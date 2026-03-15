Top 3 serum tranexamic a xít mờ nám từ bên trong, da trắng sáng sau 4 tuần

1. Serum mờ nám VI Derm Dark Spot Lifting Serum với 5% Tranexamic a xít

Top đầu serum có tranexamic a xít gọi tên một siêu phẩm đến từ thương hiệu đến từ nước Mỹ - VI Derm. Serum mờ nám trắng da VI Derm Dark Spot Lifting Serum ứng dụng công thức gồm 5% tranexamic a xít, a xít kojic và lactic a xít tạo nên phức hợp TRI-ER8ASE™ giúp làm mờ nám sạm, đốm nâu và thâm mụn sau khoảng 2 tuần sử dụng đều đặn. Cơ chế tác động của serum là hỗ trợ hạn chế hấp thụ melanin, ức chế sản sinh melanin và cải thiện tình trạng da không đều màu trên bề mặt. Vậy nên, sản phẩm mang lại hiệu quả hỗ trợ trị nám và da không đều màu.

Dù có chứa tới nồng độ 5% tranexamic a xít mang lại hiệu quả hỗ trợ trị nám tốt hiện nay mà không gây bong tróc, châm chích, mẩn đỏ hay bất cứ dấu hiệu kích ứng nào khác. Phù hợp với nhiều làn da, kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu dễ kích ứng.

Thành phần chính: 5% tranexamic a xít, kojic a xít, lactic a xít, niacinamide, butylene glycol.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ ức chế sản sinh melanin ngăn ngừa đốm nâu hình thành mới trên bề mặt làn da.

Người dùng phản hồi da sáng, đều màu, săn chắc hơn sau khoảng 4 tuần; đốm nâu được cải thiện sau khoảng 4 tuần dùng đều đặn và vết thâm nám được làm mờ mà không gây bong tróc, mẩn đỏ.

Bổ sung độ ẩm cần thiết cho làn da luôn mềm mượt, hạn chế da khô hay bong tróc.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe đẹp chống lại tác hại của tia UV - nguyên nhân phổ biến gây nám, thâm mụn.

Thành phần không thấm nước nên hạn chế được sự ô xy hóa dưỡng chất bên trong và mang lại hiệu quả hỗ trợ trị nám trong suốt thời gian sử dụng.

Thiết kế dạng chai và cực sang chảnh với 2 màu xanh mòng két và trắng. Dạng vòi pump nên việc sử dụng hay bảo quản đều dễ dàng.

Kết cấu kem mịn màu vàng nhạt mà dễ tán với khả năng thẩm thấu nhanh chóng không gây bóng nhờn hay cảm giác nặng mặt.

Chứa 5% tranexamic a xít nhưng ứng dụng công nghệ của hàng nên không gây bong tróc, mẩn đỏ hay kích ứng.

Nhược điểm: Giá hơi cao nhưng dung tích lớn 50ml và hiệu quả hỗ trợ trị nám nhanh chóng trong khoảng 4 tuần.

Đánh giá chung: 10/10

Giá niêm yết chính hãng: 4.600.000 đồng/50ml

2. Serum trắng da Page One Tranacide Pro Serum

Top 2 gọi tên serum chứa tranexamic a xít đến từ thương hiệu Page One nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc. Page One Tranacide Pro Serum ứng dụng công nghệ Exosome cùng thành phần nổi bật như tranexamic a xít 3%, niacinamide 5%, alpha arbutin 1%, liposome, cica exosome adenosine... không chỉ mang lại hiệu quả hỗ trợ ức chế quá trình sản sinh melanin làm giảm sự xuất hiện và ngăn ngừa sắc tố mới hình thành trên da. Mà còn có tác dụng chống ô xy hóa mạnh mẽ, tăng khả năng chống lại tác động từ tia UV hỗ trợ ngăn ngừa nếp nhăn, lão hóa sớm.

Hiệu quả làm sáng da khi sử dụng sản phẩm liên tục sáng và tối với khoảng thời gian từ 6-12 tuần. Đặc biệt, sản phẩm không gây châm chích, mẩn đỏ hay bong tróc. Phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Tranexamic a xít 3%, niacinamide 5%, alpha arbutin 1%, liposome, cica exosome.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ ức chế sản sinh melanin giúp làm mờ sắc tố cho làn da dần đều màu trở lại.

Cung cấp độ ẩm và làm dịu mẩn đỏ cho làn da căng mịn hỗ trợ ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh chống lại những tác hại xấu từ tia UV, các yếu tố môi trường.

Chống lại sự ô xy hóa, hỗ trợ ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cho làn da trở nên tươi trẻ.

Nuôi dưỡng làn da đầy mịn, duy trì sự săn chắc và hỗ trợ ngăn ngừa chảy xệ.

Kết cấu dạng serum mỏng nhẹ với khả năng thẩm thấu cực nhanh, không gây bết dính mà chỉ để lại cảm giác khô thoáng vô cùng dễ chịu.

Không gây kích ứng, bong tróc hay mẩn đỏ. Phù hợp với mọi làn da kể cả da nhạy cảm hay mỏng yếu.

Nhược điểm: Kết cấu lỏng mà dưỡng chất nhiều nên các bạn khi thoa chỉ lấy một lượng vừa đủ thôi nhé.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.500.000 đồng/30ml

3. Tinh chất trắng da Angel's Liquid Tranexamic Mela Ampoule

Top 3 serum chứa tranexamic a xít là sản phẩm đến từ thương hiệu Angel's Liquid của Hàn Quốc. Với bảng thành phần ưu tú gồm có tranexamic a xít, niacinamide, chiết xuất cam thảo… tinh chất Angel's Liquid Tranexamic Mela Ampoule giúp cung cấp độ ẩm và dưỡng sáng đều màu.

Thành phần chính: Tranexamic a xít, niacinamide, glycyrrhiza glabra, chiết xuất rễ cam thảo.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm, đem lại cho làn da tươi sáng, trắng mịn hồng hào.

Hỗ trợ thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới và trung hòa gốc tự do cho làn da luôn tươi trẻ.

Nuôi dưỡng làn da trắng hồng từ bên trong.

Phục hồi nhanh chóng tổn thương do tia UV - tác nhân gây nên nám sạm, sấc tố.

Phù hợp với nhiều làn da, kể cả da nhạy cảm hay da dễ kích ứng.

Nhược điểm: Hiệu quả làm mờ thâm nám còn chậm nên cần sử dụng kiên trì trong một thời gian dài.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 899.000 đồng/30ml

Việc lựa chọn serum chứa tranexamic a xít phù hợp không chỉ giúp cải thiện tình trạng nám, đốm nâu mà còn góp phần hỗ trợ phục hồi làn da đều màu, rạng rỡ hơn theo thời gian. Hy vọng danh sách top 3 serum Tranexamic a xít được gợi ý trong bài sẽ giúp bạn dễ dàng tìm ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu chăm sóc da của mình. Kiên trì sử dụng đúng cách kết hợp chăm sóc da khoa học, làn da sáng mịn và tươi tắn hơn nằm trong tầm tay.