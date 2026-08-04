Top 4 hộp kem ‘made in Vietnam’ nâng tầm làn da nên lượt tìm kiếm top đầu

1. Gel chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel

Lọt top đầu món mỹ phẩm "made in Vietnam" được săn đón nhiều hiện nay là Trioderma Anti Acne Gel. Không phải ngẫu nhiên mà Trioderma Anti Acne Gel trở thành cái tên "phủ sóng" khắp các diễn đàn làm đẹp và kiêu hãnh top đầu xu hướng mỹ phẩm Việt.

Được ví như khắc tinh của các loại mụn viêm, mụn đầu đen, mụn đầu trắng... gel chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel sở hữu cơ chế tác động kép đột phá từ bộ đôi glycolic acid (AHA) và salicylic acid (BHA). Ngay khi tiếp xúc với da, các hoạt chất sẽ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ loại bỏ tế bào chết, giúp thông thoáng lỗ chân lông và dọn sạch bã nhờn dư thừa. Nhờ quét sạch "nguồn sống" của vi khuẩn, sản phẩm giúp giảm nguy cơ hình thành các nốt mụn viêm sưng từ gốc rễ.

Điểm sáng đắt giá tạo nên sự khác biệt của Trioderma chính là potassium azeloyl diglycinate (PAD) - một dẫn xuất thế hệ mới đầy quyền năng kết hợp giữa azelaic acid và glycine. Thành phần cải tiến này không chỉ giúp xoa dịu nhanh tình trạng viêm đỏ, kiểm soát lượng dầu thừa trên bề mặt mà còn giúp làm mờ thâm mụn từ sớm để mang lại làn da sáng mịn, đều màu qua từng ngày.

Không chỉ dừng lại ở việc giúp giảm mụn viêm, mụn bọc, mụn đầu đen hay mụn trứng cá cứng đầu; Trioderma Anti Acne Gel còn đặc biệt phù hợp cho những làn da đang tổn thương. Nhờ sự góp mặt của bộ đôi chiết xuất từ rau má và lá bàng, sản phẩm giúp làm dịu nhanh các vùng da kích ứng, giảm sưng tấy và đẩy nhanh tiến trình phục hồi. Đây là điểm cộng lớn giúp sản phẩm cực kỳ thân thiện với những làn da yếu hoặc da đang trong giai đoạn nhạy cảm sau mụn.

Công thức của Trioderma Anti Acne Gel còn được nâng cấp với "bộ tứ siêu đẳng" bao gồm niacinamide (vitamin B3), vitamin B5, zinc PCA và hyaluronic acid. Sự kết hợp hoàn hảo này vừa cấp ẩm sâu, hỗ trợ hàng rào bảo vệ da. Nhờ vậy, Trioderma Anti Acne Gel mang đến một liệu trình giúp giảm mụn cực kỳ êm dịu: không gây bong tróc, khô ráp hay châm chích. Một lựa chọn lý tưởng cho cả các bạn tuổi teen lẫn người trưởng thành.

Sau khoảng 1 tuần sử dụng, các nốt mụn ẩn, mụn viêm, mụn đầu đen... thuyên giảm, cồi mụn khô và gom lại tự nhiên. Bước sang từ tuần thứ 2, làn da không chỉ sạch thoáng mà còn trở nên sáng khỏe, mịn màng, tạo nền tảng vững chắc để giúp ngăn mụn quay trở lại và sẵn sàng cho các bước dưỡng chuyên sâu.

Thành phần chính: BHA, potassium azeloyl diglycinate (PAD), glycolic acid 1%, lactic acid, niacinamide, hyaluronic acid, zinc PCA, chiết xuất lá bàng và rau má.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu, hạn chế mụn mới: Thẩm thấu cực nhanh, giúp loại bỏ dầu thừa và tế bào chết tích tụ trong lỗ chân lông.



Kiểm soát dầu, hỗ trợ kháng viêm mạnh mẽ: Giúp giảm từ mụn viêm sưng, mụn mủ cho đến mụn trứng cá dai dẳng.



Giúp rút ngắn chu kỳ của mụn, hạn chế nguy cơ để lại thâm.



Cấp ẩm tối ưu: Duy trì độ ẩm tự nhiên, giữ da luôn mềm mại, nói không với hiện tượng bong tróc khô sần.



Bộ lọc từ dưỡng chất thiên nhiên giúp làm dịu da, ngừa thâm mới hình thành sau mụn.



Kết cấu gel mỏng nhẹ như nước: Thấm mướt vào da, không gây nhờn rít, mang lại cảm giác thông thoáng, dễ chịu.



An toàn cho da nhạy cảm: Công thức không chứa cồn, sở hữu mức pH chuẩn 5.5 lý tưởng, nhẹ dịu nhưng mang lại hiệu quả tối đa.



