Top 10 sữa rửa mặt làm trắng da bật tone rạng ngời được tìm mua nhiều

1. Gel rửa mặt Page One Cleansing Gel Purifying With B5 làm sạch sâu cho làn da bật tone sáng ngời

On top đầu sữa rửa mặt làm trắng da là "anh tài" đến từ thương hiệu PageOne nổi tiếng Hàn Quốc. Gel rửa mặt Page One Cleansing Gel Purifying With B5 được phát triển với công thức độc đáo không chứa xà phòng, kết hợp chiết xuất từ hoa cúc La Mã, lá trà xanh, rau má... giúp làm sạch da một cách dịu nhẹ nhưng vẫn loại bỏ hiệu quả bụi bẩn, dầu thừa, lớp trang điểm và tạp chất tích tụ. Sản phẩm giúp da thông thoáng, mềm mịn và hỗ trợ ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Ngoài ra, gel rửa mặt Page One còn chứa Hydrolyzed Hyaluronic Acid và Sodium Hyaluronate giúp cấp ẩm, duy trì độ pH lý tưởng và kiểm soát dầu nhờn, mang lại làn da căng mướt, tươi sáng, tràn đầy sức sống. Công thức không chứa xà phòng, hương liệu hay chất bảo quản, đảm bảo làm sạch sâu mà không gây khô căng, thích hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Thành phần chính: Centella Asiatica Extract, B5 Panthenol, Sodium Hyaluronate, Gluconolactone, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, chiết xuất lá trà xanh.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ nhẹ nhàng bụi bẩn, bã nhờn, lớp trang điểm và tế bào chết, giúp da trở nên mềm mại, tươi sáng hơn. Đồng thời, sản phẩm hỗ trợ làm sạch sâu lỗ chân lông, hạn chế nguy cơ mụn mới hình thành.

Với đặc tính kháng khuẩn và giảm viêm, sản phẩm giúp cải thiện rõ rệt tình trạng mụn, mang lại làn da khỏe khoắn hơn.

Công thức dưỡng ẩm kết hợp cùng khả năng cân bằng pH giúp da sạch sâu nhưng vẫn duy trì độ ẩm tự nhiên, không gây cảm giác khô căng sau khi rửa mặt.

Hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da, giúp da khỏe mạnh chống chọi tốt hơn trước tác động của ánh nắng mặt trời và môi trường ô nhiễm.

Kết cấu gel mỏng nhẹ, tạo bọt dịu nhẹ, không chứa xà phòng, giúp làm sạch hiệu quả mà không làm ảnh hưởng đến lớp màng ẩm tự nhiên của da.

Thích hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm hoặc làn da dễ bị mụn.

Nhược điểm: Hiện nay, trên thị trường có nhiều nơi phân phối với mức giá khác nhau mà không kiểm soát được chất lượng của từng sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 399.000đ/ 150ml.

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm.

2. Sữa rửa mặt Rejuvaskin Anti-Pollution Facial Cleanser làm sạch sâu cả bụi mịn PM2.5

Vị trí top 2 sữa rửa mặt trắng da gọi tên siêu phẩm đến từ thương hiệu Rejuvaskin nổi tiếng hơn 35 năm tại Mỹ. Rejuvaskin Anti-Pollution Facial Cleanser là dòng sữa rửa mặt tiên tiến, ứng dụng công nghệ EXO-P™ giúp làm sạch sâu bụi bẩn, dầu thừa, lớp trang điểm và mồ hôi, giữ cho làn da luôn thông thoáng, hạn chế nguy cơ hình thành mụn.

Điểm đặc biệt của sản phẩm là khả năng loại bỏ bụi mịn PM2.5 - những hạt ô nhiễm siêu nhỏ khó làm sạch bằng các sản phẩm thông thường. Đồng thời, sữa rửa mặt này còn hỗ trợ trung hòa 28% gốc tự do và đào thải 44% kim loại nặng, giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây lão hóa, hạn chế tình trạng xỉn màu, thô ráp.

Bên cạnh việc làm sạch, Rejuvaskin Anti-Pollution Facial Cleanser còn giúp cân bằng độ pH tự nhiên, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn P. Acnes, giảm nguy cơ mụn mà không gây khô căng hay khó chịu sau khi rửa mặt. Sản phẩm là lựa chọn lý tưởng giúp làn da luôn khỏe mạnh, tươi sáng, đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm không khí gia tăng tại các đô thị lớn.

Thành phần chính: Exopolysaccharide (Exo-P™), bọt xà phòng từ dừa, chiết xuất dầu sả chanh, chiết xuất nha đam.

