Top 300 thí sinh cao điểm nhất tổ hợp D07 thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ GD-ĐT ngày 1.7 công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh trên toàn quốc. Ở khối D07 (toán, hóa, tiếng Anh), Phạm Đức Minh, thí sinh tự do sinh năm 2007, là cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội), đã đoạt vị trí thủ khoa với tổng điểm 29,5 trong đó toán 10, hóa và tiếng Anh cùng đạt 9,75.

Theo sau đó là 4 thí sinh cùng giành tổng điểm 29, trong đó có 3 bạn đạt điểm tuyệt đối môn toán, 2 bạn có điểm 10 môn hóa và 1 bạn được điểm 10 tiếng Anh. Những thí sinh này tới từ Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai và Đắk Lắk.

Dưới đây là top 300 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT tổ hợp D07 cao nhất trong kỳ thi năm nay. Bạn đọc có thể bấm vào dấu mũi tên ở góc phải trên cùng để tiếp tục lướt xem danh sách các thí sinh xếp sau hoặc nhập số báo danh để tra cứu.

Ngoài ra, thí sinh có thể truy cập trang Tra cứu điểm thi của Báo Thanh Niên để xem điểm thi, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, phổ điểm các tổ hợp, điểm chuẩn hai năm gần đây của các trường ĐH và điểm trung bình các tỉnh, thành.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, lưu ý gì?

Sau khi nhận điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo từ hôm nay tới ngày 5.7. Chậm nhất ngày 7.7, thí sinh sẽ được nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ cùng các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính) để nộp hồ sơ xét tuyển ĐH.

Từ hôm nay 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH không giới hạn số lần. Với những trường hợp muốn xét tuyển vào khối ngành sư phạm, các bạn phải đặt nguyện vọng sư phạm trong 5 thứ tự đầu.

Trước 17 giờ ngày 13.8, các cơ sở giáo dục ĐH sẽ thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1, và trước 17 giờ ngày 21.8 các bạn phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.