Top 10 serum trắng da rạng ngời đang được review nhiều hiện nay

1. Serum trắng da chống lão hóa Rejuvaskin Retinoid Face Serum

Top 1 serum trắng da thuộc về siêu phẩm đến từ thương hiệu Rejuvaskin với hơn 30 năm nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Serum Retinoid Face Serum sở hữu phức hợp Tri-RetinX độc quyền (sự kết hợp của 3 retinol thực vật là Hydroxypinacolone Retinoate (HPR), Bakuchiol và Sea Fennel) tăng cường sản sinh collagen, elastin cho làn da căng trẻ, chống lão hóa da và cải thiện nếp nhăn, vết chân chim hiệu quả. Bên cạnh đó, serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum còn chứa chiết xuất trà xanh, chiết xuất cam thảo, a xít Hyaluronic dưỡng ẩm và chống ô xy hóa cho làn da căng bóng ngậm nước ngăn ngừa hình thành nếp nhăn. Đặc biệt, sự cộng hưởng của 3 retinol tạo nên hiệu quả chống lão hóa vượt trội cho làn da trắng hồng rạng ngời, mà hoàn toàn không gây kích ứng, không bong tróc hay mẩn đỏ; phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay làn da lần đầu tiên sử dụng retinol.

Thành phần chính: Phức hợp Tri-RetinX (Hydroxypinacolone Retinoate (HPR), Bakuchiol và Sea Fennel), chiết xuất trà trắng, chiết xuất trà xanh, chiết xuất cam thảo, a xít Hyaluronic.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm cho làn da luôn căng mịn ngậm nước ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn, vết chân chim.

Tăng cường sản sinh collagen cho làn da căng trẻ và tươi sáng đều màu.

Khả năng chống lão hóa mạnh mẽ nhờ phức hợp 3 retinol thuần thực vật mà hoàn toàn không gây kích ứng, bong tróc.

Làm đầy nếp nhăn và vết chân chim chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng đều đặn.

Chống lại sự hoạt động của gốc tự do ngăn ngừa hình thành nám sạm, lão hóa cho làn da trắng sáng hơn.

Kết cấu dạng kem màu vàng nhạt thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn rít.

Mùi hương dịu nhẹ và hết ngay vài phút sau khi apply lên da tạo cảm giác dễ chịu cho người dùng.

Thiết kế dạng tuýp, dạng ấn vòi pump với màu trắng và tím tinh tế, sang trọng nên rất dễ sử dụng và thuận tiện khi bảo quản.

Phù hợp với mọi làn da, không gây bong tróc hay mẩn đỏ; kể cả da nhạy cảm hay da lần đầu sử dụng retinol.

Giá niêm yết chính hãng: 1.650.000đ/ 30ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi lên tới 40% và quà tặng trị giá 1.420.000đ tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/rejuvaskin-retinoid-face-serum-chong-lao-hoa-phuc-hoi-da.html

2. Ampoule dưỡng sáng da, giảm đốm sắc tố MartiDerm Pigment Zero DSP Bright

Top 2 serum trắng da là sản phẩm của thương hiệu Martiderm đến từ đất nước Tây Ban Nha. Chiết xuất 1% Hexylresorcinol, 3% Tranexamic Acid, 2% Phytic Acid, 5% vitamin C; ampoule MartiDerm Pigment Zero DSP Bright làm mờ đốm nâu nhanh chóng và chống lão hóa hiệu quả cho làn da sáng hồng đều màu. Đặc biệt, đây sản phẩm mờ thâm nám và làm trắng da có thể khắc phục được các nhược điểm của Hydroquinone. Hiệu quả mờ đốm nâu và làm trắng da chỉ sau 4-6 tuần sử dụng.

Thành phần chính: Hexylresorcinol, Tranexamic Acid, Bellis Perennis L, Phytic Acid, Genistein, vitamin C.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm, tăng cường khả năng giữ nước cho làn da luôn tươi căng ngậm nước ngăn xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim.

