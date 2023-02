Top 10 sữa rửa mặt cho da hỗn hợp thiên khô sạch mụn và mềm mịn

Da hỗn hợp thiên khô có tỷ lệ phân bố dầu và nước không đồng đều trên khuôn mặt. Hai bên má khô ráp, bong tróc nhưng vũng chữ T vẫn đổ dầu như thường. Vậy nên việc lựa chọn các sản phẩm phù hợp với làn da hỗn hợp thiên khô không hề dễ dàng, kể cả sữa rửa mặt.

Sữa rửa mặt cho da hỗn hợp thiên khô nào tốt nhất hiện nay?

Chuyên gia da liễu chia sẻ cách chọn sữa rửa mặt cho da hỗn hợp thiên khô

Dưới đây là một số bí quyết giúp bạn chọn được loại sữa rửa mặt tốt nhất cho làn da hỗn hợp thiên khô. Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Chọn sản phẩm có độ pH dao động từ 5.5-6.5

Theo các chuyên gia da liễu, đây là môi trường trung tính nên sau khi rửa mặt sẽ không có cảm giác khô ráp, căng rát khó chịu. Vậy nên khi chọn sữa rửa mặt cho da hỗn hợp thiên khô cần chú ý tìm hiểu độ pH của sản phẩm.

Chiết xuất từ các thành phần có khả năng cấp ẩm chuyên sâu

Làn da hỗn hợp thiên khô có vùng má khô ráp, bong tróc. Do đó, bạn nên chọn các sản phẩm vừa có khả năng làm sạch vừa bổ sung độ ẩm tối cho làn da ẩm mịn, hạn chế tình trạng căng rát. Hãy chọn sữa rửa mặt cho thành phần dưỡng ẩm chuyên sâu nhé!

Nên chọn sữa rửa mặt có thành phần dưỡng ẩm tối ưu

Kết cấu sản phẩm là dạng gel

Nên chọn sữa rửa mặt kết cấu dạng gel hay kem mịn, ít tạo bọt và không chứa hạt để tránh gây tổn thương cho làn da. Bên cạnh đó, sữa rửa mặt gel còn được đánh giá là ít gây kích ứng cho làn da khô ráp.

Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có độ uy tín trên thị trường

Không nên ham giá rẻ mà chọn sữa rửa mặt cho da hỗn hơp thiên khô không rõ nguồn gốc hay đến từ các thương hiệu trôi nổi trên thị trường. Cách tốt nhất đảm bảo an toàn cho làn da hỗn hợp thiên khô, tránh kích ứng là lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đến từ các thương hiệu uy tín trên thị trường.

Gợi ý top 10 sữa rửa mặt cho da hỗn hợp thiên khô được mua hiện nay

Top 10 sữa rửa mặt cho da hỗn hợp thiên khô dưới đây sẽ giúp bạn chiều lòng được làn da khó tính. Hãy tham khảo và chọn cho mình một siêu phẩm làm sạch tối ưu cho làn da khỏe đẹp toàn diện.

1. Sữa rửa mặt CeraVe Hydrating Facial Cleanser

Đây là siêu phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Cerave nổi tiếng tại Mỹ. Với thành phần dưỡng ẩm chuyên sâu, không chứa chất tẩy rửa kết hợp cùng công nghệ nhũ tương MVE; CeraVe Hydrating Facial Cleanser nhẹ nhàng làm sạch làn da hỗn hợp thiên khô mà không gây khô da. Đặc biệt, sản phẩm còn giúp khôi phục và duy trì hàng rào bảo vệ cho làn da luôn khỏe đẹp.

Thành phần chính: Ceramide, Hyaluronic Acid, Niacinamide (vitamin B3), Vitamin D, Salicylic Acid, Glycerin…

Ưu điểm nổi bật:

Nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn, chất nhờn, lớp tế bào chết… cho làn da mịn mà không gây khô da hay cảm giác căng rát.

Bổ sung độ ẩm tối ưu cho vùng da khô hai bên má luôn mềm mịn, căng bóng.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ, không có bọt với mùi thoang thoảng dễ chịu.

Cung cấp 3 loại Ceramide thiết yếu giúp khôi phục và duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên chống lại những tác động gây hại từ môi trường.

