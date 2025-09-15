Top 12 kem trị mụn dứt điểm cả mụn thể nặng mà không thâm, không kích ứng

1. Gel chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel

Top 1 là Trioderma Anti Acne Gel - gel chấm mụn nội địa đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Trioderma. Nhờ khả năng xử lý mụn hiệu quả, đặc biệt trên làn da dầu khó chiều vốn dễ bít tắc và viêm nhiễm mà sản phẩm nhanh chóng trở thành ‘ngôi sao’ được săn lùng trên các sàn thương mại điện tử và cửa hàng mỹ phẩm.

Trioderma Anti Acne Gel nổi bật với công thức tiên tiến khi kết hợp Glycolic Acid (AHA) và Salicylic Acid (BHA) - bộ đôi hoạt chất tẩy da chết hóa học danh tiếng. Sự kết hợp này giúp giải phóng lỗ chân lông khỏi dầu thừa, bụi mịn và tế bào chết ngăn ngừa mụn hình thành ngay từ giai đoạn đầu. Trioderma Anti Acne Gel còn ghi điểm nhờ sự góp mặt của Potassium Azeloyl Diglycinate (PAD) - dẫn xuất thế hệ mới của Azelaic Acid và Glycine. Hoạt chất này mang đến tác động kép kháng viêm mạnh, kiểm soát dầu và hỗ trợ giảm thâm mụn rõ rệt.

Trioderma Anti Acne Gel còn được yêu thích bởi hiệu ứng làm dịu với những nốt mụn sưng đỏ. Nhờ chiết xuất lá bàng biển và rau má, sản phẩm giúp xoa dịu kích ứng, thúc đẩy phục hồi tổn thương và mang lại cảm giác dễ chịu cho cả làn da nhạy cảm. Công thức lành tính, không gây châm chích hay bong tróc khiến sản phẩm trở thành ‘người bạn đồng hành’ an toàn cho cả tuổi dậy thì.

‘Bộ ba dưỡng chất vàng’ trong làng phục hồi da: Niacinamide, Vitamin B5 và Zinc PCA. Nhóm thành phần này củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, giảm thâm mụn và thúc đẩy quá trình tái tạo, cho da khỏe và sáng mịn hơn. Bên cạnh đó, Hyaluronic Acid mang đến khả năng cấp ẩm dịu nhẹ, giữ da luôn mềm mịn và cân bằng trong suốt liệu trình chăm sóc mụn.

Sau khoảng 7 ngày sử dụng đều đặn, tình trạng mụn viêm, mụn ẩn, mụn đầu trắng hay đầu đen đã bắt đầu cải thiện rõ. Sau 2 tuần, làn da trông mịn màng, sáng khỏe, lỗ chân lông thông thoáng và đều màu hơn - sẵn sàng cho một chu trình skincare mới trên nền da sạch mụn, hạn chế tái phát.

Thành phần chính: BHA, Potassium Azeloyl Diglycinate (PAD), Glycolic Acid 1%, Lactic Acid 0.5%, Niacinamide, Hyaluronic Acid, chiết xuất lá bàng biển, chiết xuất rau má, Zinc PCA.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết - những ‘thủ phạm’ chính gây ra mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn viêm và mụn đầu đen. Da trở nên thông thoáng, giảm nguy cơ tái phát mụn mới. Kiểm soát dầu, kháng viêm giúp ức chế vi khuẩn gây mụn, giảm tình trạng sưng viêm và kiểm soát bã nhờn hiệu quả. Ngay cả những nốt mụn ‘cứng đầu’ như mụn mủ hay mụn ẩn lâu ngày cũng được hỗ trợ xử lý. Hiệu quả nhanh chóng với người dùng ghi nhận tình trạng mụn viêm giảm rõ, nhân mụn gom cồi nhanh và khô sớm hơn, hạn chế nguy cơ để lại thâm sẹo. Cấp ẩm dịu nhẹ nên Trioderma vẫn duy trì độ ẩm cân bằng, giúp da mềm mại suốt quá trình điều trị, không gây bong tróc. Nhờ chiết xuất thiên nhiên cùng các dưỡng chất tái tạo, sản phẩm hỗ trợ phục hồi, kích thích sản sinh collagen và rút ngắn thời gian lành mụn, giảm thiểu nguy cơ thâm sau mụn. Kết cấu gel mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không bết dính, không nặng mặt và đặc biệt không gây bít tắc lỗ chân lông. Không chứa cồn, không hương liệu, độ pH chuẩn 5.5 duy trì sự cân bằng tự nhiên, thân thiện với cả làn da nhạy cảm. Phù hợp cho da dầu, da hỗn hợp, da nhạy cảm, từ tuổi dậy thì đến người trưởng thành đang gặp các vấn đề mụn.