Ức chế quá trình tổng hợp các hắc sắc tố melanin và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da do tia UV duy trì làn da sáng khỏe, tươi tắn hơn.

Chống lại sự hoạt động của gốc tự do ngăn ngừa nám sạm, lão hóa cho làn da tươi sáng đều màu.

Làm dịu các vùng da sưng đỏ, giảm sưng tấy và tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe đẹp toàn diện từ bên trong.

Cải thiện tình trạng đốm sắc tố, tàn nhang mờ dần và ngăn ngừa vết nám mới xuất hiện. Hiệu quả rõ rệt chỉ sau 4-6 tuần sử dụng đều đặn và đúng cách.

Thiết kế dạng ống ampoule nhỏ gọn nên việc bảo quản hay sử dụng đều dễ dàng. Hạn chế tối đa sự ô xy hóa có thể làm giảm chất lượng sản phẩm trong quá trình sử dụng.

Kết cấu dạng tinh chất cô đặc (ampoule), dùng 1/2 ống/lần đủ để thoa cho toàn mặt và phần cổ. Khả năng thẩm thấu cực nhanh nên không để lại cảm giác bết dính hay sự khó chịu sau mỗi lần apply lên da.

Không chứa cồn, paraben nên không gây kích ứng, an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm.

Hương thơm dịu nhẹ, không có hương liệu nên tạo cảm giác thoải mái cho người dùng.

Phù hợp với những người không dùng được các sản phẩm trị nám chứa Hydroquinone.

Giá niêm yết chính hãng: 534.000đ/ 5 ống ampoule, 3.200.000đ/ 10 ống ampoule.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 34% tại đây: https://maihan.vn/martiderm/tinh-chat-giam-dom-sac-to-duong-sang-va-deu-mau-da-martiderm-pigment-zero-dsp-bright.html

3. Tinh chất trắng da SVR [C] Ampoule Anti-Ox

Top 3 serum trắng da thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu SVR của Pháp. Serum SVR C Ampoule Anti-Ox với 20% vitamin C nguyên chất kết hợp cùng Hyaluronic Acid mang lại hiệu quả làm mờ thâm nám và chống lão hóa tới 20% chỉ sau 7 ngày sử dụng. Sau 28 ngày, làn da được cải thiện lên đến 90%. Hoàn toàn không gây cảm giác châm chích hay sự khó chịu dù nồng độ vitamin C khá cao.

Thành phần chính: 20% Vitamin C, Hyaluronic Acid, Urê.

Ưu điểm nổi bật:

Cải thiện rõ rệt làn da xỉn màu, mệt mỏi trở nên tươi sáng và tràn đầy sức sống.

Cung cấp độ ẩm cho làn da luôn căng bóng ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa xuất hiện sớm.

Tăng cường sản sinh collagen cho làn da săn chắc da, ngừa lão hóa, ngăn chặn hình thành nếp nhăn mới và chảy xệ da.

Chống lại sự hoạt động của gốc tự do cho làn da tươi trẻ và sáng rạng ngời.

Chai thiết kế với dạng vòi pump với màu chai cánh gián để ngăn ô xy hóa bảo vệ chất lượng tốt cho vitamin C.

Kết cấu dạng lỏng thẩm thấu tốt trên da nên không hề gây cảm giác bóng nhờn hay khó chịu.

Thành phần vitamin C đậm đặc tới 20% nên chỉ sau lần dùng đầu tiên làn da săn chắc và đàn hồi tốt hơn.

Hiệu quả làm trắng da vượt trội, đem đến hiệu quả mờ đốm nâu, đốm nám và các vết thâm sạm khác.

Thành phần chất lượng mà an toàn, không gây mụn. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.140.000đ/ 30ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/svr/tinh-chat-trang-da-svr--c--ampoule-anti-ox.html

4. Serum trắng da Ekseption Hyaluronic TRX Mixlab Serum

Top 4 serum trắng da đến từ thương hiệu Ekseption của Tây Ban Nha. Serum Ekseption Hyaluronic TRX làm giảm sắc tố và các đốm đen cho làn da trắng mịn đều màu. Sản phẩm phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Thành phần chính: Hyaluronic Acid, Tranexamic Acid, AHA.

