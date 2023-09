Top 10 serum trị mụn cho da dầu được tìm mua hiện nay

Serum trị mụn cho da dầu là gì? Có thật sự mang lại hiệu quả?

Serum trị mụn cho da dầu là loại serum được bào chế dành cho da dầu mụn với các hoạt chất từ thiên nhiên giúp giảm kích ứng cho làn da người dùng. Bên cạnh đó, trong các loại serum này còn chứa các tinh chất có nồng độ cao như Retinoids, Niacinamide, Salicylic Acid… có khả năng thẩm thấu vào tận sâu bên trong lỗ chân lông cung cấp độ ẩm và dưỡng chất giúp kiểm soát lượng dầu tiết ra, hỗ trợ điều trị mụn hiệu quả ngăn ngừa tái phát.

Trong serum trị mụn cho da dầu còn chứa hoạt chất tan trong dầu và khả năng dưỡng trắng làm đều màu da. Vậy nên, sử dụng serum trị mụn sẽ mang lại hiệu quả trị mụn, làm mờ vết thâm mụn. Serum trị mụn cho da dầu là sản phẩm không thể thiếu trong liệu trình trị mụn hiện nay.

Gợi ý top 10 serum trị mụn cho da dầu hiệu quả được tìm mua nhiều

Cùng tham khảo review chi tiết từ A-Z top 10 serum trị mụn cho da dầu hiện nay. Các bạn sẽ tìm được một siêu phẩm loại sạch mụn tận gốc cho làn da tươi sáng, mịn màng.

1. Tinh chất trị mụn SVR Sebiaclear Serum

Nói đến serum trị mụn cho da dầu thì khó có sản phẩm nào có thể qua mặt được "em" nhà SVR nổi tiếng đến từ Pháp. Chiết xuất từ các thành phần ưu tú như Retinoid-Like, Gluconolactone 14%, Niacinamide 4%, Hyaluronic Acid; SVR Sebiaclear Serum giúp giảm viêm sưng, mẩn đỏ tức thì. Đồng thời, với khả năng tẩy tế bào chết và kháng viêm cực tốt hỗ trợ điều trị mụn tận gốc, làm mờ thâm mụn cho làn da mịn màng, tươi sáng đều màu.

Thành phần chính: Gluconolactone 14%, Niacinamide 4%, Hyaluronic Acid, chiết xuất cây mùi tây, Glycerin, Retinoid-Like…

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng tẩy da chết giúp lỗ chân lông thông thoáng ngăn ngừa sự hình thành mụn trên da.

Kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra hỗ trợ trị mụn hiệu quả tận gốc.

Làm giảm tình trạng viêm sưng, mẩn đỏ của làn da mụn.

Bổ sung các dưỡng chất chống oxy hóa làm mờ thâm mụn và tăng cường hàng rào bảo vệ giúp làn da khỏe mạnh chống lại những tác hại từ môi trường bên ngoài.

Thiết kế bao bì sang trọng và chắc chắn với dạng vòi pump nên sử dụng cũng dễ dàng và thuận tiện.

Kết cấu dạng sữa màu trắng đục không quá lỏng cũng không quá đặc nên thẩm thấu nhanh chóng vào tận sâu bên trong với cảm giác hơi mát lạnh, không gây bóng nhờn.

Mùi hương hơi nồng một chút nhưng không gây khó chịu và cũng hết ngay sau khi bôi lên da.

Thành phần lành tính, không chứa cồn hay paraben… nên an toàn với mọi làn da và nhất là da dầu, da mụn thì đây đúng là "chân ái".

Cảm nhận sau khi sử dụng: Ấn tượng với thiết kế đựng trong lọ thủy tinh sang trọng, bắt mắt. Dạng chai với vòi pump nên khi sử dụng có thể điều tiết được lượng serum tiết ra và bảo quản tốt dưỡng chất trong quá trình sử dụng. Dù sản phẩm có mùi hương liệu nhưng rất nhẹ nhàng, không quá nồng nên hầu hết mọi người đều ưng.

