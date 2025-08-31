Top 10 sữa rửa mặt cho da dầu mụn sạch, không khô da, kiểm soát dầu tốt

1. Sữa rửa mặt Rejuvaskin Facial Cleanser

Nếu bạn đang loay hoay tìm kiếm một loại sữa rửa mặt dành cho da dầu mụn vừa làm sạch sâu, vừa không gây khô căng khó chịu, đồng thời có khả năng "quét bay" bụi siêu mịn PM2.5 giữa bối cảnh ô nhiễm ngày càng báo động, thì Rejuvaskin Facial Cleanser chính là lựa chọn không thể bỏ lỡ. Đây là sản phẩm thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm danh tiếng Rejuvaskin (Mỹ) - cái tên đã khẳng định uy tín với hơn 37 năm nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực trị sẹo và tái tạo da.

Điểm khác biệt nổi bật của Rejuvaskin Facial Cleanser chính là ứng dụng công nghệ EXO-P™ mang đến khả năng loại bỏ bụi siêu mịn PM2.5, tác nhân hàng đầu gây lão hóa sớm, xỉn màu và bùng phát mụn. Không dừng lại ở đó, công thức tiên tiến này còn trung hòa đến 28% gốc tự do có hại và giải độc 44% lượng kim loại nặng bám trên da mỗi ngày. Nhờ vậy, làn da không chỉ được làm sạch mà còn được "lá chắn" bảo vệ trước các yếu tố ô nhiễm bên ngoài.

Kết cấu dạng gel trong suốt, tạo bọt mịn, mùi hương dừa tự nhiên mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn khi sử dụng. Đặc biệt, sữa rửa mặt này duy trì độ pH cân bằng chuẩn, kiểm soát tốt lượng dầu nhờn tiết ra và giúp ức chế vi khuẩn P. Acnes - nguyên nhân chính gây mụn, mà không khiến da bị khô rát sau mỗi lần rửa. Đây chính là "người hùng" cho mọi làn da, kể cả da dầu mụn hay da nhạy cảm, đặc biệt phù hợp với những ai sinh sống tại môi trường ô nhiễm, khói bụi dày đặc như Hà Nội, TP.HCM.





Thành phần tiêu biểu: Exopolysaccharide (EXO-P™), chiết xuất nha đam, dầu sả chanh, bọt xà phòng từ dừa.

Ưu điểm:

Làm sạch chuyên sâu: Loại bỏ bụi siêu mịn PM2.5, bã nhờn, tạp chất và cả lớp makeup còn sót lại ngừa mụn hiệu quả.

Bảo vệ da: Trung hòa gốc tự do, đào thải kim loại nặng, ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm.

Giữ ẩm và cân bằng pH: Da mềm mại, thoải mái, không khô căng sau khi sử dụng.

Kiểm soát dầu thừa: Giảm bóng nhờn, hỗ trợ cải thiện mụn viêm, mụn ẩn, mụn đầu đen.

Tăng cường hàng rào bảo vệ: Giúp da chống lại tác động từ tia UV và môi trường ô nhiễm.

Kết cấu dịu nhẹ: Gel trong suốt, bọt mịn, hương dừa thanh khiết mang lại sự thư giãn dễ chịu.

Công thức an toàn: Không paraben, không hương liệu nhân tạo, phù hợp cả da dầu mụn lẫn da nhạy cảm.

Nhược điểm: Vì hiệu quả "đúng và trúng" với nhu cầu cấp bách của làn da đô thị ô nhiễm hiện nay nên sản phẩm thường xuyên rơi vào tình trạng "cháy hàng".

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 400.000 đồng/ 100ml





Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/sua-rua-mat-chong-o-nhiem-rejuvaskin.html

2. Sữa rửa mặt cho da dầu mụn Trioderma Acne Deep Cleanser

Top 2 sữa rửa mặt cho da dầu mụn chính là cái tên đầy tự hào đến từ thương hiệu nội địa Trioderma. Với sự phối hợp thông minh giữa **BHA, Zinc PCA và Niacinamide; sữa rửa mặt Trioderma Acne Deep Cleanser không chỉ làm sạch sâu từng lỗ chân lông mà còn hỗ trợ kiểm soát dầu thừa, kháng viêm, xoa dịu kích ứng và phục hồi da mụn toàn diện.

