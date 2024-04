TOP 10 toner cho da khô mềm mịn đáng mua hàng đầu hiện nay

Tại sao da khô nên chọn một toner chuyên biệt?

Chắc chắn các bạn đều hiểu rõ, làn da khô có hàng rào bảo vệ vô cùng yếu cùng tuyến nhờn hầu như chẳng hoạt động. Theo đó, làn da khô thường xuyên xảy ra tình trạng bong tróc và xuất hiện lão hóa sớm. Sử dụng toner dưỡng ẩm cho da khô mỗi ngày sẽ giúp làn da luôn đủ ẩm, mềm mịn và căng mướt.

Nước cân bằng cho da khô ngoài việc bổ sung độ ẩm còn mang lại nhiều công dụng ưu việt khác như loại sạch sâu bụi bẩn, chất nhờn, vi khuẩn; làm sạch sữa rửa mặt dư thừa hay tạp chất có hại cho da khi rửa mặt; cân bằng độ pH hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc da kế tiếp tốt hơn…

Gợi ý cách lựa chọn toner cho da khô ẩm mịn, căng mượt ngăn ngừa lão hóa sớm

Dưới đây là gợi ý cách chọn toner cho da khô ẩm mịn, căng mướt được gợi ý từ chuyên gia da liễu. Cùng tìm hiểu thật kỹ để lựa chọn được nước hoa hồng cho da khô.

Ưu tiên toner dưỡng ẩm, cấp ẩm: Nên chọn toner có tính dưỡng ẩm cao và cấp ẩm tốt để hạn chế tình trạng da khô, cân bằng lượng dầu nhờn tiết ra ngăn ngừa hình thành mụn.

Toner làm sạch sâu và khả năng kháng khuẩn: Làn da khô vẫn có thể bị nhiễm khuẩn, lớp tế bào chết sừng già nua. Theo đó, nên chọn toner có tác dụng làm sạch sâu và khả năng kháng khuẩn thường chứa Niacinamide, Squalane, vitamin E…

Sử dụng toner không có cồn hay nồng độ thấp: Với làn da khô nên chọn toner không chứa cồn hay nồng độ thấp. Vì sản phẩm nước hoa hồng có chứa cồn có thể làm da khô hơn nữa. Nếu sử dụng mỗi ngày sẽ khiến làn da mất đi độ ẩm và dễ bị tổn thương.

Toner chứa thành phần thảo dược: Các sản phẩm toner được chiết xuất từ thảo dược giúp làm dịu da và chăm sóc làn da khỏe mạnh từ sâu bên trong.

Top 10 toner cho da khô sạch sâu, mềm mịn và sáng khỏe rạng ngời được tìm mua nhiều hiện nay

Top review 10 toner cho da khô đang được tìm mua nhiều nhờ vào khả năng cấp ẩm chuyên sâu và cân bằng độ pH. Chắc chắn làn da khô ráp, bong tróc sẽ dần trở nên ẩm mịn, căng mướt và tươi mới.

1. Toner cho da khô Paula’s Choice Calm Smoothing Toner Normal to Dry

Top 1 toner cho làn da khô phải nhắc đến sản phẩm đến từ thương hiệu Paula’s Choice nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Toner Paula’s Choice Calm Smoothing Toner Normal to Dry chiết xuất công thức dịu nhẹ với thành cấp ẩm, chống lão hóa chuyên sâu như Sodium Hyaluronate, Linolenic Acid, EGCG, Hyaluronic A xít và A xít béo… cân bằng độ pH, cấp ẩm tức thì cho làn da khô trở nên ẩm mịn, căng mướt và tràn đầy sức sống. Sản phẩm còn có khả năng đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa cho làn da tươi trẻ. Thành phần đều được kiểm nghiệm an toàn với cả làn da nhạy cảm, dễ kích ứng.

Thành phần chính: Sodium Hyaluronate, Linolenic Acid, EGCG, Hyaluronic A xít và A xít béo, chiết xuất cam thảo và vỏ cây liễu.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm cho da khô dần ẩm mịn, căng mướt.

