Top 3 món skincare cứ lên kệ là cháy hàng, hội chị em tìm mua khắp nơi

1. Gel chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel

Top đầu là Trioderma Anti Acne Gel - gel chấm mụn nội địa đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Trioderma. Nhờ khả năng hỗ trợ xử lý mụn hiệu quả, đặc biệt trên làn da dầu khó chiều vốn dễ bít tắc và viêm nhiễm mà sản phẩm nhanh chóng trở thành 'ngôi sao' được săn lùng trên các sàn thương mại điện tử và cửa hàng mỹ phẩm.

Trioderma Anti Acne Gel nổi bật với công thức tiên tiến khi kết hợp glycolic acid (AHA) và salicylic acid (BHA) - bộ đôi hoạt chất tẩy da chết hóa học danh tiếng. Sự kết hợp này giúp giải phóng lỗ chân lông khỏi dầu thừa, bụi mịn và tế bào chết hỗ trợ ngăn ngừa mụn hình thành ngay từ giai đoạn đầu. Trioderma Anti Acne Gel còn ghi điểm nhờ sự góp mặt của potassium azeloyl diglycinate (PAD) - dẫn xuất thế hệ mới của azelaic acid và glycine. Hoạt chất này mang đến tác động kép kháng viêm mạnh, kiểm soát dầu và hỗ trợ giảm thâm mụn.

Trioderma Anti Acne Gel còn được yêu thích bởi hỗ trợ làm dịu với những nốt mụn sưng đỏ. Nhờ chiết xuất lá bàng biển và rau má, sản phẩm giúp xoa dịu kích ứng, thúc đẩy phục hồi tổn thương và mang lại cảm giác dễ chịu cho cả làn da nhạy cảm. Công thức lành tính, không gây châm chích hay bong tróc khiến sản phẩm trở thành 'người bạn đồng hành' an toàn cho cả tuổi dậy thì.

'Bộ ba dưỡng chất vàng' trong làng phục hồi da: niacinamide, vitamin B5 và zinc PCA. Nhóm thành phần này củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, hỗ trợ giảm thâm mụn và thúc đẩy quá trình tái tạo, cho da khỏe và sáng mịn hơn. Bên cạnh đó, hyaluronic acid mang đến khả năng cấp ẩm dịu nhẹ, giữ da luôn mềm mịn và cân bằng trong suốt liệu trình chăm sóc mụn.

Sau khoảng 7 ngày sử dụng đều đặn, tình trạng mụn viêm, mụn ẩn, mụn đầu trắng hay đầu đen đã bắt đầu cải thiện. Sau 2 tuần, làn da trông mịn màng, sáng khỏe, lỗ chân lông thông thoáng và đều màu hơn - sẵn sàng cho một chu trình skincare mới trên nền da sạch mụn, hạn chế tái phát.

Thành phần chính: BHA, potassium azeloyl diglycinate (PAD), glycolic acid 1%, lactic acid 0.5%, niacinamide, hyaluronic acid, chiết xuất lá bàng biển...

Nhược điểm: Khó có thể tìm ra hạn chế thực sự, bởi với chất lượng theo chuẩn quốc tế cùng mức giá hợp lý, Trioderma Anti Acne Gel gần như không có 'điểm trừ' nào đáng kể.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 185.000 đồng/15g

2. Sữa rửa mặt làm sạch bụi mịn PM2.5 Rejuvaskin Facial Cleanser

Cái tên thứ 2 được gọi tên là sữa rửa mặt đến từ thương hiệu Rejuvaskin nổi tiếng hơn 37 năm tại Mỹ. Nếu bạn đang tìm kiếm một sữa rửa mặt cho da nhạy cảm vừa dịu nhẹ vừa có khả năng làm sạch bụi mịn PM2.5 trong bối cảnh ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua Rejuvaskin Facial Cleanser. Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu Rejuvaskin nổi tiếng của Mỹ, với hơn 37 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực trị sẹo và phục hồi da chuyên sâu.

Điểm đột phá của sản phẩm chính là việc tiên phong ứng dụng công nghệ EXO-P™, mang đến khả năng loại bỏ bụi siêu mịn PM2.5 - vốn là "thủ phạm" khiến da nhanh lão hóa, xỉn màu và dễ nổi mụn. Không chỉ dừng lại ở đó, công thức hiện đại này còn giúp trung hòa gốc tự do gây hại và loại bỏ kim loại nặng tích tụ trên bề mặt da. Nhờ vậy, làn da không chỉ sạch thoáng mà còn được bảo vệ khỏi nguy cơ lão hóa sớm.

Kết cấu dạng gel trong suốt, tạo bọt mịn và mùi hương tự nhiên từ dừa mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn. Đặc biệt, công thức duy trì độ pH cân bằng giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn P. Acnes - nguyên nhân chính gây mụn mà da không bị khô căng sau khi rửa. Đây chính là "vị cứu tinh" cho làn da mọi làn da, kể cả da nhạy cảm và da dầu mụn, nhất là ở môi trường nhiều khói bụi như Hà Nội hay TP.HCM.

Thành phần nổi bật: Exopolysaccharide (EXO-P™), hoạt chất tạo bọt từ dừa, chiết xuất sả chanh, tinh chất lô hội.

Nhược điểm: Điểm trừ gần như không có. Tuy nhiên, vì độ "hot" quá lớn nên sản phẩm thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng.

Giá niêm yết chính hãng: 400.000 đồng/100ml

Đánh giá chung: +10/10

3. Kem dưỡng làm sáng da MD CARE Brightening Blemish Cream

Kem dưỡng làm sáng da MD CARE Brightening Blemish Cream vừa được nâng cấp công thức với sự xuất hiện của hexyl resorcinol 1% - hoạt chất thế hệ mới sở hữu cơ chế tác động kép; vừa giúp ức chế quá trình hình thành melanin gây sạm nám, vừa làm dịu và phục hồi cấu trúc da, đặc biệt phù hợp với làn da nhạy cảm hoặc bị tăng sắc tố. Công thức cải tiến vẫn duy trì hiệu quả làm sáng da, mờ thâm, nhưng được tối ưu hơn về độ an toàn và hiệu quả điều trị lâu dài.

Không chỉ giới hạn ở việc dưỡng sáng da mặt, kem MD CARE Brightening Blemish Cream còn là "trợ thủ đắc lực" trong việc cải thiện sắc tố ở những vùng da tối màu do ma sát lâu ngày như khuỷu tay, đầu gối, vùng dưới cánh tay, mang lại làn da đồng đều và rạng rỡ hơn.

Kem dưỡng MD CARE Brightening Blemish Cream còn dưỡng ẩm sâu, kích thích sản sinh collagen, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào mới, giúp làn da căng bóng, săn chắc và ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa hiệu quả.

Thành phần chính: kojic acid 3%, alpha arbutin 2%, hexyl resorcinol 1%, glycolic acid.

Nhược điểm: Ngày càng được các tín đồ skincare yêu chuộng và tìm mua nên luôn trong tình trạng khan hiếm hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/ 50ml