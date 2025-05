Top 12 kem trị mụn hiệu quả, không để lại thâm

1. Gel chấm mụn Image Clear Cell Clarifying Salicylic Blemish Gel

On vị trí đầu tiên là kem trị mụn đến từ thương hiệu Image Skincare nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Image Clear Cell Clarifying Salicylic Blemish Gel ứng dụng công thức kết hợp 2% Salicylic Acid và Zinc PCA loại bỏ tạp chất, bã nhờn và vi khuẩn gây mụn trên da. Nhờ khả năng làm sạch sâu lỗ chân lông; gel trị mụn Image Clear Cell Clarifying Salicylic Blemish Gel hỗ trợ giảm sưng viêm, mẩn đỏ một cách nhanh chóng, đặc biệt hiệu quả đối với mụn viêm, mụn đỏ.

Không chỉ xử lý tình trạng mụn hiện tại, Image Clear Cell Clarifying Salicylic Blemish Gel còn giúp ngăn ngừa sự hình thành của nhân mụn mới, mang lại làn da thông thoáng và khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Với kết cấu mỏng nhẹ, không gây bí da, sản phẩm được tối ưu để phù hợp với mọi loại da, bao gồm cả da nhạy cảm dễ kích ứng.

Thành phần chính: 2% Salicylic Acid, phức hợp tảo biển, Phyto-Astringent Extracts, Australian Native Pepper Berry, Zinc PCA.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ nhẹ nhàng lớp tế bào chết, bụi bẩn và dầu thừa, giúp lỗ chân lông thông thoáng, hạn chế bít tắc gây mụn.

Điều tiết lượng dầu trên da, mang lại bề mặt da khô ráo, mịn màng và sạch sẽ.

Hỗ trợ kháng viêm, làm dịu vùng da mẩn đỏ, giảm sưng tấy, ngăn mụn cũ lây lan và mụn mới xuất hiện.

Giảm sưng mụn viêm, mụn trứng cá, đồng thời hỗ trợ làm sạch nhân mụn, thúc đẩy quá trình trị mụn hiệu quả.

Kích thích tái tạo làn da mới, giúp da khỏe mạnh, rạng rỡ và đều màu, ngăn ngừa vết thâm do mụn.

Kết cấu gel mỏng nhẹ, thấm nhanh vào da, không để lại cảm giác bết dính khó chịu.

Công thức an toàn với thành phần dịu nhẹ, không chứa paraben, phù hợp cho mọi loại da, kể cả da dễ kích ứng.

Nhược điểm: Chỉ chấm trực tiếp vào những nốt mụn, không nên thoa cả mặt.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 950.000 đồng/14g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/gel-cham-mun-image-clear-cell-clarifying-salicylic-blemish-gel.html

2. Kem trị mụn Trioderma Anti Acne Gel

Top 2 kem trị mụn là một tân binh bản địa đã chiếm trọn spotlight trên nền tảng bán hàng từ online tới offline. Nhờ sở hữu công thức vượt trội với sự kết hợp của các hoạt chất "đỉnh cao" trong làng trị mụn như Glycolic Acid (AHA) và Salicylic Acid (BHA) và Potassium Azeloyl Diglycinate (PAD) là kết quả của sự ngưng tụ Azelaic Acid kết hợp với Glycine. Kem chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, loại bỏ dầu thừa, bã nhờn và tế bào chết - đây là những nguyên nhân chính gây ra mụn. Với công dụng kháng viêm, gom cồi mụn của những hoạt chất này còn giúp tình trạng mụn thuyên giảm nhanh chóng.

Kem trị mụn Trioderma Anti Acne Gel còn chứa chiết xuất từ lá bàng và rau má, mang lại hiệu quả làm dịu da, giảm đỏ và hỗ trợ phục hồi các tổn thương do mụn để lại. Đây là giải pháp lý tưởng cho làn da nhạy cảm, dễ kích ứng trong quá trình điều trị mụn.

Chưa hết, các thành phần dưỡng da như Niacinamide (vitamin B3), vitamin B5 (D-Panthenol) và Zinc PCA giúp kiểm soát dầu, giảm viêm và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của làn da. Kem chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel cũng chứa Hyaluronic Acid với trọng lượng phân tử trung bình (0.8–1.5 MDa) cung cấp độ ẩm lý tưởng, giúp da luôn mềm mại và căng mượt. Vậy nên, sử dụng Trioderma Anti Acne Gel hoàn toàn không có tình trạng bị đỏ da, châm chích hay bong tróc đâu nhé.