Kết cấu dạng sữa nên rất dễ thẩm thấu vào làn da, thoa tới đâu là thấm ngay tới đó cho lớp finish tự nhiên, không gây nhờn rít hay bóng nhờn. Tình trạng mụn viêm sưng sẽ thuyên giảm rõ rệt sau vài tuần sử dụng. Thâm mụn cũng mờ dần cho làn da đều màu và tươi sáng hơn nha.

Giá niêm yết chính hãng: 695.000đ/30ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi về giá tới 14% và quà tặng trị giá 140.000đ chỉ có tại đây: https://maihan.vn/svr/tinh-chat-tri-mun-ngan-ngua-tham-svr-sebiaclear-serum.html

2. Serum trị mụn La Roche-Posay Effaclar Ultra Concentrated Serum

Top thứ 2 vẫn thuộc về một sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm La Roche-Posay cũng đến từ nước Pháp. Tinh chất trị mụn La Roche-Posay Effaclar Ultra Concentrated Serum hội tụ đẩy đủ 3 công dụng vượt trội là điều trị mụn, se khít lỗ chân lông và làm mờ thâm mụn hiệu quả. Vậy nên, La Roche-Posay Effaclar Ultra Concentrated Serum chắc chắc các bạn sớm lấy lại làn da mịn màng, tươi sáng đều màu.

Thành phần chính: AHA, BHA, Niacinamide, LHA, Alcohol Denat, Sodium Hydroxide…

Ưu điểm nổi bật:

Tẩy sạch lớp tế bào chết sâu bên trong lỗ chân lông cho làn da luôn thông thoáng ngăn ngừa mụn hình thành và phát triển.

Kháng khuẩn làm giảm viêm sưng, mẩn đỏ và hỗ trợ điều trị mụn tận gốc.

Tăng cường quá trình tái tạo tế bào mới cho làn da luôn săn chắc, căng mịn và tươi trẻ.

Kiểm soát lượng dầu nhờn cho làn da luôn khô thoáng, ngăn ngừa mụn.

Bổ sung dưỡng chất làm mờ sẹo thâm cho làn da luôn trắng sáng đều màu.

Thiết kế dạng chai với vòi dạng nhỏ giọt nên sử dụng cũng khá tiện lợi và điều tiết được lượng serum tránh lãng phí.

Kết cấu dạng đặc sền sệt nên thoa lên da sẽ có cảm giác hơi dính và sau 1-2 phút sẽ có lớp finish mịn đẹp tự nhiên.

Sản phẩm thích hợp với các bạn da thường xuyên bị nổi mụn, mụn ẩn và đổ nhiều dầu. Một số làn da quá mẫn cảm với cồn khô và hương liệu thì nên cân nhắc.

Cảm nhận sau khi sử dụng: Cảm giác hơi châm chích nếu bạn thoa serum La Roche-Posay Effaclar Serum Ultra Concentre lên những nốt mụn viêm sưng hay vừa nặn xong. Nhưng các bạn yên tâm vì cảm giác đó sẽ hết ngay sau đó. Cảm nhận rõ rệt là vùng da chữ T bớt tiết dầu hơn hẳn và độ căng mịn cũng được cải thiện. Một vài nốt mụn ẩn cũng được đẩy nhẹ nhàng sau 2-3 tuần sử dụng và làn da dần hết thâm mụn đều màu tươi sáng trở lại. Chú ý, bạn nào có làn da quá nhạy cảm hay sử dụng La Roche-Posay Effaclar Ultra Concentrated Serum bị châm chích thì tuần đầu tiên nên dùng 2-3 lần để làn da có thời gian làm quen.

Giá niêm yết chính hãng: 895.000đ/30ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% chỉ có tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/tinh-chat-tri-mun-giam-tham-la-roche-posay-effaclar-ultra-concentrated-serum.html

3. Serum trị mụn White Doctors Acne Herbal Acne

Vị trí thứ 3 thuộc về một sản phẩm khá quen thuộc với các tín đồ skincare bị mụn ở Việt Nam chính là serum White Doctors Acne Herbal Acne. Với chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên lành tính kết hợp cùng hoạt chất trị mụn hiệu quả, White Doctors Acne Herbal Acne giúp làm se cồi mụn, hỗ trợ trị mụn tận gốc và làm mờ vết thâm mụn nhanh chóng.

