi hương liệu. Nhưng các bạn yên tâm vì mùi sẽ hết ngay sau khi apply lên da và không gây cảm giác khó chịu cho người dùng.

Đánh giá chung: 9/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 1.650.000đ/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 60% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/rejuvaskin-retinoid-face-serum-chong-lao-hoa-phuc-hoi-da.html

4. Tinh chất chống lão hóa Paula’s Choice 1% Retinol Booster

Top 4 serum chống lão hóa là một sản phẩm đến từ thương hiệu Paula’s Choice cũng nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Chiết xuất từ hoạt chất retinol kết hợp cùng nhiều hoạt chất chống ô xy hóa từ thiên nhiên, tinh chất Paula’s Choice 1% Retinol Booster tăng cường sản sinh collagen cho làn da lão hóa dần căng mịn, tươi trẻ trở lại. Nếp nhăn, vết chân chim cũng được lấp đầy nhanh chóng.

Thành phần chính: Retinol, chiết xuất bột yến mạch, chiết xuất trái táo, cam thảo, rễ cây ngưu bàng.

Ưu điểm nổi bật:

Thúc đẩy tái tạo tế bào mới và tăng sinh collagen cải thiện nhanh chóng làn da lão hóa trở nên tươi trẻ rạng ngời.

Hạn chế tình trạng bít tắc lỗ chân lông cùng khả năng kháng viêm và hỗ trợ trị mụn.

Phục hồi nhanh chóng tổn thương hạn chế hình thành thâm mụn và nám sạm.

Thiết kế dạng chai với vòi pump nên sử dụng hay bảo quản đều dễ dàng. Hạn chế được tình trạng dưỡng chất bên trong bị ô xy hóa.

Cải thiện nếp nhăn, vết chân chim sau 4-8 tuần sử dụng đều đặn. Vết nám sạm, thâm mụn cũng mờ dần cho làn da đều màu.

Kết cấu dạng serum thẩm thấu cực nhanh và không gây bết dính mang lại cảm giác dễ chịu mỗi khi apply lên da.

Không chứa dầu nên có thể dễ dàng kết hợp với serum hay các loại kem dưỡng ẩm khác.

Nhược điểm: Với làn da quá nhạy cảm nên test trước khi sử dụng cho toàn bộ vùng da mặt.

Đánh giá chung: 8.5/ 10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 1.599.000đ/ 15ml

5. Dưỡng chất chống lão hóa tái tạo da La Roche-Posay Hyalu B5 Serum

Top 5 trong danh sách serum chống lão hóa này thuộc về một sản phẩm đến từ thương hiệu La Roche-Posay nổi tiếng tại Pháp. Serum La Roche-Posay Hyalu B5 Serum tăng cường tái tạo tế bào mới và phục hồi tổn thương cho làn da xỉn màu, nếp nhăn nhanh chóng lấy lại sự tươi sáng, căng mịn và trẻ trung rạng rỡ. Đặc biệt, bảng thành phần cực dịu nhẹ nên không gây kích ứng, an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Thành phần chính: Madecassoside, Panthenol, Hyaluronic acid, Glycerin.

Ưu điểm:

Cung cấp độ ẩm chuyên sâu cho làn da ẩm mịn tức thì và chống lại các dấu hiệu lão hóa.

Làm dịu mẩn đỏ, viêm sưng và hạn chế tối đa những kích ứng.

Thúc đẩy sản sinh collagen làm đầy nếp nhăn, vết chân chim cho làn da căng trẻ hơn mỗi ngày.

Củng cố và duy trì độ đàn hồi cho làn da săn chắc ngăn ngừa da chảy xệ, chùng nhão.

Kết cấu mỏng mịn nên thẩm thấu khá nhanh, không để lại cảm giác nhờn rít hay sự khó chịu mỗi khi sử dụng.

Tạo hiệu ứng căng bóng ngay sau khi apply lên da và phục hồi nhanh chóng tổn sau nặn mụn ngăn ngừa sẹo thâm.

Nhược điểm: Với làn da dầu, hỗn hợp thiên dầu không nên dùng vào buổi sáng vì độ ẩm khá cao có thể gây bít tắc lỗ chân lông.

Đánh giá chung: 8.5/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 1.260.000đ/ 30ml

6. Tinh chất chống lão hóa và làm giảm nếp nhăn Vichy Liftactiv Serum 10 Supreme

Serum chống lão hóa cải thiện nếp nhăn tiếp theo đến từ thương hiệu Vichy của nước Pháp. Chiết xuất từ các thành phần siêu dưỡng ẩm và khả năng chống lão hóa mạnh mẽ, serum Vichy Liftactiv Serum 10 Supreme đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào mới cho làn da dần tươi trẻ, săn chắc hơn mỗi ngày.

Thành phần chính: 10% Rhamnose, LHA, 15 khoáng chất từ nước khoáng Vichy.

Ưu điểm:

Cung cấp độ ẩm tức thì cho làn da trở nên căng mịn ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa hình thành.

