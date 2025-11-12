Top 3 kem dưỡng trắng ban đêm, ngủ dậy da căng ngậm nước, trẻ đẹp hơn

1. Kem dưỡng trắng da mặt chống lão hóa Rejuvaskin Facial Moisturizer

Top 1 kem dưỡng trắng da ban đêm được vinh danh gọi tên siêu phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm danh tiếng Rejuvaskin nước Mỹ. Kem dưỡng trắng da mặt Rejuvaskin Facial Moisturizer chống lão hóa đang "làm mưa làm gió" trên thị trường nhờ ứng dụng phức hợp reVita-D giúp tăng cường quá trình tổng hợp vitamin D tự nhiên - yếu tố thiết yếu cho sức khỏe và sức sống làn da.

Rejuvaskin Facial Moisturizer còn tích hợp loạt chiết xuất thực vật giàu axit béo như chiết xuất cà phê, dầu hướng dương, bơ, dưa hấu... giúp cấp và khóa ẩm, mang lại làn da căng mướt, mềm mại, ngăn chặn hiệu quả các dấu hiệu tuổi tác xuất hiện.

Làn da được cải thiện từng ngày, trở nên tươi sáng, đầy sức sống và khỏe mạnh từ sâu bên trong. Sản phẩm thích hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc đang trong quá trình điều trị da liễu chuyên sâu.

Thành phần nổi bật: Phức hợp reVita-D, chiết xuất acquacell từ dưa hấu, chiết xuất cafe, dầu hướng dương, bơ thiên nhiên.

Ưu điểm nổi bật:

Tăng sinh vitamin D tự nhiên cho làn da sáng khỏe từ bên trong.

Củng cố hàng rào bảo vệ giúp da chống lại tia UV và các yếu tố gây hại từ môi trường.

Cấp ẩm, làm dịu nhanh hiện tượng mẩn đỏ và các kích ứng da.

Khóa ẩm hiệu quả cho da luôn căng mịn, đàn hồi và giúp giảm thiểu hình thành nếp nhăn.

Thúc đẩy quá trình tái tạo da mới, giúp cải thiện sắc tố, mang lại làn da đều màu và rạng rỡ hơn.

Chống ô xy hóa mạnh mẽ, bảo vệ da khỏi các dấu hiệu lão hóa sớm, duy trì vẻ ngoài săn chắc và tươi trẻ.

Kết cấu cream-gel mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu, không gây bết dính hay nặng mặt sau khi sử dụng.

Bảng thành phần lành tính, phù hợp ngay cả với da mỏng yếu hoặc đang trong quá trình điều trị chuyên sâu.

Nhược điểm: Gần như không có nhược điểm, có chăng chỉ là thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.420.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-phuc-hoi-nuoi-duong-ngua-lao-hoa-da-rejuvaskin-facial-moisturizer.html

2. Kem dưỡng trắng da VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Top 2 kem dưỡng trắng da ban đêm là một sản phẩm đến từ thương hiệu VI Derm cũng từ nước Mỹ. Kem VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer là sự kết hợp tinh túy giữa retinol, 10% glycolic acid và axit azelaic, tạo nên công thức đột phá giúp ngăn chặn gốc tự do, làm mờ nám, sạm da từ đó giúp giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa. Nhờ khả năng thúc đẩy sản sinh collagen tự nhiên, sản phẩm giúp làn da trở nên trắng sáng, đều màu. Sau một tuần sử dụng đều đặn, làn da như được "lột xác" sáng hơn, khỏe hơn và tràn đầy sức sống.

Đặc biệt, sản phẩm ứng dụng công nghệ tiên tiến với THD Ascorbate - một dạng vitamin C ổn định cao, có khả năng thẩm thấu sâu vào lớp biểu bì, giúp tăng hiệu quả của retinol mà vẫn giữ được độ dịu nhẹ, không gây bong tróc hay kích ứng.

Thành phần nổi bật: retinol, glycolic acid 10%, vitamin C (THD ascorbate), chiết xuất lô hội.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm và khóa ẩm mạnh mẽ, giúp làn da luôn căng mọng, mượt mà.

Tăng cường collagen, giúp cải thiện độ săn chắc và độ đàn hồi tự nhiên cho làn da.

Cải thiện độ mịn màng và mang lại làn da tươi trẻ rạng ngời mỗi ngày.

Làm sáng da nhờ khả năng ức chế melanin cho làn da đều màu, trắng khỏe.

Hiệu quả sau 7 ngày, làn da dần trở nên mềm mịn, trắng sáng và khỏe mạnh từ bên trong.

An toàn cho làn da nhạy cảm, không gây châm chích, bong tróc hay đỏ rát như Retinol truyền thống nhờ ứng dụng công nghệ kết hợp vitamin C tối ưu.

Nhược điểm: Giá hơi cao nhưng hiệu quả không ai có thể phủ nhận nên vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các tín đồ skincare trên toàn thế giới.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 3.500.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-duong-chong-lao-hoa-vi-derm-retinol-age-defying-treatment-moisturizer.html

3. Kem dưỡng trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream

Vị trí top 3 kem dưỡng trắng da ban đêm đến từ thương hiệu nổi tiếng MD CARE. Kem MD CARE Brightening Blemish Cream công thức cải tiến với sự bổ sung hexyl resorcinol 1% - hoạt chất tiên tiến thế hệ mới mang đến cơ chế tác động kép vừa ức chế quá trình sản sinh melanin gây nám, sạm; vừa xoa dịu và phục hồi cấu trúc da. Nhờ đó, sản phẩm an toàn cho cả làn da nhạy cảm hoặc đang gặp vấn đề tăng sắc tố. Công thức nâng cấp không chỉ giữ vững khả năng dưỡng sáng, mờ thâm mà còn an toàn và hiệu quả lâu dài.

Kem MD CARE Brightening Blemish Cream còn được xem là "cứu tinh" cho những vùng da tối màu do ma sát thường xuyên như khuỷu tay, đầu gối, hay vùng dưới cánh tay, mang đến làn da đều màu, tươi sáng và tràn đầy sức sống.

Thành phần nổi bật: kojic acid 3%, alpha arbutin 2%, hexyl resorcinol 1%, glycolic acid.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ tế bào chết dịu nhẹ giúp bề mặt da mịn màng, tươi mới và sáng bật tông.

Ức chế melanin hiệu quả, hỗ trợ cải thiện tình trạng da xỉn màu, mờ thâm mụn.

Dưỡng sáng an toàn kết hợp khả năng kháng khuẩn, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ sâu bên trong.

Cải thiện kết cấu da, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ và lão hóa sớm.

Cấp ẩm chuyên sâu và giúp kích thích quá trình tổng hợp collagen và tái tạo tế bào mới cho làn da căng mịn, tràn đầy sức sống.

Đa công dụng với hiệu quả trên cả những vùng da tối màu như khuỷu tay, đầu gối, nách… cho làn da đều màu và sáng mịn.

Công thức dịu nhẹ, an toàn nên phù hợp với cả da nhạy cảm, có thể dùng cho mặt và toàn thân.

Nhược điểm: Ngày càng được tín đồ skincare tin dùng nên thường xuyên trong tình trạng hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/md-care/kem-duong-sang-md-care-brightening-blemish-cream.html