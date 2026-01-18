Top 3 serum dùng từ giờ đến tết giúp làn da căng mọng như dùng filter

1. Serum cấp ẩm và giúp phục hồi tổn thương PageOne Hydrating B5 Liposome

Vị trí hoa hậu serum cấp ẩm chắc chắn phải là cái tên đến từ thương hiệu PageOne nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc. Ứng dụng công nghệ Exosome kết hợp màng lọc liposome ceramide và 5 loại hyaluronic acid, vitamin B5… serum Page One Hydrating B5 mang lại hiệu quả bơm nước, khóa ẩm mạnh mẽ giúp duy trì làn da mềm mịn, căng bóng ngậm nước ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm. Đây cũng là sản phẩm có khả năng tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên giúp phục hồi làn da tổn thương sau mụn nhanh chóng khỏe mạnh trở lại và giúp cải thiện độ đàn hồi cho làn da săn chắc, ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ. Kiên trì sử dụng tới Tết là làn da căng bóng ngậm nước, tươi trẻ rạng ngời chẳng cần filter vẫn tự tin selfie.

Thành phần chính: 5 loại hyaluronic acid, panthenol (vitamin B5), ceramides, adenosine.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu giúp cho làn da luôn căng bóng ngậm nước ngay sử dụng.

Gia tăng hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh giúp chống lại mọi tác hại từ tia UV hay các yếu tố môi trường khác.

Giup cải thiện độ đàn hồi và ngăn ngừa chảy xệ cho làn da tươi trẻ.

Hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa da và làm đầy nếp nhăn, vết chân chim hiệu quả.

Hiệu quả khi sử dụng đều đặn ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi tối sau 3 - 4 tuần.

Kết cấu serum mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh chóng và hoàn toàn không gây kích ứng. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay làn da mỏng yếu sau trị liệu.

Điểm cần chú ý: Thường xuyên hết hàng.

Giá niêm yết chính hãng: 700.000 đồng/ 30ml

Đánh giá chung: 9.5/10

Công bố bởi: Công ty cổ phần K-Beauty Worldwide Việt Nam

Địa chỉ: số nhà 24 đường số 1 Cityland Center Hills, P.Hạnh Thông, TP.HCM

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp tới 40% tại đây: https://maihan.vn/page-one/page-one-hydrating-b5-liposome-serum.html

2. Serum dưỡng trắng da chống lão hóa Sakura Age Defying Serum

Top 2 serum dưỡng ẩm chống lão hóa đến từ thương hiệu Sakura xuất xứ Nhật Bản. Serum vàng Sakura Age Defying Serum là sự hòa quyện tinh tế của những dưỡng chất quý hiếm như camella oleifera, seed oil, rose hips… mang đến khả năng giúp ngăn ngừa lão hóa, hạn chế nếp nhăn, đồng thời bảo vệ làn da trước các tác nhân gây hại từ môi trường.

Thành phần chính: Camella oleifera (trà xanh), seed oil (dầu hạt trà xanh), rose hips (nụ tầm xuân), ascorbic acid (vitamin C), tocopheryl acetate (vitamin E).

Ưu điểm nổi bật:

Giúp cải thiện độ đàn hồi, giúp da căng bóng, trẻ trung đầy sức sống.

Dưỡng ẩm chuyên sâu, nuôi dưỡng da mềm mại, căng mịn và tràn đầy độ ẩm.

Chống ô xy hóa, giúp giảm sự hình thành melanin, cho da sáng đều màu.

Thúc đẩy sản sinh collagen & elastin, mang lại làn da săn chắc, giảm chảy xệ.

Tăng cường hàng rào bảo vệ, hỗ trợ phục hồi tổn thương cho làn da tươi trẻ, trắng sáng rạng ngời.

Bảng thành phần lành tính, an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu.

Điểm cần chú ý: Sản phẩm hiện được phân phối với mức giá khá chênh lệch, khiến người dùng khó kiểm soát chất lượng hàng hóa trên thị trường.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.350.000 đồng/40 viên

Công bố bởi: Công ty TNHH Vận Chuyển Bầu Trời Xanh

Địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ KCN Amata, đường Amata, KCN Amata, P.Long Bình, tỉnh Đồng Nai

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/serum-duong-da-chong-lao-hoa-sakura-age-defying-dna-repair-serum.html

3. Serum chống lão hóa da có đầu lăn kim Frezyderm Diamond Wrinkle Fighter

Top 3 serum dưỡng ẩm căng mịn, chống lão hóa nhiều phải kể đến cái tên đến từ thương hiệu Frezyderm nổi tiếng Hy Lạp. Serum Frezyderm Diamond Wrinkle Fighter được xem là bước đột phá trong lĩnh vực chống nhăn da, kết hợp giữa công nghệ lăn kim vi mô tiên tiến và các hoạt chất chống lão hóa cao cấp.

Với 225 đầu lăn micro hình lục giác bằng thép không gỉ, serum Frezyderm Diamond Wrinkle Fighter giúp tăng khả năng thẩm thấu, hỗ trợ kích thích tái tạo tế bào và đem lại hiệu quả nhanh chóng. Không chỉ hỗ trợ kích hoạt tế bào sừng, giải phóng các yếu tố tăng trưởng mà Frezyderm Diamond Wrinkle Fighter còn giúp tăng cường khả năng hấp thụ hoạt chất trong serum, nâng cao hiệu quả. Hiệu quả trong việc giúp tăng cường độ đàn hồi, cải thiện mật độ da, đem lại diện mạo trẻ trung và rạng ngời bền vững.

Thành phần chính: Peptide solutions (acetyl hexapeptide-8 & pentapeptide-18), cỏ ba lá đỏ, chiết xuất củ dền, LMW hyaluronic acid - silanol.

Ưu điểm nổi bật:

Củng cố quá trình hydrat hóa, bổ sung độ ẩm, duy trì làn da mềm mượt suốt ngày dài.

Giúp chống lại tác hại của gốc tự do, từ đó làm chậm tiến trình lão hóa.

Hiệu quả hỗ trợ giảm nhăn mạnh mẽ, làm mờ cả nếp nhăn cơ học lẫn nếp nhăn sinh học.

Giúp cải thiện độ đàn hồi, nâng cơ tự nhiên, nhờ kích thích sản sinh collagen và elastin.

Tối ưu khả năng dẫn dưỡng chất, giúp hoạt chất thẩm thấu sâu, mang lại bề mặt da căng bóng, mịn mượt.

Giúp bảo vệ da chống lại ảnh hưởng từ tia UV và môi trường ô nhiễm, duy trì làn da khỏe đẹp lâu dài.

Bảng thành phần không chứa paraben, chất bảo quản, hương liệu... nên an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Sản phẩm quá HOT nên luôn trong tình trạng khan hiếm hàng hóa.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 2.950.000 đồng/40ml

Công bố bởi: Công ty cổ phần Dược Phẩm Am Vi

Đại chỉ: Lô B14-3,4 Đường N13, KCN Đông Nam, xã Bình Mỹ, TP.HCM

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/serum-chong-lao-hoa-frezyderm-diamond-wrinkle-fighter.html

Tết không còn là chuyện "chạy deadline" cho làn da nếu bạn bắt đầu chăm sóc đúng cách ngay từ bây giờ. Một serum phù hợp, sử dụng đều đặn và đúng cách hoàn toàn có thể giúp da căng mọng, mịn màng, rạng rỡ tự nhiên mà không cần phụ thuộc vào lớp filter hay makeup dày. Đầu tư sớm cho làn da chính là cách chuẩn bị đẹp nhất để tự tin đón Tết.