Công thức làm sạch chuyên biệt giúp "cuốn trôi" bụi bẩn, dầu nhờn và lớp tế bào chết tích tụ – những thủ phạm chính gây mụn ẩn, mụn viêm và mụn đầu đen. Trong đó, Zinc PCA đóng vai trò kiểm soát lượng dầu tiết ra, giảm tình trạng sưng đỏ; còn Niacinamide hỗ trợ làm sáng vùng da thâm sạm, đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.

Không dừng lại ở đó, Trioderma Acne Deep Cleanser còn nâng tầm nhờ sự góp mặt của loạt chiết xuất thiên nhiên: rau má, trà xanh, tía tô - bộ ba làm dịu da kinh điển, giúp làn da được xoa dịu, thư giãn và phục hồi nhanh chóng. Kết cấu gel tạo bọt nhẹ, vừa đủ để làm sạch hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo độ ẩm mịn, không gây khô căng, rất thích hợp với cả da nhạy cảm và làn da tuổi dậy thì dễ bị mụn.

Thành phần nổi bật: BHA (Salicylic Acid), Zinc PCA, Niacinamide (Vitamin B3), chiết xuất cây phỉ, chiết xuất trà xanh, rau má, tía tô.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu: Loại bỏ bụi bẩn, dầu nhờn, tạp chất tận trong lỗ chân lông mà không làm khô da.

Kiểm soát dầu thừa và ngừa mụn: Giảm bít tắc, hỗ trợ da phục hồi nhanh sau mụn.

Tẩy tế bào chết dịu nhẹ: Giúp da thông thoáng, sáng khỏe và mờ dần vết thâm.

Kết cấu gel mỏng nhẹ: Tạo bọt vừa đủ, làm sạch nhưng vẫn duy trì độ ẩm tự nhiên.

Kháng viêm và chống oxy hóa: Giảm kích ứng, làm dịu mụn viêm, ngừa thâm sạm.

Công thức an toàn: Không cồn khô, không paraben, không hương liệu tổng hợp. Độ pH 5.5 lý tưởng bảo vệ lớp màng acid tự nhiên - yếu tố sống còn cho làn da khỏe mạnh.

Nhược điểm: Sản phẩm chủ yếu phù hợp với da dầu mụn hoặc da hỗn hợp thiên dầu, chưa phải lựa chọn tối ưu cho team da khô.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 245.000 đồng/150ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://trioderma.vn/san-pham/sua-rua-mat-trioderma-acne-deep-cleanser.html

3. Sữa rửa mặt cho da dầu mụn Cerave Foaming Facial Cleanser

Top 3 trong danh sách sữa rửa mặt cho da dầu mụn gọi tên sản phẩm đình đám đến từ Mỹ – CeraVe Foaming Facial Cleanser. Đây là dòng sữa rửa mặt được dùng nhờ công thức cân bằng giữa khả năng làm sạch và nuôi dưỡng. Sự kết hợp của Ceramides, Vitamin B3, Hyaluronic Acid, Niacinamide và Glycerin giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa tận sâu trong lỗ chân lông mà vẫn duy trì được độ ẩm tự nhiên, mang lại làn da sạch thoáng, mịn màng và ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Điểm nổi bật là sản phẩm chứa 3 loại Ceramide thiết yếu, góp phần củng cố hàng rào bảo vệ da, phục hồi lớp màng ẩm tự nhiên. Đồng thời làm dịu tình trạng mụn sưng viêm và tăng cường sức đề kháng cho da trước tác động từ môi trường.

