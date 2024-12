Top 10 serum Hyaluronic Acid ‘bơm nước’ tức thì cho da căng bóng như được tiêm filler

1. Serum dưỡng ẩm và phục hồi da tổn thương Page One Hydrating B5 Liposome

On top đầu không sản phẩm nào xứng đáng hơn "con cưng" của thương hiệu dược mỹ phẩm PageOne nổi tiếng tại Hàn Quốc. Serum PageOne Hydrating B5 Liposome là giải pháp cho mọi loại da, đặc biệt là da khô ráp, bong tróc do thiếu nước hoặc xuất hiện các dấu hiệu lão hóa, mỏng yếu cần phục hồi sau tổn thương. Với công nghệ Exosome tiên tiến, màng lọc Liposome hiện đại kết hợp 5 loại Hyaluronic Acid, vitamin B5, và Ceramide cung cấp độ ẩm sâu, mang lại làn da mềm mại và tươi tắn ngay từ lần đầu sử dụng. Không chỉ dưỡng ẩm, serum PageOne còn phục hồi hàng rào bảo vệ thúc đẩy tái tạo da, cải thiện độ đàn hồi, làm giảm các dấu hiệu lão hóa, mang đến vẻ rạng ngời và trẻ trung. Điểm đặc biệt của sản phẩm là công thức an toàn, không chứa cồn hay hương liệu, hạn chế nguy cơ kích ứng, phù hợp cả với làn da nhạy cảm hoặc da sau khi điều trị.

Thành phần chính: 5 loại Hyaluronic Acid, Panthenol (Vitamin B5), Adenosine, Ceramide.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp nước cùng độ ẩm chuyên sâu giúp da mềm mịn tức thì, giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa hiệu quả.

Làm dịu tình trạng kích ứng, viêm nhiễm và thúc đẩy quá trình tái tạo da, mang lại làn da khỏe mạnh và tươi mới.

Tăng cường lớp bảo vệ tự nhiên của da, giúp chống lại tác động từ tia UV và môi trường ô nhiễm.

Nâng cao độ đàn hồi, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ để duy trì vẻ săn chắc, trẻ trung cho làn da.

Kích thích sản sinh collagen và elastin, giúp làm mờ nhanh chóng các nếp nhăn và dấu vết lão hóa như vết chân chim.

Hỗ trợ phục hồi các tổn thương do mụn, trả lại làn da mịn màng và đều màu.

Làn da căng bóng ngậm nước, tươi trẻ rạng ngời như tiêm filler chỉ sau sau 3-4 tuần sử dụng đều đặn.

Kết cấu dạng tinh chất lỏng nhẹ, thấm nhanh vào da mà không gây cảm giác nhờn rít hay làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Nhược điểm: Xuất hiện nhiều địa chỉ, cá nhân phân phối mà không kiểm soát được chất lượng sản phẩm

Giá niêm yết chính hãng: 700.000đ/30ml.

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 25% tại đây: https://pageone.com.vn/san-pham/serum-cap-am-va-phuc-hoi-da-ton-thuong-page-one-hydrating-b5-liposome.html

2. Tinh chất làm đầy và căng da Image Ageless Total Pure Hyaluronic Filler 6

Top 2 serum Hyaluronic Acid gọi tên siêu phẩm đến từ thương hiệu Image Skincare nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Tinh chất Image Ageless Total Pure Hyaluronic Filler 6 ứng dụng công thức chứa 15% Hyaluronic Acid là sự kết hợp độc đáo 6 loại Hyaluronic Acid tự nhiên với kích thước phân tử siêu nhỏ, hoạt động như một "thỏi nam châm" hút ẩm, cung cấp nước tới tận tầng sâu làm dày lớp biểu bì cho làn da căng mọng tựa như phủ sương. Sản phẩm cũng giúp làn da được phục hồi toàn diện như giảm thiểu các nếp nhăn, củng cố độ đàn hồi, định hình lại đường nét khuôn mặt mang lại vẻ săn chắc và tươi mới.

