Top 10 sữa rửa mặt không chỉ sạch sâu mà còn phục hồi hàng rào bảo vệ

1. Sữa rửa mặt làm sạch bụi mịn PM2.5 Rejuvaskin Facial Cleanser

On top đầu bảng gọi tên sữa rửa mặt không thể không có trong liệu trình chăm sóc da của nam và nữ đến từ thương hiệu Rejuvaskin nổi tiếng hơn 37 năm tại Mỹ. Điểm làm nên sự khác biệt chính là khả năng làm sạch sâu và chống bám bụi mịn PM2.5 nhờ công nghệ tiên tiến EXO-P™. Đây là lớp "áo giáp sinh học vô hình" giúp giảm thiểu sự bám dính của các hạt ô nhiễm siêu nhỏ - thủ phạm hàng đầu khiến da dễ lên mụn và nhanh lão hóa.

Đặc biệt, sữa rửa mặt Rejuvaskin Facial Cleanser không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa hay mồ hôi. Sản phẩm còn có khả năng cuốn trôi bụi mịn PM2.5, trung hòa 28% gốc tự do và hỗ trợ đào thải đến 44% kim loại nặng tích tụ trên bề mặt da – những yếu tố trực tiếp gây tổn hại và thúc đẩy lão hóa sớm. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp kiểm soát bã nhờn, cân bằng độ pH tự nhiên và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây mụn P.Acnes ngừa mụn hiệu quả. Với kết cấu dịu nhẹ, không gây cảm giác khô căng khó chịu sau mỗi lần sử dụng và phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các đô thị lớn hiện nay, đây chính là lựa chọn để bảo vệ và làm sạch da mỗi ngày.





Thành phần nổi bật: Exopolysaccharide (EXO-P™), hoạt chất tạo bọt từ dừa, chiết xuất sả chanh, tinh chất lô hội.

Ưu điểm:

Ứng dụng công nghệ EXO-P™ tạo lớp màng bảo vệ chống bụi mịn, trung hòa gốc tự do, đào thải kim loại nặng, từ đó giúp chống lão hóa và bảo vệ da.

Khả năng làm sạch sâu giải phóng lỗ chân lông, giúp da hấp thụ tốt hơn dưỡng chất từ các bước skincare tiếp theo.

Công thức "3 trong 1": làm sạch – cân bằng pH – cấp ẩm, mang lại làn da mềm mượt, tươi mát mà không lo bong tróc hay khô rát.

Kiểm soát dầu nhờn, giảm bóng nhờn nhiều giờ, ngăn ngừa mụn tái phát, đặc biệt hiệu quả ở vùng chữ T.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da, giúp da khỏe mạnh trước ánh nắng, khói bụi, khí thải độc hại.

Kết cấu gel trong suốt, tạo bọt siêu mịn, làm sạch dịu nhẹ, đi kèm hương sả chanh thanh mát, mang đến trải nghiệm thư giãn khi rửa mặt.

Bảng thành phần "xanh", không paraben, không hương liệu tổng hợp, an toàn cho cả làn da nhạy cảm hoặc da đang gặp kích ứng.

Nhược điểm: Điểm trừ gần như không có. Tuy nhiên, vì độ "hot" quá lớn nên sản phẩm thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng.

Giá niêm yết chính hãng: 400.000 đồng/100ml

Đánh giá chung: +10/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% và quà tặng giá trị tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/sua-rua-mat-chong-o-nhiem-rejuvaskin.html

2. Sữa rửa mặt cho da dầu mụn Cerave Foaming Facial Cleanser

Top 2 là sữa rửa mặt cho da dầu mụn gọi tên thương hiệu Cerave cũng đến từ nước Mỹ. Sữa rửa mặt CeraVe Foaming Facial Cleanser được xem như "cứu tinh" cho làn da dầu, hỗn hợp thiên dầu và dễ nổi mụn. Sản phẩm này nhanh chóng ghi điểm nhờ công thức làm sạch chuyên sâu nhưng vẫn duy trì sự dịu nhẹ, giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu nhờn, cặn trang điểm và bã thừa tận sâu lỗ chân lông. Điều đáng nói, nhờ sự phối hợp tinh tế giữa Niacinamide, Hyaluronic Acid, Glycerin cùng tổ hợp Ceramide thiết yếu, sữa rửa mặt không chỉ cuốn trôi tạp chất mà còn giữ trọn độ ẩm tự nhiên – yếu tố mà đa số sản phẩm dành cho da dầu thường bỏ sót.