Thành phần chính: Niacinamide (vitamin B3), Salicylic Acid, tinh chất rau má, tinh chất lô hội…

Ưu điểm nổi bật:

Kháng viêm làm giảm viêm sưng, mẩn đỏ và se cồi mụn nhanh chóng hiệu quả.

Hỗ trợ điều trị mụn viêm sưng, mụn trứng cá tận gốc ngăn ngừa tái phát.

Phục hồi nhanh chóng tổn thương vùng da mụn giúp làm liền sẹo mụn nhanh chóng.

Củng cố hàng rào bảo vệ cho làn da luôn khỏe mạnh chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài.

Ngăn ngừa quá trình lão hóa da và làm mờ đốm sắc tố cho làn da đều màu, tươi sáng.

Thiết kế dạng chai nhỏ nhỏ nên sử dụng cũng thuận tiện và an toàn trong quá trình bảo quản sản phẩm.

Kết cấu dạng lỏng nên thẩm thấu ngay vào làn da không gây bưng bít hay bóng nhờn.

Phù hợp với mọi loại da, nhất là với những làn da đang gặp vấn đề về mụn, mụn trứng cá, mụn đầu đen.

Giá niêm yết chính hãng: 420.000đ/25g.

4. Serum trị mụn GUO Acne Spot Treatment Serum

GUO Acne Spot Treatment Serum với chiết xuất từ AHA, BHA giúp tẩy tế bào chết, kháng viêm giúp se cồi mụn và giảm viêm sưng nhanh chóng. Đồng thời, hỗ trợ điều trị mụn hiệu quả và ngăn ngừa thâm mụn.

Thành phần chính: BHA 1%, AHA 2.2%, đất sét Bentonite, dầu neem, tràm trà, dầu hemp, nano bạc, cúc La Mã…

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng kiểm soát lượng dầu nhờn ngăn ngừa mụn mới hình thành.

Tẩy tế bào chết cho lỗ chân lông thông thoáng.

Giảm tình trạng mụn viêm sưng và hỗ trợ trị mụn hiệu quả.

Cung cấp dưỡng chất giúp khôi phục làn da sau mụn ngăn ngừa thâm mụn.

Giá niêm yết chính hãng: 470.000đ/30ml.

5. Tinh chất trị mụn Eucerin Pro Acne Clearing AI Treatment

Vị trí tiếp theo thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Eucerin đến từ nước Đức xa xôi. Chiết xuất từ các thành phần Hydroxy Complex (10%), Glycolic Acid, Salicylic Acid… Eucerin Pro Acne Clearing AI Treatment giúp điều trị mụn và khôi phục tổn thương do mụn làm mờ thâm hiệu quả cho làn da tươi sáng đều màu trở lại.

Thành phần chính: Hydroxy Complex (10%), Glycolic Acid, Salicylic Acid, Polyhydroxy Acid, Licochalcone Acid…

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ giảm mụn và se khít lỗ chân lông ngăn ngừa tái phát.

Làm dịu mẩn đỏ, viêm sưng tại những vị trí nốt mụn.

Tái tạo tế bào mới cho làn da luôn tươi sáng, hạn chế hình thành thâm mụn.

Bổ sung độ ẩm cần thiết, kiểm soát lượng dầu nhờn ngăn ngừa mụn hình thành.

Thiết kế dạng tuýp với màu trắng chủ đạo đơn giản mà tinh tế. Đầu tuýp lấy kem nhỏ nên dễ dàng điều tiết được lượng kem lấy ra. Thiết kế nhỏ gọn nên cũng dễ dàng mang đi du lịch hay công tác xa.

Kết cấu dạng cream mỏng nhẹ, màu vàng nhạt và nhanh chóng thẩm thấu vào sâu bên trong, không gây bóng nhờn.