Thành phần chính: Ceramides, Vitamin B3, Hyaluronic Acid, Niacinamide, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu nhưng dịu nhẹ: Loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn trong lỗ chân lông, giúp da dầu mụn luôn thoáng sạch.

Bảo vệ hàng rào tự nhiên: Làm sạch mà không phá vỡ lớp màng ẩm, duy trì sự cân bằng tự nhiên của da.

Dưỡng ẩm: Da sau khi rửa mềm mịn, ẩm mượt, không còn tình trạng khô căng.

Kiểm soát dầu và ngừa mụn: Hạn chế bóng nhờn, hỗ trợ cải thiện mụn trứng cá, mụn ẩn, đồng thời mang lại hiệu quả kháng viêm và chống oxy hóa.

Se khít lỗ chân lông, làm sáng da: Nhờ độ pH lý tưởng 5.5, da được cải thiện đều màu và khỏe mạnh hơn.

Kết cấu gel trong suốt: Không mùi, tạo bọt vừa đủ, mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng và dễ chịu mỗi lần sử dụng.

Nhược điểm: Do độ phổ biến cao, sản phẩm thường bị tình trạng loạn giá trên thị trường, vì vậy người dùng nên chọn mua tại địa chỉ uy tín để đảm bảo hàng chính hãng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 395.000 đồng/236ml; 535.000 đồng/473ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/cerave/sua-rua-mat-cho-da-thuong-va-da-dau-cerave-foaming-cleanser.html

4. Sữa rửa mặt cho da dầu mụn La Roche-Posay Effaclar Purifying Foaming Gel

Top 4 sữa rửa mặt cho da dầu mụn thuộc về cái tên đình đám đến từ nước Pháp – La Roche-Posay Effaclar Purifying Foaming Gel. Với kết cấu gel lỏng nhẹ, dễ dàng tạo lớp bọt mịn, sản phẩm giúp làm sạch bụi bẩn, dầu thừa và cả lớp makeup nhẹ nhàng còn sót lại, đồng thời không gây kích ứng hay tổn hại cho làn da vốn đã nhạy cảm, dễ nổi mụn.

Điểm nhấn đặc biệt của dòng sữa rửa mặt này chính là sự kết hợp giữa Zinc PCA và nước khoáng tinh khiết La Roche-Posay. Bộ đôi vừa có khả năng làm sạch sâu, loại bỏ dầu nhờn, vừa giúp làm dịu da, giảm viêm sưng do mụn và duy trì trạng thái cân bằng hoàn hảo: da sạch thoáng nhưng vẫn mềm mượt, không hề khô căng hay mất nước.

Thành phần chính: Zinc PCA, Sodium Laureth Sulfate & Coco-Betaine, Citric Acid, nước khoáng La Roche-Posay.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch triệt để: Cuốn trôi dầu thừa, bụi bẩn và tạp chất mỹ phẩm mà không phá vỡ hàng rào bảo vệ da.

Hỗ trợ trị mụn: Làm khô nhân mụn, giảm sưng đỏ và thúc đẩy quá trình phục hồi vùng da bị mụn viêm.

Kiểm soát bã nhờn: Giúp da dầu mụn luôn khô thoáng, giảm nguy cơ mụn tái phát.

Cân bằng pH: Duy trì độ pH chuẩn 5.5, hạn chế tình trạng khô rát hoặc da tiết dầu nhiều hơn sau khi rửa.

Công thức an toàn: Không chứa cồn, paraben hay xà phòng, phù hợp cả cho những làn da đang điều trị mụn với treatment mạnh.