Tinh chất Image Ageless Total Pure Hyaluronic Filler 6 còn chứa vitamin E, làm dịu da kích ứng, chống ô xy hóa mạnh mẽ và kích thích tái tạo tế bào mới mang lại làn da sáng mịn, tràn đầy sức sống. Phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da khô mất nước, da lão hóa hoặc da nhạy cảm sau các liệu trình điều trị.

Thành phần chính: 6 loại HA (Time released/ Cross-linked hyaluronic Acid, Hyaluronic acid synergized by Silanol Technology, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate LMW), Panthenol (vitamin B5), vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm sâu tức thì, giúp da căng mịn và ngăn ngừa hiện tượng mất nước, giữ ẩm hiệu quả duy trì làn da luôn căng bóng ngậm nước.

Làm mờ ngay lập tức các đường nhăn, rãnh nhăn, mang lại làn da mịn màng và trẻ trung.

Hỗ trợ duy trì sự săn chắc, mượt mà và căng bóng, giúp ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa sớm.

Tạo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của collagen và elastin, bảo vệ cấu trúc protein để da luôn đàn hồi và ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, vết chân chim.

Dưỡng ẩm sâu và làm mềm lớp sừng, phục hồi các vết nứt trên bề mặt, mang lại làn da láng mượt và đều màu.

Làm dịu nhanh chóng các triệu chứng mẩn đỏ, viêm sưng, đồng thời đẩy mạnh quá trình phục hồi da, đặc biệt là các tổn thương do sẹo để lại.

Kết cấu serum mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây tắc nghẽn lỗ chân lông hay cảm giác nhờn rít khi sử dụng.

Phù hợp với mọi làn da và cũng là sự lựa chọn hoàn hảo với những da sau trị liệu đang bị khô căng, bong tróc và cần bổ sung độ ẩm chuyên sâu để đẩy nhanh thời gian phục hồi.

Nhược điểm: Giá hơi cao nhưng khả năng cấp ẩm tức thì duy trì làn da căng mọng, tươi trẻ bất chấp tuổi tác nên vẫn được mọi săn lùng.

Giá niêm yết chính hãng: 3.025.000đ/ 30ml.

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/tinh-chat-lam-day-va-cang-da-image-ageless-total-pure-hyaluronic-filler-6.html

3. Tinh chất dưỡng ẩm giúp sáng da MartiDerm The Originals Flash

Top 3 serum Hyaluronic Acid là sản phẩm đến từ thương hiệu Martiderm - Tây Ban Nha. Tinh chất dưỡng ẩm MartiDerm The Originals Flash với bảng thành phần cấp ẩm chuyên sâu của "giai cấp quý tộc" như Hyaluronic Acid, Silicone hữu cơ, các hạt phản chiếu… không chỉ bơm nước cho da căng mọng tức thì mà còn khả năng phục hồi sức sống cho làn da tối màu, mệt mỏi trở nên tươi sáng rạng ngời. MartiDerm The Originals Flash còn có tác dụng ngăn ngừa các dấu hiệu lão hoá, làm đầy nếp nhăn và tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da luôn khỏe mạnh và tránh được các yếu tố gây hại từ môi trường bên ngoài.

Thành phần chính: Chiết xuất từ thực vật, Hyaluronic Acid, Silicone hữu cơ, các hạt phản chiếu.

Ưu điểm nổi bật:

Sở hữu khả năng cấp ẩm vượt trội, sản phẩm giúp da trở nên căng mịn, mềm mại và đầy sức sống.

Hỗ trợ cải thiện sắc tố da, tăng cường độ đàn hồi và nâng cơ, giúp da săn chắc và đều màu hơn.

Tác dụng làm mịn tức thì che phủ hiệu quả các khuyết điểm, mang lại làn da hoàn hảo không tỳ vết.

Tăng cường hàng rào tự nhiên bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ tia UV và chống ô xy hóa, giúp duy trì lớp trang điểm lâu trôi, tự nhiên hơn.

