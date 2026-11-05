TOP 100 nhan sắc 2026: Lan Ngọc, Kỳ Duyên bất ngờ chung lựa chọn với Huyền Baby

Không chỉ gây ấn tượng bởi màn đọ sắc trên thảm đỏ, Lan Ngọc và Kỳ Duyên còn có thêm một điểm chung đáng chú ý khi cùng góp mặt trong TOP 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler - bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế được công bố thường niên, quy tụ những gương mặt nổi bật đến từ nhiều quốc gia.

Nhưng phía sau những khoảnh khắc được công chúng nhìn thấy trước ống kính, hai mỹ nhân còn có một điểm giao nhau trong hành trình duy trì nhan sắc: cùng lựa chọn Lavish Clinic - By Huyền Baby và nhận được sự đồng hành, cố vấn từ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao.

Lan Ngọc, Kỳ Duyên được bác sĩ trực tiếp thăm khám và tư vấn liệu trình trị nám kết hợp trẻ hóa, nuôi dưỡng da

Điều khiến sự lựa chọn này trở nên đáng chú ý nằm ở việc Lan Ngọc và Kỳ Duyên đều là những gương mặt đã có dấu ấn riêng trong lòng công chúng. Với những nghệ sĩ đã có vị trí riêng trong ngành giải trí, mỗi thay đổi về diện mạo đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi nhan sắc không chỉ là yếu tố ngoại hình mà còn gắn liền với hình ảnh cá nhân được xây dựng qua thời gian.



Đây cũng là hướng tiếp cận mà Lavish Clinic – By Huyền Baby theo đuổi. Định vị là thẩm mỹ viện cao cấp ở Sài Gòn, Lavish Clinic không hướng đến việc tạo ra một phiên bản hoàn toàn khác, mà tập trung vào việc khai thác những điểm mạnh vốn có của mỗi người. Thay vì chạy theo những thay đổi dễ nhận thấy, Lavish hướng đến sự tinh tế trong từng điều chỉnh, giúp tổng thể gương mặt trở nên hài hòa, làn da sáng hồng rạng rỡ và phù hợp hơn với cá tính riêng.

Cách tiếp cận này cũng phản ánh xu hướng thẩm mỹ hiện đại đang được ưa chuộng trên thế giới: không thay đổi để trở thành một phiên bản khác, mà tinh chỉnh để những đường nét vốn có được phát huy trọn vẹn hơn. Vẻ đẹp "vừa đủ" không nằm ở việc hạn chế sự thay đổi, mà ở sự cân bằng giữa hiệu quả thẩm mỹ và nét hài hòa tự nhiên - giúp diện mạo trở nên trẻ trung, sang trọng và phù hợp hơn với cá tính riêng.

Đứng sau định hướng này là CEO Huyền Baby - người xây dựng Lavish Clinic theo phong cách làm đẹp đề cao tinh thần cá nhân hóa và tính thẩm mỹ. Với kinh nghiệm trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân, Huyền Baby theo đuổi quan điểm rằng mỗi gương mặt đều có những lợi thế riêng cần được tôn vinh.

Tại Lavish Clinic – By Huyền Baby, những khách hàng quan tâm đến dịch vụ trẻ hóa da trị nám uy tín tại TP.HCM có thể tiếp cận các giải pháp làm đẹp theo nhu cầu và đặc điểm riêng. Việc lựa chọn liệu trình cần dựa trên tình trạng thực tế, mục tiêu thẩm mỹ và tư vấn chuyên môn. Đây cũng là yếu tố quan trọng đối với những người mong muốn duy trì đường nét thanh tú, làn da tươi trẻ mà vẫn giữ được nét riêng của mình.

Không chỉ Lan Ngọc hay Kỳ Duyên, Lavish còn là điểm đến được nhiều gương mặt nổi bật trong Vbiz quan tâm từ các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng trong nước... Điểm chung trong lựa chọn của các nghệ sĩ này là mong muốn duy trì hình ảnh chỉn chu, tinh tế và hài hòa với dấu ấn cá nhân. Bởi với những người thường xuyên xuất hiện trước công chúng, điều họ tìm kiếm không chỉ là một kết quả đẹp trong một thời điểm, mà là một diện mạo có thể duy trì phong độ lâu dài.

Từ màn hội ngộ trên thảm đỏ Chị Chị Em Em 3 đến điểm chung phía sau hậu trường, Lan Ngọc và Kỳ Duyên cho thấy một xu hướng làm đẹp mới đang ngày càng được yêu thích: không thay đổi để trở thành một người khác, mà lựa chọn những giải pháp phù hợp để vẻ đẹp vốn có được nâng tầm một cách tinh tế.