Ưu điểm nổi bật:

Tiên phong ứng dụng công nghệ chống ô nhiễm EXO-P tiên tiến giúp thanh lọc làn da, loại bỏ bụi mịn PM2.5, tạp chất; trung hòa các gốc tự do và làm giảm tác động của kim loại nặng, mang lại làn da sạch sâu, thoáng mịn, hạn chế mụn và ngăn ngừa lão hóa.

Khả năng làm sạch từ bên trong, tạo điều kiện tối ưu để da hấp thụ dưỡng chất từ các bước chăm sóc tiếp theo.

Tích hợp ba công dụng trong một là làm sạch sâu, cân bằng độ pH và cung cấp độ ẩm, mang đến cảm giác mềm mại, tươi mát mà không gây khô căng hay kích ứng.

Hỗ trợ kiểm soát bã nhờn hiệu quả, duy trì làn da khô thoáng, giảm tình trạng bóng dầu và góp phần cải thiện mụn.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da chống chọi tốt hơn trước tác động của tia UV và ô nhiễm từ môi trường bên ngoài.

Kết cấu gel trong suốt, tạo bọt mịn, kết hợp cùng hương thơm tươi mát từ chanh sả, mang lại trải nghiệm thư giãn dễ chịu khi sử dụng.

Không chứa paraben hay hương liệu nhân tạo, an toàn cho làn da dầu mụn và cả những làn da nhạy cảm nhất.

Nhược điểm: Cảm giác hơi ít bọt nhưng hiệu quả làm sạch sâu miễn chê mà không gây khô da đâu nhé.

Giá niêm yết chính hãng: 400.000đ/ 100ml.

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm.

3. Sữa rửa mặt tẩy tế bào chết Image Iluma Intense Brightening Exfoliating Cleanser

Top 3 sữa rửa mặt trắng da đến từ thương hiệu Image Skincare cũng xuất xứ từ Mỹ. Sữa rửa mặt Image Iluma Intense Brightening Exfoliating Cleanser sở hữu công thức làm sạch sâu tiên tiến, kết hợp enzyme từ nấm, hạt tre siêu mịn và Glycerin giúp nhẹ nhàng lấy đi bụi bẩn, dầu thừa, lớp trang điểm cùng tế bào chết, mang lại làn da tươi sáng, rạng rỡ hơn.

Sản phẩm giúp da thông thoáng mà không gây khô căng hay bào mòn da, duy trì độ ẩm tự nhiên sau khi rửa mặt. Đồng thời, đây còn là bước chuẩn bị lý tưởng để làn da hấp thụ tối đa dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc tiếp theo.

Thành phần chính: Enzyme chiết xuất từ nấm, hạt cầu, hạt cảm biến thông minh từ tre, nước gạo, Glycerin, chiết xuất rễ nhân sâm, chiết xuất cam thảo.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu bụi bẩn, dầu thừa và lớp trang điểm mà không làm mất đi độ ẩm tự nhiên của da.

Loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, giúp làn da tươi sáng, rạng rỡ hơn.

Thúc đẩy quá trình tái tạo, cải thiện tình trạng da xỉn màu, mang lại làn da đều màu, khỏe khoắn.

Duy trì độ ẩm lý tưởng, cân bằng pH, giúp da luôn mềm mại, căng mịn và tràn đầy sức sống.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da, hỗ trợ chống lại tác động từ tia UV và các tác nhân ô nhiễm môi trường.

Giúp lỗ chân lông thông thoáng, hạn chế tình trạng bít tắc, hỗ trợ ngăn ngừa mụn và tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất từ các bước chăm sóc tiếp theo.

Kết cấu kem mịn, chứa các hạt siêu nhỏ tan dần khi thoa lên da, giúp làm sạch hiệu quả mà không gây kích ứng hay tổn thương.

Hương thơm tự nhiên từ tinh dầu cam và phong lữ mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu khi sử dụng.

Thích hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, đảm bảo an toàn và không gây kích ứng.

Nhược điểm: Có quá nhiều nơi phân phối với mức giá khác nhau nên không kiểm soát được chất lượng của từng sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.250.000đ/113g.

Đánh giá chung: 9/10.

4. Sữa rửa mặt tẩy tế bào chết Obagi-C Rx Cleansing Gel

Top 4 sữa rửa mặt trắng da là sản phẩm đến từ thương hiệu Obagi cũng tiếp tục đến từ nước Mỹ. Obagi-C Rx Cleansing Gel là sữa rửa mặt giúp làm sạch sâu, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết, mang lại làn da thông thoáng, giảm nguy cơ hình thành mụn.

