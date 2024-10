Top 10 sữa rửa mặt cho da nhạy cảm sạch sâu mà dịu nhẹ, không kích ứng

Vậy hãy tham khảo ngay review chi tiết top 10 sữa rửa mặt cho da nhạy cảm ngay dưới đây. Những siêu phẩm đang được tín đồ skincare tìm mua nhiều hiện nay trên thị trường.

1. Gel rửa mặt Page One Cleansing Gel Purifying With B5

Top đầu sữa rửa mặt cho da nhạy cảm chắc chắn sẽ gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu PageOne nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc. Sữa rửa mặt Page One Cleansing Gel Purifying With B5 Được ứng dụng công nghệ tiên tiến - không chứa xà phòng kết hợp cùng thành phần tự nhiên như chiết xuất cúc la mã, hương thảo, rau má, lá trà, rễ hà thủ ô… nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn, bã nhờn, lớp trang điểm cho làn da sạch mụn, tươi sáng hơn mỗi ngày. Sản phẩm cũng có tác dụng kháng khuẩn, giảm viêm và làm dịu da nên là lựa chọn lý tưởng cho da nhạy cảm, da dầu dễ nổi mụn. Gel rửa mặt PageOne cũng nhẹ nhàng làm sạch tế bào da chết cho lỗ chân lông thông thoáng và hạn chế nguy cơ vi khuẩn tích tụ trên da gây mụn.

Thành phần chính: Gluconolactone, Sodium Hyaluronate, B5 Panthenol, chiết xuất cúc La Mã, chiết xuất rau má, rễ hà thủ ô.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng làm sạch sâu bụi bẩn, dầu thừa, bã nhờn tận lỗ chân lông cho làn da thông thoáng ngừa mụn hiệu quả.

Kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra, giảm tình trạng da bóng nhờn.

Kháng viêm, diệt khuẩn ngăn ngừa mụn trứng cá, mụn ẩn.

Bổ sung độ ẩm cho làn da mềm mịn, tươi sáng và ngăn ngừa được tình trạng da khô ráp sau mỗi lần rửa mặt.

Làm dịu mẩn đỏ, viêm sưng và hạn chế những kích ứng do da nhạy cảm.

Kết cấu dạng gel không chứa xà phòng, bọt mịn nhẹ nhàng làm sạch da mà không gây cảm giác khô căng hay mẩn đỏ khó chịu.

Độ pH chuẩn 5.5 nên đảm bảo độ ẩm tự nhiên cho làn da luôn căng mịn.

Bảng thành phần cực lành tính không chứa paraben, phthalates, dầu khoáng, hương thơm nhân tạo, thuốc nhuộm tổng hợp nên phù hợp với mọi làn da. Kể cả da dầu mụn, da hỗn hợp và da nhạy cảm.

Nhược điểm: Sản phẩm chỉ tẩy trang được lớp makeup nhẹ và để làn da sạch sâu thì nên dùng tẩy trang chuyên biệt.

Giá niêm yết chính hãng: 399.000đ/150ml

Đánh giá chung: 9,5/10 điểm

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 25% tại đây: https://pageone.com.vn/san-pham/gel-rua-mat-page-one-cleansing-gel-purifying-with-b5.html

