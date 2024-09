Top 4 ‘hoạt chất’ làm trắng da được tín đồ làm đẹp yêu thích nhiều hiện nay

Có rất nhiều các hoạt chất dưỡng trắng da được ứng dụng trong các sản phẩm skincare. Trong đó, top 4 hoạt chất làm trắng da dưới đây được đánh giá cao và người dùng review tích cực. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây xem đó là những hoạt chất và sản phẩm nào nhé!

1. Tranexamic Acid - Cho làn da nám sạm trở nên tươi sáng rạng ngời

Tranexamic Acid là một hoạt chất trị nám, làm sáng da hiệu quả đang là xu hướng hot hiện nay. Có nguồn gốc từ acid amin lysine, ức chế hoạt động của enzyme plasmin, ngăn cản quá trình sản sinh melanin, làm mờ đốm nâu, tàn nhang cho làn da sáng bừng từ bên trong.

Cơ chế hoạt động của hoạt chất Tranexamic Acid là liên kết với enzyme plasmin, enzyme kích thích sản xuất melanin. Ức chế plasmin làm giảm lượng melanin được sản xuất cho làn da trắng sáng và cải thiện các vấn đề về sắc tố như thâm nám, tàn nhang, sạm da.

Serum trị nám làm trắng da Tranacide Pro + Exosome đến từ thương hiệu PageOne nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc với 3% Tranexamic Acid đang là sự lựa chọn nhiều hiện nay. Ứng dụng công nghệ Exosome độc đáo kết hợp Tranexamic Acid 3%, Niacinamide 5%, Alpha Arbutin 1%... PageOne Tranacide Pro + Exosome ức chế quá trình sản sinh melanin, giảm vết thâm, đốm nâu, nám, tàn nhang, mang lại làn da đều màu, khỏe mạnh, trắng sáng tự nhiên chỉ sau 6 tuần sử dụng đều đặn.

2. Vitamin C - Bảo bối cho làn da khỏe đẹp, tươi trẻ toàn diện

Hoạt chất thứ 2 được gọi tên là vitamin C không chỉ chống oxy hóa bảo vệ da khỏi tác động xấu từ môi trường mà còn kích thích quá trình sản sinh collagen. Bên cạnh đó, vitamin C còn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho làn da khỏe mạnh, tươi sáng toàn diện.

Serum Image Vital C Hydrating Antioxidant ACE Serum với sự kết hợp của các loại vitamin thiết yếu như A, C, E, axit amin, chiết xuất trà xanh giúp phục hồi tổn thương và bảo vệ da tốt hơn trước các tác nhân gây hại từ môi trường. Serum Image Vital C Hydrating Antioxidant ACE Serum còn có khả năng ức chế sản sinh melanin làm sáng, đều màu da và cải thiện các dấu hiệu lão hóa. Kết cấu dạng serum mỏng nhẹ với hương thơm tươi mát, tràn đầy sinh lực nhờ vỏ cam tự nhiên tạo cảm giác thư giãn và thoải mái cho người dùng.

3. Retinol - Giải pháp trẻ hóa làn da vượt trội

Retinol là một dẫn xuất của vitamin A, một thành phần làm sáng da và chống lão hóa vượt trội. Hoạt động bằng cách ức chế sản xuất melanin, loại bỏ các tế bào da chết và thúc đẩy sản sinh tế bào mới. Vậy nên, hoạt chất Retinol có tác dụng làm mờ thâm nám cho làn da tươi sáng đều màu. Retinol còn tác động trực tiếp lên bề mặt da làm sạch tế bào chết và thúc đẩy sản sinh tế bào mới cho làn da lão hóa, thiếu sức sống trở nên căng trẻ.

Sở hữu phức hợp độc quyền Tri-RetinX™ Complex với 3 loại retinol (HPR, Bakuchiol, VitAphira Sea Fennel) kết hợp cùng Hyaluronic Acid, chiết xuất trà xanh, vitamin E… serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum chống lại gốc tự do ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, cải thiện nếp nhăn, làm đầy vết chân chim và phục hồi vẻ tươi sáng trả lại làn da tươi trẻ.

Đặc biệt, tác động toàn diện vừa tái tạo bên trong vừa bảo vệ da từ ngoài; serum chống lão hóa Rejuvaskin cũng trở thành giải pháp ngăn ngừa tăng sinh nám sạm, đốm nâu hiệu quả. Và khi làn da khỏe mạnh sẽ giúp cải thiện kết cấu da mịn màng hơn, cải thiện tình trạng lỗ chân lông to, làn da mất nước hay khô căng. Dù serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum chứa 3 retinol mà có nguồn gốc thuần thực vật nên đảm bảo lành tính, không gây mẩn đỏ, châm chích hay bong tróc. An toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay làn da mới bắt đầu sử dụng retinol.

4. Niacinamide - Cân bằng sắc tố và làm đều màu da

Niacinamide (vitamin B3) là một thành phần dưỡng da được ưa chuộng bởi khả năng làm sáng da, làm đều màu da và chống lão hóa. Hoạt chất này hoạt động bằng cách ức chế hoạt động của enzyme tyrosinase, enzyme đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp melanin.

Theo đó, Niacinamide giảm lượng hắc sắc tố melanin được sản xuất, làm mờ thâm nám, tàn nhang, sạm da cho làn da dần trắng sáng đều màu. Hoạt chất này cũng thúc đẩy sản sinh collagen cho da căng mịn, duy trì đàn hồi và cải thiện các dấu hiệu lão hóa. Tuyệt vời hơn, Niacinamide còn làm giảm tiết bã nhờn, giúp thu nhỏ lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn hiệu quả. Nồng độ Niacinamide được khuyến nghị sử dụng trong các sản phẩm dưỡng da là từ 2% đến 10%.

Hy vọng với những thông tin ở trên, các bạn đã hiểu rõ về 4 hoạt chất làm trắng da đang được yêu chuộng. Đó cũng là những sản phẩm làm trắng da đang được các tín đồ skincare tìm mua nhiều trong năm nay. Các bạn chắc chắn cũng đã tìm được sản phẩm làm trắng da phù hợp rồi đúng không nào. Nhớ là đầu tư bất cứ sản phẩm skincare nào cũng chỉ nên tìm mua từ các nhà phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Tránh tình trạng ham giá rẻ chỉ tiền mất tật mang mà thôi.