Kích thích sản sinh collagen và elastin, giúp da phẳng mịn và trẻ trung, giảm rõ rệt các dấu hiệu lão hóa.

Kết cấu tinh chất cô đặc, thẩm thấu nhanh chóng vào da mà không gây cảm giác nhờn dính hay bóng dầu.

Thiết kế dạng ống ampoule nên sử dụng tiện lợi và bảo quản cũng dễ dàng. Hạn chế được tình trạng dưỡng chất bị oxy hoá trong quá trình sử dụng.

Công thức không chứa hương liệu và paraben, đảm bảo an toàn cho mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm hoặc tổn thương sau các liệu trình điều trị.

Nhược điểm: Có quá nhiều đơn vị phân phối với giá cả khác nhau mà không đảm bảo được chất lượng trên từng sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 550.000đ/ 5 ống.

Đánh giá chung: 9/10 điểm.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 34% tại đây: https://maihan.vn/martiderm/tinh-chat-duong-am-lam-sang-da-giam-met-moi-tuc-thi-martiderm-the-originals-flash.html

4. Tinh chất dưỡng ẩm giúp làm căng da SVR [B3] Ampoule Hydra

Top 4 là sản phẩm serum HA đến từ thương hiệu SVR lừng danh nước Pháp. Tinh chất SVR B3 Ampoule Hydra chính là sự lựa chọn dành cho làn da khô ráp, mất nước và có xuất hiện nếp nhăn, vết chân chim. Với công thức có chứa tới ba loại Hyaluronic Acid kết hợp cùng vitamin B5 nồng độ cao, tinh chất SVR [B3] Ampoule Hydra mang đến khả năng cấp ẩm sâu xoa dịu ngay lập tức cảm giác khô căng và khó chịu cho làn da trở nên mềm mịn, căng mướt. Bên cạnh đó, sản phẩm còn hỗ trợ làm mờ các đốm nâu, cải thiện sắc tố da và kiểm soát dầu thừa hiệu quả.

Sử dụng đều đặn mỗi ngày hai lần, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt với làn da căng mịn, khỏe khoắn và đồng đều màu sắc. Đồng thời, sản phẩm còn giúp giảm thiểu mụn, kháng viêm, mang lại làn da sạch mịn và rạng ngời.

Thành phần chính: 5% Vitamin B3, 3 Acid Hyaluronic, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Khi thoa lên da, tinh chất chứa Hyaluronic Acid nhanh chóng thẩm thấu, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại và khô thoáng, không hề gây nhờn rít hay khó chịu.

Công thức chuyên biệt giúp cung cấp độ ẩm cần thiết, giảm tình trạng da khô ráp, xoa dịu kích ứng và hỗ trợ quá trình phục hồi các tổn thương.

Cải thiện rõ rệt các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn và vết chân chim mang đến làn da mịn màng, căng bóng và đều màu rạng rỡ.

Thiết kế tinh tế với chai nhựa màu trắng trang nhã, kết hợp vòi bơm tiện lợi giúp dễ dàng kiểm soát lượng serum sử dụng.

Thành phần an toàn và dịu nhẹ, không chứa paraben nên không gây kích ứng; phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc dễ bị tổn thương.

Nhược điểm: Xuất hiện nhiều nơi bán với mức giá khác nhau mà không kiểm soát được chất lượng trên từng sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 950.000đ/ 30ml.

Đánh giá chung: 9/10 điểm.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/svr/tinh-chat-duong-am-cang-da-svr--b3--ampoule-hydra.html

5. Tinh chất L'Oreal Paris pure Hyaluronic Acid 1.5%

Top 5 là serum Hyaluronic Acid đến từ nhà L'Oreal. Tinh chất L'Oreal Paris Pure Hyaluronic Acid 1.5% là sự kết hợp Axit Hyaluronic trọng lượng phân tử 0.5% và Axit Hyaluronic trọng lượng phân tử thấp 1.0% cấp nước tức thì cho làn da khô, da thiếu nước hay da đổ nhiều dầu trở lại trạng thái mềm mịn, tươi mới.