Thành phần dịu nhẹ nên không gây kích ứng hay gây mụn.

Sản phẩm phù hợp với cả nam và nữ.

Tham khảo ngay sữa rửa mặt Cerave chính hãng ngay tại đây và nhận ưu đãi hấp dẫn: https://ceraveskincare.vn/san- pham/sua-rua-mat-cho-da-kho- cerave-hydrating-facial- cleanser.html

2. Sữa rửa mặt chứa Enzyme Obagi Clinical Kinetin+ Exfoliating Cleansing Gel

Nói đến các thương hiệu "ông lớn" Obagi nổi tiếng Hoa Kỳ thì không thể không nhắc đến sữa rửa mặt Obagi Clinical Kinetin+ Exfoliating Cleansing Gel. Đây là dòng sản phẩm cung cấp nhiều dưỡng chất vừa giúp làm sạch vừa cung cấp độ ẩm nuôi dưỡng mọi làn da khỏe mượt từ bên trong.

Thành phần chính: Enzyme chiết xuất từ đu đủ cùng hạt sáp phân hủy sinh học, Panthenol (Pro-Vitamin B5), Kinetin+, Sodium Hydroxide, Chlorphenesin, Ethylhexylglycerian…

Review sản phẩm:

Nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn, lớp tế bào chết… giúp làn da sạch mịn và tươi sáng hơn.

Không lấy đi độ ẩm tự nhiên nên không tạo cảm giác căng rát sau mỗi lần sử dụng.

Hỗ trợ phục hồi làn da dễ nhạy cảm hay đang hư tổn.

Bổ sung độ ẩm nuôi dưỡng làn da căng bóng và tươi trẻ.

Chiết xuất từ các thành phần lành tính, không chất tẩy rửa nên phù hợp với mọi loại da, kể cả da hỗn hợp thiên khô, da dễ kích ứng.

Kết cấu sản phẩm dạng gel với mùi hương rất dễ chịu.

3. Sữa rửa mặt Vichy Pureté Thermale Hydrating And Cleansing Foaming Cream

Vị trí tiếp theo thuộc về một gương mặt đến từ thương hiệu Vichy nổi tiếng tại Pháp. Vichy Pureté Thermale Hydrating And Cleansing Foaming Cream với khả năng làm sạch sâu mà không gây khô cho làn da khỏe mạnh.

Thành phần chính: Glycerin, nước khoáng núi lửa Vichy, Lauric acid, Myristic Acid, Palmitic Acid…

Ưu điểm nổi bật:

Nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn, chất nhờn mà không lấy đi độ ẩm tự nhiên.

Tình trạng lỗ chân lông to cũng được cải thiện đáng kể ngăn ngừa mụn hình thành.

Khả năng dưỡng ẩm khá tốt nên làn da luôn mềm mượt sau mỗi lần sử dụng.

Chiết xuất từ thành phần thiên nhiên lành tính nên không gây kích ứng với mọi loại da.

Kết cấu sản phẩm ở dạng kem tạo bọt nhiều với mùi thơm nhẹ nhàng cực dễ chịu.

4. Sữa rửa mặt giúp thải độc da Murad Essential-C Cleanser

Một sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ là Murad. Chiết xuất từ thành phần chính là vitamin nên không chỉ làm sạch tối ưu mà còn bổ sung dưỡng chất cho làn da luôn khỏe mạnh, tươi sáng hơn.

Thành phần chính: Phospholipids và Sodium PCA, vitamin A, C, E…

Ưu điểm nổi bật:

Nhẹ nhàng làm sạch làn da mà không gây khô rát.

Cảm giác làn da mềm mịn ngay sau mỗi lần sử dụng.

Kết cấu dạng gel, có bọt với mùi hương cam quýt tạo cảm giác được thư giãn.

Có khả năng làm sạch lớp tế bào chết nên làn da tươi sáng, đều màu hơn rõ rệt.

Phù hợp với mọi loại da, không gây kích ứng hay nổi mụn.

