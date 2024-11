Top 3 kem chống nắng nâng tone được review nhiều năm 2024

Cùng tìm hiểu xem đó là những cái tên nào và bạn có đang sở hữu một trong số 3 cái tên kem chống nắng nâng tone "hot" hàng đầu hiện nay không nhé!

1. Kem chống nắng nâng tone MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Color Fluid Cream

Top đầu kem chống nắng nâng tone được yêu thích năm 2024 gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Martiderm nổi tiếng Tây Ban Nha. Kem chống nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Color Fluid Cream là phiên bản kem chống nắng chứa các hạt vi màu hiệu chỉnh sắc tố da giúp làm sáng nâng tone và đều màu da tức thì. Đặc biệt, với công thức chứa các thành phần chất lượng, MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Color Fluid Cream không chỉ bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại… ngăn ngừa nám sạm, lão hóa cho làn da khỏe khoắn, tươi sáng hơn. Mà sản phẩm còn có khả năng thay thế lớp trang điểm, che phủ một số khuyết điểm trên da như da không đều màu, da xỉn màu, nám sạm, thâm mụn. Kem chống nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Color Fluid Cream cũng có sự góp mặt của Proteoglycans, Hyaluronic Acid, phức hợp Spectrum Complex giúp duy trì làn da mềm mượt, tươi trẻ. Kết cấu dạng cream-to-powder độc đáo mang lại cảm giác mỏng nhẹ cho lớp finish mịn đẹp tự nhiên, không gây vệt trắng hay vón cục.

Thành phần chính: Spectrum Complex gồm màng lọc chống nắng UVA/UVB Sunscreenss, chiết xuất tiền vitamin A, chiết xuất Cocoa, Encapsulated Pigments, Proteoglycans, Hyaluronic Acid.

Ưu điểm nổi bật:

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo màng lọc chống nắng vật lý và hóa học giúp bảo vệ làn da toàn diện khỏi tác hại của tia UVA, UVB ngăn ngừa tình trạng cháy nắng và hạn chế lão hóa da do ánh sáng.

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu kết hợp với collagen tạo nên cấu trúc da căng mịn, khỏe mạnh toàn diện từ bên trong.

Cung cấp hoạt tính chống oxy hóa mạnh mẽ, chống lại tổn thương bởi ánh sáng xanh, cải thiện độ đàn hồi và chống lại sự hình thành nếp nhăn.

Ứng dụng công nghệ đóng gói Encapsulation Technology cải thiện sự xâm nhập của hoạt chất làm tăng khả năng chống oxy hóa và bảo vệ làn da khỏi bức xạ mặt trời, nhất là bức xạ hồng ngoại.

Cải thiện độ đàn hồi và duy trì sự săn chắc, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và tình trạng da chảy xệ, nhăn nheo.

Các hạt vi màu sử dụng công nghệ đóng gói thông minh nên đảm bảo được tính ổn định và tạo nên lớp phủ hiệu chỉnh sắc tố cho làn da sáng mịn, đều màu hơn.

Kết cấu dạng kem lỏng, siêu mịn lì nên tệp ngay vào da mang lại cảm giác mềm mượt, mỏng nhẹ. Lớp finish nâng tone trắng hồng cực tự nhiên.

Lý tưởng dành cho mọi độ tuổi, mọi loại da và chăm sóc làn da trong mọi điều kiện từ ngoài trời cho đến trong nhà, kể cả khi tham gia luyện tập thể thao.

Giá niêm yết chính hãng: 1.350.000đ/40ml

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 50% tại đây: https://maihan.vn/martiderm/kem-chong-nang-martiderm-the-originals-proteos-screen-color-fluid-cream-spf50.html

2. Serum chống nắng, sáng da Image Prevention Sun Serum SPF30

Top 2 là kem chống nắng nâng tone đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Image Skincare nổi tiếng nước Mỹ. Kem chống nắng Image Prevention Sun Serum SPF30 ngăn ngừa tác hại từ tia UV lên đến 97% mà an toàn với mọi loại da và khả năng nâng tone trắng hồng tự nhiên. Bên cạnh đó, bảng thành phần còn chứa Squalane từ mía đường và cúc La Mã làm dịu tức thì và bổ sung độ ẩm cho làn da luôn mềm mịn. Hỗn hợp chống oxy hóa hỗ trợ làn da chống lại tác động của các yếu tố nội và ngoại sinh.