Thành phần chính: Hyaluronic Acid 1.5%, vitamin C, Glycerin, Pentylene Glycol, Phenoxyethanol.

Ưu điểm nổi bật:

Kết cấu tinh chất mỏng nhẹ, dễ dàng thẩm thấu nhanh chóng vào da mà không gây cảm giác nhờn rít.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến cùng sự kết hợp đa dạng các loại Hyaluronic Acid với kích thước phân tử khác nhau giúp cung cấp độ ẩm sâu và nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Công thức an toàn, không chứa paraben, hương liệu hay chất tạo màu nên không gây kích ứng.

Nhược điểm: Với làn da quá khô thì chưa thấy được khả năng cấp ẩm chuyên sâu.

Giá niêm yết chính hãng: 499.000đ/ 30ml.

Đánh giá chung: 8/10 điểm.

6. Serum HA Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate

Top 6 serum HA tiếp tục gọi tên một sản phẩm đến từ thương hiệu Kiehl's nổi tiếng nước Mỹ. Serum Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate có chứa HA dạng phân mảnh kết hợp vitamin C không chỉ cấp ẩm, giữ nước chuyên sâu cho làn da ẩm mịn, căng bóng ngậm nước. Mà còn thúc đẩy sản sinh collagen, elastin cho làn da tươi sáng, trẻ trung hơn mỗi ngày.

Thành phần chính: Hyaluronic Acid phân mảnh, vitamin C, vitamin Cg.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm và giữ nước duy trì làn da luôn ẩm mịn ngăn ngừa tình trạng da khô ráp, bong tróc hay bị kích ứng.

Kết cấu kem màu vàng nhạt đặc trưng của vitamin C nguyên chất, dễ dàng thẩm thấu vào da.

Hương thơm cam chanh tự nhiên, nhẹ nhàng, mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng.

Không gây nhờn rít hay khó chịu, mang lại cảm giác thoải mái và mịn màng trên da.

Thiết kế bao bì thông minh với nắp vặn khóa kín và chất liệu tối màu, giúp bảo vệ vitamin C nguyên chất khỏi ánh sáng và không khí, duy trì chất lượng tối ưu.

Nhược điểm: Giá hơi cao so với các sản phẩm cùng loại và khả năng cấp ẩm cũng chưa được như mong đợi.

Giá niêm yết chính hãng: 2.250.000đ/ 50ml, 2.750.000đ/ 70ml.

Đánh giá chung: 8.5/10 điểm.

7. Serum HA Skinceuticals

On top 7 serum HA vẫn gọi tên một sản phẩm đến từ nước Mỹ thuộc thương hiệu SkinCeuticals. Serum SkinCeuticals H.A Intensifier là sản phẩm đa chức năng với sự kết hợp Hyaluronic Acid, Proxilan™, chiết xuất từ rễ cam thảo và gạo lứt. Chính nhờ công thức này giúp tăng cường hàm lượng Hyaluronic Acid tự nhiên trong da, cung cấp độ ẩm sâu; đồng thời cải thiện độ đàn hồi, mịn màng và mang lại làn da sáng khỏe, rạng ngời.

Thành phần chính: 10% Proxylane™2.0%, chiết xuất rễ cây cam thảo, chiết xuất gạo lứt

Ưu điểm nổi bật:

Chai serum được thiết kế bằng thủy tinh trong suốt, giúp người dùng dễ dàng theo dõi lượng serum còn lại và cấu trúc bên trong.

Thiết kế ống bơm nhỏ giọt tiện lợi, giúp kiểm soát chính xác lượng serum khi sử dụng.

Kết cấu gel lỏng, trong suốt, không màu và gần như không mùi, thẩm thấu nhanh vào da mà không gây cảm giác nhờn rít hay khó chịu.

Công thức mang lại hiệu quả dưỡng ẩm và tái tạo da rõ rệt, giúp da mềm mịn hơn chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.