Kiên trì sử dụng đều đặn khoảng 1 tuần, các bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt với mụn đầu trắng, mụn đầu đen, mụn ẩn, mụn viêm, mụn trứng cá... Sau 2 tuần, làn da tươi sáng rạng ngời và ngăn ngừa thâm mụn hiệu quả.

Thành phần chính: BHA, Potassium Azeloyl Diglycinate (PAD), Glycolic Acid 1%, Lactic Acid 0.5%, Zinc PCA, Niacinamide, HA, chiết xuất lá bàng, chiết xuất rau má.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu bụi bẩn, tế bào chết, bã nhờn tận sâu lỗ chân lông ngăn ngừa mụn tái phát hay hình thành mới.

Kiểm soát dầu nhờn, kháng viêm, kháng khuẩn giúp trị mụn trứng cá, mụn viêm sưng, mụn mủ, mụn đầu đen, mụn ẩn hiệu quả tận gốc.

Điều tiết dầu thừa, giảm viêm sưng và gom cồi mụn ngăn ngừa sẹo thâm hình thành.

Bổ sung độ ẩm cho làn da mềm mịn, ngăn ngừa tình trạng da khô hay bong tróc.

Làm dịu tổn thương và hỗ trợ chống oxy hoá, tăng sinh collagen cho làn da tổn thương sau mụn phục hồi nhanh chóng, không để lại thâm mụn.

Kết cấu dạng gel thẩm thấu nhanh chóng, không gây bít tắc lỗ chân lông hay tình trạng bóng nhờn.

Bảng thành phần không chứa cồn, độ pH tối ưu 5.5 nên các hoạt chất trị mụn phát huy hiệu quả tối ưu mà không gây kích ứng. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm. Cũng là sản phẩm trị mụn phù hợp với mọi đối tượng từ người trưởng thành tới các bạn tuổi teen, đang tuổi dậy thì.

Nhược điểm: Gần như hoàn hảo không có nhược điểm, có chăng là do hàng nội địa nên nhiều bạn còn e dè. Nhưng thử trải nghiệm sẽ thấy hàng Việt mà chất lượng hơn ngoại, giá thành cực "học sinh sinh viên".

Đánh giá chung: 10/10

Giá niêm yết chính hãng: 185.000 đồng/15g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tại đây: https://trioderma.vn/san-pham/kem-cham-mun---anti-acne-gel.html

3. Tinh chất trị mụn MartiDerm Acniover Serum

Top 3 kem trị mụn gọi tên thương hiệu dược mỹ phẩm Martiderm xuất xứ Tây Ban Nha. Tinh chất trị mụn MartiDerm Acniover Serum phát triển với công thức hiện đại, kết hợp 2% Niacinamide, Prebiotics và Probiotics giúp cân bằng hệ vi sinh trên da, điều tiết dầu và cải thiện tình trạng viêm do mụn. Chiết xuất từ hoa sen giúp làm dịu da, giảm mẩn đỏ và mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng.

Thiết kế với kết cấu serum mỏng nhẹ, dễ dàng thẩm thấu vào da mà không gây tắc lỗ chân lông, một điểm cộng lớn cho làn da dầu mụn. Với khả năng làm giảm mụn viêm, mụn trứng cá và hạn chế hình thành mụn mới, MartiDerm Acniover Serum là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm giải pháp điều trị mụn hiệu quả nhưng vẫn an toàn.

Thành phần chính: 2% Niacinamide, Prebiotics và Probiotics, chiết xuất hoa sen, chiết xuất tảo chlorella.

Ưu điểm nổi bật:

Công thức tối ưu ngăn ngừa mụn trứng cá nhờ khả năng ổn định độ pH, kiểm soát dầu thừa và nuôi dưỡng hệ vi sinh trên da, mang lại làn da khỏe khoắn, rạng rỡ.

Hiệu quả kháng khuẩn và chống viêm, giúp làm dịu mụn sưng đỏ, đồng thời hạn chế nguy cơ mụn tái phát.

Kiểm soát lượng dầu dư thừa, giữ da nhạy cảm luôn thoáng sạch, hỗ trợ se khít lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn mới.