Điểm sáng tạo nên sự khác biệt của sữa rửa mặt CeraVe Foaming Facial Cleanser chính là bộ ba Ceramide, giúp khôi phục hàng rào bảo vệ da, làm dịu nhanh tình trạng mẩn đỏ, viêm mụn và tăng khả năng chống chịu của da trước tác nhân ô nhiễm. Sau vài lần sử dụng, bạn sẽ cảm nhận rõ làn da sạch thoáng, khỏe khoắn và dần ít nhạy cảm hơn.

Thành phần chính: Ceramides (1, 3, 6-II), Niacinamide (Vitamin B3), Hyaluronic Acid, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch triệt để bụi bẩn, dầu thừa và tạp chất, ngăn ngừa nguy cơ tắc nghẽn lỗ chân lông – nguyên nhân chính gây mụn.

Ứng dụng công nghệ MVE kết hợp hệ Ceramide thiết yếu, giúp da vừa sạch sâu vừa duy trì độ ẩm, không bong tróc hay căng rát.

Bổ sung độ ẩm, giữ cho da luôn mềm mại, phù hợp cả với làn da hỗn hợp dễ mất nước.

Kiểm soát lượng dầu nhờn hiệu quả, góp phần hạn chế mụn tái phát và duy trì làn da sáng khỏe lâu dài.

Độ pH chuẩn 5.5 kết hợp chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi gốc tự do và hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông.

Kết cấu gel trong suốt, không mùi, tạo bọt mịn nhẹ nhàng, rửa sạch dễ dàng mà không để lại cảm giác khô căng hay nhờn rít.

Nhược điểm: Trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm giả mạo, vì vậy để đảm bảo an toàn, nên lựa chọn mua tại các kênh phân phối chính hãng, uy tín.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 395.000 đồng/236ml; 535.000 đồng/473ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/cerave/sua-rua-mat-cho-da-thuong-va-da-dau-cerave-foaming-cleanser.html

3. Sữa rửa mặt cho da mụn Trioderma Acne Deep Cleanser

Top 3 sữa rửa mặt bán chạy hàng đầu hiện nay dành cho da mụn đến từ thương hiệu thuần Việt Trioderma. Nhờ sự phối hợp thông minh giữa BHA, Zinc PCA và Niacinamide, sữa rửa mặt Trioderma Acne Deep Cleanser trở thành "trợ thủ" làm sạch sâu từng lỗ chân lông, đồng thời kiểm soát dầu nhờn, kháng viêm và phục hồi làn da mụn một cách toàn diện.

Công thức làm sạch chuyên biệt này giúp quét sạch bụi bẩn, dầu thừa và lớp tế bào chết tích tụ – những tác nhân hàng đầu gây nên mụn ẩn, mụn viêm hay mụn đầu đen. Zinc PCA giữ vai trò cân bằng lượng dầu tiết ra và làm dịu sưng đỏ, trong khi Niacinamide hỗ trợ làm sáng vùng da xỉn màu sau mụn và củng cố hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh hơn từng ngày.

Điểm cộng nổi bật là sữa rửa mặt Trioderma còn được bổ sung chiết xuất thiên nhiên như rau má, tía tô và trà xanh – bộ ba làm dịu da quen thuộc, giúp da thư giãn, phục hồi nhanh chóng và hạn chế kích ứng. Kết cấu dạng gel tạo bọt mịn, mang đến cảm giác làm sạch nhẹ nhàng, không khô căng, phù hợp cả cho làn da nhạy cảm lẫn da tuổi dậy thì dễ nổi mụn.

Thành phần tiêu biểu: BHA (Salicylic Acid), Zinc PCA, Niacinamide (Vitamin B3), chiết xuất cây phỉ, chiết xuất trà xanh, rau má, tía tô.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch bụi bẩn, dầu thừa và tạp chất hiệu quả mà vẫn dịu nhẹ.