Sản phẩm còn hỗ trợ cải thiện tình trạng da xỉn màu, giúp da trở nên rạng rỡ, đều màu hơn. Nhờ công thức dịu nhẹ nhưng hiệu quả, sữa rửa mặt này phù hợp với mọi loại da, đặc biệt lý tưởng cho da dầu, da thiếu sức sống và làn da có dấu hiệu lão hóa.

Thành phần chính: L-Ascorbic Acid (vitamin C), chiết xuất hoa cúc La Mã, lô hội và cỏ linh lăng.

Ưu điểm nổi bật:

Kết cấu gel mỏng nhẹ, tạo bọt nhanh, giúp làm sạch bụi bẩn, dầu thừa và độc tố sâu trong lỗ chân lông.

Loại bỏ tế bào chết, giúp da thông thoáng, hỗ trợ hấp thụ dưỡng chất tốt hơn ở các bước dưỡng da tiếp theo.

Có thể thay thế bước tẩy trang, giúp da sạch mát mà không gây nhờn rít hay khô căng.

Kiểm soát bã nhờn hiệu quả, giúp da luôn sạch sẽ, giảm nguy cơ hình thành mụn do vi khuẩn.

Thành phần vitamin C giúp cải thiện các dấu hiệu lão hóa, làm mờ nếp nhăn, nám, tàn nhang, mang lại làn da săn chắc, rạng rỡ hơn.

Cấp ẩm và nuôi dưỡng làn da, giúp da mềm mượt sau khi rửa mặt mà không gây kích ứng.

Bảng thành phần an toàn, không chứa hương liệu hay paraben, phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da dầu và da đang gặp các dấu hiệu lão hóa.

Nhược điểm: Có nhiều nơi phân phối mà không kiểm soát được giá và chất lượng trên từng sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.000.000đ cho 177ml.

Đánh giá chung: 9/10.

5. Sữa rửa mặt làm trắng da Paula's Choice The UnScrub

Top 5 sữa rửa mặt làm trắng da vẫn là một cái tên đến từ nước Mỹ mà thuộc thương hiệu nổi tiếng Paula's Choice. Sữa rửa mặt Paula's Choice The UnScrub sở hữu công thức đặc biệt với hạt jojoba siêu mịn, giúp nhẹ nhàng cuốn trôi bụi bẩn, bã nhờn, lớp trang điểm và kem chống nắng mà không gây kích ứng hay khô căng. Ngoài khả năng làm sạch sâu, sản phẩm còn cung cấp dưỡng chất giúp duy trì độ ẩm tự nhiên, hỗ trợ tái tạo da, mang lại làn da mềm mại, tươi sáng và rạng rỡ hơn sau mỗi lần sử dụng.

Thành phần chính: Jojoba, chiết xuất vỏ Soapberry, hoa cúc Chamomilla Recutita và chiết xuất lá trà xanh.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch nhẹ nhàng bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết, giúp lỗ chân lông thông thoáng, giảm nguy cơ hình thành mụn.

Duy trì độ ẩm tự nhiên, cân bằng lượng dầu trên da, mang lại cảm giác mềm mịn, không khô căng sau khi rửa mặt.

Hỗ trợ tái tạo da, thúc đẩy sản sinh tế bào mới, giúp da đều màu, tươi sáng và hạn chế thâm mụn.

Làm sạch sâu nhưng dịu nhẹ, giúp da căng bóng, mịn màng mà không gây kích ứng hay tiết dầu quá mức.

Bảng thành phần an toàn, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, không gây bít tắc lỗ chân lông.

Thiết kế dạng tuýp tiện lợi, tông màu trắng tối giản, nắp chắc chắn giúp bảo quản sản phẩm hiệu quả.

Kết cấu gel trong suốt chứa hạt siêu nhỏ, giúp làm sạch sâu mà vẫn êm dịu cho làn da.

Nhược điểm: Kết cấu dạng gel có hạt li ti dù không gây tổn thương nhưng có một số bạn không thích.

Giá niêm yết chính hãng: 899.000đ/ 118ml.

Đánh giá chung: 9/10.

6. Sữa rửa mặt La Roche-Posay Pigmentclar Brightening Foaming Cream Cleanser

Top 6 là sữa rửa mặt trắng da đến từ thương hiệu La Roche-Posay nổi tiếng từ nước Pháp. Sữa rửa mặt La Roche-Posay Pigmentclar Brightening Foaming Cream Cleanser không chỉ làm sạch sâu hiệu quả giúp thu nhỏ lỗ chân lông mà còn thúc đẩy quá trình tái tạo da và bảo vệ da khỏi tác động của ô xy hóa. Kết quả là làn da sẽ trở nên mịn màng, đều màu và sáng khỏe một cách rõ rệt.