Nhược điểm: Khó có thể tìm ra hạn chế thực sự, bởi với chất lượng đạt chuẩn quốc tế cùng mức giá hợp lý, Trioderma Anti Acne Gel gần như không có ‘điểm trừ’ nào đáng kể.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 185.000 đồng/15g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây:

https://trioderma.vn/san-pham/kem-cham-mun---anti-acne-gel.html



2. Gel giảm mụn Cerave Blemish Control Gel

On top 2 kem trị mụn gọi tên thương hiệu Cerave xuất xứ nước Mỹ. Gel giảm mụn CeraVe Blemish Control Gel được phát triển dựa trên cơ chế tác động kép hiện đại từ bộ đôi AHA và BHA. Nhờ khả năng len sâu vào lỗ chân lông, sản phẩm giúp ‘quét sạch’ dầu thừa, bụi bẩn và vi khuẩn gây mụn, đồng thời loại bỏ lớp tế bào chết xỉn màu trên bề mặt da. Kết quả mang lại là một làn da sạch thoáng, khỏe mạnh và hạn chế tối đa nguy cơ hình thành mụn mới.

Công nghệ MVE kết hợp cùng 3 loại Ceramide thiết yếu giúp khóa ẩm, phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, duy trì độ ẩm lý tưởng suốt cả ngày, ngay cả trong giai đoạn điều trị mụn.

Thành phần nổi bật: BHA, AHA, Ceramide, Hyaluronic Acid, Niacinamide.

Ưu điểm vượt trội:

Loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và lớp sừng già tích tụ trong lỗ chân lông - thủ phạm chính gây ra mụn viêm, mụn ẩn, mụn đầu đen và trứng cá. Hỗ trợ tái tạo da, giảm tình trạng sần sùi, mang lại làn da mịn màng, sáng đều màu và rạng rỡ hơn. Hỗ trợ gom cồi mụn và làm giảm mụn đầu đen, mụn viêm sưng, mụn trứng cá từ thể nhẹ tới trung bình. Cơ chế làm sạch không chỉ ngăn mụn mà còn giúp da trông mướt mịn, săn chắc từ bên trong. Công thức thông minh cấp ẩm nhưng không gây bí da, hạn chế bong tróc, duy trì sự mềm mại dễ chịu. Tăng cường hàng rào bảo vệ trước tác nhân môi trường, giảm kích ứng và duy trì sự ổn định lâu dài. Không gây châm chích, phù hợp với mọi loại da - từ tuổi dậy thì cho đến người trưởng thành đang gặp vấn đề mụn.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá và khó kiểm soát được chất lượng của từng sản phẩm.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 365.000 đồng/40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây:

https://maihan.vn/cerave/gel-giam-mun-cerave-blemish-control-gel.html



3. Kem giảm mụn La Roche-Posay Effaclar A.I. Targeted Breakout Corrector

Top 3 kem giảm mụn gọi tên sản phẩm đến từ nước Pháp thuộc thương hiệu La Roche-Posay. La Roche-Posay Effaclar A.I. Targeted Breakout Corrector là dòng kem chấm mụn chuyên biệt được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm can thiệp ngay từ giai đoạn đầu hình thành mụn. Sản phẩm giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây mụn và hạn chế nguy cơ tái phát. Nhờ sự kết hợp thông minh giữa Niacinamide, Piroctone Olamine, Glycacil và LHA, công thức này vừa giảm viêm, làm dịu tổn thương nhanh chóng, vừa hỗ trợ ngăn ngừa thâm sau mụn để da đều màu hơn.