Giúp kiểm soát bã nhờn, ngăn ngừa bít tắc và hỗ trợ quá trình trị mụn.

Loại bỏ tế bào chết, mang lại làn da thông thoáng, sáng mịn và mờ thâm mụn.

Kết cấu gel mỏng nhẹ, tạo bọt vừa phải, giữ ẩm tự nhiên, không gây khô rát hay khó chịu.

Tích hợp khả năng kháng viêm, làm dịu, chống oxy hóa, ngăn ngừa thâm mụn.

Công thức "sạch" không chứa cồn khô, paraben hay hương liệu tổng hợp. Độ pH cân bằng 5.5 giúp duy trì lớp màng acid tự nhiên – lá chắn bảo vệ da an toàn.

Nhược điểm: Phù hợp với làn da dầu, da mụn hoặc hỗn hợp thiên dầu; những loại da khô có thể cần cân nhắc khi sử dụng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 245.000 đồng/150ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://trioderma.vn/san-pham/sua-rua-mat-trioderma-acne-deep-cleanser.html

4. Sữa rửa mặt MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser

Top 4 sữa rửa mặt đang được tin dùng hàng đầu hiện nay là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng MD CARE. Sự kết hợp giữa 5% Mandelic Acid, Nano-Ceramide và Niacinamide đã tạo nên sữa rửa mặt MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser – giải pháp kép vừa làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn và tế bào chết, vừa ngăn ngừa mụn hình thành hiệu quả. Không chỉ dừng lại ở khả năng làm sạch, sản phẩm còn giúp cân bằng dầu nhờn, phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên, mang đến làn da khỏe mạnh và sáng mịn từ bên trong.

Sau mỗi lần sử dụng, bạn sẽ cảm nhận được làn da mềm mại, căng mướt mà không hề có cảm giác khô căng khó chịu. Đặc biệt, công thức dịu nhẹ nên phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hay da mụn.

Thành phần chính: Mandelic Acid, Glycerin, Propylene Glycol, Niacinamide, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Ceramide 3.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch bụi bẩn, bã nhờn và tế bào chết tận sâu trong lỗ chân lông, hạn chế nguy cơ gây mụn.

Thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới, mang đến làn da tươi sáng rạng ngời.

Hỗ trợ kiểm soát dầu nhờn, giữ da khô thoáng, giảm bóng nhờn cho làn da dầu mụn.

Bổ sung Nano-Ceramide giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, chống lại tác động từ môi trường.

Công thức làm sạch dịu nhẹ, không gây khô rát hay căng tức da sau mỗi lần rửa mặt.

Kết cấu dạng gel trong suốt, tạo bọt mịn nhẹ nhàng, kèm hương thơm dễ chịu.

"Sạch" bảng thành phần: không xà phòng, không paraben, không chất tẩy rửa mạnh, an toàn cho cả làn da nhạy cảm.

Nhược điểm: Với khả năng làm sạch sâu nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên, sữa rửa mặt MD CARE luôn được săn đón trên thị trường và thường xuyên trong tình trạng "cháy hàng".

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 390.000 đồng/200ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 20% tại đây: https://maihan.vn/md-care/sua-rua-mat-md-care-mandelic-acid-5-gel-cleanser.html

5. Sữa rửa mặt cho da nhạy cảm pH5 Eucerin Facial Cleanser Sensitive Skin

Top 5 sữa rửa mặt dành cho da nhạy cảm đến từ tên thương hiệu Eucerin nổi tiếng nước Đức. Sữa rửa mặt Eucerin Facial Cleanser Sensitive Skin được phát triển với công nghệ pH5 Citrate Buffer, giúp cân bằng độ pH sinh lý chuẩn mực cho làn da. Nhờ đó, sản phẩm làm sạch nhẹ nhàng nhưng vẫn duy trì lớp màng ẩm tự nhiên, không gây khô căng hay tổn thương. Đây là lựa chọn dành cho làn da nhạy cảm, da đang điều trị, sau peel hoặc laser.

Thành phần chính: Sodium Cocoamphoacetate, Lauryl Glucoside, Glycerin, Panthenol (Vitamin B5).

Ưu điểm nổi bật:

Duy trì độ pH chuẩn 5.0, tăng cường khả năng bảo vệ tự nhiên của làn da.