Giá niêm yết chính hãng: 490.000đ/40ml.

6. Tinh chất trị mụn The Cocoon Winter Melon Serum

Tinh chất Cocoon Winter Melon Serum chiết xuất từ các thành phần thuần chay, lành tính giúp làm giảm tình trạng dầu tiết quá mức và hỗ trợ điều trị mụn tận gốc, làm mờ vết thâm nhanh chóng.

Thành phần chính: Tinh chất bí đao, Niacinamide (Vitamin B3), Acetyl Glucosamine (NAG 4%), Ferulic Acid, Salicylic acid (BHA)…

Ưu điểm nổi bật:

Kiểm soát lượng dầu nhờn và làm lỗ chân lông thông thoáng ngăn ngăn mụn hình thành.

Cải thiện tình trạng mụn viêm sưng, mụn đầu đen, mụn ẩn nhanh chóng.

Ức chế sự hình thành gốc tự do bảo vệ làn da an toàn trước những tác hại của tia UV.

Hạn chế tình trạng hình thành thâm sẹo mụn cho làn da tươi sáng đều màu trở lại.

Kết cấu dạng dung dịch nên thẩm thấu vào bên trong nhanh chóng, không gây bưng bít lỗ chân lông.

Giá niêm yết chính hãng: 225.000/70ml.

7. Serum trị mụn cho da dầu The Body Shop Tea Tree Anti-Imperfection Daily Solution

Serum The Body Shop Tea Tree Anti-Imperfection Daily Solution hiệu quả trị mụn ẩn với làn da dầu với xuất xứ từ Anh Quốc. Thành phần có trong sản phẩm đều có nguồn gốc thảo dược thiên nhiên nên phù hợp với mọi làn da.

Thành phần chính: Dầu cây tràm trà, dầu mù u, chiết xuất lá nha đam, dầu trà chanh…

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ trị mụn ẩn, mụn viêm sưng nhanh chóng.

Làm dịu mẩn đỏ, đau nhức với những nốt mụn viêm sưng.

Kiểm soát lượng dầu nhờn cho làn da thông thoáng, ngăn ngừa mụn.

Kết cấu lỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh, không gây tình trạng bóng nhờn.

Giá niêm yết chính hãng: 194.000đ/10ml.

8. Serum trị mụn Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Serum

Sản phẩm tiếp theo đến từ thương hiệu Some By Mi của Hàn Quốc. Serum Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Serum chiết xuất từ rau má, tràm trà giúp giảm sưng tấy và kháng viêm hỗ trợ trị mụn hiệu quả nhanh chóng.

Thành phần chính: AHA - PHA - BHA, chiết xuất rau má, tràm trà…

Ưu điểm nổi bật:

Kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra ngăn ngừa mụn hình thành mới hay phát triển lan rộng hơn.

Tẩy tế bào chết cho làn da thông thoáng và giúp se khít lỗ chân lông.

Hỗ trợ điều trị mụn đầu đen, mụn cám và mụn bọc.

Khôi phục tổn thương cho làn da mụn và làm mờ thâm mụn cho làn da đều màu.

Giá niêm yết chính hãng: 408.000đ/50ml.

9. Tinh chất trị mụn MartiDerm Acniover Serum

Một siêu phẩm không thể thiếu trong danh sách này là tinh chất MartiDerm Acniover Serum của thương hiệu nổi tiếng số 1 Tây Ban Nha là Martiderm. Chứa các hoạt chất 2% Niacinamide (Vitamin B3), Prebiotics và Probiotics… MartiDerm Acniover Serum giúp kiểm soát bã nhờn, làm giảm viêm sưng và hỗ trợ điều trị mụn trứng cá, mụn đầu đen, mụn viêm sưng tận gốc. Sản phẩm chính là "chân ái" giúp các bạn da dầu thoát khỏi nỗi lo mụn, bít tắc lỗ chân lông, lỗ chân lông lớn.