Thành phần chính: 15,6% Zinc Oxide, vitamin C, vitamin E, Squalane, chiết xuất rễ cây gừng.

Ưu điểm nổi bật:

Màng lọc vật lý chống nắng phổ rộng giúp bảo vệ làn da và đẩy lùi lão hóa.

Khả năng kiềm dầu tốt cho làn da dầu luôn thông thoáng, ngừa mụn hiệu quả.

Kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh với khả năng nâng tone cực nhẹ nhàng tự nhiên.

Chỉ cần một lớp kem chống nắng là đủ cho lớp nền trắng hồng tự nhiên, không cần trang điểm cầu kỳ. Không tạo vệt trắng hay gây vón cục.

Bổ sung độ ẩm và dưỡng chất nuôi dưỡng làn da mềm mại và tươi trẻ rạng rỡ.

Thành phần lành tính nên an toàn với mọi làn da, không gây kích ứng và lý tưởng với cả làn da dầu.

Giá niêm yết chính hãng: 990.000đ/28g

Đánh giá chung: 9/10 điểm

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi lên tới 19% tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/serum-chong-nang-sang-da-image-prevention-sun-serum-spf30.html

3. Kem chống nắng trang điểm La Roche-Posay Uvidea XL BB 03 Multi-Protective Shield

Top 3 là kem chống nắng nâng tone đến từ thương hiệu La Roche-Posay nổi tiếng hàng đầu tại Pháp. Kem chống nắng La Roche-Posay Uvidea Xl BB 03 Multi-Protective Shield Anti-UV vừa giúp bảo vệ làn da trước tác hại của tia UV ngăn ngừa nám sạm, lão hóa. Vừa nâng tone trắng hồng tự nhiên, che khuyết điểm tạo lớp nền mềm mịn mà không gây bết dính, không nhờn rít hay tạo vệt trắng. Khả năng chống nước khá tốt nên phù hợp với những bạn thường xuyên hoạt động ngoài trời.

Thành phần chính: Màng lọc Mexoplex độc quyền, nước khoáng La Roche-Posay, chiết xuất bơ hạt mỡ.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống nắng nhờ màng lọc độc quyền Mexoplex ngăn ngừa nám sạm, tàn nhang duy trì làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Làm dịu và cấp ẩm chuyên sâu cho lớp finish luôn mịn đẹp và căng mọng.

Che khuyết điểm và nâng tone nhẹ nhàng nên không cần dùng thêm kem trang điểm.

Khả năng chống nước tốt nên phù hợp với những bạn đi bơi hay đi biển.

Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Kết cấu lỏng nên dễ tán và tiệp ngay vào da không gây bóng nhờn, không để lại vệt trắng.

Giá niêm yết chính hãng: 658.000đ/30ml

Đánh giá chung: 9/10 điểm

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/kem-chong-nang-lam-sang-va-cai-thien-sac-to-da-la-roche-posay-uvidea-tone-up-rose.html

Đây là top 3 kem chống nắng nâng tone tính tới thời điểm hiện nay đang được yêu chuộng năm 2024. Các bạn còn biết đến cái tên kem chống nắng nâng tone nào xứng đáng có mặt trong danh sách này thì có thể để xuất ở phần bình luận bên dưới để mọi người cùng tham khảo nhé. Nhớ là dù lựa chọn kem chống nắng đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm nào cũng chỉ nên tìm mua tại các đại lý phân phối chính hãng và uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đừng vì ham giá rẻ mà mua phải hàng kém chất lượng chỉ "tiền mất tật mang" mà thôi.