Top 3 kem chống nắng nâng tone trắng hồng phát sáng, filter còn thấy vô dụng

Vậy hãy tìm hiểu ngay top 3 kem chống nắng nâng tone "siêu đỉnh" dưới đây. Đây là những sản phẩm "triệu view" và đang có lượt bán nhiều hàng đầu hiện nay.

3. Kem chống nắng nâng tone Bioderma Photoderm Aquafluide Sun Active Defense SPF50+

Vị trí số 3 gọi tên kem chống nắng nâng tone đến từ thương hiệu Bioderma nổi tiếng nước Pháp. Ứng dụng công nghệ SUN ACTIVE DEFENSE kết hợp 4 màng lọc quang phổ rộng giúp tăng khả năng bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV, ánh sáng xanh và các yếu tố môi trường khác. Đặc biệt, Bioderma Photoderm Aquafluide Sun Active Defense SPF50+ sở hữu chỉ số SPF 50+ và UVA 24-26, cao hơn mức bảo vệ khuyến cáo của châu Âu. Kết cấu mỏng nhẹ, không gây kích ứng hay bóng nhờn, tạo vệt trắng cho lớp finish mềm mịn tự nhiên. Nâng tone cực tự nhiên cho làn da trắng hồng và che được những khuyến điểm nhẹ nhàng. Phù hợp với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm mỏng yếu hay mới trị liệu sau laser, peel... Hoàn toàn khô thoáng, không bị lem vào khẩu trang hay trôi khi gặp trời mưa đâu nhé.

Thành phần chính: Phức hợp D.A.F™, Octocrylene, Mannitol, Ectoin.

Ưu điểm nổi bật:

• Màng lọc chống nắng phổ rộng bảo vệ làn da an toàn trước mọi tác hại của tia UVA, UVB ngăn ngừa nám sạm, lão hóa sớm.

• Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe đẹp chống lại những tác hại xấu từ tia UV, các yếu tố môi trường khác.

• Kích hoạt hàng rào phòng thủ tự nhiên và bảo vệ DNA chống lại sự lão hóa da sớm.

• Tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ phục hồi làn da nhạy cảm, da mỏng yếu sau laser, sau trị liệu.

• Kết cấu dạng kem mỏng mịn, nâng tone theo style trắng hồng mà không tạo vệt trắng, không vón cục và cũng không bị xỉn màu vào cuối ngày.

• Bảng thành phần lành tính, phù hợp với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm và sau laser.

Nhược điểm: Có nhiều nơi phân phối với mức giá chênh lệch khá lớn mà không kiểm soát được chất lượng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 485.000 đồng/40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/kem-chong-nang-kho-thoang--giam-bong-nhon-photoderm-aquafluide.html

2. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF32

On top 2 gọi tên kem chống nắng nâng tone đến từ Mỹ thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 là sản phẩm chống nắng thuần vật lý với 20% Zinc Oxide, mang lại khả năng bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB và ánh sáng xanh. Nhờ đó, làn da luôn được duy trì trong trạng thái tươi mịn, sáng hồng mỗi ngày.

Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 còn được bổ sung 4% Niacinamide, Glycerin, Panthenol và vitamin E, giúp cấp ẩm, làm dịu da và ngăn ngừa tình trạng khô ráp, bong tróc hay kích ứng do cháy nắng. Đặc biệt, Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 còn có khả năng kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, giúp da không bị bóng nhờn và luôn giữ được lớp finish căng mịn tự nhiên. Khả năng bám tốt nên không lo lem vào khẩu trang hay trôi khi gặp trời mưa. Với công thức dịu nhẹ và lành tính, sản phẩm phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm, mang lại sự bảo vệ toàn diện và chăm sóc da một cách tối ưu.

Thành phần chính: 20% Zinc Oxide, 4% Niacinamide, Glycerin, Panthenol, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

• Mang đến khả năng bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB và ánh sáng xanh, giúp ngăn ngừa tình trạng nám sạm, lão hóa sớm và các nguy cơ ung thư da.

• Cung cấp độ ẩm cần thiết, giúp da luôn căng bóng, ngậm nước, hạn chế tình trạng cháy nắng, mẩn đỏ và các dấu hiệu lão hóa.

• Khả năng kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, sản phẩm đặc biệt phù hợp với làn da dầu, không gây bóng nhờn hay làm bít tắc lỗ chân lông.

• Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, tăng cường khả năng chống lại các tác động xấu từ tia UV, ô nhiễm và khói bụi.

