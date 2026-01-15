Top 3 serum tranexamic acid giúp mờ nám sạm sau 4 tuần dù chân sâu, lâu năm

1. Serum làm mờ thâm nám VI Derm Dark Spot Lifting Serum

Top đầu serum Tranexamic Acid không cái tên nào có thể vượt qua được siêu phẩm VI Derm Dark Spot Lifting Serum đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm VI Derm nổi tiếng tại Mỹ. Với công thức mạnh mẽ là bộ 3 thành phần hỗ trợ trị nám dưỡng trắng da là tranexamic acid, axit kojic và lactic acid tạo nên phức hợp TRI-ER8ASE™; VI Derm Dark Spot Lifting Serum giúp làm mờ đốm nâu, nám sạm và làn da sáng mịn đều màu sau 2 tuần sử dụng.

Đặc biệt, serum VI Derm Dark Spot Lifting Serum tác động vào cả 3 quá trình hình thành sắc tố là hỗ trợ ngăn chặn hấp thụ melanin, ức chế sản sinh melanin và nâng cấp tình trạng sắc tố. Do đó, không chỉ mang lại hiệu quả hỗ trợ trị nám, làm mờ đốm nâu và giúp làn da tươi sáng đều màu mà còn ngăn ngừa tái phát. Nồng độ 5% Tranexamic Acid được xem là cao thị trường hiện nay mà không gây bong tróc, mẩn đỏ hay kích ứng. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Thành phần chính: 5% tranexamic acid, kojic acid, lactic acid, niacinamide, butylene glycol.

Ưu điểm nổi bật:

• Hỗ trợ ức chế sản sinh melanin ngăn ngừa nám sạm, đốm nâu hình thành.

• Khách hàng phản hồi da sáng, đều màu, săn chắc hơn sau 4 tuần, tình trạng đốm nâu được khắc phục sau 4 tuần dùng đều đặn.

• Các vết thâm nám, tàn nhang được làm mờ mà không gây bong tróc hay mẩn đỏ.

• Bổ sung độ ẩm cho làn da luôn căng mịn.

• Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe đẹp chống lại tác hại của tia UV - Nguyên nhân chính gây nám sạm, đốm nâu và da không đều màu.

• Da sáng lên trông thấy, hồng hào, căng bóng và tươi sáng hơn.

• Kết cấu đặc màu vàng nhạt nhưng dễ tán và thẩm thấu nhanh, không gây bết dính.

• 5% Tranexamic Acid nhưng ứng dụng công nghệ mới nên không gây bong tróc, mẩn đỏ hay kích ứng.

Điểm cần chú ý: Giá hơi cao nhưng hiệu quả hỗ trợ trị nám làm sáng da nhanh chóng và dung tích khá lớn 50ml nên vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các tín đồ skincare.

Đánh giá chung: 10/10

Giá niêm yết chính hãng: 3.900.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi lên tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/serum-lam-mo-tham-nam-vi-derm-dark-spot-lifting-serum.html

2. Serum làm mờ nám sạm, trắng da Page One Tranacide Pro Serum

Top 2 chắc chắn phải gọi tên serum tranexamic acid đến từ thương hiệu Page One nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc. Serum Page One Tranacide Pro Serum là sản phẩm tiên phong kết hợp công nghệ Exosome cùng các thành phần nổi bật tranexamic acid 3%, niacinamide 5%, alpha arbutin 1%, và Liposome. Sản phẩm không chỉ hỗ trợ ngăn chặn sự hình thành melanin, giúp kiểm soát sắc tố mới trên da. Mà còn mang lại hiệu quả trong việc giúp làm trắng, làm mờ thâm mụn, bảo vệ da khỏi quá trình oxy hóa, ngăn ngừa nếp nhăn và nám sạm tái phát.

Khi sử dụng đều đặn 2 lần mỗi ngày, sáng và tối, trong khoảng thời gian 4-8 tuần, serum giúp mang lại làn da sáng mịn, đều màu và cải thiện tình trạng nám, tàn nhang. Điểm đặc biệt của sản phẩm là hiệu quả giúp làm trắng da mà không gây kích ứng, châm chích, hay bong tróc da.

Thành phần chính: Công nghệ Exsome, tranexamic acid 3%, niacinamide 5%, alpha arbutin 1%, B5, adenosine, allantoin, liposome.

Ưu điểm nổi bật:

• Hạn chế hoạt động của enzym Plasmin, từ đó giảm sản sinh arachidonic acid và hormone α-MSH - các tác nhân thúc đẩy quá trình hình thành melanin, giúp ngăn ngừa nám và tàn nhang.

• Hỗ trợ làm chậm quá trình trưởng thành của melanosome - nơi lưu trữ melanin, giúp kiểm soát hiệu quả tình trạng tăng sắc tố sau viêm.

• Giúp làm mờ vết thâm mụn, mang lại làn da sáng mịn, rạng rỡ.

• Cung cấp độ ẩm cần thiết, làm dịu da, hạn chế khô ráp và bong tróc, đồng thời hỗ trợ giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa.

• Điều chỉnh lượng sắc tố da, giúp làm mờ nám và mang lại làn da trắng sáng đều màu.

• Phục hồi nhanh các tổn thương do tia UV gây ra, giúp ngăn ngừa tình trạng nám sạm, tàn nhang và thâm mụn tái phát.

• Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, giúp chống lại tác hại từ tia UV và các yếu tố môi trường.

• Chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ ngăn ngừa nếp nhăn, duy trì làn da săn chắc, trẻ trung và ngăn chảy xệ.

• Serum có kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây bết dính, mang lại cảm giác khô thoáng và dễ chịu.

• Bảng thành phần thuần chay nên không gây kích ứng, mẩn đỏ hay bong tróc, phù hợp cho mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm và yếu.

Điểm cần chú ý: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.500.000 đồng/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 40% tại đây: https://maihan.vn/page-one/serum-tri-tham-nam-page-one-tranacide-pro-exosome-serum.html

3. Tinh chất làm trắng da Angel's Liquid Tranexamic Mela Ampoule

Kết thúc danh sách serum tranexamic acid gọi tên thương hiệu Angel's Liquid của Hàn Quốc. Với bảng thành phần ưu tú gồm có tranexamic acid, niacinamide, chiết xuất cam thảo… tinh chất Angel's Liquid Tranexamic Mela Ampoule giúp cung cấp độ ẩm cho da và dưỡng sáng đều màu.

Thành phần chính: Tranexamic acid, niacinamide, glycyrrhiza glabra, chiết xuất rễ cam thảo.

Ưu điểm nổi bật:

• Giúp cung cấp dưỡng chất cho làn da trắng mịn hồng hào.

• Hỗ trợ thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới và trung hòa gốc tự do cho làn da luôn tươi trẻ.

• Nuôi dưỡng làn da trắng hồng từ bên trong.

• Giúp phục hồi nhanh chóng tổn thương do tia UV gây nên ngăn ngừa nám sạm quay trở lại.

• Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay da dễ kích ứng.

Điểm cần chú ý: Hiệu quả làm mờ thâm nám còn chậm nên cần sử dụng kiên trì trong một thời gian dài.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 899.000 đồng/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/serum-tri-nam-cao-cap-sakura-transforming-serum.html