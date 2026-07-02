Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Top 300 thí sinh cao điểm nhất tổ hợp C03 thi tốt nghiệp THPT, thủ khoa 29,25

Ngọc Long
Ngọc Long
Lào Cai là địa phương có hai thí sinh đứng nhất, nhì tổ hợp C03 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và các tỉnh, thành miền Bắc cũng chiếm những vị trí đầu.

Bộ GD-ĐT ngày 1.7 công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh trên toàn quốc. Trong số này, Lê Khánh Huyền Thư ở Lào Cai đạt điểm 10 hai môn toán, sử và 9,25 văn, chính thức trở thành thủ khoa tổ hợp C03 với tổng điểm 29,25.

Giành ngôi á khoa cũng là một thí sinh Lào Cai, đạt tổng điểm 29 với 10 điểm sử, 9,75 toán và 9,25 văn. Còn vị trí tam khoa thuộc về 6 thí sinh, một cũng từ Lào Cai, số còn lại ở các tỉnh, thành miền Bắc khác là Hà Nội, Hải Phòng và Tuyên Quang.

Dưới đây là top 300 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT tổ hợp C03 cao nhất trong kỳ thi năm nay. Bạn đọc có thể bấm vào dấu mũi tên ở góc phải trên cùng để tiếp tục lướt xem danh sách các thí sinh xếp sau hoặc nhập số báo danh để tra cứu.

Ngoài ra, thí sinh có thể truy cập trang Tra cứu điểm thi của Báo Thanh Niên để xem điểm thi, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, phổ điểm các tổ hợp, điểm chuẩn hai năm gần đây của các trường ĐH và điểm trung bình các tỉnh, thành.

Top 300 thí sinh cao điểm nhất tổ hợp C03 thi tốt nghiệp THPT, thủ khoa 29,25- Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 tại TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, lưu ý gì?

Sau khi nhận điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo từ hôm nay tới ngày 5.7. Chậm nhất ngày 7.7, thí sinh sẽ được nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ cùng các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính) để nộp hồ sơ xét tuyển ĐH.

Từ ngày mai 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH không giới hạn số lần. Với những trường hợp muốn xét tuyển vào khối ngành sư phạm, các bạn phải đặt nguyện vọng sư phạm trong 5 thứ tự đầu.

Trước 17 giờ ngày 13.8, các cơ sở giáo dục ĐH sẽ thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1, và trước 17 giờ ngày 21.8 các bạn phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.

Top 300 thí sinh cao điểm nhất tổ hợp C03 thi tốt nghiệp THPT, thủ khoa 29,25- Ảnh 2.

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý sau khi nhận điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

ĐỒ HỌA: NGỌC LONG

Tin liên quan

Top 300 thí sinh cao điểm nhất tổ hợp A00 thi tốt nghiệp THPT 2026

Top 300 thí sinh cao điểm nhất tổ hợp A00 thi tốt nghiệp THPT 2026

Duy nhất thí sinh từ tỉnh Bắc Ninh đạt điểm tối đa 30/30 tổ hợp A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, trong khi 16 thí sinh còn lại cùng đạt mức 29,75.

Khám phá thêm chủ đề

thi tốt nghiệp THPT thi tốt nghiệp THPT 2026 điểm cao nhất tổ hợp C03 thủ khoa c03

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận