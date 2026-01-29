Top 3 kem chống nắng trang điểm thoa là da phát sáng, nàng tự tin du xuân

1. Kem chống nắng có màu giúp che khuyết điểm Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF 50+

Vị trí "hoa hậu" là một sản phẩm kem chống nắng che khuyết điểm đến từ Frezyderm nổi tiếng Hy Lạp. Điểm nổi bật của kem chống nắng Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF 50+ chính là công nghệ "Second Skin" (lớp màng thứ hai). Công nghệ này tạo ra một lớp màng vô hình, mượt mà trên da, mang lại cảm giác dễ chịu.

Lớp màng này không chỉ giúp kem thẩm thấu nhanh, không gây bít tắc lỗ chân lông mà còn hỗ trợ tăng khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại... Đồng thời, tạo hiệu ứng làm mờ nếp nhăn và che khuyết điểm (mụn, nám, thâm...) cho làn da mịn màng, trắng hồng đều màu. Với 1 lớp kem Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF 50+ bạn đã có làn da trắng hồng tự nhiên như dùng filter rồi nhé.

Thành phần chính: octocrylene, titanium dioxide, ethylhexyl methoxycinnamate, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da khỏi 4 loại tia gồm: UVA, UVB, ánh sáng xanh (HEV), và tia hồng ngoại (IR) giúp duy trì làn da căng trẻ, tươi sáng đều màu.

Công nghệ Stem Cell - ADN Protection giúp bảo vệ và phục hồi da khỏi tác động của tia UV cùng các yếu tố ô nhiễm môi trường. Khả năng kiềm dầu khá tốt cho làn da dầu mụn thông thoáng.

Kết cấu kem mềm mịn như "nhung", không chứa dầu, thấm nhanh, không gây bết dính hay để lại vệt trắng.

Lớp lót trang điểm giúp che phủ mọi khuyết điểm như nếp nhăn, mụn, nám, thâm và mang lại làn da mịn màng, rạng rỡ.

Nâng tone theo kiểu hiệu chỉnh sao cho phù hợp với làn da châu Á nên không bị trắng lố hay tối màu quá gây mất thẩm mỹ.

Phù hợp với cả da dầu mụn, da nhạy cảm hay làn da mỏng yếu sau peel, laser... đều có thể sử dụng.

Nhược điểm: Sản phẩm quá "HOT" nên luôn trong tình trạng cháy hàng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 950.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-chong-nang-frezyderm-sun-screen-color-velvet-face-50.html

2. Kem chống nắng trang điểm Sakura CC Cream Flawless Control

On top 2 là kem chống nắng trang điểm đến từ thương hiệu Sakura xuất xứ Nhật Bản. Kem trang điểm Sakura CC Cream Flawless Control hội tụ tinh hoa 4in1 gồm chống nắng, che khuyết điểm, dưỡng da và trang điểm nhẹ nhàng cho làn da trắng hồng rạng rỡ trong một bước.

Kết cấu kem lỏng mịn, gần như dạng mousse mà không dầu tạo lớp finish mịn lì đẹp tự nhiên không gây bóng nhờn. Khả năng che phủ khuyết điểm cực khéo léo, che mọi vết mụn, thâm mụn, nám sạm, đồi mồi. Phong cách trang điểm theo style trắng hồng tự nhiên nên những bạn nào nền da hơi ngăm đen đều cân được hết. Không hề tạo vệt trắng, không gợn phấn, không loang lổ và không bị xuống tone dù bận rộn chơi Tết cả ngày dài.

Thành phần chính: màng lọc quang phổ rộng MeroxylTM SX/XL, chiết xuất cam thảo, tinh chất lá anh đào, chiết xuất tảo biển.

Ưu điểm nổi bật:

Màng chống nắng phổ rộng, SPF50 giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB duy trì làn da khỏe đẹp, tươi tắn.

Khả năng che phủ mọi khuyết điểm cho lớp finish kiểu mịn mịn đẹp, trắng hồng tự nhiên.

Bổ sung độ ẩm ngăn ngừa da khô hay bong tróc cho lớp nền mềm mượt, không bị vón cục.

Tính năng kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra khá tốt nên luôn tạo cảm giác khô thoáng, không gây bóng nhờn.

Nói về độ bám thì trong môi trường máy lạnh lên tới 7 - 9 tiếng. Không xuống tone cả ngày dài làm việc luôn nha.

Kết cấu kiểu mỏng nhẹ, màu lên tệp vào làn da mà không để lại dấu vết gì hết, cực tự nhiên.

Điều này cũng phù hợp nền da dầu với thời tiết nóng ẩm như tại Việt Nam.

Bảng thành phần không có chứa dầu, cũng không thấm nước nên độ bám cực cao.

Cả ngày dài không trôi dù hoạt động ngoài trời hay dưới nước.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng.

Giá niêm yết chính hãng: 900.000 đồng/40ml

Đánh giá chung: 9.5/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-da-trang-diem-Sakura-mau-fair.html

3. Kem chống nắng trang điểm Re:Excell Multi Sun Cream

Top 3 kem chống nắng trang điểm đến từ thương hiệu Re:Excell của Hàn Quốc. Re:Excell Multi Sun Cream là dòng kem chống nắng vật lý cao cấp, giúp tạo lá chắn vững chắc chống lại tia UVA, UVB cùng các tác nhân ô nhiễm môi trường, mang đến làn da khỏe mạnh và rạng rỡ suốt cả ngày dài. Đồng thời, sản phẩm có khả năng nâng tone và che khuyết điểm giúp nàng sở hữu làn da sáng hồng rạng rỡ.

Thành phần chính: titanium dioxide, zinc oxide, collagen extract, adenosine.

Ưu điểm nổi bật:

Giúp bảo vệ da trước tia UVA, UVB và các yếu tố gây hại từ môi trường như khói bụi, ánh nắng gắt.

Kết cấu mỏng mịn, nâng tone trắng hồng không để lại vệt trắng, mang lại cảm giác khô thoáng dễ chịu ngay khi vừa thoa.

Cung cấp độ ẩm cân bằng, giúp làn da luôn mềm mại, tránh cảm giác khô căng hoặc bỏng rát khi tiếp xúc với ánh nắng.

Nhược điểm: Khả năng nâng tone khá nhẹ, nên với những bạn có làn da ngăm, hiệu quả làm sáng có thể không quá rõ rệt.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 340.000 đồng/50ml

Không chỉ là chống nắng, đây còn là bí quyết trang điểm nhanh gọn giúp làn da luôn rạng rỡ, tươi tắn khi du xuân, chúc tết. Đầu tư một sản phẩm đa năng, da đẹp - makeup nhẹ - tiết kiệm thời gian, đó chính là lý do top 3 kem chống nắng này khiến nhiều nàng dùng là "ghiền".