Nhược điểm: Là sản phẩm nổi tiếng nên dễ bị làm giả hoặc đẩy giá cao tại những cửa hàng không rõ nguồn gốc, người dùng cần chọn nơi mua uy tín để đảm bảo chất lượng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 210.000 đồng/50ml, 410.000 đồng/200ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/gel-rua-mat-tao-bot-cho-da-dau-nhay-cam-la-roche-posay-effaclar-purifying-foaming-gel-for-oily-sensitive-skin.html

5. Gel rửa mặt cho da dầu mụn Bioderma Sebium Gel Moussant

Top 5 sữa rửa mặt cho da dầu mụn gọi tên thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng Bioderma của Pháp. Sữa rửa mặt Bioderma Sébium Gel Moussant ứng dụng công nghệ Micellar làm sạch thông minh, giúp cuốn trôi bã nhờn, bụi bẩn và tạp chất nhẹ nhàng mà vẫn duy trì sự cân bằng tự nhiên của làn da. Không chỉ dừng lại ở khả năng làm sạch, Bioderma Sebium Gel Moussant còn hỗ trợ kiểm soát dầu thừa, giảm mụn và ngăn ngừa tái phát hiệu quả.

Thành phần nổi bật: Kẽm Gluconate và Đồng Sulphate, Methylpropandediol, chiết xuất bạch quả, phức hợp D.A.F™.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu: Loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn trong lỗ chân lông mà không làm da bị kích ứng.

Độ pH sinh lý an toàn: Giúp bảo toàn lớp màng ẩm tự nhiên, không gây khô rát hay châm chích, kể cả với da nhạy cảm hoặc da đang bị mụn.

Kháng khuẩn và giảm viêm: Hỗ trợ làm dịu nhanh các nốt mụn sưng đỏ, hạn chế vi khuẩn gây mụn phát triển.

Kết cấu gel xanh dịu mát: Tạo bọt nhẹ, vừa đủ để làm sạch mà vẫn êm ái trên da.

Mùi hương dễ chịu: Nhẹ nhàng, không gắt, mang lại cảm giác thư giãn sau mỗi lần sử dụng.

Duy trì độ ẩm thiết yếu: Giúp làn da sau khi rửa vẫn mềm mại, khỏe mạnh, không bị bong tróc hay mất nước.

Nhược điểm: Do sản phẩm quá phổ biến nên hiện nay dễ gặp tình trạng loạn giá và khó kiểm soát chất lượng trên thị trường, người dùng cần chọn mua tại kênh phân phối chính hãng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 205.000 đồng/100ml, 325.000 đồng/200ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/gel-rua-mat-ngan-ngua-mun-bioderma-sebium-gel-moussant-200ml.html

6. Sữa rửa mặt cho da dầu mụn Floslek Anti Acne Face Cleansing

Top 6 sữa rửa mặt cho da dầu mụn gọi tên sản phẩm đến từ Ba Lan - Floslek Anti Acne Face Cleansing. Với công thức giàu chiết xuất thực vật thiên nhiên, sản phẩm không chỉ giúp làm sạch da và giữ cho lỗ chân lông luôn thông thoáng, mà còn xoa dịu tình trạng mụn viêm, hỗ trợ mờ thâm và cải thiện sắc da đều màu, sáng khỏe theo thời gian.

Thành phần nổi bật: Vitamin B3 (Niacinamide), chiết xuất nấm men, chiết xuất hạt dẻ ngựa.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch: Loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và cặn bã sâu trong lỗ chân lông – nguyên nhân chính gây mụn viêm, mụn đầu đen và mụn ẩn.

Kiểm soát nhờn thông minh: Điều tiết bã nhờn hiệu quả nhưng vẫn duy trì độ ẩm tự nhiên, cho cảm giác mềm mượt, dễ chịu sau khi rửa.

Làm dịu mụn viêm: Giúp giảm sưng đỏ, hỗ trợ da phục hồi nhanh và hạn chế để lại tổn thương sau mụn.

Kết cấu gel dịu nhẹ: Dễ tạo bọt mịn, mang lại trải nghiệm êm ái trên da, không gây kích ứng hay khô rát.