Ưu điểm:

Ngăn ngừa sự kích hoạt các tế bào hắc tố từ tia cực tím làm mờ đốm nâu cho làn da trắng sáng đều màu.

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu cho làn da căng mịn ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn.

Tẩy tế bào chết và thúc đẩy sản sinh tế bào mới cho da trắng sáng bật tone.

Kết cấu dạng tinh chất mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh chóng; không gây nhờn rít.

Giá niêm yết chính hãng: 1.390.000đ/ 75ml.

5. Dưỡng trắng da La Roche-Posay Redermic Pure Vitamin C10 Serum

Top 5 serum trắng da thuộc về sản phẩm đến từ nước Pháp thuộc thương hiệu nổi tiếng La Roche-Posay. Serum La Roche-Posay Redermic Pure Vitamin C10 Serum chiết xuất với nồng độ vitamin C nguyên chất cao 10% cùng Salicylic Acid giúp làn da mịn màng, sáng khỏe, làm mờ vết thâm và vùng da không đều màu một cách hiệu quả. Hoàn toàn không gây châm chích hay các dấu hiệu kích ứng, an toàn với cả da nhạy cảm.

Thành phần chính: 10% Vitamin C nguyên chất (Ascorbic Acid), Salicylic Acid (BHA), Neurosensine, Acid Hyaluronic, Glycerin.

Ưu điểm:

Làm dịu tức thì vùng da kích ứng hay viêm sưng tạo cảm giác dễ chịu.

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu cho làn da căng mọng và tươi trẻ hơn.

Thu nhỏ lỗ chân lông ngăn ngừa hình thành mụn cho làn da luôn mịn màng.

Làm mờ đốm nâu, thâm mụn và tàn nhang cho làn da tươi sáng đều màu.

Chống lại sự hoạt động của gốc tự do ngăn ngừa nếp nhăn, vết chân chim xuất hiện.

Phục hồi tổn thương nhanh chóng và tăng cường sức đề kháng chống lại những tác động xấu từ tia UV, môi trường.

Thành phần an toàn, lành tính; không gây kích ứng và phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.498.000đ/ 30ml.

6. Serum trắng da mặt Kiehl's Retinol Micro-Dose

Top 6 serum trắng da thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Kiehl's của nước Mỹ. Serum Kiehl's Retinol Micro-Dose giúp tái tạo tế bào mới cho làn da săn chắc và đàn hồi tốt hơn. Đồng thời, sản phẩm bổ sung độ ẩm và làm trắng da nhanh chóng khôi phục lại vẻ sáng khỏe, rạng rỡ.

Thành phần chính: Retinol nguyên chất, Peptide, Niacinamide.

Ưu điểm:

Thúc đẩy sản sinh collagen cho làn da luôn tươi trẻ, trắng sáng đều màu.

Tăng cường sức mạnh của làn da và mang lại hiệu quả tối ưu trong việc trẻ hóa.

Làm dịu vùng da mẩn đỏ, viêm sưng hay kích ứng cho làn da luôn mềm mịn, tươi mới.

Giá niêm yết chính hãng: 1.650.000đ/ 30ml, 2.400.000đ/ 50ml.

7. Tinh chất dưỡng trắng da chống lão hóa Paula's Choice C15 Super Booster

Top 7 trong danh sách serum trắng da được tìm mua nhiều hiện nay thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Paula's Choice cũng nổi tiếng tại Mỹ. Paula's Choice C15 Super Booster với chiết xuất 15% vitamin C kết hợp cùng thành phần cấp ẩm, chống ô xy hóa giúp làm đều màu da, mờ thâm mụn, nám sạm và cải thiện nếp nhăn rõ rệt chỉ sau vài tuần sử dụng đều đặn. Sản phẩm hoàn toàn không gây kích ứng hay cảm giác châm chích dù nồng độ vitamin C khá cao tới 15%.

