Top 10 trường ĐH ở Mỹ có cựu sinh viên nhận mức thu nhập cao nhất

Nếu mục tiêu của sinh viên sau khi tốt nghiệp ĐH là kiếm được mức thu nhập cao nhất có thể thì Viện Công nghệ California (Caltech), một ĐH tư thục ở bang California (Mỹ), có thể là lựa chọn tốt nhất, theo một công cụ xếp hạng mới của tờ The New York Times (Mỹ).

Công cụ này xếp hạng các ĐH dựa trên những nhu cầu của sinh viên từ mức thu nhập sau khi tốt nghiệp, học phí cho đến mức độ an toàn trong khuôn viên trường...

The New York Times sử dụng dữ liệu của Bộ Giáo dục Mỹ để đưa ra bảng xếp hạng, chú trọng dữ liệu thu nhập trung bình năm 2020 của những sinh viên nhập học các ĐH này 10 năm trước (bao gồm đã tốt nghiệp và chưa hoàn thành chương trình).

Học ĐH danh tiếng không thể đảm bảo thu nhập cao

Đáng chú ý, cựu sinh viên của Caltech có thu nhập trung bình là 112.166 USD/năm (2,6 tỉ đồng/năm), trở thành những người có thu nhập cao nhất trong số gần 900 ĐH được xếp hạng.

Sinh viên của Viện Công nghệ California (Caltech) trong lễ tốt nghiệp

REUTERS

Chỉ có hai trường thuộc nhóm Ivy League (nhóm 8 ĐH hàng đầu khu vực đông bắc Mỹ) lọt vào top 10 trường có sinh viên đạt mức thu nhập trung bình cao nhất. Điều này phần nào cho thấy học ĐH danh tiếng chưa chắc đảm bảo thu nhập cao sau khi tốt nghiệp. Tất nhiên, ngành nghề đã chọn và công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp ĐH cùng nhiều yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến thu nhập.

Dưới đây là 10 trường có cựu sinh viên nhận mức thu nhập cao nhất, theo phân tích của The New York Times:

1. Viện Công nghệ California (Caltech): 112.166 USD/năm (thu nhập trung bình 10 năm sau khi học tại trường) 2. Viện Công nghệ Massachusetts: 111.222 USD/năm 3. Harvey Mudd College: 108.988 USD/năm 4. ĐH Bentley: 107.974 USD/năm 5. ĐH Pennsylvania: 103.246 USD/năm 6. ĐH Carnegie Mellon: 99.998 USD/năm 7. Viện Công nghệ Stevens: 98.159 USD/năm 8. ĐH Stanford: 97.798 USD/năm 9. ĐH Georgetown: 96.375 USD/năm 10. ĐH Princeton: 95.689 USD/năm

Theo tờ The New York Times, không có gì quá ngạc nhiên khi một số trường kỹ thuật lọt vào danh sách này. Lý do là các trường này chuyên về đào tạo nghề và công việc cụ thể, nhất là lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Đây cũng là những chuyên ngành được trả lương cao nhất.

Bên cạnh một số bảng xếp hạng tổng thể theo những tiêu chí khác nhau, công cụ mới của tờ The New York Times có thể góp phần giúp sinh viên, du học sinh tương lai chọn ngành nghề và trường phù hợp.

Sinh viên hoàn thành chương trình có mức lương cao hơn

Tính đến cuối năm 2022, thu nhập trung bình của tất cả những người làm việc toàn thời gian từ 25-34 tuổi ở Mỹ là 52.832 USD/năm, theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cũng cho thấy sinh viên tốt nghiệp ĐH có thu nhập nhiều hơn đáng kể so với những người không hoàn thành chương trình.

Bên cạnh đó, những người có bằng cử nhân ĐH độ tuổi từ 25-34 có thu nhập trung bình 59.600 USD/năm (vào năm 2020), so với 36.600 USD/năm của những người cùng độ tuổi chỉ tốt nghiệp THPT, theo dữ liệu từ Trung tâm Thống kê giáo dục quốc gia (Mỹ).