Thúc đẩy sản sinh collagen cho làn da tươi trẻ và nếp nhăn, vết chân chim được lấp đầy.

Tăng cường hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh chống lại tác hại của tia UV, ô nhiễm môi trường (nguyên nhân gây lão hóa da).

Chống ô xy hóa ngăn ngừa chảy xệ duy trì làn da luôn săn chắc, tươi mới.

Làm mờ nám sạm, đồi mồi giúp da trắng sáng đều màu.

Bảng thành phần lành tính, không gây kích ứng. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Nhược điểm: Hiệu quả cải thiện nếp nhăn còn chậm nên cần sử dụng trong một thời gian dài.

Đánh giá chung: 8/10 điểm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.800.000đ/ 30ml

7. Tinh chất Estée Lauder Advanced Night Repair

Vị trí thứ 7 là serum chống lão hóa đến từ thương hiệu Estée Lauder của nước Mỹ. Tinh chất Estée Lauder Advanced Night Repair Advanced Night Repair không chỉ cung cấp độ ẩm, khóa ẩm mà còn cải thiện nếp nhăn, vết chân chim cho làn da tươi sáng, căng trẻ rạng ngời hơn mỗi ngày.

Thành phần chính: Bifida Ferment Lysate, chiết xuất nấm men, Lactobacillus Ferment…

Ưu điểm:

Bổ sung độ ẩm cho làn da ẩm mịn cả ngày ngăn ngừa sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa.

Chống ô xy hóa mạnh mẽ và tăng cường khả năng phục hồi cho làn da tươi trẻ.

Tăng sinh collagen, elastin làm đầy nếp nhăn, vết chân chim cho làn da tươi trẻ, căng hồng tự nhiên.

Kết cấu tinh chất mỏng nhẹ, hơi sệt màu nâu nhạt với mùi hương dịu nhẹ cùng khả năng thẩm thấu khá nhanh, không gây nhờn rít.

Thiết kế chai thủy tinh nổi bật màu nâu sang trọng nên cũng hạn chế được tinh chất bên trong bị ô xy hóa.

Nhược điểm: Giá quá cao.

Đánh giá chung: 8/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 3.450.000đ/ 50ml.

8. Serum chống lão hóa làm sáng da Obagi-C Fx System C-Clarifying Serum

Top 8 serum chống lão hóa là siêu phẩm đến từ thương hiệu Obagi nổi tiếng tại Mỹ. Serum Obagi-C Fx System C-Clarifying Serum chứa vitamin C, Arbutin cùng nhiều hoạt chất cấp ẩm vượt trội cho làn da căng mịn, tươi trẻ rạng rỡ hơn. Các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim được làm đầy nhanh chóng duy trì làn da săn chắc, ngăn ngừa chảy xệ.

Thành phần chính: L-Ascorbic Acid, Arbutin, Propylene Glycol, Propylene Carbonate.

Ưu điểm:

Cung cấp độ ẩm và phục hồi nhanh chóng tổn thương cho làn da khỏe đẹp trở lại.

Tăng cường sức đề kháng giúp làn da có khả năng chống lại và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa hình thành sớm.

Ức chế melanin tổng hợp quá mức làm mờ nám sạm, đốm nâu cho làn da tươi sáng đều màu.

Chống lại sự hoạt động của gốc tự do cho làn da tươi sáng, hồng hào tự nhiên.

Thúc đẩy sản sinh collagen, elastin giúp làm đầy nếp nhăn, vết chân chim cho làn da phẳng mịn trở lại.

Thiết kế dạng chai với ống bơm tiện lợi khi sử dụng và cả trong quá trình bảo quản. Vỏ chai tối màu nên hạn chế được sự ô xy hóa dưỡng chất bên trong.

Mùi hương tự nhiên tạo cảm giác dễ chịu và phù hợp với cả những người bị dị ứng mùi hương.

Kết cấu serum mỏng nhẹ, thẩm thấu cực nhanh, không gây bưng bít lỗ chân lông.

Thành phần lành tính, không gây kích ứng và an toàn với mọi làn da.

Nhược điểm: Làn da quá nhạy cảm có thể gây cảm giác châm chích.

Đánh giá chung: 9/10 điểm.

Giá niêm yết chính hãng: 2.850.000đ/ 30ml

9. Ampoule chống ô xy hóa, sáng da MartiDerm Black Diamond Skin Complex Advanced

Top 9 serum chống lão hóa thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Martiderm nổi tiếng hàng đầu Tây Ban Nha. Ampoule MartiDerm Black Diamond Skin Complex Advanced là sự kết hợp hoàn hảo của các vitamin cao cấp cùng công nghệ độc quyền ampoule làm sáng bật tone trắng hồng và cải thiện nếp nhăn, vết chân chim chỉ sau một vài tuần sử dụng đều đặn. Đặc biệt, MartiDerm Black Diamond Skin Complex Advanced thúc đẩy tăng sinh collagen làm mờ nám sạm, lấp đầy nếp nhăn, vết chân chim và duy trì độ đàn hồi ngăn ngừa chảy xệ.