Công thức không cồn, không tạo bọt mạnh, an toàn cao cho cả làn da yếu và nhạy cảm.

Làm sạch sâu bụi bẩn và tạp chất nhưng vẫn giữ nguyên độ ẩm, hạn chế tình trạng khô ráp

Bổ sung Panthenol và Glycerin hỗ trợ phục hồi, nuôi dưỡng da từ bên trong, mang lại sự mềm mượt và khỏe khoắn.

Phù hợp với mọi loại da, đặc biệt da nhạy cảm, da mỏng yếu hoặc đang trong giai đoạn treatment.

Nhược điểm: Giá thành có sự chênh lệch tùy theo từng đơn vị phân phối. Để đảm bảo chất lượng, người dùng nên lựa chọn mua tại các nhà phân phối chính hãng uy tín tại Việt Nam.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 279.000 đồng/400ml

6. Sữa rửa mặt VI Derm Gentle Purifying Cleanser

Top 6 sữa rửa mặt được yêu chuộng là sản phẩm đến từ thương hiệu VI Derm của nước nước Mỹ. Sữa rửa mặt VI Derm Gentle Purifying Cleanser sở hữu công thức làm sạch hiện đại, kết hợp tinh chất nha đam, Vitamin E và các chất chống oxy hóa thiên nhiên. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, bã nhờn và lớp trang điểm khó trôi mà còn nuôi dưỡng, tái tạo và bảo vệ làn da mỗi ngày.

Điểm nổi bật khiến VI Derm Gentle Purifying Cleanser được yêu thích chính là khả năng làm sạch sâu mà không hề gây khô da, duy trì độ ẩm tự nhiên và củng cố hàng rào bảo vệ – yếu tố then chốt trong việc ngăn ngừa lão hóa sớm. Sau mỗi lần rửa, làn da không chỉ sáng mịn, căng bóng mà còn trở nên tươi mới và đều màu rõ rệt.

Thành phần chính: Chiết xuất nha đam, Vitamin E (Tocopheryl Acetate), chiết xuất vỏ cây liễu.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch hiệu quả tạp chất, dầu thừa và lớp makeup mà không gây tổn thương hay khô căng.

Dưỡng ẩm, cải thiện tình trạng khô ráp, cho làn da mềm mại và căng mướt sau mỗi lần sử dụng.

Làm dịu nhanh các kích ứng, giảm cảm giác nóng rát, châm chích – lý tưởng cho làn da yếu, dễ mẩn đỏ hoặc nhạy cảm.

Khả năng chống oxy hóa mạnh, trung hòa gốc tự do – nguyên nhân chính gây lão hóa, từ đó hạn chế nếp nhăn và giữ da trẻ trung lâu dài.

Công thức an toàn, không chứa chất gây hại, phù hợp với mọi loại da, kể cả da rất nhạy cảm hoặc đang điều trị.

Mang lại cảm giác da mượt mà, khỏe khoắn và tăng khả năng hấp thu dưỡng chất ngay từ lần đầu sử dụng.

Giúp lỗ chân lông thông thoáng, hạn chế bít tắc – nguyên nhân hàng đầu gây mụn và khiến da lão hóa sớm.

Kết cấu gel mịn trong suốt, tạo bọt nhẹ, làm sạch dịu êm nhưng vẫn giữ lại độ ẩm cân bằng – thích hợp dùng hằng ngày, cả sáng và tối.

Nhược điểm: Mức giá nhỉnh hơn so với các dòng phổ thông. Tuy nhiên, với dung tích lớn, công dụng toàn diện từ làm sạch đến chống lão hóa, sản phẩm luôn giữ vững danh hiệu "best-seller" trong mắt những tín đồ skincare khó tính.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.450.000 đồng/120ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/sua-rua-mat-lam-sach-sau-diu-nhe-vi-derm-gentle-purifying-cleanser.html

7. Gel rửa mặt Bioderma Sensibio Gel Moussant

Top 7 sữa rửa mặt bán chạy hàng đầu hiện nay gọi tên thương hiệu Bioderma xuất xứ nước Pháp. Sữa rửa mặt Bioderma Sensibio Gel Moussant ứng dụng công nghệ micellar tiên tiến, mang đến khả năng làm sạch mà không cần chà xát mạnh, nhờ đó giữ trọn vẹn độ đàn hồi và sự mềm mại tự nhiên của làn da. Không chỉ là bước khởi đầu trong chu trình chăm sóc, sản phẩm còn đóng vai trò như "lá chắn thầm lặng", củng cố hàng rào bảo vệ, duy trì độ ẩm và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm như khô ráp, xỉn màu hay da thiếu sức sống.

