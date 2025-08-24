Top 10 sữa rửa mặt cho da nhạy cảm, dùng rồi nguyện ‘chung thủy’ trọn đời

1. Sữa rửa mặt Trioderma Acne Deep Cleanser

Top đầu sữa rửa mặt cho da nhạy cảm khá bất ngờ khi gọi tên "em út" thuần Việt đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Trioderma. Sữa rửa mặt Trioderma Acne Deep Cleanser nhanh chóng ghi điểm nhờ khả năng làm sạch sâu, hỗ trợ điều trị mụn và ngăn ngừa lão hóa sớm. Đây chính là giải pháp cho làn da dầu mụn, nhạy cảm đang cần một sản phẩm vừa dịu nhẹ vừa làm sạch sâu hiệu quả.

Trioderma Acne Deep Cleanser nổi bật nhờ công thức "3 trong 1" với sự kết hợp giữa BHA (Salicylic Acid), Zinc PCA và Niacinamide. Bộ ba hoạt chất vàng này không chỉ giúp loại bỏ tế bào chết, giảm mụn và kiểm soát bã nhờn mà còn tăng cường hàng rào bảo vệ da, hạn chế lão hóa sớm. Song song đó, bảng thành phần được bổ sung chiết xuất rau má, tía tô, trà xanh và cây phỉ – những "thảo dược" quen thuộc với khả năng kháng viêm, làm dịu kích ứng và chống oxy hóa mạnh mẽ.

Với kết cấu gel tạo bọt mịn, sản phẩm mang lại cảm giác sảng khoái, sạch thoáng mà vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên, không gây khô căng khó chịu. Đặc biệt, công thức không chứa cồn, hương liệu nhân tạo và duy trì pH 5.5 lý tưởng, nên an toàn cho làn da nhạy cảm cũng như da tuổi teen.

Thành phần nổi bật: BHA (Salicylic Acid), Zinc PCA, Niacinamide, chiết xuất cây phỉ, trà xanh, rau má, tía tô.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu, loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và tế bào chết, ngăn mụn ngay từ giai đoạn đầu mà không gây cảm giác khô căng khó chịu.

Kiểm soát dầu thừa hiệu quả, hạn chế bít tắc lỗ chân lông – nguyên nhân chính gây mụn và lão hóa.

Giúp kháng viêm, làm dịu da, giảm mẩn đỏ và phục hồi tổn thương do mụn nhanh chóng.

Hỗ trợ chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi gốc tự do, duy trì làn da tươi sáng và ngăn lão hóa lâu dài.

Kết cấu gel nhẹ dịu, tạo bọt vừa phải, không gây cảm giác khô căng sau mỗi lần sử dụng.

Không cồn, không paraben, không hương liệu – phù hợp cả da nhạy cảm và da độ tuổi dậy thì.

Nhược điểm: Sản phẩm mới ra mắt thị trường bao lâu nhưng nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của mọi người nên luôn trong tình trạng cháy hàng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 245.000 đồng/150ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://trioderma.vn/san-pham/sua-rua-mat-trioderma-acne-deep-cleanser.html

2. Sữa rửa mặt Rejuvaskin Facial Cleanser – Giải pháp làm sạch bụi mịn PM2.5 cho da nhạy cảm

Nếu đang tìm kiếm một sữa rửa mặt cho da nhạy cảm vừa dịu nhẹ vừa có khả năng làm sạch bụi mịn PM2.5 trong bối cảnh ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua Rejuvaskin Facial Cleanser. Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu Rejuvaskin nổi tiếng của Mỹ, với hơn 37 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực trị sẹo và phục hồi da chuyên sâu.