2. Sữa rửa mặt loại bỏ bụi mịn, làm sạch sâu Rejuvaskin Anti-Pollution

Top 2 sữa rửa mặt cho da nhạy cảm là cái tên quen thuộc đến từ thương hiệu Rejuvaskin nổi tiếng hơn 35 năm tại Mỹ. Sữa rửa mặt Rejuvaskin Anti-Pollution tiên phong ứng dụng công nghệ EXO-P™ không chỉ làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn mà còn hút sạch bụi mịn PM2.5 với kích thước siêu nhỏ cho làn da sạch mịn, tươi sáng rạng rỡ. Theo kiểm nghiệm lâm sàng, Rejuvaskin Anti-Pollution cuốn trôi +45% bụi mịn PM2.5 với kích thước siêu nhỏ; trung hòa +28% gốc tự do, hạn chế stress oxy hóa/lão hóa nhanh; hỗ trợ đào thải +44% kim loại nặng trên da và bảo vệ tính toàn vẹn của da và tế bào khỏi ô nhiễm (khói bụi, khí thải…). Chỉ với 60s cho da "nhẹ tênh" thông thoáng mà hệ vi sinh được bảo toàn bởi công thức lành tính đạt chuẩn FDA. Bảng thành phần không hương liệu, không paraben, không hóa chất tạo bọt, không dầu khoáng nên an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm.

Thành phần chính: Công nghệ EXO-P™, tinh dầu sả chanh, chiết xuất lô hội.

Ưu điểm nổi bật:

Nhẹ nhàng làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn và bụi mịn, gốc tự do, kim loại nặng 83% chỉ với lần dùng đầu tiên.

Làn da được làm sạch tận sâu lỗ chân lông trở nên thông thoáng ngừa mụn hiệu quả. Cũng là bước tiền đề để làn da hấp thu các dưỡng chất của các bước skincare tiếp theo tốt hơn.

Công thức dịu nhẹ, cân bằng độ pH và cấp ẩm chuyên sâu nên làn da luôn tươi mịn; không bị khô căng khó chịu sau mỗi lần rửa mặt.

Kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra đảm bảo bề mặt da khô thoáng, không bóng nhờn.

Bảo vệ hàng ra da khỏe mạnh trước ô nhiễm môi trường và tia UV.

Kết cấu gel nhẹ nhàng, tạo bọt mịn với hương thơm chanh sả mang lại cảm giác dễ chịu cho người dùng.

Không hương liệu nên phù hợp với cả làn da nhạy cảm hay làn da dầu mụn.

Nhược điểm: Hơi ít bọt nên nhiều bạn có cảm giác không được sạch sâu.

Giá niêm yết chính hãng: 400.000đ/100ml

Đánh giá chung: 9,5/10 điểm

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/sua-rua-mat-chong-o-nhiem-rejuvaskin.html

3. Sữa rửa mặt Image Skincare Vital C Hydrating Facial Cleanser

Top 3 là sữa rửa mặt cho da nhạy cảm đến từ thương hiệu Image Skincare của Mỹ. Sữa rửa mặt Skincare Vital C Hydrating Facial Cleanser ứng dụng công nghệ làm sạch kết hợp với 12% vitamin C, retinyl palmitate, vitamin E, chiết xuất cây bồ hòn… vừa làm sạch sâu da, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa, lớp trang điểm trên da, cân bằng độ pH, kích thích sản sinh tế bào mới, mà còn chống lại các gốc tự do, chống oxy hóa hiệu quả và phục hồi nhanh chóng làn da tổn thương, nhạy cảm, da kích ứng.

Thành phần chính: Chiết xuất tế bào gốc thực vật từ cây Soapwort, vitamin C, vitamin A, vitamin E, chiết xuất cây bồ hòn.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng làm sạch dịu nhẹ, loại bỏ lớp trang điểm, bụi bẩn, bã nhờn, dầu thừa trên da mà không làm mất đi độ ẩm tự nhiên cho da thông thoáng và lỗ chân lông không bị bít tắc.

Cân bằng độ pH, ngăn ngừa da khô ráp, nứt nẻ và hạn chế mụn xuất hiện trên da.

Cung cấp chất chống oxy vừa làm dịu vừa phục hồi làn da sạch thoáng tinh khiết.

Kết cấu dạng kem siêu mềm tạo bọt mịn nhẹ nhàng làm sạch sâu mà không gây khô da.

Hương thơm cam quýt xoa dịu sự mệt mỏi, căng thẳng cho bạn tận hưởng khoảnh khắc thư giãn như đang ở spa.

Bổ sung dưỡng chất nuôi dưỡng làn da mềm mịn, rạng rỡ, khỏe mạnh.