Làm mờ vết thâm mụn, mang đến làn da sáng mịn, đều màu tự nhiên.

Tái cân bằng hệ vi sinh, loại bỏ vi khuẩn gây mụn, duy trì sức khỏe và độ bền vững cho da.

Hỗ trợ điều trị mụn viêm, mụn đầu đen và mụn trứng cá hiệu quả.

Giảm tình trạng viêm da, bảo vệ da khỏi kích ứng và làm chậm các dấu hiệu tuổi tác.

Kết cấu tinh chất lỏng nhẹ, thấm sâu nhanh chóng, không để lại cảm giác dính hay bất kỳ cặn thừa nào trên da.

Nhược điểm: Làn da nào quá nhạy cảm nên test trước khi sử dụng trên da mặt.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 880.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 34% tại đây: https://maihan.vn/martiderm/tinh-chat-giam-mun-va-kiem-soat-nhon-martiderm-acniover-serum.html

4. Gel trị mụn trong 4 giờ Murad Rapid Relief Acne Spot Treatment

Top 4 kem trị mụn vẫn đến từ một thương hiệu nổi tiếng từ Mỹ - Murad. Gel trị mụn Murad Rapid Relief Acne Spot Treatment nổi bật với khả năng giảm mụn viêm rõ rệt sau 4 giờ sử dụng, mang lại giải pháp cấp tốc cho những nốt mụn sưng đỏ khó chịu. Với 2% Salicylic Acid, hoạt chất nổi tiếng trong điều trị mụn nhờ khả năng thẩm thấu sâu vào lỗ chân lông, loại bỏ tế bào chết và bã nhờn tích tụ.

Chiết xuất từ gỗ thông và cỏ xạ hương giúp kháng khuẩn tự nhiên, làm dịu vùng da tổn thương và hạn chế tình trạng mụn lan rộng. Silica đóng vai trò hấp thụ dầu thừa, giữ cho làn da khô thoáng mà không gây khô rát. Không chỉ hỗ trợ xử lý mụn tức thì, sản phẩm còn góp phần làm mờ thâm mụn, cải thiện sắc tố da, giúp da đều màu và sáng hơn theo thời gian.

Thành phần chính: Salicylic Acid 2.0%, chiết xuất gỗ thông, cỏ xạ hương, Silica.

Ưu điểm nổi bật:

Nhanh chóng giảm mụn trứng cá và mụn viêm sưng sau 4 giờ sử dụng.

Kháng khuẩn mạnh mẽ, làm dịu tức thì các nốt mụn đỏ, sưng viêm.

Loại bỏ tế bào chết, giúp da sạch thoáng, thu nhỏ lỗ chân lông và hạn chế mụn mới xuất hiện.

Hỗ trợ điều trị mụn hiệu quả và ngăn chặn mụn quay trở lại.

Kích thích tái tạo da mới, phục hồi nhanh vùng da bị tổn thương do mụn, đồng thời ngăn ngừa vết thâm.

Kết cấu gel trong suốt, thấm cực nhanh, không gây nhờn rít hay khó chịu sau khi sử dụng.

Thành phần dịu nhẹ, công thức an toàn, đã qua kiểm nghiệm, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Giá hơi cao nhưng hiệu quả trị mụn vượt trội nên vẫn là sự lựa chọn của các tín đồ team bị mụn.

Giá niêm yết chính hãng: 750.0000 đồng/15ml

Đánh giá chung: 9/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/murad/gel-giam-mun-murad-rapid-relief-acne-spot-treatment.html

5. Gel trị mụn Babé Stop AKN Spot Control Gel

Top 5 là kem trị mụn đến từ thương hiệu Babe Laboratorios của Tây Ban Nha. Babé Stop AKN Spot Control Gel với công thức tối ưu, kết hợp giữa 7% Glycolic Acid, 5% Cytobiol Iris, 0.6% Jojoba Active và 0.05% Zinc PCA giúp làm khô nhân mụn nhanh chóng, giảm sưng viêm. Đồng thời, kiểm soát lượng dầu thừa hiệu quả; từ đó ngăn ngừa cả mụn mới lẫn nguy cơ tái phát từ mụn cũ.

Không chỉ dừng lại ở khả năng xử lý mụn, gel còn chứa các thành phần giúp cấp ẩm và làm dịu da, giảm cảm giác mẩn đỏ, khó chịu thường thấy ở làn da bị mụn. Sản phẩm cũng hỗ trợ tái tạo vùng da tổn thương, từ đó góp phần ngăn ngừa sẹo và vết thâm sau mụn, mang lại làn da khỏe mạnh và đều màu hơn.

Thành phần chính: Glycolic Acid 7%, Cytobiol Iris 5%, Jojoba Active 0.6%, Zinc PCA 0.05%.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ làm khô cồi mụn và giảm sưng viêm hiệu quả trong 24 giờ.

Tẩy sạch tế bào chết cùng bụi bẩn, giữ da thông thoáng, hạn chế nguy cơ mụn mới xuất hiện.

Điều hòa lượng dầu thừa, giảm bóng nhờn, đồng thời hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông.

Thúc đẩy quá trình tái tạo da sau mụn, mang lại làn da mịn màng, rạng rỡ và ngăn ngừa thâm mụn.

Kết cấu gel không màu, thẩm thấu nhanh, không gây bít tắc, tạo cảm giác dễ chịu ngay khi thoa lên da.

Dành riêng cho da dầu, da hỗn hợp thiên dầu hoặc da mụn, hoàn toàn dịu nhẹ, không gây kích ứng, phù hợp với làn da tuổi teen.

Nhược điểm: Có thể gây cảm giác châm chích nhẹ với làn da quá nhạy cảm nhưng sẽ hết ngay thôi.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 309.000 đồng/15ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/babe/gel-giam-mun-babe-stop-akn-spot-control-gel.html

6. Kem trị mụn White Doctors Acne Pro

Top 6 kem trị mụn là sản phẩm đến từ thương hiệu White Doctors. Kem trị mụn White Doctors Acne Pro hiệu quả các dạng mụn cứng đầu như mụn trứng cá, mụn bọc, mụn đầu đen và mụn viêm do rối loạn nội tiết sau sinh. Nhờ công thức tác động đa chiều, White Doctors Acne Pro không chỉ hỗ trợ làm sạch nhân mụn, mà còn giúp kiềm dầu, ngăn chặn sự hình thành của mụn ẩn từ sâu bên trong da.

Kem White Doctors Acne Pro còn giúp làm mờ các vết thâm sau mụn, cải thiện sắc tố và tăng cường sức khỏe tổng thể cho làn da. Kết quả là một làn da sáng khỏe, mịn màng và đều màu hơn theo thời gian sử dụng.

Thành phần chính: AcnacidolTM BG Biofunctional, chiết xuất từ rau má, men bia cao cấp, vitamin B3.

Ưu điểm nổi bật:

Hiệu quả vượt trội với nhiều loại mụn, kể cả mụn cứng đầu tồn tại lâu năm.

Nhanh chóng làm khô cồi mụn, hỗ trợ da phục hồi mà không để lại vết sẹo.

An toàn cho da nhạy cảm, không gây bất kỳ kích ứng nào.

Kết cấu kem mượt mà, thấm sâu dễ dàng, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, không bí da.

Sử dụng đều đặn giúp da trở nên mịn màng, giảm thiểu rõ rệt các dấu hiệu mụn tái phát.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá và khó kiểm soát chất lượng của sản phẩm.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 380.000 đồng/ 25g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 29% tại đây: https://maihan.vn/white-doctor/kem-tri-mun-tham-seo-white-doctors.html

7. Kem trị mụn La Roche-Posay Effaclar A.I. Targeted Breakout Corrector

Top 7 kem trị mụn thuộc về sản phẩm lừng danh của nước Pháp đến từ thương hiệu La Roche-Posay. Là kem chấm mụn được phát triển với công thức chuyên biệt, La Roche-Posay Effaclar A.I. Targeted Breakout Corrector giúp làm sạch sâu lỗ chân lông và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây mụn từ giai đoạn đầu. Sự kết hợp giữa Niacinamide, Piroctone Olamine, Glycacil và LHA hoạt động hiệu quả trong việc giảm viêm, làm dịu tổn thương da và ngăn ngừa vết thâm sau mụn hình thành.

Với độ pH cân bằng 5.5, La Roche-Posay Effaclar A.I. Targeted Breakout Corrector hỗ trợ duy trì môi trường lý tưởng cho làn da khỏe mạnh, không gây kích ứng hay làm khô da. Nhờ kết cấu nhẹ và không gây nhờn, sản phẩm thích hợp sử dụng cho mọi loại da, bao gồm cả da dầu và da nhạy cảm dễ nổi mụn.

Thành phần chính: Niacinamide, nước khoáng La Roche-Posay, Piroctone Olamine và Glycacil, LHA và Acid Salicylic.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ triệt để bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết sâu trong lỗ chân lông, giữ da sạch thoáng, ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, hỗ trợ điều trị tận gốc mụn viêm, mụn trứng cá.

Giảm nhanh tình trạng sưng viêm và mẩn đỏ sau 48 giờ sử dụng.

85% người dùng nhận thấy mụn viêm giảm rõ rệt, 82% đánh giá sản phẩm giúp hạn chế thâm mụn, mang lại làn da sáng đều màu.

Giảm đáng kể triệu chứng viêm sưng sau 2 ngày, ngăn mụn phát triển thêm.

Thúc đẩy tái tạo da mới, giúp da rạng rỡ và ngăn ngừa vết thâm hình thành.

Kết cấu kem mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây khô hay căng da.

Công thức dịu nhẹ, không chứa paraben, an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Nhiều nơi phân phối với giá cả chênh lệch khá lớn mà không kiểm soát được chất lượng sản phẩm.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 610.000 đồng/ 15ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/kem-tri-mun-chuyen-biet-la-roche-posay-effaclar-a-i--targeted--breakout-corrector.html

8. Kem trị mụn Bioderma Sébium Kerato+

Top 8 kem trị mụn đến từ thương hiệu Bioderma của Pháp. Kem trị mụn Bioderma Sébium Kerato+ với công thức đột phá kết hợp 1.8% Salicylic Acid và 10% dẫn xuất Malic Acid giúp làm sạch lỗ chân lông, giảm viêm và cải thiện bề mặt da sau vài ngày sử dụng. Theo kết quả kiểm nghiệm, sản phẩm có thể giảm kích thước mụn tới 19%, làm mờ vết thâm 20% và tăng 23% độ đều màu của da sau thời gian ngắn sử dụng.

Điểm nổi bật của sản phẩm còn nằm ở công nghệ FLUIDACTIV™, giúp tái cân bằng hoạt động của tuyến bã nhờn ở cấp độ sinh học, từ đó ngăn ngừa mụn tái phát và kiểm soát dầu hiệu quả.

Thành phần chính: Acid Salicylic, Acid Malic Ester.

Ưu điểm nổi bật:

Kết cấu gel nhẹ, màu trắng đục, dễ dàng thoa đều, thấm nhanh, không để lại cảm giác bết dính.

Lý tưởng cho da có mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn nhọt hoặc da mụn nhạy cảm từ mức nhẹ đến trung bình.

Hỗ trợ giảm mụn đầu đen, mụn nhọt và mờ vết thâm mụn mà không gây khô da.

Giảm thiểu sẹo mụn, đồng thời ngăn ngừa sự hình thành của thâm và sẹo mới.

Thành phần dịu nhẹ, an toàn, không gây kích ứng cho da.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá và khó kiểm soát chất lượng nên tốt nhất chỉ nên mua tại nhà phân phối chính hãng.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 445.000 đồng/ 30ml

9. Kem trị mụn Derma Forte

Top 9 là kem trị mụn Derma Forte. Là dòng kem hỗ trợ điều trị mụn toàn diện với khả năng làm khô cồi mụn nhanh, đồng thời làm mờ thâm sẹo do mụn để lại. Ngoài tác dụng xử lý mụn, Derma Forte còn giúp làm sạch dầu thừa và bã nhờn, từ đó giữ cho lỗ chân lông luôn thông thoáng, đồng thời dưỡng sáng da, mang lại làn da mịn màng và đều màu hơn theo thời gian sử dụng.

Thành phần chính: 20% Azelaic Acid, Ascorbic acid (Vitamin C), Tocopherol.

Ưu điểm nổi bật:

Tiêu diệt vi khuẩn Propionibacterium Acnes, thủ phạm chính ẩn trong nhân mụn.

Nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết, làm sạch sâu lỗ chân lông, giảm mụn và làm mờ vết thâm sẹo hiệu quả.

Kết cấu gel mịn, không bết dính, không gây bít tắc lỗ chân lông.

Nhược điểm: Hiệu quả chưa rõ rệt với những loại mụn thể nặng.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 115.000 đồng/ 15g

10. Kem trị mụn Neutrogena On The Spot Acne Treatment

Top 10 kem trị mụn thuộc thương hiệu Neutrogena cũng đến từ nước Mỹ. Neutrogena On The Spot Acne Treatment là kem chấm mụn chuyên biệt, hỗ trợ xử lý mụn trứng cá từ sâu bên trong, đồng thời giúp ngăn chặn nguy cơ mụn tái phát.

Thành phần chính: Benzoyl Peroxide (2.5%), Bentonite, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Glyceryl Laurate, Emulsifying Wax NF.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ vi khuẩn gây mụn trứng cá, đồng thời ngăn chặn sự xuất hiện của mụn mới.

Điều tiết dầu thừa, giảm nguy cơ mụn quay trở lại.

Cung cấp độ ẩm cần thiết, làm dịu nhanh các nốt mụn sưng viêm.

Công thức không chứa dầu, không gây khô da, đảm bảo mức kích ứng tối thiểu.

Nhược điểm: Có thể gây bóng tróc nên các bạn cần bổ sung đủ độ ẩm.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 295.000 đồng/ 21g

11. Kem trị mụn Klenzit MS

Top 11 kem trị mụn được tìm mua nhiều hàng đầu hiện nay là sản phẩm đến từ thương hiệu Glenmark Pharmaceuticals xuất xứ Ấn Độ. Kem trị mụn Klenzit MS với sự kết hợp Adapalene, Dinatri edetat, Carbomer 940 giúp kháng viêm, trị mụn hiệu quả và ngăn ngừa tái phát.

Thành phần chính: Adapalene, Dinatri edetat, Carbomer 940, nước tinh khiết, Poloxamer 407, Natri Hydroxide, Propylene glycol, Methyl hydroxybenzoate.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ giảm mụn và ngăn chặn các vùng viêm nhiễm do mụn.

Loại bỏ nhẹ nhàng tế bào chết, giữ lỗ chân lông sạch thoáng, hạn chế bít tắc, từ đó giảm nguy cơ mụn mới xuất hiện.

Nhược điểm: Hiệu quả còn chậm với mụn trứng cá, mụn viêm.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 125.000 đồng/15g.

12. Kem trị mụn Some By Mi AHA-BHA-PHA 14 Days Super Miracle Spot All Kill Cream

Top 12 kem trị mụn thuộc về thương hiệu Some By Mi nổi tiếng Hàn Quốc. Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Cream là sản phẩm trị mụn nổi bật nhờ công nghệ Truecica™, giúp xử lý các nốt mụn nhanh chóng và hỗ trợ ngăn ngừa mụn quay trở lại. Sự kết hợp của bộ ba acid tẩy tế bào chết dịu nhẹ (AHA, BHA, PHA) giúp làm sạch lỗ chân lông, giảm bít tắc; nguyên nhân hàng đầu gây mụn ẩn và mụn viêm.

Thành phần chính: Phức hợp Truecica ™, AHA-BHA-PHA, Panthenol.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ bụi bẩn, tế bào chết và vi khuẩn, hỗ trợ điều trị mụn hiệu quả và nhanh chóng.

Giúp làm khô cồi mụn, giảm sưng viêm và mẩn đỏ, mang đến cảm giác thoải mái.

Cung cấp độ ẩm cần thiết, điều hòa dầu thừa để ngăn chặn mụn mới xuất hiện.

Kết cấu gel trắng đục, thấm nhanh, không để lại cảm giác bết dính trên da.

Nhược điểm: Hiệu quả còn chậm với những loại mụn thể nặng.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 308.100 đồng/30ml

Chắc chắn là các bạn đã tìm được kem trị mụn phù hợp rồi đúng không nào. Làn da mềm mịn, tươi sáng rạng ngời sẽ sớm trở lại thôI. Nhưng nhớ là dù lựa chọn kem trị mụn đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại nhà phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu hiện nay. Đừng vì ham giá rẻ mà mua ở những nơi không rõ nguồn gốc, mụn thì không hết mà da còn kích ứng và xấu hơn.