Điểm đột phá của sản phẩm chính là việc tiên phong ứng dụng công nghệ EXO-P™, mang đến khả năng loại bỏ bụi siêu mịn PM2.5 – vốn là "thủ phạm" khiến da nhanh lão hóa, xỉn màu và dễ nổi mụn. Không chỉ dừng lại ở đó, công thức hiện đại này còn giúp trung hòa 28% gốc tự do gây hại và loại bỏ tới 44% kim loại nặng tích tụ trên bề mặt da. Nhờ vậy, làn da không chỉ sạch thoáng mà còn được bảo vệ khỏi nguy cơ lão hóa sớm.

Kết cấu dạng gel trong suốt, tạo bọt mịn và mùi hương tự nhiên từ dừa mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn. Đặc biệt, công thức duy trì độ pH cân bằng giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn P. Acnes – nguyên nhân chính gây mụn mà da không bị khô căng sau khi rửa. Đây chính là "vị cứu tinh" cho làn da mọi làn da, kể cả da nhạy cảm và da dầu mụn, nhất là ở môi trường nhiều khói bụi như Hà Nội hay TP.HCM.

Thành phần chính: Exopolysaccharide (EXO-P™), bọt xà phòng từ dừa, chiết xuất dầu sả chanh, chiết xuất nha đam.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu: Loại bỏ bụi mịn PM2.5, tạp chất, bã nhờn và lớp trang điểm còn sót lại trong lỗ chân lông.

Bảo vệ da: Trung hòa gốc tự do, giải độc da khỏi kim loại nặng, giúp làm chậm tiến trình lão hóa.

Duy trì cân bằng pH và độ ẩm: Không gây khô rát, mang lại cảm giác mềm mại và dễ chịu ngay sau khi dùng.

Kiểm soát dầu nhờn: Giảm bóng dầu, hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn viêm, mụn đầu đen.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da: Giúp làn da chống lại tác động từ ánh nắng và môi trường ô nhiễm.

Kết cấu gel trong suốt, bọt mịn và hương thơm dịu nhẹ: Mang lại sự thư giãn trong mỗi lần rửa mặt.

Công thức lành tính: Không chứa paraben, không hương liệu nhân tạo, an toàn cho da dầu mụn và cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Hiệu quả làm sạch và đáp ứng được vấn đề cấp bách của tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay nên sản phẩm thường xuyên trong tình trạng "cháy hàng".

Đánh giá chung: 10/10

Giá niêm yết chính hãng: 400.000 đồng/ 100ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/sua-rua-mat-chong-o-nhiem-rejuvaskin.html

3. Sữa rửa mặt dịu nhẹ và cấp ẩm cho da nhạy cảm MD CARE Hydrating Milk Cleanser

Top 3 trong danh sách sữa rửa mặt cho da nhạy cảm gọi tên MD CARE Hydrating Milk Cleanser – sản phẩm nổi bật với công thức dạng sữa dịu nhẹ phù hợp cho làn da nhạy cảm đang yếu, dễ kích ứng hoặc mất nước.

Điểm nhấn của sản phẩm nằm ở thành phần Nano-Ceramide, hoạt chất giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, giảm thiểu tình trạng khô tróc và tăng cường độ đàn hồi. Bên cạnh đó, Hyaluronic Acid cấp ẩm, giữ nước cho da căng mượt suốt nhiều giờ, đồng thời hỗ trợ làm lành tổn thương. Kết hợp cùng Amino Acid và Allantoin, MD CARE Hydrating Milk Cleanser không chỉ làm sạch nhẹ nhàng mà còn nuôi dưỡng làn da nhạy cảm từ sâu bên trong.

Thành phần chính: Nano-Ceramide, Hyaluronic Acid, Amino Acid, Allantoin.

Ưu điểm nổi bật:

Công thức dịu nhẹ: Không chứa xà phòng, không gây khô rát, phù hợp cho da nhạy cảm, da sau treatment.

Cấp ẩm và phục hồi: Duy trì độ ẩm tự nhiên, hạn chế bong tróc, khô ráp.