Bảng thành phần đều an toàn, không chứa cồn, hương liệu hay các chất dễ gây dị ứng, phù hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Làn da quá khô thì hiệu quả cấp ẩm là chưa đủ đô. Mức giá cũng khá cao so với các sản phẩm cùng loại.

Giá niêm yết chính hãng: 2.700.000đ/ 30ml.

Đánh giá chung: 8/10 điểm.

8. Serum HA Vichy Mineral 89

Top 8 serum Acid Hyaluronic cũng là một cái tên khá đình đám đến từ nước Pháp của thương hiệu Vichy. Serum Vichy Serum Mineral 89 với sự kết hợp hoàn hảo của 0.4 % Hyaluronic Acid (HA), 89% khoáng núi lửa cô đặc giúp giữ nước và bổ sung độ ẩm chuyên sâu cho làn da ẩm mịn, căng bóng rạng ngời. Chưa hết, sản phẩm còn có tác dụng củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, thúc đẩy quá trình tái tạo da mới cho làn da luôn khỏe đẹp, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.



Thành phần chính: 0.4 % Hyaluronic Acid (HA), 89% khoáng núi lửa cô đặc, Glycerin, Caprylyl Glycol.

Ưu điểm nổi bật:

Kết cấu gel trong suốt, dễ dàng thẩm thấu vào da mà không gây cảm giác dính hay làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Cung cấp độ ẩm sâu, tăng cường khả năng tự bảo vệ của da, đồng thời duy trì và củng cố lớp màng bảo vệ tự nhiên của da.

Công thức không chứa hương liệu, chất tạo màu, paraben hay cồn, đảm bảo an toàn cho da, ngay cả đối với làn da nhạy cảm.

Nhược điểm: Khả năng cấp ẩm chuyên sâu với làn da quá khô thì chưa thấy rõ rệt.

Giá niêm yết chính hãng: 1.045.000đ/ 50ml.

Đánh giá chung: 8.5/10 điểm.

9. Serum cấp ẩm chống lão hóa Paula's Choice Hyaluronic Acid Booster

Top 9 serum Hyaluronic Acid là "cực phẩm" đến từ thương hiệu Paula's Choice cũng nổi tiếng nước Mỹ. Serum Paula's Choice Hyaluronic Acid Booster với tinh hoa hội tụ Sodium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Ceramide, Pro-Vitamin B5… hút ẩm và cấp ẩm, cấp nước tức thì cho làn da khô ráp, xỉn màu trở nên căng bóng ngậm nước, tươi tắn rạng ngời ngay sau lần đầu sử dụng. Sản phẩm cũng có khả năng cân bằng độ pH duy trì làn da mềm mịn và ngăn chặn dấu hiệu lão hóa, là phẳng nếp nhăn hiệu quả. Paula's Choice Hyaluronic Acid Booster còn tăng cường phục hồi lớp hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe mạnh, chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và các tác nhân độc hại từ môi trường.

Thành phần chính: Sodium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Ceramide, Pro-Vitamin B5.

Ưu điểm nổi bật:

Cảm nhận làn da mềm mịn, căng mướt tự sương ngay lần đầu sử dụng.

Khả năng làm dịu tức thì các dấu hiệu kích ứng như mẩn đỏ, viêm sưng.

Thúc đẩy sản sinh collagen làm đầy các nếp nhăn, vết chân chim cho làn da phẳng lì và căng mịn hơn.

Sử dụng đều đặn và liên tục trong 4 tuần sẽ thấy da trở nên săn chắc, bóng khỏe, rạng rỡ, đồng thời cải thiện rõ rệt các nếp nhăn.

Chai serum được trang bị đầu bơm tiện lợi nên người dùng dễ dàng kiểm soát lượng tinh chất cần thiết, hạn chế lãng phí và bảo vệ sản phẩm khỏi vi khuẩn.

Kết cấu gel lỏng, trong suốt, có độ đặc vừa phải, thẩm thấu nhanh vào da mà không gây cảm giác nhờn hay kích ứng.