Thành phần chính: Niacinamide, nước khoáng La Roche-Posay, Piroctone Olamine, Glycacil, LHA, Salicylic Acid.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và lớp tế bào chết bên trong lỗ chân lông - yếu tố chính gây mụn. Ức chế vi khuẩn gây mụn, hỗ trợ điều trị tận gốc mụn viêm, mụn trứng cá. Sau 48 giờ sử dụng, tình trạng sưng đỏ được cải thiện rõ rệt. Thúc đẩy phục hồi và hình thành tế bào mới, giúp da khỏe, hạn chế để lại vết thâm sau mụn. Kem mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây khô, không làm da bị căng rát. Không chứa paraben, lành tính, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Giá hơi cao so với đối tượng học sinh sinh viên nhưng hiệu quả trị mụn nên vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của team da mụn.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 610.000 đồng/ 15ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây:

https://maihan.vn/la-roche-posay/kem-tri-mun-chuyen-biet-la-roche-posay-effaclar-a-i--targeted--breakout-corrector.html



4. Kem giảm mụn Bioderma Sébium Kerato+

Top 4 kem trị mụn gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Bioderm của Pháp. Với công thức chứa 1.8% Salicylic Acid kết hợp cùng 10% Malic Acid Ester, kem chấm mụn Bioderma Sébium Kerato+ nhanh chóng thể hiện hiệu quả trong việc cải thiện nhiều loại mụn ‘khó nhằn’ như mụn ẩn, mụn viêm, mụn đầu đen và mụn trứng cá sau một thời gian ngắn sử dụng.

Thành phần chính: 1.8% Salicylic Acid, 10% Malic Acid Ester, Glycerin, Kerato+.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ tế bào chết, cuốn trôi dầu thừa và giữ lỗ chân lông thông thoáng, giảm nguy cơ bùng phát mụn mới. Xử lý hiệu quả mụn viêm, mụn trứng cá, mụn đầu đen nhờ khả năng kháng viêm, gom cồi nhanh, hạn chế tái phát. Bổ sung độ ẩm cần thiết, duy trì làn da mềm mại, không còn lo bong tróc hay khô ráp khi điều trị mụn. Giúp se khít lỗ chân lông, cân bằng lượng dầu thừa, cho làn da mịn màng và sáng khỏe tự nhiên. Hỗ trợ làm mờ thâm cũ, ngăn ngừa thâm mới, cho da đều màu và phục hồi nhanh chóng. An toàn cho cả thanh thiếu niên và người trưởng thành, đặc biệt lý tưởng cho làn da bị mụn ẩn, mụn viêm, mụn đầu đen và da nhạy cảm từ nhẹ đến trung bình.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá trên thị trường và xuất hiện hàng kém chất lượng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 445.000đ/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây:

https://maihan.vn/bioderma/kem-giam-mun-trung-ca-mun-dau-den-va-ngan-seo-tham-bioderma-sebium-kerato-30ml.html



5. Gel loại bỏ tế bào chết, trị mụn đầu đen Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Gel Exfoliant

Top 5 kem giảm mụn hiệu quả dứt điểm là sản phẩm đến từ thương hiệu Paula’s Choice nước Mỹ. Gel tẩy tế bào chết Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Gel Exfoliant chứa 2% Salicylic Acid (BHA), giúp thanh lọc sâu bên trong lỗ chân lông, loại bỏ lớp tế bào chết, bụi bẩn và bã nhờn - những tác nhân hàng đầu gây bít tắc và hình thành mụn.