Bảo vệ hàng rào tự nhiên của làn da: Giảm tình trạng kích ứng, tăng sức đề kháng cho da trước tác nhân môi trường.

Làm dịu: Hạn chế mẩn đỏ, ngứa rát – "cứu cánh" cho làn da nhạy cảm.

Không gây mụn, không bít tắc: Công thức lành tính, giữ lỗ chân lông luôn thông thoáng.

Kết cấu dạng sữa mỏng nhẹ, dễ rửa trôi, để lại cảm giác mềm mịn sau mỗi lần dùng.

Nhược điểm: Luôn trong tình trạng khan hiếm hàng hoá.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 360.000 đồng/ 200ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/md-care/sua-rua-mat-md-care-hydrating-milk-cleanser.html

4. Sữa rửa mặt Cerave Hydrating Facial Cleanser

Top 4 trong danh sách sữa rửa mặt cho da nhạy cảm không thể không nhắc đến "ứng cử viên sáng giá" đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng Cerave xuất xứ nước Mỹ.

Điểm mạnh của Cerave nằm ở công nghệ MVE kết hợp cùng các dưỡng chất "vàng" như Ceramide, Hyaluronic Acid, Niacinamide, vitamin D và Glycerin. Công thức này vừa giúp làm sạch bụi bẩn, bã nhờn, vừa cấp ẩm sâu và phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.

Sau khi sử dụng, làn da không chỉ sạch thoáng mà còn trở nên mềm mại, giảm cảm giác căng rát, bong tróc. Đây chính là "chân ái" cho những ai có làn da khô nhạy cảm, dễ mất nước và thiếu sức sống.

Thành phần chính: Công nghệ MVE, Ceramide, Hyaluronic Acid, Niacinamide (Vitamin B3), Vitamin D, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch dịu nhẹ, loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và lớp makeup mà không phá vỡ độ ẩm tự nhiên.

Cấp ẩm giúp da khô mịn màng, giảm bong tróc và sần sùi.

Duy trì độ pH 5.5, cân bằng da, hạn chế mất nước.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da, hỗ trợ phục hồi da nhạy cảm.

Kết cấu dạng kem, tạo bọt nhẹ nhàng, dễ rửa sạch.

Không chứa hương liệu, paraben, an toàn cho da nhạy cảm.

Dung tích đa dạng: tiện lợi từ size nhỏ du lịch đến size lớn dùng lâu dài.

Nhược điểm: Giá thị trường chưa đồng nhất, dễ gặp phải hàng giả nếu không mua chính hãng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 155.000 đồng/ 88ml, 330.000 đồng/ 236ml và 440.000 đồng/ 437ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/cerave/sua-rua-mat-danh-cho-da-kho-cerave-hydrating-cleanser.html

5. Sữa rửa mặt La Roche-Posay Effaclar Purifying Foaming Gel

Ở vị trí số 5, La Roche-Posay Effaclar Purifying Foaming Gel chính là gợi ý tuyệt vời cho những ai có làn da dầu mụn nhạy cảm. Đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Pháp nổi tiếng, sản phẩm này sở hữu kết cấu gel trong suốt, tạo bọt mịn, dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và lớp makeup nhẹ còn sót lại.

Thành phần nổi bật Zinc PCA giúp kiểm soát dầu, giảm viêm mụn, trong khi nước khoáng La Roche-Posay làm dịu da, hạn chế kích ứng. Đây là lựa chọn cho làn da dễ nổi mụn và da nhạy cảm, vừa cần sạch sâu, vừa cần dịu nhẹ.

Thành phần chính: Zinc PCA, Sodium Laureth Sulfate & Coco-Betaine, Citric Acid, nước khoáng La Roche-Posay.

Ưu điểm nổi bật:

Hiệu quả làm sạch cao, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa, tế bào chết nhẹ.

Hỗ trợ giảm mụn: Zinc PCA giúp gom cồi mụn, giảm viêm sưng.