Điểm đặc biệt nằm ở độ pH chuẩn sinh lý kết hợp cùng các hoạt chất dưỡng ẩm và chống oxy hóa như Vitamin E, Xylitol và Mannitol. Nhờ đó, sữa rửa mặt không chỉ phục hồi cân bằng tự nhiên cho da mà còn thúc đẩy làn da luôn mịn màng, tươi trẻ và rạng rỡ mỗi ngày.

Thành phần chính: Phức hợp D.A.F™, Sodium Citrate, Vitamin E, Lecithin, PEG-90 Glyceryl Isostearate, Mannitol, Xylitol, Laureth-2.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu nhưng dịu nhẹ, bảo toàn lớp màng ẩm tự nhiên, duy trì độ đàn hồi và hạn chế tình trạng khô căng – yếu tố then chốt trong việc ngăn ngừa lão hóa.

Nuôi dưỡng và củng cố hàng rào bảo vệ da, kích thích sản sinh lipid tự nhiên, giúp làn da ngày càng khỏe mạnh, mượt mà và đều màu hơn.

Công nghệ D.A.F™ tăng sức đề kháng, bảo vệ da trước tác động của môi trường và căng thẳng – những nguyên nhân chính khiến da nhanh xuống sắc.

Tạo lớp bọt mịn nhẹ nhàng, giúp làm sạch lỗ chân lông mà không gây bào mòn hay mất nước trên bề mặt da.

Kết cấu gel mượt lành tính, để lại cảm giác mềm mịn, mát mượt – tạo nền tảng hoàn hảo cho các bước dưỡng trắng và chống lão hóa tiếp theo.

Không chứa cồn, paraben hay hương liệu nhân tạo, an toàn cho da nhạy cảm, da yếu hoặc dễ bị kích ứng.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá và khó kiểm soát chất lượng sản phẩm. Vậy nên, mua tại nhà phân phối, đại lý chính hãng.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 445.000 đồng/200ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/gel-rua-mat-tao-bot-giam-mun--tham-danh-cho-da-nhay-cam-bioderma-sensibio-gel-moussant.html

8. Sữa rửa mặt Floslek Anti Acne Face Cleansing

Vị trí top 8 sữa rửa mặt được tin dùng đến từ thương hiệu Floslek của Ba Lan. Sữa rửa mặt Floslek Anti Acne Face Cleansing là giải pháp chăm sóc da chuyên biệt, giúp làm sạch sâu từng lỗ chân lông, hỗ trợ giảm viêm và cải thiện sắc tố da. Nhờ sự kết hợp giữa vitamin B3, chiết xuất nấm men và hạt dẻ ngựa, sản phẩm không chỉ loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn mà còn nuôi dưỡng da sáng khỏe, đều màu và ngăn ngừa những dấu hiệu lão hóa xuất hiện sớm.

Dành riêng cho làn da đang gặp vấn đề về mụn, sữa rửa mặt Floslek mang đến khả năng kiểm soát dầu thừa hiệu quả, làm dịu nhanh các nốt mụn viêm, duy trì độ ẩm tự nhiên mà không gây cảm giác khô căng khó chịu. Kết cấu gel mỏng nhẹ, tạo lớp bọt mịn, cho trải nghiệm làm sạch dịu dàng và an toàn ngay cả với da nhạy cảm.

Thành phần chính: Vitamin B3, chiết xuất nấm men, chiết xuất hạt dẻ ngựa.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu, loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn, kiểm soát dầu hiệu quả, ngăn ngừa mụn quay trở lại.

Giúp giảm sưng viêm, mờ vết thâm và hỗ trợ quá trình phục hồi làn da tổn thương.