Thành phần chính: Nước khoáng La Roche-Posay, Glycerin, Potassium Hydroxide, Acid Salicylic Capryloyl.

Ưu điểm nổi bật:

Sản phẩm giúp làm sạch bụi bẩn, bã nhờn và tế bào chết hiệu quả mà không làm da bị khô.

Hỗ trợ se khít lỗ chân lông, giảm dầu thừa, ngăn ngừa lão hóa da.

Làm sạch sâu, kích thích tái tạo tế bào mới, mang lại làn da sáng khỏe và đều màu.

Hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, tạo cảm giác thư giãn khi sử dụng.

Mang lại cảm giác sảng khoái, tươi mới sau mỗi lần rửa mặt.

Không chứa các chất gây kích ứng như paraben, silicone, sulfate, phù hợp và an toàn cho mọi loại da.

Nhược điểm: Có nhiều nơi phân phối nên không kiểm soát được chất lượng và giá cả.

Giá niêm yết chính hãng: 590.000đ/ 125ml.

Đánh giá chung: 8/10.

7. Sữa rửa mặt Kiehl's Clearly Corrective™ Brightening & Exfoliating Cleanser

Top 7 sữa rửa mặt trắng da là siêu phẩm đến từ nước Mỹ xuất xứ từ thương hiệu Kiehl's. Sữa rửa mặt Kiehl's Clearly Corrective™ Brightening & Exfoliating Cleanser giúp làm sạch hiệu quả bụi bẩn, dầu thừa và các tạp chất, mang lại làn da thông thoáng và ngăn ngừa mụn. Bên cạnh đó, sản phẩm còn tẩy tế bào chết nhẹ nhàng và cung cấp dưỡng chất giúp da sáng mịn, rạng rỡ từ sâu bên trong.

Thành phần chính: BHA (Salicylic Acid), Glycerin, Butylene Glycol, chiết xuất bạch dương, chiết xuất hoa mẫu đơn.

Ưu điểm nổi bật:

Giúp làm sạch sâu mà không làm mất độ ẩm tự nhiên của da.

Loại bỏ tế bào chết, hỗ trợ mang lại làn da sáng mịn tự nhiên.

Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, ngoại trừ da đang gặp phải tình trạng mụn viêm.

Nhược điểm: Có chứa hương liệu nên bạn nào có làn da quá nhạy cảm nên cân nhắc trước khi sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 760.000đ/ 150ml.

Đánh giá chung: 8/10 điểm.

8. Sữa rửa mặt trắng da VI Derm Gentle Purifying Cleanser

Top 8 sữa rửa mặt làm trắng da không thể không nhắc đến là siêu phẩm của thương hiệu VI Derm đến từ nước Mỹ. Sữa rửa mặt VI Derm Gentle Purifying Cleanser giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa, tạp chất và lớp trang điểm cứng đầu, mang lại làn da sạch thoáng, mịn màng và hỗ trợ ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Không chỉ làm sạch, sản phẩm còn bổ sung các dưỡng chất chống ô xy hóa và cấp ẩm nhờ chiết xuất lô hội, vitamin E, giúp da bật tone, khỏe mạnh từ bên trong, duy trì độ căng mịn và tươi trẻ. Thành phần dịu nhẹ, không chứa hương liệu hay chất gây kích ứng, an toàn cho mọi loại da, kể cả da khô và da nhạy cảm.

Thành phần chính: Chiết xuất lô hội, chất chống ô xy hóa Antioxidants, chiết xuất cây vỏ liễu, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch hiệu quả, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và lớp trang điểm mà không gây khô căng hay kích ứng, ngay cả với da khô và da nhạy cảm.

Cấp ẩm tức thì, giúp da luôn mềm mại, không khô ráp sau mỗi lần rửa mặt.

Làm dịu da nhanh chóng, giảm mẩn đỏ, viêm sưng và các dấu hiệu kích ứng.

Chống ô xy hóa, ngăn ngừa tổn thương từ gốc tự do, giúp duy trì làn da tươi trẻ, hạn chế lão hóa.

Cảm giác tươi mới, mịn màng ngay sau khi sử dụng, mang lại làn da rạng rỡ hơn.

Duy trì độ ẩm tối ưu, cân bằng dầu nhờn, giúp da luôn căng mịn và không bóng dầu.

Hương thơm dịu nhẹ từ thiên nhiên, mang đến sự thư giãn mỗi khi sử dụng.

Kết cấu gel trong suốt, dễ tạo bọt mịn, làm sạch sâu mà vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên cho da.