5. Sữa rửa mặt Nuxe Very Rose Light Cleansing Foam

Một trong những sản phẩm nằm trong bộ sưu tập kinh điển Rose Petals của Nuxe - thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng tại Pháp. Với chiết xuất từ cánh hoa hồng hữu cơ cùng nhiều thành phần khác, Nuxe Very Rose Light Cleansing Foam làm sạch sâu và nuôi dưỡng làn da mềm mịn suốt cả ngày dài. Sản phẩm đã đạt giải thưởng sữa rửa mặt tốt nhất cho da Best New Skincare Range tại Red Beauty Awards.

Thành phần chính: Chiết xuất từ cánh hoa hồng Damask, một số chất làm sạch từ lúa mì và dừa…

Review sản phẩm:

Khả năng làm sạch dịu nhẹ mà không gây khô da và giảm ngay tình trạng da bong tróc.

Kết hợp nhiều thành phần chất lượng mà lành tính đảm bảo an toàn với mọi loại da, không gây kích ứng.

Sau khi sử dụng cảm giác làn da mềm mịn và căng mướt hơn rõ rệt.

Mùi hương khá dễ chịu mang lại sự thư giãn, dễ chịu.

Thiết kế dạng chai nhỏ gọn cũng cách sử dụng tiện lợi.

Kết cấu sản phẩm ở dạng bọt nên khả năng làm sạch rất nhanh.

Chi tiết sản phẩm sữa rửa mặt Nuxe xem ngay tại đây: https://maihan.vn/nuxe/sua- rua-mat-nuxe-very-rose-light- cleansing-foam-150ml.html

6. Sữa rửa mặt Innisfree Brightening Pore Facial Cleanser

Một gương mặt đến từ thương hiệu Innisfree Hàn Quốc. Điểm nổi bật của Innisfree Brightening Pore Facial Cleanser nằm ở thành phần chiết xuất từ vỏ quýt Hallabong của đảo Jeju – giống quýt "hoàng kim" đắt hơn vàng. Nó đã tạo nên thương hiệu cho sữa rửa mặt Innisfree Brightening Pore Facial Cleanser với khả năng làm sạch và dưỡng ẩm chuyên sâu cho làn da căng bóng, mượt mà.

Thành phần chính: Chiết xuất vỏ quýt Hallabong của đảo Jeju, dẫn xuất vitamin B3, dẫn xuất vitamin C, dẫn xuất B5, Acid Hyaluronic…

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng tạo bọt vừa đủ, nhẹ nhàng làm sạch da mặt mà không gây cảm giác khô rát.

Bổ sung dẫn xuất các loại vitamin nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong.

Lỗ chân lông thông thoáng hơn ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Chiết xuất từ các thành phần lành tính, không gây bào mòn với mọi loại da.

Hỗ trợ làm sáng cho làn da đều màu dần lên.

7. Sữa rửa mặt Laneige Moist Cream Cleanser

Tiếp tục là một sản phẩm thuộc thương thương hiệu Laneige cũng đến từ Hàn Quốc. Với chiết xuất chính từ dầu thực vật, sữa rửa mặt Laneige Moist Cream Cleanser giúp làm sạch sâu mà không gây khô da. Đặc biệt, Laneige Moist Cream Cleanser còn bổ sung các dưỡng chất ngăn ngừa tình trạng da khô hay bong tróc.

Thành phần chính: Chiết xuất dầu hướng dương, dầu hạt cỏ, vitamin E…

Ưu điểm nổi bật:

Nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn, chất nhờn… cho làn da luôn tươi mịn.

Bổ sung độ ẩm cho làn da luôn căng mượt, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Cân bằng lượng dầu thừa trên da và cải thiện tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông.

Bảo vệ làn da khỏi tác hại của các tác nhân từ môi trường.

Kết cầu sản phẩm dạng kem đặc mịn và khả năng tạo bọt tốt giúp làm sạch sâu mà không làm khô da.

8. Gel rửa mặt Martiderm Essentials Micellar Cleansing Gel

Một sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Martiderm của Tây Ban Nha. Sữa rửa mặt Martiderm Essentials Micellar Cleansing Gel ứng dụng công nghệ Micellar mang lại hiệu quả vừa tẩy trang vừa làm sạch. Đồng thời, sản phẩm cũng chứa nhiều thành phần dưỡng ẩm cho làn da mềm mịn, giảm tình trạng kích ứng.