Chứa vitamin C tan trong dầu với khả năng chống oxy hóa cực cao vừa làm tăng sức đề kháng tự nhiên của tế bào vừa phục hồi vùng da bị hư tổn một cách nhanh chóng.

Làm dịu làn da như sưng đỏ, ngứa rát… và là bước đệm hoàn hảo giúp da hấp thụ các dưỡng chất tốt hơn.

Khả năng phục hồi da nhanh chóng giúp làn da khỏe hơn, bớt đỏ hay kích ứng khi đi dưới nắng.

Nhược điểm: Không phù hợp với da dầu, hỗn hợp thiên dầu, da dầu mụn.

Giá niêm yết chính hãng: 1.290.000đ/177ml

Đánh giá chung: 9/10 điểm

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/sua-rua-mat-duong-am-image-skincare.html

4. Sữa rửa mặt cho da nhạy cảm mụn Sensibio H2O Gel moussant

Top 4 là sữa rửa mặt cho da nhạy cảm đến từ thương hiệu Bioderma nổi tiếng nước Pháp. Sữa rửa mặt Bioderma Sensibio H2O Gel Moussant ứng dụng công nghệ Micellar giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn mà không gây khô da. Đồng thời, tạo hàng rào bảo vệ da vững chắc, cân bằng độ pH và duy trì độ ẩm cho làn da. Thành phần cực kỳ lành tính, không mùi, không chất tạo màu, không cồn và xà phòng nên an toàn với cả làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Công nghệ Micellar, Coco-glucoside/Glyceryl Oleate, 3 loại đường sinh học (Rhamnose, Mannitol, Xylitol).

Ưu điểm nổi bật:

Thiết kế dạng đầu pump tiện lợi cả khi sử dụng và bảo quản.

Khả năng tạo bọt mịn giúp lấy đi bụi bẩn mà không gây kích ứng.

Làm sạch bụi bẩn, bã nhờn mà không gây khô căng hay ngứa rát. Cảm nhận làn da tươi mát và sảng khoái sau mỗi lần sử dụng.

Kháng viêm, diệt khuẩn giúp hỗ trợ trị mụn hiệu quả.

Kiểm soát tốt lượng dầu thừa cho làn da khô thoáng, tươi khoẻ.

Thành phần vô cùng an toàn, lành tính, không hương liệu và paraben, phù hợp với da thường, da mụn và nhạy cảm.

Nhược điểm: Không phù hợp với làn da khô.

Giá niêm yết chính hãng: 445.000đ/200ml

Đánh giá chung: 8/10 điểm

5. Sữa rửa mặt cho da nhạy cảm Sakura Gentle Cleanser

Top 5 là sữa rửa mặt cho da nhạy cảm đến từ thương hiệu Skura nổi tiếng hàng đầu tại Nhật Bản. Sữa rửa mặt Sakura Gentle Cleanser với bảng thành phần Allantoin, tinh chất hoa anh đào; chiết xuất hoa cúc La Mã; chiết xuất hoa Lily… lành tính nhẹ nhàng làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn và giảm tối đa khả năng kích ứng, dị ứng. Đồng thời, sản phẩm nhanh chóng tăng cường khả năng sức đề kháng tự nhiên và hỗ trợ chữa lành da bị kích ứng, bổ sung độ ẩm, cân bằng pH, giữ gìn lớp lipid tự nhiên nên không gây cảm giác căng, châm chích, khô rát cho da.

Thành phần chính: Allantoin, tinh chất hoa anh đào; chiết xuất hoa cúc La Mã; chiết xuất hoa Lily; tinh chất hoa trà Nhật Bản.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng làm sạch dịu nhẹ mà tận sâu bên trong lỗ chân lông cho làn da thông thoáng ngừa mụn hiệu quả.

Kháng viêm, diệt khuẩn và làm dịu mẩn đỏ, viêm sưng hay các dấu hiệu kích ứng khác.