• Kết cấu dạng kem mịn màng, thẩm thấu nhanh chóng vào da, mang lại lớp finish trắng hồng tự nhiên mà không để lại vệt trắng hay gây cảm giác nặng mặt.

• Nâng tone nhẹ nhàng, tạo vẻ ngoài tươi sáng và rạng rỡ; đặc biệt không bị xỉn màu vào cuối ngày.

• Khả năng kháng nước ổn nên làn da có hay đổ mồ hôi hay bất chợt gặp những cơn mưa thì cũng ko bị loang lổ đâu nhé.

• Bảng thành phần lành tính, không chứa cồn hay hương liệu, sản phẩm an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc da đang trong quá trình trị liệu.

•Không chứa hóa chất độc hại nên an toàn, không làm trắng rạn san hô dưới biển khi các bạn sử dụng.

Nhược điểm: Có nhiều nơi phân phối với giá chênh lệch khá lớn và không kiểm soát được chất lượng từng sản phẩm.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 60ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

1. Kem chống nắng nâng tone che khuyết điểm Sakura CC Cream Flawless Control Base SPF50+ PA++++

Hoa hậu gọi tên kem chống nắng nâng tone đến từ thương hiệu Sakura nổi tiếng Nhật Bản. Kem trang điểm Sakura CC Cream Flawless Control Base SPF50+ PA++++ hội tụ 3in1 vừa là kem che khuyết điểm vừa nâng tone trắng hồng tự nhiên và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA, UVB với chỉ số SPF50+ PA++++ ngăn ngừa nám sạm, lão hóa sớm.

Kết cấu kem lỏng, gần như dạng mousse và không dầu, tạo cảm giác mịn lì đẹp tự nhiên sau khi apply lên bề mặt da. Mọi khuyết điểm như mụn, thâm mụn, nám sạm, tàn nhang đều có thể được che phủ một cách khéo léo trông rất tự nhiên. Nâng tone theo style trắng hồng tự nhiên nên những bạn nào nền da hơi ngăm vẫn có thể an tâm sử dụng, không tạo vệt trắng cũng không gây bóng dầu hay xuống tone vào cuối ngày đâu nhé. Độ bám cực tốt, mịn lì lâu trôi nên không lo dính vào khẩu trang hay bị lem khi gặp trời mưa hay đổ mồ hôi.

Thành phần chính: Chiết xuất cam thảo, tinh chất lá anh đào, chiết xuất tảo biển, dầu hạt nho đen.

Ưu điểm nổi bật:

• Khả năng chống nắng phổ rộng bảo vệ trước tác hại của tia UVA, UVB cho làn da khỏe đẹp, tươi tắn đều màu.

• Che phủ mọi khuyết điểm như vết thâm mụn, đốm nâu, tàn nhang, da nám sạm, lỗ chân lông to… cho lớp nền mịn đẹp không tì vết.

• Chứa thành phần dưỡng ẩm nên thoa lên da rất mịn và không gây khô nẻ hay vón cục. Có thể sử dụng như lớp kem lót, kem nền, kem chống nắng, kem dưỡng da.

• Kiểm soát chặt chẽ tuyến dầu nhờn tiết ra nên tạo cảm giác thông thoáng ngừa mụn hiệu quả.

• Có độ bám khá tốt, khoảng 7-9 tiếng nếu các bạn làm việc trong môi trường máy lạnh.

• Kết cấu kem không quá đặc nên dễ dàng tệp vào da, tạo nên lớp nền hoàn hảo tự nhiên.

• Nhờ vào kết cấu mỏng nhẹ nên khả năng thẩm thấu cực nhanh nên cũng lý tưởng cho da dầu với thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam. Dù có gặp trời hay thường xuyên đổ mồ hôi vẫn không bị trôi, bị lem.

• Nâng tone trắng hồng tự nhiên mà không hề gây bết dính, vón cục hay tạo vệt trắng. Cả ngày dài không bị xuống tone.

• Thành phần không chứa dầu, không thấm nước nên độ bám cao cho lớp nền lâu trôi dù hoạt động ngoài trời hay dưới nước.

• Phù hợp với mọi loại da, không gây kích ứng; kể cả da dầu mụn, da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Nhược điểm: Giá hơi cao nhưng đổi lại khả năng che khuyết điểm nâng tone cực đỉnh nên vẫn luôn là sản phẩm cháy hàng trong thời gian dài.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 900.000 đồng/ 40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-da-trang-diem-Sakura-mau-fair.html