Sản phẩm còn hỗ trợ kiểm soát dầu thừa, cải thiện tình trạng mụn đầu đen, mụn ẩn, đồng thời làm mờ nếp nhăn, mang đến làn da săn chắc và đều màu hơn. Đây được xem là giải pháp lý tưởng cho làn da đang gặp các vấn đề như mụn đầu đen, mụn ẩn, lỗ chân lông to, da dầu nhờn dễ bít tắc và dấu hiệu lão hóa sớm.

Thành phần chính: 2% BHA, Phytosphingosine, chiết xuất nho, chiết xuất trà xanh.

Ưu điểm nổi bật:

Thẩm thấu sâu vào lỗ chân lông, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết, giúp ngăn ngừa mụn hình thành hiệu quả. Giúp cân bằng tuyến bã nhờn, cho da thông thoáng, hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông và hạn chế sợi bã nhờn. Kháng viêm, kháng khuẩn giúp làm dịu nhanh tình trạng mụn, giảm viêm sưng và hạn chế mụn tái phát. Kích thích quá trình sản sinh Ceramides tự nhiên, tăng cường khả năng bảo vệ và duy trì làn da khỏe mạnh. Hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi, giảm nếp nhăn và bảo vệ da trước tác động xấu từ môi trường. Dạng gel siêu nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây bết dính hay bóng nhờn - đặc biệt thích hợp cho da dầu, da mụn. Không chứa cồn, dầu khoáng, paraben, hương liệu, chất tạo màu và hoàn toàn không thử nghiệm trên động vật. Thích hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Xuất hiện hàng kém chất lượng nên cần tìm hiểu kỹ trước khi mua.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 949.000 đồng/100ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây:

https://maihan.vn/paulas-choice/gel-loai-bo-te-bao-chet-paulas-choice-skin-perfecting-2-bha-gel-exfoliant.html



6. Kem giảm mụn Murad Rapid Relief Acne Spot Treatment

Top 6 kem trị mụn đến từ thương hiệu Murad nổi tiếng nước Mỹ. Murad Rapid Relief Acne Spot Treatment là giải pháp trị mụn chuyên biệt nổi bật với khả năng làm dịu nhanh vùng da sưng viêm, mẩn đỏ và hỗ trợ gom cồi mụn sau 4 giờ sử dụng.

Kem chấm mụn Murad Rapid Relief Acne Spot Treatment hiệu quả trên nhiều dạng mụn ‘cứng đầu’ như mụn viêm, mụn bọc, mụn trứng cá hay mụn đầu trắng, đồng thời giúp hạn chế nguy cơ mụn quay trở lại, mang đến làn da sáng mịn và khỏe khoắn lâu dài.

Thành phần chính: 2% Salicylic Acid, chiết xuất cỏ xạ hương, chiết xuất gỗ thông, hạt dẻ ngựa, nước chưng cất từ cây hạt phỉ.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ tế bào chết, ức chế vi khuẩn gây mụn, cải thiện bề mặt da mịn màng hơn. Làm dịu nhanh tình trạng đỏ rát, viêm sưng và cảm giác đau nhức tại các nốt mụn. Giúp cân bằng dầu thừa, giữ lỗ chân lông thông thoáng, ngăn ngừa bít tắc. Thúc đẩy quá trình gom nhân, hỗ trợ loại bỏ mụn trứng cá, mụn viêm, mụn đầu trắng từ bên trong. Cung cấp dưỡng chất cần thiết để ngăn ngừa khô ráp, bong tróc trong khi trị mụn. Hỗ trợ nuôi dưỡng da sáng khỏe, giảm thiểu tình trạng sẹo thâm sau mụn. Gel siêu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không để lại cảm giác nhờn dính hay nặng mặt.