Tăng cường hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh và ngăn ngừa da kích ứng.

Là bước đệm để làn da dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ các bước skicare kế tiếp.

Thiết kế dạng tube, tinh tế và gọn gàng nên dễ dàng sử dụng và bảo quản hay mang đi du lịch, đi camping.

Độ pH trong mức 5-6 an toàn và lý tưởng cho da nhạy cảm.

Kết cấu dạng gel chất trong suốt, không màu và không mùi, tạo cảm giác rất dễ chịu sau mỗi lần sử dụng.

Nhược điểm: Không phù hợp với làn da dầu mụn.

Giá niêm yết chính hãng: 600.000đ/100ml

Đánh giá chung: 9/10 điểm

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/sua-rua-mat-danh-cho-da-nhay-cam-sakura-sensitive.html

6. Sữa rửa mặt cho da mụn nhạy cảm Cerave SA Smoothing Cleanser

Vị trí thứ 6 gọi tên sữa rửa mặt cho da nhạy cảm đến từ thương hiệu Cerave của Mỹ. Sữa rửa mặt Cerave SA Smoothing Cleanser với thành phần Salicylic Acid và các Ceramide tự nhiên nhẹ nhàng loại sạch lớp tế bào chết, bụi bẩn và dầu thừa, hỗ trợ làm sạch lỗ chân lông ngăn ngừa mụn hiệu quả. Cerave SA Smoothing Cleanser còn bảo vệ và phục hồi hàng rào bảo vệ da, cân bằng độ pH tự nhiên và tăng cường độ ẩm cho làn da nhạy cảm dần khỏe đẹp trở lại, hạn chế kích ứng. Một sản phẩm được thiết kế dành riêng cho da khô, da nhạy cảm, da mụn.

Thành phần chính: Salicylic Acid, 3 loại Ceramide tự nhiên, Acid Hyaluronic, Niacinamide.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn, lớp tế bào chết cho làn da luôn thông thoáng, sạch mịn và ngừa mụn hiệu quả.

Cân bằng độ ẩm và làm dịu mẩn đỏ; đồng thời hạn chế tình trạng da khô ráp.

Kết cấu dạng gel trong lỏng nhẹ, tạo bọt dễ dàng giúp làm sạch sâu.

Sau mỗi lần sử dụng cảm thấy sảng khoái, thông thoáng, mềm mịn chứ không bị khô căng khó chịu.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe mạnh và giảm tình trạng kích ứng, mẩn đỏ do kích ứng.

Hỗ trợ làm se cồi mụn, ngăn ngừa mụn hình thành hay phát triển nghiêm trọng hơn.

Sử dụng đều đặn sau một thời gian nhất định, làn da cảm giác khỏe hơn và ít bị kích ứng hơn.

Bảng thành phần lành tính, không chứa paraben hay hương liệu, chất bảo quản nên an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm hay da dầu mụn.

Nhược điểm: Khả năng tạo bọt hơi ít nên nhiều bạn cho hơi nhiều sau mỗi lần sử dụng nên cũng nhanh hết.

Giá niêm yết chính hãng: 385.000đ/236ml

Đánh giá chung: 9/10 điểm.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/cerave/sua-rua-mat-danh-cho-da-nhay-cam-cerave-sa-smoothing-cleanser.html

7. Sữa rửa mặt dịu nhẹ cho da nhạy cảm Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash

Top 7 là một sản phẩm sữa rửa mặt đến từ thương hiệu Kiehl's. Sữa rửa mặt hoa Cúc Kiehl’s Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash nhẹ nhàng len lỏi vào sâu trong lỗ chân lông làm sạch bụi bẩn, bã nhờn và cân bằng dầu thừa.

Thành phần chính: chiết xuất hoa cúc: Lupeol, Oleanolic acid, Amyrin, Quercetin, Glycerin.

Ưu điểm:

Làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn mà vẫn dịu nhẹ, không có cảm giác khô da.