Thành phần chính: Chiết xuất Hoa Nhung Tuyết, Prebiotics, Glycerin và Panthenol…

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng làm sạch bụi bẩn, chất nhờn, tế bào chết, lớp trang điểm… cho làn da luôn sạch mịn, thông thoáng lỗ chân lông.

Với các thành phần Lactitol & Xylitol thúc đẩy sự phát triển của các vi sinh vật có lợi cho làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Kết cấu dạng gel, không chứa xà phòng nên không gây khô hay bào mòn da.

Cảm giác dịu nhẹ, không có cảm giác khô căng sau mỗi lần sử dụng.

Khả năng tạo bọt vừa đủ mang lại cảm giác làm sạch dịu nhẹ.

Phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

9. Sữa rửa mặt giúp tái tạo da Image MD Restoring Facial Cleanser

Một sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng số 1 tại Mỹ là Image Skincare đã có mặt tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới. Sữa rửa mặt giúp tái tạo da Image MD Restoring Facial Cleanser nổi bật với sự kết hợp độc đáo AHA, BHA giúp làm sạch bụi bẩn, lớp tế bào chết và thúc đẩy sản sinh tế bào mới cho làn da khỏe đẹp và rạng rỡ hơn mỗi ngày.

Thành phần chính: Acid Glycolic, Acid Lactic, Glycerin, chiết xuất lô hội, chiết xuất bạc hà, Acid Salicylic (BHA)…

Review sản phẩm:

Nhẹ nhàng lấy đi bụi bẩn, chất nhờn, lớp trang điểm… cho làn da luôn sạch khỏe.

Làm mềm và thanh tẩy lớp tế bào chết giúp lỗ chân lông thông thoáng, ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Bổ sung độ ẩm cần thiết cho làn da luôn mềm mịn, ngăn ngừa tình trạng khô căng rát sau mỗi lần sử dụng.

Cân bằng độ pH và kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra cho làn da luôn láng mịn.

Thúc đẩy sản sinh tế bào mới cho làn da luôn khỏe đẹp.

Bổ sung các loại vitamin cho làn da trắng sáng và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

10. Sữa rửa mặt Paula’s Choice Resist Optimal Results Hydrating Cleanser Normal Dry

Gương mặt cuối cùng trong danh sách này là siêu phẩm đến từ thương hiệu Paula’s Choice nổi tiếng số 1 tại Hoa Kỳ. Sữa rửa mặt Paula’s Choice Resist Optimal Results Hydrating Cleanser Normal Dry với khả năng dưỡng ẩm tối ưu giúp làn da hỗn hợp thiên khô luôn khỏe đẹp mỗi ngày.

Thành phần chính: Chiết xuất trà xanh, chiết xuất hoa cúc La Mã, Glycerin, Decyl Glucoside…

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu bụi bẩn, chất nhờn… mà không lấy đi độ ẩm tự nhiên cho làn da luôn láng mịn.

Với làn da hỗn hợp thiên khô sẽ được bổ sung độ ẩm cần thiết cho vùng da 2 bên má luôn căng mượt.

Cân bằng độ pH cho làn da ẩm mịn, khỏe mạnh.

Không chứa cồn hay chất tẩy rửa nên làm dịu nhẹ, không gây cảm giác căng rát.

Một số thành phần có tác dụng tái tạo giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Bổ sung thêm các thành phần cấp ẩm cần thiết cho da khô.

Kết cấu dạng kem, dễ dàng tạo bọt nên rất tiện lợi khi sử dụng.

Thử ngay sữa rửa mặt Paula’s Choice chính hãng tại đây và nhận ưu đãi hấp dẫn: https://maihan.vn/paulas- choice/sua-rua-mat-duong-am- paulas-choice-resist-optimal- results-hydrating-cleanser. html

Mỗi loại sữa rửa mặt cho da hỗn hợp thiên khô có ưu và nhược điểm riêng. Bạn phù hợp với sản phẩm nào thì mạnh dạn tìm hiểu và đầu tư ngay nhé! Bước làm sạch da vô cùng quan trọng trong chu trình skincare đó, dù là bất cứ loại da, nào. Chúc các bạn sớm có làn da khỏe đẹp như ý.