Cân bằng độ pH ổn định cho làn da khô khỏe đẹp từ bên trong.

Làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn, lớp trang điểm ngăn ngừa mụn hình thành.

Thành phần lành tính phù hợp với da nhạy cảm dễ ửng đỏ, châm chích.

Kết cấu dạng lỏng nhưng vẫn dưỡng ẩm tuyệt đối cho da khô.

Không chứa hương liệu, paraben nên an toàn với mọi làn da và kể cả da khô mụn và da khô nhạy cảm.

Giúp lỗ chân lông thông thoáng, tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất thẩm thấu qua bề mặt da.

Sử dụng kiên trì 1 thời gian sẽ thấy tình trạng mẩn đỏ trên da sẽ được cải thiện rõ rệt.

Hạn chế tình trạng da khô da, nứt nẻ và khô ráp. Cách dùng rất dễ nên tiết kiệm thời gian vô cùng.

Khả năng thẩm thấu nhanh chóng và không có cảm giác bị bết dính, có thể sử dụng ngay trước giờ đi ngủ mà da vẫn khô thoáng, dễ chịu.

Giá niêm yết chính hãng: 729.000đ/118ml

2. Nước cân bằng cho da thường đến da khô MartiDerm Essentials Blooming Toner

Top 2 nước cân bằng cho da khô thuộc về sản phẩm của thương hiệu Martiderm nổi tiếng Tây Ban Nha. Toner MartiDerm Essentials Blooming Toner với kết cấu dạng sữa lỏng tươi mát lý tưởng dành cho da thường và da khô. Không chỉ cân bằng độ pH, bổ sung độ ẩm cho làn da khô căng mịn. Mà MartiDerm Essentials Blooming Toner còn loại bỏ hết tạp chất còn sót lại sau bước làm sạch cho làn da thông thoáng sẵn sàng hấp thụ dưỡng chất từ các bước chăm sóc tiếp theo. Điểm đặc biệt của nước cân bằng MartiDerm Essentials Blooming Toner là chứa thành phần men vi sinh Prebiotics làm cân bằng hệ vi sinh vật trên da (skin flora/Microbiome) duy trì trạng thái ổn định và khỏe mạnh của làn da. Đồng thời, tăng cường hàng rào bảo vệ da tự nhiên để chống chịu tốt hơn trước các tác nhân gây hại đến từ bên ngoài.

Thành phần chính: Proteoglycans, Vitamin C, Prebiotics, chiết xuất hoa cúc, Allantoin, chiết xuất hoa ly.

Ưu điểm nổi bật:

Cân bằng độ pH duy trì độ ẩm mịn cho làn da khô khỏe đẹp, căng mướt.

Làm mềm mịn da và khôi phục sức sống, làm trẻ hóa làn da ngay tức thì.

Dưỡng ẩm chuyên sâu và tăng cường sản sinh collagen cho làn da tươi trẻ và rạng rỡ hơn.

Cuốn sạch tạp chất còn sót lại sau bước làm sạch giúp thu nhỏ lỗ chân lông ngăn ngừa mụn hình thành.

Cân bằng hệ vi sinh vật giúp củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe mạnh chống lại tác hại xấu từ môi trường.

Làn da sạch sâu thông thoáng dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ bước chăm sóc da kế tiếp.

Phục hồi nhanh chóng tổn thương do tia UV cho làn da khỏe đẹp trở lại.

Ngừa các dấu hiệu lão hóa và tình trạng da chảy xệ, nhăn nheo, duy trì làn da săn chắc, căng mịn đàn hồi.

Kết cấu dạng lỏng, thẩm thấu nhanh chóng nên không gây nhờn rít hay sự khó chịu mỗi khi sử dụng.

Hỗ trợ làm tươi sáng cho làn da khô tràn đầy sức sống.