Thành phần chính: 15% Vitamin C, vitamin E, Sodium Hyaluronate, vitamin E, Sodium Hyaluronate.

Ưu điểm:

Làm mờ thâm nám, thâm mụn và cải thiện tình trạng da không đều màu.

Chống lại sự hoạt động của gốc tự do ngăn ngừa hình sự hình nám sạm hay các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim.

Bổ sung độ ẩm cho làn da căng mịn và tràn đầy sức sống.

Hỗ trợ kháng viêm, trị mụn và thúc đẩy quá trình tái tạo cho làn da luôn tươi trẻ.

Chống ô xy hóa hiệu quả và ngăn chặn việc hình thành các đốm đen, vết sạm nám trên da.

Duy trì độ đàn hồi cho làn da luôn săn chắc, ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ.

Thiết kế dạng chai nhỏ gọn với vòi pump nhỏ giọt, dễ lấy lượng sản phẩm cần dùng và bảo quản dễ dàng.

Kết cấu dạng liquid lỏng tương tự như nước nên khả năng thẩm thấu cực nhanh, không gây nhờn rít trên mọi nền da.

Phù hợp với người có da sạm, nám nhẹ, đang gặp các dấu hiệu lão hóa hay những người muốn dưỡng sáng da, chống lão hóa từ sớm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.600.000đ/ 20ml.

8. Serum sáng da chống lão hóa Obagi-C Fx System C-Clarifying Serum

Top 8 serum trắng da thuộc về sản phẩm của thương hiệu Obagi cũng đến từ nước Mỹ. Serum Obagi C Fx System C-Clarifying Serum với chiết xuất vitamin C dẫn xuất L-Ascorbic Acid nồng độ 10%, Arbutin không chỉ thúc đẩy tăng cường sản xuất collagen, cải thiện các đường nhăn, giảm sạm nám, tàn nhang, đồi mồi, vết thâm, mà còn chống lại các gốc tự do gây hại và làm trắng da hồng hào rạng rỡ hơn mỗi ngày; phù hợp với mọi làn da, không gây kích ứng và an toàn với cả làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: 10% vitamin C (L-Ascorbic Acid), Arbutin, Propylene Glycol, Propylene Carbonate.

Ưu điểm:

Phục hồi tổn thương do tác động của tia UV cho làn da dần khỏe đẹp trở lại.

Bổ sung độ ẩm hạn chế tình trạng mất nước cho làn da căng bóng ngậm nước ngăn ngừa lão hóa.

Tăng cường sức khỏe toàn diện cho làn da chống lại tác động xấu từ tia UV, ô nhiễm môi trường.

Ức chế quá trình tổng hợp melanin làm mờ nám sạm, thâm mụn hiệu quả cho làn da đều màu.

Thúc đẩy sản sinh collagen dưới da, cải thiện các nếp nhăn và tăng độ săn chắc ngăn ngừa làn chảy xệ.

Kết cấu dạng tinh chất mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn rít. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 2.850.000đ/ 30ml.

9. Serum dưỡng da trắng khỏe VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate

Top 9 seurm trắng da thuộc về thương hiệu VI Derm cũng đến từ nước Mỹ. Serum VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate có chứa vitamin C dẫn xuất Tetrahexyldecyl Ascorbate 10% với khả năng tan trong dầu nên thẩm thấu vào tận sâu lớp trung bì và phát huy hiệu quả làm sáng da, chống lão hóa nhanh. Không chỉ tăng cường tổng hợp collagen, làm mờ thâm nám. Mà VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate còn chống ô xy hóa và bảo vệ da khỏi các tổn thương gây ra bởi các gốc tự do sản sinh do tia UV cùng các yếu tố môi trường khác. Sản phẩm cũng thúc đẩy sự hình thành mạch máu mới, dưỡng da tươi sáng, hồng hào tự nhiên. Hiệu quả chăm sóc làn da có thể thấy rõ ràng chỉ sau 7 ngày.

Thành phần chính: Tetrahexyldecyl Ascorbate (Vitamin C) 10%, Cyclopentasiloxane, Dimethicon.