Duy trì pH 5.5: Đảm bảo da không bị khô rát sau khi rửa.

Công thức lành tính: Không chứa xà phòng, cồn, paraben, an toàn cho da nhạy cảm.

Mùi hương nhẹ nhàng, tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng.

Nhược điểm: Dễ bị làm giả, giá chênh lệch nhiều tại các điểm bán không uy tín.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 210.000 đồng/50ml, 410.000 đồng/200ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/gel-rua-mat-tao-bot-cho-da-dau-nhay-cam-la-roche-posay-effaclar-purifying-foaming-gel-for-oily-sensitive-skin.html

6. Sữa rửa mặt Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser

Top 6 trong danh sách sữa rửa mặt cho da nhạy cảm là cái tên đình đám đến từ Hàn Quốc – Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser. Khả năng loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và lớp sừng già tích tụ sâu trong lỗ chân lông – "thủ phạm" gây mụn ẩn, mụn đầu đen và viêm da do bít tắc.

Điểm đặc biệt của Cosrx chính là độ pH thấp 5.0 – 6.0, cân bằng để làm sạch mà không phá vỡ lớp màng ẩm tự nhiên, giữ da khỏe mạnh và mềm mịn. Công thức chứa 0.5% BHA (Betaine Salicylate) giúp thanh lọc lỗ chân lông, tinh dầu tràm trà kháng khuẩn, giảm viêm mụn, đồng thời Allantoin làm dịu da, hạn chế kích ứng.

Thành phần chính: 0.5% BHA (Betaine Salicylate), tinh dầu tràm trà, Allantoin.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết nhẹ trong lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn ẩn và mụn đầu đen.

Kiểm soát dầu hiệu quả, giảm bóng nhờn, hạn chế tình trạng bít tắc lỗ chân lông.

Độ pH thấp, an toàn cho hàng rào bảo vệ da, không gây khô căng.

Kháng khuẩn, giảm viêm mụn nhờ tinh dầu tràm trà.

Làm dịu và phục hồi với Allantoin, phù hợp cho cả làn da nhạy cảm.

Kết cấu gel mát dịu, dễ tạo bọt, mang lại cảm giác sảng khoái mỗi lần rửa mặt.

Nhược điểm: Một số làn da khô hoặc siêu nhạy cảm có thể cảm thấy hơi căng nhẹ sau khi dùng.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 250.000 đồng/150ml

7. Sữa rửa mặt nghệ Cocoon

Ở vị trí top 7 sữa rửa mặt cho da nhạy cảm, Cocoon mang đến giải pháp làm sạch "xanh" và an toàn từ thiên nhiên – Sữa rửa mặt nghệ Hưng Yên. Với công thức chứa 4% AHA (Lactic Acid & Glycolic Acid) cùng chiết xuất nghệ đặc trưng, sản phẩm giúp loại bỏ tế bào chết, cải thiện bề mặt da sáng mịn hằng ngày mà không gây khô hay kích ứng.

Thành phần chính: Chiết xuất nghệ Hưng Yên, AHA 4%, chiết xuất cà rốt, Betaine, Allantoin.

Ưu điểm nổi bật:

Kết hợp AHA và chiết xuất nghệ giúp lấy sạch bụi bẩn, tế bào chết, hỗ trợ làm mờ thâm sạm, cho da đều màu rạng rỡ.

Dưỡng ẩm sâu nhờ Betaine và Allantoin, duy trì sự mềm mại, hạn chế tình trạng da căng khô sau rửa mặt.

Giúp làn da trở nên mịn màng, sáng khỏe, giàu sức sống chỉ sau thời gian ngắn sử dụng.

Công thức an toàn nên phù hợp cho làn da nhạy cảm cần sự chăm sóc dịu nhẹ.