Nhược điểm: Giá hơi cao.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 750.000 đồng/15ml

7. Gel giảm mụn Babé Stop AKN Spot Control Gel

Top 7 kem giảm mụn gọi tên sản phẩm đến từ Tây Ban Nha thuộc thương hiệu Babe Laboratorios. Babé Stop AKN Spot Control Gel là ‘trợ thủ’ được đánh giá cao nhờ công thức tinh giản nhưng mang lại hiệu quả mạnh mẽ trong việc xử lý những nốt mụn ‘khó chiều’ như mụn viêm sưng, mụn bọc, mụn trứng cá…

Thành phần chính: Glycolic Acid 7%, Cytobiol Iris 5%, Jojoba Active 0.6%, Zinc PCA 0.05%.

Ưu điểm nổi bật

Giúp gom và loại bỏ cồi mụn, giảm sưng đỏ sau 24 giờ. Loại bỏ tế bào chết, tạp chất, duy trì lỗ chân lông thông thoáng, hạn chế mụn tái phát. Điều hòa tuyến dầu, giảm bóng dầu, hỗ trợ se khít lỗ chân lông. Thúc đẩy tái tạo làn da sau mụn, mang đến bề mặt da mịn mượt, sáng khỏe và hạn chế thâm sạm. Kết cấu gel trong suốt, thẩm thấu nhanh, không gây bít tắc hay nặng mặt khi dùng.

Nhược điểm: Với những làn da quá nhạy cảm, có thể xuất hiện cảm giác châm chích nhẹ ở lần đầu sử dụng.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 309.000 đồng/ 15ml

8. Kem chấm mụn Derma Forte

Kem chấm mụn Derma Forte được xem như ‘vũ khí bí mật’ trong hành trình trị mụn nhờ khả năng làm khô nhân mụn nhanh, đồng thời hỗ trợ làm mờ vết thâm và làm phẳng sẹo sau mụn hiệu quả.

Thành phần chính: 20% Azelaic Acid, Vitamin C, Tocopherol.

Ưu điểm nổi bật:

Tấn công tận gốc vi khuẩn P. Acnes - nguyên nhân hàng đầu gây viêm mụn, giúp giảm nhanh tình trạng sưng đỏ và đau rát. Tẩy da chết dịu nhẹ, làm sạch sâu lỗ chân lông, hạn chế bít tắc, đồng thời hỗ trợ làm giảm mụn, mờ thâm và cải thiện sẹo mụn rõ rệt. Kết cấu gel siêu mịn, dễ tán và thấm nhanh, để lại cảm giác khô thoáng, không gây nhờn rít hay nặng mặt.

Nhược điểm: Hiệu quả chưa rõ rệt với mụn trứng cá nặng hoặc mụn viêm.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 115.000 đồng/ 15g

9. Kem giảm mụn Megaduo

Top 9 là kem giảm mụn Megaduo. Gel trị mụn Megaduo không chỉ hỗ trợ làm khô nhân mụn và đẩy cồi nhanh chóng, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt trên nhiều dạng mụn phổ biến như mụn ẩn, mụn đầu đen và mụn trứng cá nhẹ.

Thành phần chính: Azelaic Acid, Squalane, Sodium Hydroxide, Carbomer, EDTA.

Ưu điểm nổi bật:

Tác động mạnh mẽ lên mụn đầu trắng, mụn ẩn lâu năm và mụn viêm nhẹ, giúp làn da cải thiện sau thời gian ngắn sử dụng. Giảm đỏ, làm dịu viêm, thúc đẩy quá trình gom cồi, giúp nhân mụn khô lại và tự bong ra một cách tự nhiên, không để lại cảm giác đau rát. Kết cấu gel trong suốt, thẩm thấu nhanh, mang đến cảm giác khô thoáng, không nhờn rít hay nặng mặt.