Không chứa paraben, chất bảo quản, cồn nên không gây kích ứng. Phù hợp với cả làn da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 1.050.000đ/200ml

3. Toner cho da khô Klairs Supple Preparation Facial

Top 3 toner cho da khô trong danh sách này thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Klairs của Hàn Quốc. Nước hoa hồng Klairs Supple Preparation Facial cân bằng độ pH, bổ sung độ ẩm cho làn da trở nên mềm mịn, căng mướt. Sản phẩm cũng lấy sạch bụi bẩn, bã nhờn cho làn da sạch sâu và dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ bước chăm sóc da kế tiếp.

Thành phần chính: Beta-Glucan, Butylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Polyquaternium-51, Arginine, Aloe Barbadensis Leaf Extract.

Ưu điểm:

Bổ sung độ ẩm, dưỡng ẩm hiệu quả, giúp làm dịu da mẩn đỏ.

Khả năng làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn còn sót lại cho làn da thông thoáng, mềm mịn.

Cân bằng độ pH duy trì độ ẩm cho làn da khô dần căng mịn.

Giá niêm yết chính hãng: 409.000đ/180ml

4. Nước cân bằng Eucerin Dermato Clean Clarifying Toner

Top 4 nước cân bằng cho da khô thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Eucerin của nước Đức. Nước cân bằng Eucerin Dermato Clean Clarifying Toner nhẹ nhàng làm sạch sâu tạp chất còn sót lại trên da giúp se khít lỗ chân lông cho làn da mịn màng ngừa mụn hình thành. Đặc biệt, sản phẩm còn bổ sung độ ẩm và cân bằng độ pH, làm dịu da nhanh chóng nên phù hợp với cả làn da khô, da nhạy cảm hay da dễ kích ứng.

Thành phần chính: Phức hợp APG, Gluco-glycerol, A xít Hyaluronic.

Ưu điểm nổi bật:

Cân bằng pH tự nhiên cho làn da khô dần khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Loại bỏ các cặn thừa, lớp trang điểm còn sót lại cho làn da thông thoáng và dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ bước chăm sóc tiếp theo.

Kết cấu dạng lỏng trong suốt và thẩm thấu nhanh chóng tạo cảm giác dễ chịu khi thoa lên da.

Mang lại hiệu quả thu nhỏ lỗ chân lông khá rõ rệt.

Không gây kích ứng, châm chích khó chịu. Phù hợp với cả làn da khô nhạy cảm hay da dễ kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 630.000đ/200ml

5. Toner cho làn da khô Laneige Cream Skin Refiner

Top 5 nước hoa hồng dành cho da khô thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Hàn Quốc nổi tiếng Laneige. Toner Laneige Cream Skin Refiner là sự kết hợp độc đáo giữa kem dưỡng ẩm và toner giúp giải quyết nhiều vấn đề của da khô như bong tróc, sần sùi…

Thành phần chính: Chiết xuất lá trà trắng, dầu hạt Meadowfoam, Glycerol, Butylene Glycol, Ethylhexylglycerin.

Ưu điểm:

Bổ sung độ ẩm cho làn da khô dần căng mượt, tươi mới trở lại.

Cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng làn da khô bong tróc, dễ kích ứng khỏe mạnh hơn.

Khả năng làm sạch bụi bẩn, bã nhờn còn sót lại cho làn da thông thoáng hấp thu dưỡng chất từ bước chăm sóc da kế tiếp.

Kết cấu dạng kem mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh và không gây cảm giác nhờn rít.

Thành phần thiên nhiên, dịu nhẹ và không gây kích ứng. Phù hợp với mọi làn da và lý tưởng là làn da thiếu sức sống, da khô, thiếu ẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 630.000đ/150ml

6. Toner cấp ẩm cho da khô Kiehl’s Ultra Facial

Top 6 toner cho da khô thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Kiehl’s của Mỹ. Toner Kiehl’s Ultra Facial vừa làm sạch sâu tạp chất sau bước làm sạch cho làn da thông thoáng ngừa mụn hiệu quả. Vừa bổ sung độ ẩm cho làn da trở nên mềm mịn và tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: Dầu hạt quả mơ, dầu quả bơ, chiết xuất squalane từ quả ô-liu, vitamin E.