Bổ sung dưỡng chất làm sáng, cải thiện độ đàn hồi, giúp da tươi trẻ và hạn chế lão hóa sớm.

Dịu nhẹ, không gây khô căng hay kích ứng, thích hợp cho nhiều loại da.

Kết cấu gel dễ tạo bọt, rửa trôi nhanh chóng, mang lại cảm giác thông thoáng, mềm mượt sau khi dùng.

Nhược điểm: Giá thành có sự chênh lệch giữa các cửa hàng, vì vậy người dùng nên ưu tiên chọn mua tại địa chỉ uy tín để đảm bảo hàng chính hãng.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 396.000 đồng/200ml

9. Sữa rửa mặt da mụn Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser

Top 9 sữa rửa mặt đang được yêu thích gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Cosrx. Sữa rửa mặt Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser mang đến cảm giác làm sạch dịu nhẹ cùng hương tràm trà tươi mát, giúp khởi động ngày mới trong trạng thái thư giãn và dễ chịu. Với khả năng loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa hiệu quả ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Thành phần chính: 0.5% Acid Salicylic, Tea Tree Oil, Glycerin, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, chiết xuất rau má (Centella Asiatica).

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch bụi bẩn, bã nhờn và tế bào chết trên bề mặt mà không phá vỡ lớp ẩm tự nhiên của da.

Kết hợp trà xanh và chiết xuất cam thảo giúp làm dịu, dưỡng ẩm và hỗ trợ phục hồi làn da sau khi rửa.

Bảng thành phần giàu chiết xuất thiên nhiên như nha đam, rau má, tràm trà, an toàn và phù hợp cho cả da nhạy cảm.

Củng cố hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe đẹp từ bên trong.

Nhược điểm: Tạo bọt khá nhiều có thể gây cảm giác khô nhẹ sau khi sử dụng với một số nền da.

Giá niêm yết chính hãng: 250.000 đồng/150ml

Đánh giá tổng thể: 7.5/10

10. Sữa rửa mặt cho da dầu mụn La Roche-Posay Effaclar Purifying Foaming Gel

Vị trí số 10 sữa sửa mặt bán chạy gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu La Roche-Posay nổi tiếng nước Pháp. Sữa rửa mặt La Roche-Posay Effaclar Purifying Foaming Gel là lựa chọn hàng đầu cho làn da dầu mụn và nhạy cảm.

Với kết cấu gel lỏng nhẹ, tạo bọt mịn, sản phẩm giúp làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn và lớp trang điểm mỏng còn sót lại mà không gây khô căng. Nhờ sự kết hợp giữa Zinc PCA và nước khoáng La Roche-Posay, sữa rửa mặt không chỉ làm sạch mà còn hỗ trợ kiểm soát dầu thừa, làm dịu nốt mụn viêm và giúp da duy trì trạng thái cân bằng, khỏe mạnh từ bên trong.

Thành phần chính: Zinc PCA, Sodium Laureth Sulfate & Coco-Betaine, Citric Acid, nước khoáng La Roche-Posay.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng làm sạch: Loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và tạp chất tận sâu trong lỗ chân lông.

Hỗ trợ cải thiện mụn: Zinc PCA góp phần kiểm soát bã nhờn, giảm sưng viêm và làm khô nhân mụn hiệu quả sau thời gian ngắn sử dụng.

Độ pH chuẩn 5.5: Giúp cân bằng sinh lý tự nhiên của da, hạn chế tình trạng khô rát sau khi rửa mặt.

Công thức an toàn: Không chứa xà phòng, cồn hay paraben – phù hợp cho làn da nhạy cảm và da đang điều trị mụn.

Mùi hương dễ chịu: Nhẹ nhàng, tinh tế, không gây kích ứng khi sử dụng hằng ngày.

Nhược điểm: Giá thành có thể chênh lệch tùy điểm bán, đồng thời tình trạng hàng giả khá phổ biến trên thị trường, vì vậy nên ưu tiên mua tại nhà phân phối chính hãng để đảm bảo chất lượng.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 210.000 đồng/50ml, 410.000 đồng/200ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/gel-rua-mat-tao-bot-cho-da-dau-nhay-cam-la-roche-posay-effaclar-purifying-foaming-gel-for-oily-sensitive-skin.html