Top 3 kem chống nắng trang điểm: Chỉ cần một bước, da vẫn đẹp như vừa makeup

1. Kem chống nắng nâng tone che khuyết điểm Sakura CC Cream Flawless Control

Vị trí ngôi vương kem chống nắng trang điểm gọi tên siêu phẩm đến từ thương hiệu Sakura nổi tiếng Nhật Bản. Sự lựa chọn hàng đầu cho những cô nàng thích vẻ đẹp trong trẻo, căng bóng tự nhiên như cà filter mà chẳng mất thời gian makeup.

Không chỉ sở hữu chỉ số chống nắng SPF50+ PA++++ giúp bảo vệ da an toàn trước tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh. Đây là những nguyên nhân chính gây nám, tàn nhang và lão hóa sớm. Mà còn dưỡng sáng da, che khuyết điểm đỉnh cao và nâng tone sáng hồng tự nhiên như dùng cushion.

Vết thâm mụn, nám sạm hay lỗ chân lông đều được che phủ theo style cực tự nhiên. Nhất là hiệu ứng nâng tone trắng hồng, khỏe khoắn; không gây trắng bệch. Duy trì độ sáng cả ngày dài mà không bị xuống tone và khả năng hiệu chỉnh tone màu nên phù hợp với cả tone da sáng, trung tính và ngăm đen.

Kết cấu kem mỏng nhẹ như dạng mousse, kiềm dầu khá tốt nên trên nền da nào cũng khô thoáng, không gây bưng bít lỗ chân lông dễ sinh mụn. Sau 1 - 2 phút thoa kem tệp vào da cho lớp finish căng bóng như sương và tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: Zinc oxide, titanium dioxide, chiết xuất cam thảo, tinh chất lá anh đào...

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh... nguyên nhân gây nám sạm, lão hóa... duy trì làn da luôn tươi khỏe.



Khả năng hiệu chỉnh màu sắc theo tone da đỉnh cao nên che phủ khuyết điểm khéo léo. Mụn, thâm nám, lỗ chân lông to hay da không đều màu... cho lớp finish trắng hồng tự nhiên như đang trang điểm.



Bổ sung độ ẩm cần thiết cho lớp nền mềm mượt, căng bóng tựa sương mai; giúp ngăn ngừa tình trạng da khô bong tróc hay bị mốc nền gây mất thẩm mỹ.



Cân bằng dầu thừa tốt nên không gây bóng nhờn hay đổ dầu kể cả da dầu mụn.



Lớp nền tệp vào da, cực bền màu cả ngày dài, duy trì sự hồng hào từ 7 - 9 giờ dù ngồi máy lạnh hay ra ngoài khi trời nắng nóng hoặc mưa rào.



Sinh ra để dành cho khí hậu tại Việt Nam nên dù mưa hay nắng 40 độ vẫn bám lì trên da, không lem và không trôi.



Hiệu ứng nâng tone kiểu cực tự nhiên giúp gương mặt luôn rạng rỡ cả ngày mà không tạo cảm giác nặng mặt hay trang điểm đậm.



Kháng nước cũng khá tốt nên phù hợp với đi biển, đi chơi thể thao hay thường xuyên hoạt động ngoài trời.



Bảng thành phần lành tính nên phù hợp với nhiều loại da; kể cả da nhạy cảm hay da ngăm đen, da sáng màu.



Điểm cần chú ý: Không có điểm chê mà thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 972.000 đồng/40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-da-trang-diem-Sakura-mau-fair.html

2. Kem chống nắng che khuyết điểm Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF 50+

Vị trí "top 2" là kem chống nắng trang điểm đến từ thương hiệu Frezyderm của Hy Lạp. Gây ấn tượng mạnh nhờ công nghệ "Second Skin" - Lớp Màng Thứ Hai mang đến trải nghiệm mượt mà, tự nhiên như không hề thoa kem.

Công nghệ tiên tiến này tạo ra một lớp màng siêu mỏng vô hình, giúp kem thẩm thấu nhanh, không gây bí da, nhưng vẫn tối đa hóa khả năng bảo vệ trước các tác nhân gây hại như tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại. Không chỉ chống nắng, sản phẩm còn giúp che phủ mụn, nám, thâm và che mờ nếp nhăn, mang lại làn da sáng hồng, mịn màng và đều màu tự nhiên.

Thành phần chính: Octocrylene, titanium dioxide, ethylhexyl methoxycinnamate, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da trước 4 lớp tia: UVA, UVB, HEV (ánh sáng xanh) và IR (tia hồng ngoại), giúp ngăn chặn lão hóa sớm và giữ da trẻ trung, sáng khỏe mỗi ngày.



Ứng dụng công nghệ Stem Cell - DNA Protection, giúp bảo vệ da, giảm thiểu tổn thương do tia UV và ô nhiễm môi trường.



Khả năng kiểm soát dầu tốt, giúp da dầu, da mụn luôn thông thoáng, khô ráo mà không làm khô da.



Có thể dùng như kem lót trang điểm, giúp che phủ hoàn hảo nếp nhăn, mụn, nám và lỗ chân lông, mang lại lớp nền mịn lì, rạng rỡ tự nhiên.



Hiệu ứng nâng tone nhẹ nhàng, được tinh chỉnh phù hợp với làn da châu Á, không trắng bệch hay xỉn màu - da vẫn sáng tự nhiên và tươi tắn cả ngày dài.



Giữ màu tốt, không bị xuống tone hay vàng da vào cuối ngày, đảm bảo lớp nền bền đẹp từ sáng đến tối.



Công thức dịu nhẹ, an toàn, phù hợp cho mọi loại da - kể cả da dầu mụn, da nhạy cảm hoặc da yếu sau peel, laser.



Điểm cần chú ý: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.045.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-chong-nang-frezyderm-sun-screen-color-velvet-face-50.html

3. Kem chống nắng trang điểm Floslek Oil Free Sun Protection Tinted Cream SPF 50+

Top 3 đến từ Floslek nổi tiếng của Ba Lan, được ví như "lá chắn bảo vệ da" giúp làn da tránh xa tác hại từ tia UV và các yếu tố môi trường gây lão hóa sớm. Khả năng che khuyết điểm vừa phải và nâng tone rạng rỡ, không gây bít lỗ chân lông.

Thành phần chính: Octinoxate, uvinul A plus, tinosorb S, niacinamide

Ưu điểm nổi bật:

Công thức oil-free giúp da luôn nhẹ tênh, không bí tắc lỗ chân lông hay gây nổi mụn, cực kỳ phù hợp cho da dầu và da mụn.



Khả năng chống nắng tối ưu giúp ngăn ngừa cháy nắng.



Nâng tone nhẹ và che khuyết điểm cho finish căng bóng, trắng hồng rạng rỡ mà không vón cục hay để lại vệt trắng.



Điểm cần chú ý: Da bị xỉn màu vào cuối ngày, trông thiếu sức sống

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 618.000 đồng/50ml

Với những cô nàng công sở bận rộn, sinh viên hay phụ nữ yêu thích phong cách makeup tự nhiên. Tham khảo ngay top 3 sản phẩm trên để tìm ra lựa chọn phù hợp với sắc da, nhu cầu che phủ và phong cách làm đẹp của mình.