Ưu điểm:

Cân bằng độ ẩm tự nhiên cho làn da khô bong tróc dần mềm mịn, căng mướt.

Loại bỏ bụi bẩn và tạp chất còn sót lại trên bề mặt cho làn da thông thoáng ngừa mụn ẩn hình thành.

Làm mịn kết cấu bề mặt da và cải thiện kết cấu cho làn da khỏe đẹp rạng ngời.

Không chứa cồn, giúp cân bằng độ pH cho làn da luôn ẩm mịn.

Dành cho mọi loại da từ da khô, da mụn đến da hỗn hợp; không gây kích ứng kể cả da nhạy cảm.

Không gây cảm giác bết dính, không mùi tạo cảm giác dễ chịu cho người dùng khi sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 980.000đ/250ml

7. Toner Innisfree Jeju Lava Seawater Skin

Top 7 toner cho da khô thuộc về sản phẩm của thương hiệu Innisfree đến từ Hàn Quốc. Nước hoa hồng Innisfree Jeju Lava Seawater Skin EX chiết xuất từ nước biển sâu chảy qua lớp đá và nham thạch sâu trong lòng đất tại đảo Jeju cấp nước và độ ẩm tức thì cho làn da khô trở nên căng mượt.

Thành phần chính: Nước biển sâu dung nham Jeju, Butylene Glycol, Glycereth, Niacinamide.

Ưu điểm:

Làm sạch sâu bụi bẩn hay bã nhờn còn sót lại cho làn da thông thoáng và giúp thu nhỏ lỗ chân lông.

Bổ sung độ ẩm cho làn da khô dần ẩm mịn, mềm mượt trở lại.

Giảm viêm và làm dịu da làn da mẩn đỏ hay kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 490.000đ/200ml

8. Nước hoa hồng cho da khô Obagi-C Rx Balancing Toner

Top 8 toner cho da khô không thể không gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Obagi cũng nổi tiếng đình đám tại Mỹ. Sự kết hợp hoàn hảo của các thành phần vitamin C, chiết xuất lô hội, nước cây phỉ… đã tạo nên toner Obagi-C Rx Balancing Toner không chỉ bổ sung độ ẩm, cân bằng độ pH cho làn da khô ráp, bong tróc dần ẩm mịn, tươi mới đầy sức sống trở lại. Mà sản phẩm còn làm sạch sâu bụi bẩn, chất nhờn hay lớp trang điểm còn sót lại cho làn da thông thoáng ngừa mụn và dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ bước chăm sóc da kế tiếp. Đặc biệt, với thành phần vitamin C có trong nước hoa hồng Obagi-C Rx Balancing Toner chống lại gốc tự do, thúc đẩy tăng sinh collagen cho làn da tươi sáng, trẻ trung hơn. Thành phần an toàn, dịu nhẹ không chứa cồn nên an toàn với mọi làn da, nhất là làn da khô hay da thiếu nước, da xỉn màu.

Thành phần chính: Vitamin C, chiết xuất lô hội, nước cây phỉ.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu tạp chất còn sót lại sau bước làm sạch cho lỗ chân lông thông thoáng, ngừa mụn hiệu quả.

Thu nhỏ lỗ chân lông cho làn da mịn màng và dễ dàng hấp thu các dưỡng chất từ bước chăm sóc da tiếp theo.

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu và cân bằng độ pH cho làn da khô dần căng mịn và khỏe khoắn chống lại các tác động xấu từ tia UV, môi trường.

Thúc đẩy tăng sinh collagen chống lại các dấu hiệu lão hóa cho làn da tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Hỗ trợ tiêu diệt những hắc sắc tố gây sạm màu, nám da, cải thiện tông màu da tươi đều màu hơn.