Nhược điểm: Mùi nghệ đặc trưng có thể không phù hợp với một số người dùng mới bắt đầu trải nghiệm.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 295.000 đồng/310ml

8. Sữa rửa mặt trắng da VI Derm Gentle Purifying Cleanser

Top 8 trong danh sách sữa rửa mặt cho da nhạy cảm chắc chắn phải nhắc đến cái tên đình đám đến từ Mỹ – VI Derm Gentle Purifying Cleanser. Đây không chỉ là một sản phẩm làm sạch thông thường mà còn là giải pháp cho làn da nhạy cảm, dễ kích ứng.

Với công thức giàu chiết xuất nha đam, vitamin E và các chất chống oxy hóa tự nhiên, sản phẩm vừa làm sạch sâu bụi bẩn, dầu thừa, lớp trang điểm cứng đầu, vừa bổ sung dưỡng chất, củng cố hàng rào bảo vệ da. Làn da sau khi sử dụng trở nên thông thoáng, ẩm mượt và căng tràn sức sống.

Điểm nổi bật là kết cấu dạng gel trong suốt, dễ tạo bọt mịn, mang lại cảm giác sạch thoáng nhưng không hề khô căng – lý tưởng cho những ai có làn da khô ráp hoặc nhạy cảm.

Thành phần chính: Chiết xuất nha đam, chiết xuất vỏ cây liễu, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), các hoạt chất chống oxy hóa.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch hiệu quả mọi tạp chất, dầu thừa và makeup cứng đầu nhưng vẫn dịu nhẹ, không gây tổn thương da.

Dưỡng ẩm và phục hồi, giúp cải thiện tình trạng khô ráp, cho da mềm mại, mịn màng hơn.

Làm dịu nhanh các dấu hiệu mẩn đỏ, châm chích hay kích ứng, phù hợp cho làn da dễ bị tổn thương.

Bổ sung chất chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa sớm, hạn chế hình thành nếp nhăn.

Không chứa paraben, sulfate, hương liệu tổng hợp – an toàn cho da nhạy cảm.

Cảm giác thư giãn với hương thơm tự nhiên nhẹ nhàng, biến mỗi lần rửa mặt thành liệu pháp chăm sóc tinh thần.

Lỗ chân lông thông thoáng, giúp da dễ dàng hấp thụ dưỡng chất từ các bước skincare tiếp theo.

Nhược điểm: Giá thành khá cao, tuy nhiên dung tích lớn và hiệu quả khiến sản phẩm xứng đáng trở thành "must-have" trong routine của da nhạy cảm.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.450.000 đồng/ 120ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/sua-rua-mat-lam-sach-sau-diu-nhe-vi-derm-gentle-purifying-cleanser.html

9. Sữa rửa mặt pH5 cho da nhạy cảm Eucerin Facial Cleanser Sensitive Skin

Ở vị trí top 9 sữa rửa mặt cho da nhạy cảm, không thể bỏ qua đại diện đình đám từ Đức – Eucerin pH5 Facial Cleanser Sensitive Skin. Đây là dòng sữa rửa mặt được phát triển đặc biệt dành cho làn da nhạy cảm, dễ kích ứng, với cam kết "nói không" với các thành phần gây hại như cồn, paraben, xà phòng, hương liệu và SLS.

Điểm sáng nổi bật của sản phẩm chính là công nghệ pH5 Citrate Buffer, giúp cân bằng độ pH tối ưu, phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, từ đó nuôi dưỡng làn da sáng khỏe, mịn màng và tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Myreth Sulfate, Lauryl Glucoside, Glycerin, vitamin B5.

Ưu điểm nổi bật:

Độ pH lý tưởng ở mức 5, giúp da duy trì trạng thái cân bằng, khỏe mạnh và tươi sáng rạng ngời.

Công thức an toàn, phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm, da đang treatment hay dễ mẩn đỏ, kích ứng.

Làm sạch hiệu quả bụi bẩn, dầu thừa, cặn trang điểm nhẹ mà không gây cảm giác khô căng.