Nhược điểm: Sản phẩm hiện được bán với mức giá chênh lệch trên thị trường, khó kiểm soát chất lượng nếu mua không đúng nguồn uy tín.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 396.000 đồng/ 200ml

7. Sữa rửa mặt Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser

Top 7 sữa rửa mặt cho da dầu mụn thuộc về sản phẩm nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Với thành phần 0.5% BHA, sữa rửa mặt Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser giúp tẩy tế bào chết, làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn tận sâu bên trong cho làn da mụn thông thoáng, ngăn ngừa bít tắc. Đồng thời, hỗ trợ kháng viêm ngăn ngừa tình trạng mụn phát triển nặng hơn.

Thành phần chính: 0.5% BHA (Betaine Salicylate), tinh dầu tràm trà, Allantoin.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết tận sâu trong lỗ chân lông, ngăn chặn sớm sự hình thành mụn ẩn và mụn đầu đen.

Kiểm soát dầu thừa, giảm bóng nhờn, hạn chế tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn quay trở lại.

Kết cấu dạng gel tạo bọt mịn, mang đến cảm giác sảng khoái, mát dịu, phù hợp sử dụng cả sáng lẫn tối.

Nhược điểm: Sản phẩm tạo bọt nhiều, vì vậy những làn da quá nhạy cảm có thể cảm thấy hơi khô nhẹ sau khi dùng.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 250.000 đồng/150ml

8. Sữa rửa mặt nghệ Cocoon

Ở vị trí Top 8 sữa rửa mặt cho da dầu mụn là một đại diện nổi bật đến từ thương hiệu Cocoon - dòng sữa rửa mặt nghệ Hưng Yên. Đây là lựa chọn "xanh" với công thức thuần chay, an toàn và lành tính từ thiên nhiên. Nhờ chứa 4% AHA (Lactic Acid & Glycolic Acid) kết hợp cùng chiết xuất nghệ đặc trưng, sản phẩm giúp loại bỏ tế bào chết, làm sạch da mỗi ngày ngăn ngừa mụn. Đồng thời, cải thiện bề mặt da tươi sáng mịn màng mà không gây khô căng hay kích ứng.

Thành phần chính: Chiết xuất nghệ Hưng Yên, 4% AHA (Lactic Acid & Glycolic Acid), chiết xuất cà rốt, Betaine, Allantoin.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch và sáng da: Sự kết hợp giữa AHA và tinh chất nghệ giúp loại bỏ tế bào chết, bụi bẩn, hỗ trợ mờ thâm sạm, cho làn da đều màu và rạng rỡ hơn.

Bổ sung độ ẩm: Nhờ Betaine và Allantoin, sản phẩm cấp ẩm, duy trì sự mềm mại, hạn chế tình trạng khô ráp sau khi rửa mặt.

Kiểm soát dầu nhờn: Làn da dầu mụn luôn khô thoáng ngăn ngừa mụn nặng hơn.

Cải thiện bề mặt da: Mang đến làn da mịn màng, sáng khỏe và đầy sức sống sau một thời gian ngắn sử dụng.

Thành phần dịu nhẹ: Công thức an toàn, lành tính, phù hợp cả với làn da nhạy cảm cần sự chăm sóc nhẹ nhàng.

Nhược điểm: Mùi nghệ đặc trưng có thể khiến một số người mới sử dụng cảm thấy hơi khó chịu trong những lần đầu trải nghiệm.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 295.000 đồng/310ml

9. Sữa rửa mặt tạo bọt cho da mụn Eucerin ProAcne Cleansing Foam

Top 9 sữa rửa mặt cho da dầu mụn gọi tên thương hiệu đình đám đến từ Đức - Eucerin. Sữa rửa mặt Eucerin ProAcne Cleansing Foam được xem là "trợ thủ đắc lực" trong hành trình làm sạch và chăm sóc da mụn. Với khả năng loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và bã nhờn tận sâu lỗ chân lông, sản phẩm không chỉ giúp da thông thoáng suốt cả ngày mà còn góp phần ngăn ngừa mụn tái phát, đồng thời hỗ trợ cải thiện các nốt mụn đang tồn tại.

