Top 3 kem dưỡng mắt giảm quầng thâm, lấp đầy nếp nhăn đỉnh, top đầu chứa Retinol

1. Kem dưỡng mắt chứa Retinol thực vật Rejuvaskin Retinoid Eye Cream

Vị trí top đầu đã thuộc về siêu phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hơn 37 năm tại Mỹ. Với công thức TRI-RETINX là sự kết hợp ba hoạt chất mạnh mẽ gồm hydroxypinacolone retinoate (HPR), bakuchiol và vitAphira sea fennel, kem dưỡng mắt Rejuvaskin Retinoid Eye Cream mang đến hiệu quả trong việc giúp ngăn chặn hoạt động của các gốc tự do, đồng thời kích thích sản sinh collagen và elastin. Nhờ đó, sản phẩm giúp làm đầy nếp nhăn, cải thiện vết chân chim, mang lại vùng da mắt căng mịn và trẻ trung.

Kem dưỡng mắt Rejuvaskin còn cung cấp độ ẩm sâu, hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng da khô và chống lại các dấu hiệu lão hóa. Vùng da quanh mắt sẽ trở nên tươi sáng, đều màu và tràn đầy sức sống. Đặc biệt, dù chứa thành phần Retinoid nổi tiếng với khả năng chống lão hóa mạnh mẽ, sản phẩm không gây kích ứng, kể cả với làn da nhạy cảm như vùng da quanh mắt. Điều này nhờ vào nguồn gốc retinoid tự nhiên, an toàn và dịu nhẹ. Rejuvaskin Retinoid Eye Cream là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn cải thiện quầng thâm, nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa xung quanh vùng mắt, mang lại vẻ ngoài tươi trẻ và rạng rỡ.

Thành phần chính: Phức hợp TRI-RETINX gồm hydroxypinacolone retinoate (HPR), bakuchiol và vitAphira sea fennel, chiết xuất dưa hấu, chiết xuất café, chiết xuất quả bơ.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm sâu, giúp vùng da quanh mắt mệt mỏi, xỉn màu trở nên căng bóng và tràn đầy sức sống.

Nuôi dưỡng làn da quanh mắt khỏe mạnh, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và hạn chế hình thành bọng mắt, quầng thâm.

Ức chế quá trình sản sinh melanin, giúp vùng da quanh mắt sáng đều màu hơn.

Chống ô xy hóa mạnh mẽ, làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và vết chân chim ở đuôi mắt.

Cải thiện tông da, giúp da đều màu, giảm thiểu nguy cơ thâm sạm và tàn nhang.

Kích thích sản sinh collagen và elastin, giúp vùng da quanh mắt căng mịn, duy trì độ đàn hồi và ngăn ngừa tình trạng chảy xệ.

Chống lại các gốc tự do, giúp ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa sớm xuất hiện quanh vùng mắt.

Kết cấu kem mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít hay khó chịu khi sử dụng.

Bảng thành phần lành tính từ thiên nhiên, không chứa hương liệu, chất bảo quản hay paraben. Dù chứa hoạt chất retinol với khả năng chống lão hóa, sản phẩm vẫn dịu nhẹ, không gây kích ứng, châm chích, mẩn đỏ hay bong tróc da.

Nhược điểm: Bạn nào bị thâm quầng mắt do bẩm sinh thì hiệu quả còn chậm và cần kiên trì sử dụng kết hợp với các biện pháp xâm lấn.

Đánh giá chung: +10/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-duong-mat-ngua-nep-nhan-lao-hoa-rejuvaskin-retinoid-eye-cream.html

2. Kem giảm nếp nhăn vùng mắt Frezyderm Anti-Wrinkle Eye Cream

Top 2 kem dưỡng mắt đến từ thương hiệu Frezyderm nổi tiếng Hy Lạp. Frezyderm Anti-Wrinkle Eye Cream là dòng kem chống lão hóa chuyên biệt được thiết kế riêng cho vùng da mắt - nơi xuất hiện dấu hiệu tuổi tác sớm.

Kem dưỡng vùng mắt Frezyderm Anti-Wrinkle Eye Cream làm mờ nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi và tái tạo kết cấu da mịn màng, săn chắc hơn từng ngày. Với công nghệ peptide tiên tiến kết hợp cùng dưỡng chất quý giá từ dầu argan và phospholipids; Frezyderm Anti-Wrinkle Eye Cream không chỉ giúp giảm dấu hiệu lão hóa mà còn cung cấp năng lượng phục hồi, bảo vệ vùng da mỏng manh quanh mắt khỏi tác nhân gây hại từ môi trường.

Thành phần nổi bật: decapeptide-4, hyaluronic acid (HA), tetrapeptide-9, phospholipids, argan oil.

Ưu điểm nổi bật:

Thúc đẩy quá trình sản sinh collagen tự nhiên, giúp làn da quanh mắt trở nên căng mịn, giảm thiểu nếp nhăn li ti.

Cải thiện độ đàn hồi và săn chắc tổng thể, mang lại đôi mắt tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

Làm sáng vùng da mắt, hỗ trợ mờ quầng thâm, giúp gương mặt rạng rỡ hơn.

Cung cấp độ ẩm sâu, nuôi dưỡng làn da mắt mềm mại, mịn màng và đàn hồi.

Kết cấu kem mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu, không gây bết dính hay nặng da.

Bảng thành phần lành tính nên an toàn với cả vùng da mắt nhạy cảm. Có thể yên tâm sử dụng để lấy lại sự tươi trẻ, rạng rỡ cho đôi mắt.

Phù hợp với mọi loại da, đặc biệt phù hợp cho những ai muốn ngăn ngừa và cải thiện dấu hiệu lão hóa vùng mắt từ sau tuổi 30.

Nhược điểm: Sản phẩm bán chạy thường xuyên hết hàng nên tranh thủ có hàng mua luôn cả 2 tuýp nhé.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 950.000 đồng/15ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-duong-mat-frezyderm-anti-wrinkle-eye-cream.html

3. Kem dưỡng vùng mắt White Label Premium Placenta Rich Gold

Top 3 kem dưỡng mắt gọi tên thương hiệu White Label đến từ Nhật Bản. Kem dưỡng White Label Premium Placenta Rich Gold Eye Cream sở hữu công thức với chiết xuất placenta nguyên chất kết hợp cùng collagen, hyaluronic acid và vitamin E - bộ tứ ‘vàng’ trong chăm sóc da. White Label Premium Placenta Rich Gold không chỉ nuôi dưỡng sâu mà còn phục hồi sức sống cho vùng da mắt mỏng manh, mang đến cảm giác mềm mại, ẩm mượt và tươi tắn.

Thành phần chính: placenta extract, collagen, hyaluronic acid, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Giúp vùng da quanh mắt đều màu, rạng rỡ và đầy sức sống.

Duy trì độ ẩm lý tưởng, giúp da mắt luôn căng mịn, mềm mại suốt cả ngày.

Làm dịu và phục hồi làn da quanh mắt sau thời gian dài tiếp xúc ánh sáng xanh từ màn hình.

Thúc đẩy quá trình tái tạo da, giúp vùng mắt săn chắc và trẻ trung hơn.

Công thức không mùi, không màu, dịu nhẹ - phù hợp với mọi loại da, kể cả vùng da mắt mỏng manh và dễ kích ứng.

Nhược điểm: Hiệu quả dưỡng ẩm, cải thiện nếp nhăn sâu cần sử dụng trong một thời gian dài.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 480.000 đồng/30g