Thành phần chính: 5% Proteum 89+, 10% Vitamin Complex, 15% Vitamin C-Tech.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu cho làn da căng mịn ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa xuất hiện sớm.

Chống lại gốc tự do cho làn da trắng sáng bật tone chỉ sau 2-4 tuần sử dụng đều đặn.

Ức chế tăng sinh melanin cho làm mờ đốm nâu, nám sạm cho làn da tươi sáng rạng ngời.

Thúc đẩy tăng sinh collagen, elastin làm đầy nếp nhăn, vết chân chim cho làn da tươi trẻ hơn.

Làm dịu da tức thì và phục hồi tổn thương do tia UV hay các yếu tố môi trường khác gây nên.

Tăng cường hàng rào bảo vệ cho làn da tươi khỏe từ bên trong chống lại những tác hại xấu nguy cơ gây nám sạm, lão hóa.

Thiết kế dạng ống ampoule thông minh nên việc sử dụng tiện lợi và bảo quản cũng dễ dàng. Hạn chế được tình trạng vitamin C bị ô xy hóa có thể làm giảm hiệu quả của sản phẩm trong quá trình sử dụng.

Kết cấu dạng sữa cô đặc với khả năng thẩm thấu cũng khá nhanh. Chỉ sau một vài phút apply lên da là không còn cảm giác nhờn rít hay khó chịu.

Nhược điểm: Cảm giác hơi nhớt và dầu ngay khi apply lên da nhưng cảm giác đó sẽ mất ngay sau khoảng 1 phút.

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 1.350.000đ/ 10 ống

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 34% tại đây: https://maihan.vn/martiderm/ampoule-chong-ô xy-hoa--sang-da-martiderm-black-diamond-skin-complex-advanced.html

10. Serum chống lão hóa trẻ hóa da VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate

Top 10 serum chống lão hóa là sản phẩm đến từ thương hiệu VI Derm nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Serum VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate với sự kết hợp độc đáo Vitamin C dẫn xuất 10% THD Ascorbate cùng công nghệ độc quyền giúp chống lại sự hoạt động của gốc tự do làm mờ đốm nâu và cải thiện nếp nhăn, vết chân chim cho làn da tươi sáng rạng rỡ và trẻ trung hơn bất chấp tuổi tác.

Tinh chất VI Derm vitamin C Brightening Concentrate còn giúp thúc đẩy tăng sinh collagen làm đầy nếp nhăn, vết chân chim hiệu quả.

Thành phần chính: 10% THD Ascorbate, Cyclopentasiloxane, Dimethicone.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng cấp ẩm chuyên sâu cho làn da mềm mịn tức thì và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa xuất hiện sớm.

Làm mờ đốm nâu, nám sạm cho làn da dần tươi sáng đều màu trở lại.

Hiệu quả làn da mềm mịn, tràn đầy sức sống chỉ sau 7 ngày sử dụng đều đặn.

Phục hồi hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe đẹp chống lại tác hại xấu từ tia UV, các yếu tố môi trường khác.

Tăng cường sản sinh tế bào mới và ngăn ngừa sự đứt gãy collagen lấp đầy nếp nhăn, vết chân chim cho làn da dần tươi trẻ.

Kết cấu dạng gel nên dễ dàng thẩm thấu nhanh chóng vào sâu bên trong mà không gây nhờn rít hay cảm giác nặng mặt.

Thiết kế chai hình trụ với màu xanh mòng két tinh tế mà sang trọng. Vòi pump nên việc lấy kem hay bảo quản đều tiện lợi và cũng hạn chế được tình trạng ô xy hóa dưỡng chất bên trong.

Thành phần vitamin C với dẫn xuất 10% THD Ascorbate và không chứa nước nên mang lại hiệu quả cao mà hạn chế tối đa tình trạng da kích ứng.

Không chứa hương liệu, chất bảo quản và không gây bong tróc, mẩn đỏ hay cảm giác châm chích ngay cả khi sử dụng lần đầu.

Nhược điểm: Với làn da quá nhạy cảm nên test trước khi sử dụng cho toàn bộ da mặt.

Đánh giá chung: 9.5/ 10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 2.850.000đ/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/serum-duong-trang-vi-derm-vitamin-c-brightening-concentrate.html

Với top 10 serum chống lão hóa ở trên, bạn đã chọn được sản phẩm giúp làn da khô ráp, thiếu sức sống và già nua trở nên trắng hồng rạng rỡ và căng trẻ dài lâu rồi đúng không nào. Nhớ tìm hiểu thật kỹ và dù chọn serum chống lão hóa đến từ thương hiệu nào cũng chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu Việt Nam như Mai Hân mỹ phẩm. Đừng vì ham giá rẻ mà mua phải hàng kém chất lượng, tiền thì mất mà da xấu lại càng xấu.