Bảng thành phần chất lượng mà không chứa paraben, hương liệu nên đảm bảo không gây kích ứng. Phù hợp với mọi làn da kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Giá hơi cao nhưng khả năng cấp ẩm và giữ nước tốt nên vẫn là sự lựa hàng đầu của các tín đồ skincare.

Giá niêm yết chính hãng: 1.199.000đ/ 15ml.

Đánh giá chung: 9/10 điểm.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/paulas-choice/serum-chong-lao-hoa-paulas-choice-hyaluronic-acid-booster.html

10. Dưỡng chất chuyên sâu giúp hỗ trợ quá trình tái tạo da La Roche-Posay Hyalu B5 Serum

Vị trí thứ 10 gọi tên serum HA đến từ thương hiệu đình đám La Roche-Posay nổi tiếng hàng đầu tại Pháp. Serum La Roche-Posay Hyalu B5 Serum nổi bật với khả năng dưỡng ẩm, tái tạo và phục hồi làn da "thần thánh". Phù hợp với mọi loại da, không gây kích ứng kể cả da nhạy cảm, làn da sau điều trị mụn, laser, lăn kim hay da bà bầu. Nhờ vào bảng thành phần 'đẳng cấp" gồm có Hyaluronic Acid, Madecassoside, Glycerin, vitamin B5, Dimethicone, La Roche-Posay Prebiotic Thermal Water... La Roche-Posay Hyalu B5 Serum cấp ẩm và giữ nước cho làn da mệt mỏi, khô ráp hay bong tróc trở nên mềm mịn, căng bóng ngậm nước tức thì. Nếp nhăn, vết chân chim cũng được làm đầy lên và nuôi dưỡng làn da tổn thương phục hồi khỏe mạnh lại nhanh chóng.

Thành phần chính: Panthenol (vitamin B5), chiết xuất rau má, Hyaluronic Acid, Glycerin, Butylene Glycol, La Roche-Posay Prebiotic Thermal Water.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm chuyên sâu cho làn da mềm mịn, tươi tắn rạng ngời.

Cải thiện nếp nhăn và tăng cường độ đàn hồi đẩy lùi các dấu hiệu lão hoá.

Làm dịu mẩn đỏ, viêm sưng hay các dấu hiệu kích ứng khác và phục hồi làn da mỏng yếu sau trị liệu.

Duy trì làn da luôn đủ ẩm tạo tiền đề để hấp thu tốt dưỡng chất từ bước kem dưỡng tiếp theo.

Kết quả kiểm nghiệm lâm sàng cho thấy, nếp nhăn được cải thiện 71%; làn da tươi tắn hơn 75% và hồi sinh đến 69%; da săn chắc, hồng hào hơn lên tới 65%; độ căng mọng hơn tình trạng ban đầu 63%.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da luôn khỏe mạnh chống lại những tác động xấu từ môi trường bên ngoài.

Kết cấu serum mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn rít hay tình trạng bóng nhờn.

Bảng thành phần chất lượng mà đảm bảo an toàn, không chứa paraben nên an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm hay mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Xuất hiện nhiều địa chỉ, cá nhân phân phối với nhiều giá khác nhau mà khó kiểm soát được chất lượng sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.260.000đ/ 30ml.

Đánh giá chung: 9/10 điểm.

Cam kết hàng chính hãng và ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/duong-chat-chuyen-sau-giup-ho-tro-qua-trinh-tai-tao-da-la-roche-posay-hyalu-b5-serum.html

Vậy là các bạn đã tìm được serum Hyaluronic Acid bổ sung nước, cấp ẩm tối ưu và cải thiện các dấu hiệu lão hoá cho làn da luôn căng bóng ngậm nước, tươi trẻ dài lâu rồi đúng không nào. Nhớ rằng dù lựa chọn sản phẩm đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên chọn mua tại nhà phân phối dược mỹ phẩm chính hãng, uy tín hàng đầu tại thị trường Việt Nam như Mai Hân mỹ phẩm.