Hình thành lớp màng dưỡng ẩm mỏng nhẹ, giảm tình trạng mất nước, đồng thời thúc đẩy quá trình phục hồi da.

Nuôi dưỡng da trắng sáng dần theo thời gian, cho làn da không chỉ sạch mà còn rạng rỡ, đều màu.

Không chứa xà phòng, hương liệu, cồn, paraben, giảm thiểu tối đa nguy cơ kích ứng.

Nhược điểm: Giá bán hiện tại khá loạn do nhiều nơi phân phối, người dùng cần chọn mua tại địa chỉ uy tín để đảm bảo hàng chính hãng.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 279.000 đồng/400ml

10. Gel rửa mặt cho da nhạy cảm Bioderma Sensibio Gel Moussant

Khép lại danh sách top 10 sữa rửa mặt cho da nhạy cảm, không thể bỏ qua cái tên trứ danh từ Pháp – Bioderma Sensibio Gel Moussant. Đây là dòng sữa rửa mặt được nghiên cứu dành riêng cho làn da nhạy cảm, dễ kích ứng, với khả năng làm sạch dịu nhẹ nhưng sâu hiệu quả.

Ứng dụng công nghệ Micellar tiên tiến, sản phẩm dễ dàng "cuốn trôi" bụi bẩn, dầu thừa và tạp chất trong vài giây mà không cần chà xát mạnh, giúp làn da vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên, mềm mại và đàn hồi sau khi rửa. Không chỉ dừng lại ở khả năng làm sạch, Bioderma còn giúp cân bằng pH, dưỡng ẩm và tăng cường hàng rào bảo vệ da, trở thành bước mở màn cho chu trình dưỡng trắng và phục hồi làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Sáng chế D.A.F™, Sodium Citrate, Vitamin E, Lecithin, PEG-90 Glyceryl Isostearate, Mannitol, Xylitol, Laureth-2.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch chuẩn y khoa: Loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và lớp makeup còn sót lại mà vẫn cực kỳ êm dịu, bảo vệ lớp màng hydrolipid tự nhiên của da.

Củng cố hàng rào bảo vệ da: Kích thích cơ chế tự sản sinh lipid, bổ sung dưỡng chất cần thiết, giúp da ngày càng khỏe mạnh và sáng mịn.

Công nghệ D.A.F™: Đã được chứng minh lâm sàng về khả năng tăng sức đề kháng cho da, giúp giảm kích ứng và nhạy cảm.

Tạo bọt mịn ẩm mượt: Gel mịn nhẹ dễ dàng tạo bọt bông xốp, làm sạch từng lỗ chân lông mà không gây khô căng hay khó chịu.

Kết cấu trong suốt, dịu nhẹ: Mang lại cảm giác mềm mượt, tươi mới ngay sau khi rửa mặt.

Công thức lành tính: Không chứa cồn, paraben hay hương liệu tổng hợp, an toàn cho cả làn da yếu, nhạy cảm hoặc đang treatment.

Nhược điểm: Có nhiều đơn vị bán hàng với mức giá chênh lệch lớn, gây khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm chính hãng.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 445.000 đồng/200ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/gel-rua-mat-tao-bot-giam-mun--tham-danh-cho-da-nhay-cam-bioderma-sensibio-gel-moussant.html

Vậy là các bạn đã tìm được "bảo bối" không chỉ làm sạch sâu, không gây khô căng, kích ứng mà còn phục hồi hàng rào bảo vệ cho làn da nhạy cảm khỏe đẹp từ bên trong. Nhưng nhất định phải nhớ, dù lựa chọn sữa rửa mặt cho da nhạy cảm đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu kỹ và nên mua tại nhà phân phối dược mỹ phẩm chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Bởi tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn đang tồn tại song song với hàng thật, hàng chính hãng mà người tiêu dùng khó nhận biết.