Thành phần chính: 2% Niacinamide (Vitamin B3), Prebiotics và Probiotics, chiết xuất hoa sen, chiết xuất Tảo Chlorella, Citric Acid, Glycerin…

Ưu điểm nổi bật:

Làm dịu vùng da sưng tấy, mẩn đỏ do mụn gây nên và giảm kích ứng.

Kháng khuẩn, ngừa viêm ngăn ngừa tình trạng mụn lan rộng và tái phát.

Kiểm soát lượng dầu nhờn, hạn chế sự xuất hiện của dầu dư thừa tích tụ bên trong nang lông.

Hỗ trợ điều trị mụn trứng cá, mụn đầu đen tận gốc.

Thu nhỏ lỗ chân lông, làm mờ thâm mụn cho làn da mềm mịn, tươi sáng đều màu.

Bổ sung độ ẩm ngăn ngừa da bong tróc, khô ráp và cải thiện sự đứt gãy elastin, collagen ngăn ngừa nếp nhăn hình thành.

Củng cố cấu trúc, làm đầy nếp nhăn li ti cho làn da săn chắc và tươi trẻ hơn.

Thiết kế chai thủy tinh chắc chắn và trong suốt nên thấy rõ lượng tinh chất bên trong. Ấn nắp tiện lợi nên cũng dễ dàng sử dụng và bảo quản.

Kết cấu dạng lotion mỏng nhẹ nên khả năng thẩm thấu vào sâu bên trong nhanh chóng. Không gây bết dính hay nặng mặt.

Hương thơm dịu nhẹ nên tạo cảm giác thư thái cho người dùng mỗi khi sử dụng.

Thành phần không chứa cồn, paraben… nên phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 880.000đ/30ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/martiderm/tinh-chat-giam-mun-va-kiem-soat-nhon-martiderm-acniover-serum.html

10. Tinh chất trị mụn Murad Outsmart Blemish Clarifying Treatment

Siêu phẩm cuối cùng trong danh sách này là tinh chất trị mụn đến từ thương hiệu Murad nổi tiếng số 1 từ Mỹ. Tinh chất Outsmart Acne Clarifying Treatment chứa các thành phần hoạt tính trị mụn chất lượng như Salicylic Acid, Hydroxydecanoic Acid, Sebacic Acid, Lysophosphatidic Acid giúp kiểm soát dầu thừa và đánh bay mụn chỉ trong 7 ngày ngăn ngừa tái phát.

Thành phần chính: Salicylic Acid, Hydroxydecanoic Acid và Sebacic Acid, Lysophosphatidic Acid, Glycolic Acid, chiết xuất mật ong, Boswellia…

Ưu điểm nổi bật:

Kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra cho lỗ chân lông thông thoáng, ngăn ngừa mụn mới xuất hiện.

Bổ sung độ ẩm và làm dịu viêm sưng, mẩn đỏ.

Đánh bay mụn ẩn, mụn cám, mụn đầu đen, mụn viêm sưng, mụn trứng cá tận gốc.

Khôi phục làn da tổn thương do mụn và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe mạnh ngăn chặn tác hại từ các yếu tố môi trường.

Thiết kế dạng tuýp nhỏ gọn nên dễ dàng sử dụng, bảo quản và mang đi khi đi du lịch hay công tác.

Kết cấu dạng gel lỏng và thẩm thấu dễ dàng vào sâu bên trong, không gây bưng bít lỗ chân lông.

Hương thơm dịu nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu và thư giãn cho người dùng.

Không chứa thành phần hóa chất độc hại nên an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm, da dầu mụn dễ kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 1.782.000đ/50ml.

Chính hãng cùng ưu đãi lên tới 14% chỉ có tại đây: https://maihan.vn/murad/tinh-chat-tri-mun-murad-outsmart-blemish-clarifying-treatment-50ml.html

Mong rằng với 10 serum trị mụn cho da dầu được mọi người tin dùng ở trên, bạn sẽ tìm được một sản phẩm phù hợp với hiệu quả tối ưu. Nhớ là dù chọn mua bất cứ sản phẩm nào cũng cần lựa chọn đơn vị phân phối chính hãng, tránh ham giá rẻ khiến "tiền mất tật mang".