Kết cấu dạng gel tạo bọt mịn khi kết hợp với nước.

Giúp cân bằng và làm dịu mẩn đỏ, viêm sưng hay các dấu hiệu kích ứng khác.

Thành phần không chứa paraben, cồn, dầu khoáng nên phù hợp với da nhạy cảm và da dầu.

Nhược điểm: Giá hơi cao

Giá niêm yết chính hãng: 550.000đ/75ml

Đánh giá chung: 8,5/10 điểm

8. Gel rửa mặt La Roche-Posay Effaclar Purifying Foaming Gel For Oily Sensitive Skin

Top 8 sữa rửa mặt cho da nhạy cảm là gel rửa mặt La Roche-Posay Effaclar Purifying Foaming Gel For Oily Sensitive Skin đến từ đất nước Pháp. Sản phẩm không chỉ loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, dầu nhờn trên da. Mà còn hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giảm viêm bã nhờn và keratin giúp lỗ chân lông thông thoáng.

Thành phần chính: Nước khoáng La Roche Posay, Citric Acid, Zinc PCA, Sodium Laureth Sulfate.

Ưu điểm:

Khả năng làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn mà không gây khô da hay cảm giác căng rát khó chịu.

Kết cấu dạng gel tạo bọt, nhẹ nhàng lấy đi mọi tạp chất, bụi bẩn và ô nhiễm cho làn da sạch mịn, thông thoáng ngừa mụn hiệu quả.

Độ pH 5.5 cực kỳ an toàn cho làn da nhạy cảm hay mỏng yếu.

Mùi hương dịu nhẹ mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu sau mỗi lần sử dụng.

Hạn chế da tiết quá nhiều dầu và hỗ trợ lỗ chân lông được se khít.

Không chứa xà phòng, cồn, chất tạo màu, paraben nên phù hợp với cả da dầu nhạy cảm mà không cảm giác căng rát.

Thiết kế nhiều dung tích (50ml, 200ml, 400ml) nên đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người.

Nhược điểm: Không phù hợp với làn da quá khô.

Giá niêm yết chính hãng: 560.000đ/400ml

Đánh giá chung: 8/10 điểm

9. Sữa rửa mặt làm sạch sâu VI Derm Gentle Purifying Cleanser

Top 9 sữa rửa mặt cho da nhạy cảm không thể không nhắc đến siêu phẩm làm sạch của thương hiệu VI Derm đến từ nước Mỹ. Sữa rửa mặt VI Derm Gentle Purifying Cleanser cuốn sạch bụi bẩn, bã nhờn, tạp chất và lớp trang điểm cứng đầu cho làn da thoáng, mịn đẹp ngừa mụn hiệu quả. Bên cạnh đó, VI Derm Gentle Purifying Cleanser còn giàu các chất chống oxy hóa và dưỡng ẩm như lô hội, vitamin E… giúp tăng cường sức khỏe từ bên trong cho làn da căng mịn, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Bảng thành phần lành tính, không chứa hương liệu phù hợp với mọi làn da; kể cả da khô hay da nhạy cảm.

Thành phần chính: Chiết xuất lô hội, chất chống oxy hóa Antioxidants, chiết xuất cây vỏ liễu, Tocopheryl Acetate (Vitamin E).

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng loại hết tạp chất, bụi bẩn, dầu nhờn cùng lớp trang điểm dư thừa trên da mà hoàn toàn không gây cảm giác căng tức khó chịu, ngay cả với làn da khô hay da nhạy cảm.

Cung cấp độ ẩm cho làn da mềm mịn không bị khô ráp hay cảm giác căng rát khó chịu sau mỗi lần sử dụng.

Làm dịu nhanh các dấu hiệu kích ứng và nhạy cảm trên da như mẩn đỏ, viêm sưng…

Chống lại sự hoạt động của các gốc tự do cho làn da luôn tươi trẻ và hạn chế sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa.