Bảo vệ làn da chống lại các gốc tự do ngăn ngừa nguy cơ làn da tổn thương và xuất hiện các dấu hiệu lão hóa.

Không chứa cồn, paraben hay hóa chất độc hại nên không gây kích ứng, an toàn với mọi làn da. Lý tưởng hơn cả vẫn là làn da khô thiếu sức sống, da thiếu nước.

Giá niêm yết chính hãng: 1.000.000đ/198ml

9. Nước cân bằng cho da khô, da nhạy cảm SVR Physiopure Tonique

Top 9 toner cho da khô thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu SVR của Pháp. Toner SVR Physiopure Tonique cân bằng lại độ pH, dưỡng ẩm cho làn da khô, da nhạy cảm mềm mượt, căng trẻ tự nhiên. Sản phẩm cũng giúp loại bỏ hoàn toàn những chất bẩn cuối cùng cho làn da thông thoáng, ngừa mụn và dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ bước chăm sóc da kế tiếp. Thành phần từ thiên nhiên, không chứa cồn, paraben, chất tạo màu... nên an toàn cho làn da nhạy cảm, dễ kích ứng.

Thành phần chính: Phức hợp dưỡng ẩm độc quyền với Glycerin, Oxygenating Magnesium, Citric Acid, Propanediol.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, bã nhờn còn sót lại trong nang lông cho làn da sạch mịn.

Làn da thông thoáng và thu nhỏ lỗ chân lông, tạo điều kiện cho các dưỡng chất hấp thu vào da.

Cân bằng độ pH da tức thì cho làn da khỏe đẹp ngăn ngừa kích ứng.

Bổ sung độ ẩm và hạn chế tình trạng bốc hơi nước trong da, mang đến làn da mịn màng, căng mướt.

Cung cấp ô xy cho các tế bào hoạt động cho làn da hồng hào tự nhiên.

Khách hàng thấy làn da sạch sẽ, tươi mát, thoải mái sau khi sử dụng.

95% khách hàng cảm nhận rằng sắc da tươi sáng, đầy sức sống hơn.

Không chứa cồn khô, dầu khoáng, paraben nên phù hợp cho cả làn da nhạy cảm, da khô dễ kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 500.000đ/200ml

10. Toner cho da khô Sakura Balancing Toner

Top 10 là nước cân bằng cho da khô đến từ thương hiệu Sakura của Nhật Bản. Nước cân bằng da Sakura Balancing Toner là sự kết hợp Ceramide-3, Citric Acid, tinh chất hoa hồng hữu cơ Nhật Bản… giúp làm sạch sâu một lần nữa, cân bằng độ pH và bổ sung gấp 3 lần cho làn da khô dần mềm mịn, căng trẻ trở lại. Không chứa cồn độc quyền cải thiện làn da khô và không gây kích ứng.

Thành phần chính: Chiết xuất hoa hồng, chiết xuất cám gạo, chiết xuất hoa anh đào, Ceramide-3, Citric Acid.

Ưu điểm:

Làm sạch tận sâu lỗ chân lông, loại bỏ bã nhờn, tế bào chết, bụi bẩn cho làn da thông thoáng và dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ bước chăm sóc da kế tiếp.

Cân bằng độ pH, duy trì độ ẩm giúp ngăn ngừa khô da.

Se khít lỗ chân lông và hạn chế mụn mới xuất hiện.

Giảm viêm ngứa, viêm đỏ, làm dịu da cấp tốc, đồng thời tăng cường khả năng kháng khuẩn.

Cải thiện độ đàn hồi da cho làn da căng đầy và ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả.

Kết cấu dạng lỏng, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít da hay sự khó chịu mỗi khi sử dụng.

Công thức không chứa cồn, không làm khô da, phù hợp với mọi làn da; kể cả da khô hay da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.150.000đ/200ml

Với những thông tin chia sẻ ở trên, các bạn đã tìm được toner cho da khô phù hợp với làn da của mình rồi đúng không nào. Chú ý, hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định lựa chọn cuối cùng và chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng.