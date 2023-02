Top 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022: Hai bạn trẻ truyền cảm hứng

Ban tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 của T.Ư Đoàn đã công bố danh sách 20 ứng viên tiêu biểu lọt vào vòng bình chọn trực tuyến để xét giải thưởng. Ở lĩnh vực hoạt động xã hội, có 2 ứng viên với những thành tích ấn tượng.

Hai gương mặt hoạt động xã hội vào vòng bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 BTC

"Bí thư Đoàn ngàn like"

Đó là anh Dương Hải Anh (27 tuổi), Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La, là chủ nhiệm 2 dự án Nuôi em Mộc Châu và Hạnh phúc cho em. Anh được mệnh danh là "Bí thư Đoàn ngàn like" vì đã được cộng đồng mạng yêu thích và "like" cho những hành động đẹp.

Anh Dương Hải Anh từng được Báo Thanh Niên đề cập trong bài viết Chân dung Bí thư Đoàn thanh niên công an tỉnh trẻ nhất Việt Nam. Là Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La năm 26 tuổi, anh đã có một hành trình thiện nguyện với hàng trăm chương trình tình nguyện, chung sức vì cộng đồng, vì nhân dân phục vụ.

Dự án Nuôi em Mộc Châu do anh thành lập đã cung cấp hàng triệu bữa ăn trưa cho các em nhỏ vùng cao. Bên cạnh đó, nhiều dự án bổ trợ lấy học sinh mầm non làm trung tâm cũng được anh triển khai, vừa giúp cho tương lai các em, vừa hỗ trợ cho công tác dân vận tại vùng biên giới được đảm bảo.

Anh Dương Hải Anh với trẻ em nghèo được hỗ trợ trong dự án Nuôi em Mộc Châu NVCC

Tính đến tháng 12.2022, dự án đã tài trợ cho giáo dục Sơn La số tiền là 7,2 tỉ đồng. Không chỉ nuôi cơm trưa, dự án mà còn nhiều hoạt động khác như: chương trình Bình lọc nước Unicef cung cấp nước sạch, đến nay đã có tại 100% điểm trường mà dự án triển khai nuôi cơm; tổng giá trị tài trợ 65 triệu đồng.

Chương trình Áo ấm đồng phục tặng 2 lượt áo ấm cho toàn bộ các em trong dự án, tổng trị giá 408 triệu đồng; dự án Chăn ấm cho em tặng 200 chăn giá trị hơn 50 triệu đồng...

Anh Dương Hải Anh cũng là người khởi xướng và chủ nhiệm dự án Hạnh phúc cho em, nhằm xây dựng và trao mới nhiều ngôi nhà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Sơn La, có giá trị mỗi căn nhà là 80 triệu đồng.

Bên cạnh đó, anh Dương Hải Anh cũng tham gia huy động và xây dựng trường học có giá trị 350 triệu đồng/ngôi trường ở các xã biên giới. Tính đến nay, dự án đã xóa được 14 điểm trường tạm, xây tặng 4 nhà hạnh phúc cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Anh Dương Hải Anh tặng áo cho học sinh vùng cao NVCC

Tổng giá trị tài trợ cho giáo dục do anh vận động đến nay là 13 tỉ đồng. Trong đó, hỗ trợ cơm trưa cho gần 3.500 em nhỏ và xóa 14 điểm trường tạm, xây tặng 4 nhà hạnh phúc cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.



Với tinh thần "Chúng ta có hai đôi bàn tay, một để giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác", đến nay đã có hơn 3.500 đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Sơn La và nhiều bạn trẻ trong cộng đồng được truyền cảm hứng từ những việc tử tế của anh.

Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an và Tỉnh ủy Sơn La lựa đã chọn dự án Nuôi em Mộc Châu là mô hình Dân vận khéo trong năm 2023 và sẽ nhân rộng trên toàn quốc.

Anh đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an; bằng khen của Đoàn Thanh niên tỉnh Sơn La; đoạt Giải thưởng Tình nguyện quốc gia Việt Nam năm 2021, Giải thưởng Thanh niên sống đẹp của T.Ư Đoàn và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Cô giáo xương thủy tinh sống đẹp

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm (33 tuổi) ở Nam Định, người cũng từng được Báo Thanh Niên đề cập trong bài viết Lớp học "5 không" của cô giáo xương thủy tinh. Chị là người sáng lập Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh, Quỹ học bổng Ngọc Tâm Thủy Tinh và Không gian đọc Ngọc Tâm Thủy Tinh.

Với châm ngôn sống: "Không quan trọng mình sống bao lâu, quan trọng là sống sâu và ý nghĩa như thế nào!", chị Tâm đã truyền cảm hứng cho cộng đồng bởi nỗ lực phi thường và tấm lòng nhân ái của mình.

Cô giáo Ngọc Tâm và các học trò được dạy học miễn phí NVCC

32 tuổi nhưng số lần gãy xương của chị Ngọc Tâm không nhớ, không đếm được. Ngày dạy học đêm ngủ ngồi nhưng 18 năm nay, lớp học 5 không (không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí) cho trẻ em mang tên Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh do chị sáng lập đã chào đón hàng trăm bạn nhỏ trong và ngoài tỉnh tới học.

Trong số học sinh theo học tại Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh, nhiều em được vào đội tuyển học sinh giỏi và vào nhiều trường đại học danh tiếng. Tết Nguyên đán 2022, Ngọc Tâm Thủy Tinh kết nối với các nhà hảo tâm trao 100 phần quà cho người khuyết tật và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Không chỉ dạy học, cô giáo xương thủy tinh còn tặng học bổng cho học trò nghèo NVCC

Mỗi dịp kết thúc học kỳ 1, kết thúc năm học, Lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh đều dành những phần thưởng, những món quà cho các em nhỏ vùng quê nghèo.

Bên cạnh đó, Không gian đọc Ngọc Tâm Thủy Tinh đã mang những cuốn sách chứa đựng tri thức đến với các em học sinh nói riêng và tất cả những người yêu sách, muốn đọc sách nói chung.

Không chỉ làm thiện nguyện, cô giáo đặc biệt này còn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các dự án truyền cảm hứng do các tổ chức, các viện nghiên cứu, hội người khuyết tật thực hiện.



Năm 2020, chị Ngọc Tâm được chọn là một trong 10 gương mặt tiêu biểu nhận Giải thưởng tình nguyện quốc gia 2020 do T.Ư Đoàn trao tặng; là một trong 64 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu của chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt 2020, nhận bằng khen của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Chị cũng được Báo Thanh Niên trao giải và tôn vinh trong cuộc thi Sống đẹp năm 2021. Ngoài ra, chị được nhận rất nhiều bằng khen, giấy khen khác của tỉnh Nam Định và các bộ, ngành.