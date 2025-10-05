Top 3 kem chống nắng nâng tone cứ thoa là da phát sáng, filter trở nên thừa

1. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen

Vị trí top đầu gọi tên kem chống nắng nâng tone đến từ Mỹ thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng tại Mỹ. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen thuần vật lý với 20% Zinc Oxide, mang lại khả năng giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB và ánh sáng xanh. Nhờ đó, làn da được duy trì trong trạng thái tươi mịn, sáng hồng mỗi ngày.

Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen còn có 4% Niacinamide, Glycerin, Panthenol và vitamin E giúp cấp ẩm, làm dịu da và ngăn ngừa tình trạng khô ráp, bong tróc hay kích ứng do cháy nắng. Đặc biệt, sản phẩm còn có khả năng kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, giúp da không bị bóng nhờn và luôn giữ được lớp finish căng mịn, trắng hồng tự nhiên. Nâng tone theo kiểu style cực nhẹ nhàng, trắng hồng tự nhiên, bám lâu trôi và không bị xuống tone dù cả ngày dài.

Thành phần chính: 20% Zinc Oxide, 4% Niacinamide, Glycerin, Panthenol, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB và ánh sáng xanh, giúp ngăn ngừa tình trạng nám sạm, lão hóa sớm và các nguy cơ ung thư da. Cung cấp độ ẩm cần thiết, giúp da luôn căng bóng, ngậm nước, hạn chế tình trạng cháy nắng, mẩn đỏ và các dấu hiệu lão hóa. Khả năng kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, sản phẩm đặc biệt phù hợp với làn da dầu, không gây bóng nhờn hay làm bít tắc lỗ chân lông. Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, tăng cường khả năng chống lại các tác động xấu từ tia UV, ô nhiễm và khói bụi. Kết cấu kem mịn màng, thẩm thấu nhanh chóng vào da, mang lại lớp finish trắng hồng tự nhiên mà không để lại vệt trắng hay gây cảm giác nặng mặt. Nâng tone nhẹ nhàng, tạo vẻ ngoài tươi sáng và rạng rỡ. Bảng thành phần lành tính, không chứa cồn hay hương liệu, sản phẩm an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc da đang trong quá trình trị liệu. Không chứa hóa chất độc hại nên an toàn, không làm trắng rạn san hô dưới biển khi các bạn sử dụng.

Nhược điểm: Với làn da quá khô khi apply lên da cần thoa từng lớp nhẹ và vỗ nhẹ, tránh miết vì có thể bị vón cục.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 60ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

2. Kem chống nắng kiềm dầu có màu giúp che khuyết điểm Frezyderm Sun Screen Color Velvet Face 50+

Vị trí "á hậu" đến từ thương hiệu Frezyderm nổi tiếng Hy Lạp. Điểm nổi bật của kem chống nắng Frezyderm Sun Screen Color Velvet Face 50+ chính là công nghệ "Second Skin" (Lớp Màng Thứ Hai). Công nghệ này tạo ra một lớp màng vô hình, mượt mà trên da, mang lại cảm giác dễ chịu. Lớp màng này không chỉ giúp kem thẩm thấu nhanh, không gây bít tắc lỗ chân lông mà còn tối ưu hóa khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại... Đồng thời, tạo hiệu ứng làm mờ nếp nhăn và che khuyết điểm (mụn, nám, thâm...) cho làn da mịn màng, trắng hồng đều màu.

Thành phần chính: Octocrylene, Titanium Dioxide, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da khỏi 4 loại tia gồm UVA, UVB, HEV, IR duy trì làn da căng trẻ, tươi sáng đều màu. Công nghệ Stem Cell - DNA Protection giúp bảo vệ và phục hồi DNA da khỏi tác động của tia UV cùng các yếu tố ô nhiễm môi trường. Khả năng kiềm dầu khá tốt cho làn da dầu mụn thông thoáng. Kết cấu kem mềm mịn như "nhung", không chứa dầu, thấm nhanh, không gây bết dính hay để lại vệt trắng. Là lớp lót trang điểm giúp che phủ mọi khuyết điểm như nếp nhăn, mụn, nám, thâm và mang lại làn da mịn màng, rạng rỡ. Nâng tone theo kiểu hiệu chỉnh sao cho phù hợp với làn da châu Á nên không bị trắng lố hay tối màu quá gây mất thẩm mỹ. Cuối ngày cũng không bị xuống tone hay da bị vàng, xỉn màu. Phù hợp với mọi làn da, dù là dầu mụn, da nhạy cảm hay làn da mỏng yếu sau peel, laser... đều có thể sử dụng.

Nhược điểm: Sản phẩm quá "HOT" nên luôn trong tình trạng cháy hàng. Các nàng nên mua liền 2 tuýp khi đang còn hàng nhé.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 950.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-chong-nang-frezyderm-sun-screen-color-velvet-face-50.html

3. Kem chống nắng trang điểm Sakura Cc Cream Flawless Control

Tiếp theo là siêu phẩm đến từ thương hiệu Sakura Nhật Bản. Sakura CC Cream Flawless Control hội tụ 3in1 vừa là kem che khuyết điểm vừa nâng tone trắng hồng tự nhiên và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA, UVB. Kết cấu kem lỏng, gần như dạng mousse và không dầu, tạo cảm giác mịn lì đẹp tự nhiên ngay sau khi apply lên bề mặt da.

Thành phần chính: Chiết xuất cam thảo, tinh chất lá anh đào, chiết xuất tảo biển, dầu hạt nho đen.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng bảo vệ da trước mọi tác hại của tia UVA, UVB cho làn da khỏe đẹp, tươi tắn đều màu. Che phủ mọi khuyết điểm như vết thâm mụn, đốm nâu, tàn nhang, da nám sạm, lỗ chân lông to… cho lớp nền mịn đẹp không tì vết. Kiểm soát chặt chẽ tuyến dầu nhờn tiết ra nên tạo cảm giác thông thoáng. Có độ bám khá tốt, khoảng 7-9 tiếng nếu các bạn làm việc trong môi trường máy lạnh. Kết cấu kem mỏng mịn nên khả năng thẩm thấu cực nhanh, phù hợp cho da dầu với thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam. Thành phần không chứa dầu, không thấm nước nên độ bám cao cho lớp nền lâu trôi dù hoạt động ngoài trời hay dưới nước.

Nhược điểm: Giá hơi chát nhưng đổi lại khả năng che khuyết điểm nâng tone nên vẫn luôn là sản phẩm cháy hàng trong thời gian dài.

Giá niêm yết chính hãng: 900.000 đồng/ 40ml

Đánh giá chung: 9.5/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19%: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-da-trang-diem-Sakura-mau-fair.html