Thành phần an toàn, không chứa paraben, sulfate hay chất gây kích ứng, phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

Nhược điểm: Giá khá chát nhưng khả năng làm sạch sâu mà không gây khô da và hỗ trợ chống lão hóa hiệu quả nên hầu hết mọi người đều chấp nhận với mức giá này.

Giá niêm yết chính hãng: 1.450.000đ/120ml.

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm.

9. Gel rửa mặt Martiderm Essentials Micellar Cleansing Gel

On top 9 sữa rửa mặt trắng da gọi tên siêu phẩm đến từ thương hiệu Martiderm xuất xứ Tây Ban Nha. Gel rửa mặt Martiderm Essentials Micellar Cleansing ứng dụng công nghệ Micellar Technology tiên tiến, giúp làm sạch hiệu quả bụi bẩn, dầu thừa, tế bào chết và dễ dàng loại bỏ kem chống nắng, lớp trang điểm nhẹ mà không gây kích ứng.

Nhờ khả năng thẩm thấu sâu vào lỗ chân lông, sản phẩm hỗ trợ làm sạch tận gốc, giúp giảm mụn và cải thiện tình trạng da xỉn màu, không đều màu. Sau mỗi lần sử dụng, làn da trở nên mềm mại, ẩm mịn với cảm giác tươi mát, thư giãn, sẵn sàng cho các bước chăm sóc tiếp theo.

Thành phần chính: Prebiotics, chiết xuất hoa nhung tuyết, Glycerin, Panthenol.

Ưu điểm nổi bật:

Kết hợp 3 trong 1, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí khi không cần dùng thêm tẩy trang chuyên biệt nếu chỉ sử dụng kem chống nắng mà không trang điểm.

Sau mỗi lần rửa, da sạch thoáng, mềm mịn mà không gây cảm giác khô căng hay khó chịu.

Sử dụng lâu dài giúp lỗ chân lông trông nhỏ hơn, bề mặt da mịn màng hơn rõ rệt.

Kết cấu gel dịu nhẹ, không chứa xà phòng nhưng vẫn tạo bọt tốt, giúp làm sạch sâu hiệu quả, kể cả lớp kem chống nắng còn sót lại.

Bảng thành phần an toàn, không chứa parabens, sulfate hay chất gây hại, phù hợp với mọi loại da, đặc biệt lý tưởng cho da dầu, da hỗn hợp và da dễ bị mụn.

Nhược điểm: Những làn da trang điểm cần phải dùng tẩy trang chuyên dụng để đảm bảo làn da được làm sạch lớp trang điểm cứng đầu.

Giá niêm yết chính hãng: 890.000đ/ 200ml.

Đánh giá chung: 9/10 điểm.

10. Sữa rửa mặt trắng da Sakura Whitening Facial Cleanser

Top 10 là sữa rửa mặt trắng da đến từ thương hiệu nổi tiếng Sakura của Nhật Bản. Sữa rửa mặt Sakura Whitening Facial Cleanser sở hữu công thức làm sạch sâu kết hợp Alpha Arbutin giúp làn da mịn màng, thông thoáng và dần trở nên sáng khỏe, đều màu. Với độ pH cân bằng, sản phẩm giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn mà vẫn giữ lại độ ẩm tự nhiên của da, không gây cảm giác khô căng hay khó chịu sau khi rửa mặt.

Thành phần chính: Alpha Arbutin, Ascorbyl Glucoside, chiết xuất hoa cúc, chiết xuất cỏ xạ hương.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu bụi bẩn, dầu thừa và lớp trang điểm mà không gây khô căng hay kích ứng.

Loại bỏ tế bào chết, cải thiện sắc tố, giúp làn da sáng khỏe và đều màu tự nhiên.

Hỗ trợ thông thoáng lỗ chân lông, giảm nguy cơ hình thành mụn, mang lại làn da mịn màng, khỏe mạnh.

Thúc đẩy tái tạo tế bào, duy trì độ đàn hồi, giúp da tràn đầy sức sống và rạng rỡ hơn mỗi ngày.

Cung cấp độ ẩm cần thiết, ngăn ngừa lão hóa, giữ da luôn mềm mại và căng mịn.

Kết cấu kem mịn, tạo bọt nhẹ nhàng, giúp làm sạch sâu mà vẫn mang lại cảm giác thư giãn dễ chịu sau khi sử dụng.

Bảng thành phần an toàn, không chứa paraben, hương liệu hay chất bảo quản, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Có nhiều nơi phân phối với mức giá chênh lệch khá lớn mà chưa kiểm soát được chất lượng trên từng sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 680.000đ/ 100ml.

Đánh giá chung: 9/10 điểm.