Sau mỗi lần rửa mặt, bạn cảm thấy làn da mềm mịn và tươi trẻ hơn rõ rệt.

Bảng thành phần không chứa paraben, sunfat… nên an toàn với cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Bổ sung đủ độ ẩm đầy đủ cho làn da căng mịn và kiểm soát tốt lượng dầu nhờn cực tốt.

Hương thơm dịu nhẹ dịu từ thiên nhiên mang lại cảm giác thư giãn mỗi khi sử dụng.

Kết cấu dạng gel trong suốt, dễ tạo bọt mịn làm sạch sâu mà không gây khô da hay tạo cảm giác căng rát khó chịu.

Nhược điểm: Giá hơi cao nhưng khả năng làm sạch sâu mà êm dịu với mọi làn da thì các tín đồ skincare đều chấp nhận mức giá đó.

Giá niêm yết chính hãng: 1.450.000đ/120ml

Đánh giá chung: 9/10 điểm

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/sua-rua-mat-lam-sach-sau-diu-nhe-vi-derm-gentle-purifying-cleanser.html

10. Gel rửa mặt Martiderm Essentials Micellar Cleansing Gel

Top 10 sữa rửa mặt cho da nhạy cảm gọi tên sản phẩm của thương hiệu Martiderm nổi tiếng Tây Ban Nha. Gel rửa mặt Martiderm Essentials Micellar Cleansing Gel ứng dụng nghệ micellar vừa làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn, tạp chất vừa làm sạch mọi lớp trang điểm, lớp kem chống nắng mà hoàn toàn không gây khô ráp hay cảm giác căng rát khó chịu. Bản thành phần còn chứa các chất dưỡng ẩm chuyên sâu như Glycerin, Panthenol cho làn da luôn căng mịn, tươi trẻ và tràn đầy sức sống sau mỗi lần rửa mặt. Thành phần không chứa hóa chất tẩy rửa, hương liệu nên an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm, da dễ kích ứng hay da khô.

Thành phần chính: Prebiotics, chiết xuất Hoa Nhung Tuyết (Edelweiss), Glycerin và Panthenol.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn, lớp trang điểm cho làn sạch mịn, thông thoáng ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông dễ sinh mụn.

Lỗ chân lông thông thoáng nên dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ các bước skincare tiếp theo.

Khả năng làm sạch sâu nhưng không mất đi độ ẩm tự nhiên nên không gây cảm giác khô căng khó chịu sau mỗi lần sử dụng.

Cung cấp ẩm và duy trì sự cân bằng ngăn ngừa mất nước đảm bảo làn da luôn căng mịn, tươi trẻ.

Tăng cường hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh hạn chế tác hại của tia UV tác động lên da.

Cân bằng hệ vi sinh vật có lợi cho làn da luôn tươi trẻ, hạn chế sự các dấu hiệu lão hoá.

Bảng thành phần lành tính, không chứa xà phòng nên phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hay da khô.

Kết cấu dạng gel với khả năng tạo bọt vừa phải nên làm sạch sâu mà không gây kích ứng.

Nhược điểm: Dù sản phẩm có thể tẩy trang nhưng với lớp trang điểm đậm cần phải dùng tẩy trang chuyên biệt.

Giá niêm yết chính hãng: 890.000đ/200ml

Đánh giá chung: 9,5/10 điểm

Cam kết hàng chính hãng và ưu đãi tới 34% tại đây: https://maihan.vn/martiderm/gel-rua-mat-martiderm-essentials-micellar-cleansing-gel-200ml.html

Vậy là các bạn đã tìm được sữa rửa mặt phù hợp cho làn da nhạy cảm khó chiều của mình rồi đúng không nào. Nhớ là dù lựa chọn sản phẩm sữa rửa mặt đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại các đại lý phân phối dược mỹ phẩm chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Chúc các bạn sớm lấy lại làn da khoẻ đẹp rạng ngời, hạn chế tối đa kích ứng.