Nhược điểm: Không thấy hiệu quả với mụn trứng cá thể nặng.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 125.000 đồng/15g

10. Kem trị mụn Neutrogena On The Spot Acne Treatment

Top 10 kem trị mụn gọi tên thương hiệu Neutrogena đến từ nước Mỹ. Neutrogena On The Spot Acne Treatment là kem chấm mụn chuyên biệt, được thiết kế để xử lý tận gốc mụn trứng cá từ bên trong, đồng thời ngăn chặn hiệu quả nguy cơ mụn quay trở lại.

Thành phần chính: Benzoyl Peroxide (2.5%), Bentonite, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Tiêu diệt vi khuẩn gây mụn trứng cá và hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành của nốt mụn mới. Kiểm soát dầu thừa hiệu quả, hạn chế tình trạng mụn tái phát. Bổ sung độ ẩm cần thiết, làm dịu nhanh nốt mụn viêm sưng, mang lại cảm giác dễ chịu cho làn da. Công thức không chứa dầu, không gây khô căng, giúp da duy trì độ ẩm cân bằng với mức kích ứng tối thiểu.

Nhược điểm: Có thể gây bong tróc nhẹ trên một số loại da, vì vậy cần kết hợp thêm sản phẩm dưỡng ẩm.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 295.000 đồng/ 21g

11. Kem trị mụn Some By Mi AHA-BHA-PHA 14 Days Super Miracle Spot All Kill Cream

On top 11 kem giảm mụn đến từ thương hiệu Some By Mi xuất xứ Hàn Quốc. Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Cream gây ấn tượng mạnh với công nghệ Truecica™, giúp xử lý nhanh các nốt mụn, đồng thời hỗ trợ ngăn chặn nguy cơ mụn tái phát hiệu quả.

Thành phần chính: Phức hợp Truecica™, AHA-BHA-PHA, Panthenol.

Ưu điểm nổi bật:

Cuốn trôi bụi bẩn, vi khuẩn và tế bào chết, mang lại hiệu quả trị mụn nhanh chóng và rõ rệt. Làm khô cồi mụn, giảm sưng đỏ và viêm, mang đến cảm giác dễ chịu và thoải mái cho làn da. Dưỡng ẩm và cân bằng lượng dầu thừa, giúp hạn chế tối đa sự hình thành mụn mới. Kết cấu dạng gel trắng đục, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít hay nặng mặt sau khi thoa.

Nhược điểm: Những trường hợp mụn nặng hoặc mụn bọc lớn, hiệu quả chưa thấy.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 308.100 đồng/30ml

12. Gel chấm mụn Floslek Anti Acne Spot Gel For Imperfections

Kết thúc danh sách top 12 kem trị mụn gọi tên thương hiệu Floslek nổi tiếng Ba Lan. Gel chấm mụn Floslek Anti Acne Spot Gel nổi bật nhờ công thức chứa tới 94% chiết xuất tự nhiên giúp giảm mụn trứng cá và tình trạng bùng phát mụn.

Thành phần chính: Panthenol, Niacinamide, Allantoin, chiết xuất nấm men.

Ưu điểm nổi bật:

Làm khô cồi mụn nhanh chóng, cải thiện rõ rệt tình trạng mụn đầu đen, mụn viêm, mụn trứng cá và mụn mủ sau vài tuần sử dụng. Kháng khuẩn - giảm viêm hiệu quả, đồng thời tẩy tế bào chết nhẹ, giúp lỗ chân lông thông thoáng và hạn chế nguy cơ mụn tái phát. Điều tiết dầu thừa, giảm bóng nhờn, hỗ trợ mờ thâm và ngăn ngừa sẹo mụn, trả lại làn da tươi sáng, mịn màng. Kết cấu gel siêu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây bí da, khô căng hay nhờn rít khi sử dụng. Phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm hoặc da tuổi dậy thì dễ bị mụn.

Nhược điểm: Giá bán chênh lệch khá nhiều giữa các nhà phân phối, dẫn đến khó kiểm soát chất lượng sản phẩm trên thị trường.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 350.000đ/ 20ml