Ưu điểm:

Bổ sung độ ẩm cho làn da tươi sáng, hồng hào hơn chỉ sau 7 ngày sử dụng.

Phục hồi tế bào tổn thương và bảo vệ làn da khỏi gốc tự do ngăn ngừa nám sạm, lão hóa.

Ức chế sản sinh melanin làm mờ đốm nâu, thâm mụn, tàn nhang cho làn da dần tươi sáng đều màu.

Tăng cường sản sinh collagen làm đầy nếp nhăn, duy trì độ đàn hồi cho làn da săn chắc hơn và ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ.

Cải thiện sức khỏe tổng thể cho làn da khỏe mạnh hơn, chống lại các tác động có hại từ môi trường như tia UV, ô nhiễm.

Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe mạnh toàn diện và tràn đầy sức sống.

Kết cấu dạng gel dễ dàng thẩm thấu, không gây nhờn rít hay sự khó chịu mỗi khi sử dụng. Mùi hương dịu nhẹ nên tạo cảm giác thư giãn khi apply lên da.

Thiết kế dạng chai hình trụ với màu xanh mòng két nổi bật mà không kém phần sang chảnh. Dạng vòi pump nên sử dụng cũng tiện lợi và bảo quản dễ dàng hạn chế sự oxy hóa của vitamin C.

Công thức nhẹ nhàng, thành phần lành tính và không gây kích ứng hay tình trạng châm chích mỗi khi sử dụng; phù hợp với cả làn da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 2.850.000đ/ 30ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/serum-duong-trang-vi-derm-vitamin-c-brightening-concentrate.html

10. Tinh chất mờ nám sáng da Hyaestic Pigment Enhancing Serum

Top 10 serum trắng da thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Hyaestic nổi tiếng tại Mỹ. Với chiết xuất 4% Arbutin, 10% Vitamin C dẫn xuất L-Ascorbic; tinh chất Hyaestic Pigment Enhancing Serum là sản phẩm điều trị không chứa Hydroquinone làm mờ thâm nám, đốm nâu, tàn nhang cho làn da đều màu bật tone trắng sáng rạng rỡ. Sản phẩm cũng chứa chất chống ô xy hóa giúp trung hòa các gốc tự do, nguyên nhân chính gây ra các dấu hiệu lão hóa và sự đổi màu. Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa các hoạt chất này đã ngăn chặn con đường sinh tổng hợp melanin ở các giai đoạn hình thành vết thâm khác nhau giúp làn da sáng bừng.

Thành phần chính: 4% Arbutin, 10% Vitamin C (L-Ascorbic Acid), Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Ascorbic Acid.

Ưu điểm:

Tác động trực tiếp lên enzyme Tyrosinase ức chế quá trình sản xuất melanin làm mờ các vết thâm sạm, nám, tàn nhang cho làn da đều màu.

Tăng cường sản sinh collagen giúp da săn chắc và đàn hồi tốt hơn ngăn ngừa chảy xệ.

Chống lại gốc tự do làm chậm quá trình lão hóa duy trì sự tươi trẻ cho làn da.

Cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da luôn căng bóng ngậm nước và ngăn ngừa xuất hiện nếp nhăn, vết chân chim.

Hiệu quả làm trắng nhanh chóng cho làn da thâm sạm đều màu lên rõ rệt.

Kết cấu dạng serum lỏng, mỏng nhẹ nên thẩm thấu khá nhanh, không gây nhờn rít hay nặng mặt.

Phù hợp với mọi làn da, không gây kích ứng; kể cả với làn da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 2.100.000đ/ 30ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/hyaestic/tinh-chat-mo-nam-hyaestic-pigment-enhancing-serum.html

Mong rằng với những chia sẻ ở trên, các bạn đã tìm được serum trắng da phù hợp với nhu cầu và nền da của mình. Dù lựa chọn bất cứ serum trắng da đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại đại lý phân phối chính hãng đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm. Chúc các bạn sớm có làn da trắng sáng, tươi trẻ như ý.