Thành phần chính: Bisabolol, Myristic Acid, Salicylic Acid.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch chuyên sâu: Loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết, mang lại bề mặt da sạch thoáng, mịn màng - lý tưởng cho làn da dầu mụn.

Kết cấu bọt mềm mại: Công thức tạo foam bông mịn, làm sạch nhẹ nhàng mà không gây khô căng, trầy xước hay bào mòn da.

Kiểm soát nhờn: Giúp cân bằng dầu thừa, se nhỏ lỗ chân lông, hạn chế mụn đầu đen và ngăn ngừa mụn quay trở lại.

Phù hợp nhiều loại da: Dạng bọt dịu nhẹ, an toàn cho da mụn, da nhạy cảm và cả làn da dễ kích ứng - có thể sử dụng hằng ngày sáng và tối.

Nhược điểm: Giá bán trên thị trường hiện khá chênh lệch và khó kiểm soát nguồn gốc, cần chọn mua ở địa chỉ uy tín để đảm bảo chất lượng.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 369.000 đồng/130g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/eucerin/sua-rua-mat-tao-bot-da-mun-eucerin-proacne--cleansing-foam-150g.html

10. Sữa rửa mặt MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser

Top 10 sữa rửa mặt cho da dầu mụn gọi tên "ứng cử viên sáng giá" đến từ thương hiệu MD CARE. Với công thức hội tụ những hoạt chất skincare được ưa chuộng hàng đầu hiện nay như 5% Mandelic Acid, Nano-Ceramide và Niacinamide; sữa rửa mặt MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser không chỉ làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn và tế bào chết cho làn da luôn thông thoáng. Mà còn hỗ trợ ngăn ngừa mụn hình thành, kiểm soát dầu nhờn hiệu quả và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên cho da khỏe đẹp từ bên trong.

Sau mỗi lần sử dụng, làn da mang lại cảm giác mềm mại, căng mịn mà không bị khô căng hay khó chịu. Đây cũng chính là điểm cộng lớn khiến sản phẩm phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, da dầu mụn "khó chiều".

Thành phần chính: Mandelic Acid, Glycerin, Propylene Glycol, Niacinamide, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Ceramide 3.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch chuyên sâu: Loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết, giúp da thông thoáng, ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Tái tạo da: Thúc đẩy quá trình thay mới tế bào, mang đến làn da sáng mịn, rạng rỡ.

Kiểm soát dầu nhờn: Giữ cho da dầu mụn luôn khô thoáng, hạn chế tình trạng bóng nhờn khó chịu.

Tăng cường hàng rào bảo vệ: Giúp da khỏe hơn, chống lại tác nhân gây hại từ môi trường.

Dịu nhẹ, không khô căng: Làm sạch hiệu quả mà không gây khô rát sau khi rửa mặt.

Kết cấu gel trong suốt: Tạo bọt nhẹ nhàng, hương thơm dễ chịu, mang đến trải nghiệm thư giãn.

Bảng thành phần an toàn: Không chứa xà phòng, paraben hay chất tẩy rửa mạnh, thân thiện với cả làn da nhạy cảm.

Nhược điểm: Vì hiệu quả làm sạch nên sản phẩm thường xuyên trong tình trạng "cháy hàng".

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 390.000 đồng/200ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 20% tại đây: https://maihan.vn/md-care/sua-rua-mat-md-care-mandelic-acid-5-gel-cleanser.html

Vậy là team da mụn đã tìm được "chân ái" vừa làm sạch da sâu, dịu nhẹ, không gây khô da vừa kháng khuẩn ngừa mụn hiệu quả rồi đúng không nào. Nhưng các bạn cần ghi nhớ dù lựa chọn sản phẩm sữa rửa mặt cho da dầu mụn đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu kỹ và nên mua tại nhà phân phối dược mỹ phẩm chính hãng, uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay thôi nhé! Đừng vì giá rẻ mà tiền mất, da mụn vẫn cứ mụn; thậm chí còn bị dị ứng.