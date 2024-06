Top 3 kem chống nắng bảo vệ tối ưu cho da đang điều trị tăng sắc tố

Hãy tìm hiểu thật kỹ, chắc chắn bạn sẽ tìm được loại kem chống nắng tốt cho làn da nám sạm dần trở nên đều màu và tươi sáng trở lại.

1. Kem chống nắng MartiDerm Pigment Zero DSP SPF50+ Cream

Top 1 là kem chống nắng cho làn da đang điều trị tăng sắc tố đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Martiderm nổi tiếng hàng đầu Tây Ban Nha. Kem chống nắng MartiDerm Pigment Zero DSP SPF50+ Cream với công thức chứa phức hợp Mela TSFK cùng Niacinamide, Vitamin C vừa bảo vệ làn da an toàn khỏi tác hại của tia UV vừa làm giảm và ngăn ngừa sự xuất hiện của đốm nâu và tình trạng tăng sắc tố cho làn da đều màu, ngăn ngừa nám sạm. Bên cạnh đó, MartiDerm Pigment Zero DSP SPF50+ Cream còn bổ sung độ ẩm và các chất chống ô xy hóa mạnh mẽ giúp loại bỏ đốm sắc tố và bảo vệ làn da khỏi tổn thương bởi ánh nắng mặt trời hiệu quả. Phù hợp với mọi làn da, đặc biệt làn da sau giai đoạn điều trị với Hydroquinone.

Thành phần chính: 4% Kojic Acid, 1.8% Tranexamic Acid, 1.5% Salicylic Acid, 0.5% Ferulic Acid, Niacinamide, Vitamin C.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ làn da toàn diện khỏi tác hại của tia UVA, UVB ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và hạn chế ung thư da.

Làm mờ đốm sắc tố cho làn da dần tươi sáng đều màu hơn.

Bổ sung độ ẩm cho làn da căng mịn và làm dịu tình trạng da bong tróc, mẩn đỏ hay các tổn thương khác do tia UV gây ra.

Khả năng chống ô xy hóa mạnh mẽ ngăn ngừa nếp nhăn và chảy xệ.

Hỗ trợ che phủ các khuyết điểm trên da như mụn, vết thâm, lỗ chân lông to, làm đều màu da một cách tự nhiên.

Thiết kế dạng tuýp nhỏ gọn, dễ dàng mang theo khi đi du lịch, đi công tác hay đi làm.

Kết cấu nhũ tương lỏng nhẹ nên thẩm thấu khá nhanh không để lại vệt trắng hay tình trạng bóng nhờn trên da.

Thành phần không chứa chất bảo quản parabens, cồn, hương liệu hóa học nên an toàn với mọi làn da, không gây kích ứng.

Chỉ số

chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết

chính hãng Kết cấu SPF50+, Broad Spectrum Mọi làn da; lý tưởng với làn da nám sạm, tăng sắc số, không đều màu. 1.950.000đ/ 40ml Nhũ tương mỏng mịn, nâng tone nhẹ nhàng che khuyết điểm

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 34% tại đây: https://maihan.vn/martiderm/kem-chong-nang-martiderm-pigment-zero-dsp-spf50-cream.html

2. Gel chống nắng Heliocare 360 Pigment Solution Fluid SPF50+

Top 2 kem chống nắng cho làn da đang điều trị nám thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Heliocare cũng nổi tiếng hàng đầu tại Tây Ban Nha. Kem chống nắng Heliocare 360 Pigment Solution Fluid ứng dụng công nghệ Fernblock+ độc quyền kết hợp giữa màng lọc hóa học và khoáng chất giúp bảo vệ làn da tối ưu trước mọi tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh… Bên cạnh đó, giúp bảo vệ làn da tối đa khỏi các tia UV, ánh sáng xanh… Sản phẩm còn hỗ trợ điều trị tăng sắc tố ngăn ngừa nám sạm quay trở lại cho làn da dần tươi sáng đều màu. Phù hợp với mọi làn da, nhất là da đang điều trị thâm nám, tàn nhang, treatment với lớp finish đẹp và texture siêu mỏng nhẹ.