Thiết kế cho nhiều làn da: Từ da dầu, da hỗn hợp đến da nhạy cảm; đặc biệt là "cứu tinh" cho lứa tuổi dậy thì và người trưởng thành đang mệt mỏi vì mụn.



Điểm cần chú ý: Thường xuyên hết hàng vì số lượt bán ra quá cao.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 185.000 đồng/15 gr

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 31% tại đây: https://maihan.vn/trioderma/gel-cham-mun-trioderma-anti-gel-15g.html

2. Kem dưỡng trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream

Siêu phẩm được gọi tiếp tiếp theo đến từ thương hiệu thuần Việt MD CARE đang được hàng triệu tín đồ skincare yêu chuộng. Kem dưỡng trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream vừa được nâng cấp công thức với sự xuất hiện của hexyl resorcinol 1% - hoạt chất thế hệ mới sở hữu cơ chế tác động kép; vừa giúp ức chế quá trình hình thành melanin gây sạm nám, vừa giúp làm dịu da, đặc biệt phù hợp với làn da nhạy cảm hoặc bị tăng sắc tố. Công thức cải tiến vẫn duy trì hiệu quả làm sáng da, mờ thâm, nhưng được tối ưu hơn về độ an toàn và hiệu quả lâu dài.

Không chỉ giới hạn ở việc dưỡng trắng da mặt, kem còn là "trợ thủ đắc lực" trong việc giúp cải thiện sắc tố ở những vùng da tối màu do ma sát lâu ngày như khuỷu tay, đầu gối, vùng dưới cánh tay, mang lại làn da đồng đều và rạng rỡ hơn. Kem dưỡng MD CARE Brightening Blemish Cream còn dưỡng ẩm sâu, kích thích sản sinh collagen, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào mới, giúp làn da căng bóng và săn chắc.

Thành phần chính: Kojic acid 3%, alpha arbutin 2%, hexyl resorcinol 1%, glycolic acid.

Điểm cần chú ý: Dùng được cho cả vùng da body nên nhanh hết.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/md-care/kem-duong-sang-md-care-brightening-blemish-cream.html

3. Gel kiểm soát dầu và hỗ trợ hàng rào bảo vệ da MD CARE NMF Hydration Concentrate Facial Gel

On top 3 tiếp tục là sản phẩm của thương hiệu thuần Việt MD CARE. Gel MD CARE NMF Hydration Concentrate Facial Gel được thiết kế như một "người hùng thầm lặng" trong chu trình chăm sóc da hàng ngày, đặc biệt phù hợp với làn da dầu mụn đang trong giai đoạn phục hồi. Nhờ công thức kết hợp công nghệ tiên tiến cùng bảng thành phần chuẩn khoa học, sản phẩm mang đến hiệu quả: cấp ẩm, làm dịu, cân bằng hệ vi sinh.

MD CARE NMF Hydration Concentrate Facial Gel còn nổi bật với thành phần NMF (natural moisturizing factor) là tập hợp các yếu tố giữ ẩm tự nhiên. Hoạt động như "nam châm nước" hút ẩm từ không khí vào da, giữ cho làn da mềm mại, ngăn mất nước và chống lại các tác nhân gây khô ráp, bong tróc. Pre & postbiotics là hợp chất lên men từ lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh trên da, hạn chế kích ứng, tăng cường khả năng phục hồi da tổn thương sau trị mụn hoặc liệu trình da liễu.

Peptide complex kích thích sản sinh collagen và elastin, hỗ trợ hạn chế tình trạng lỗ chân lông to hay da xỉn màu. Và zinc PCA là hoạt chất đa năng giúp điều tiết tuyến bã nhờn, kiểm soát dầu hiệu quả, từ đó giúp hạn chế mụn quay trở lại một cách chủ động.

Thành phần chính: NMF components, pre & postbiotics, peptide complex, zinc PCA.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 520.000 đồng/50 ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/md-care/gel-kiem-soat-dau-md-care-nmf-hydration-concentrate-facial-gel.html

4. Serum hỗ trợ ngừa mụn và dưỡng sáng da Trioderma ActiBalance+ Serum

Kết thúc danh sách dược mỹ phẩm "made in Vietnam" được yêu thích hàng đầu hiện nay vẫn là một sản phẩm từ thương hiệu Trioderma. Serum Trioderma ActiBalance+ Serum chính là "trợ thủ đắc lực" dành cho những ai đang tìm kiếm một sản phẩm chăm sóc cho làn da dầu, da mụn hay da hỗn hợp.

Không chỉ giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, kiểm soát bã nhờn tối ưu, nhờ đó hạn chế tình trạng bóng dầu và giúp ngăn ngừa mụn tái phát. Mà Trioderma ActiBalance+ Serum còn giúp làm dịu những vùng da kích ứng, giảm mẩn đỏ do mụn gây ra, đồng thời làm sáng và cải thiện sắc tố da, mang đến làn da tươi tắn, đều màu hơn từng ngày. Công thức dịu nhẹ và an toàn của Trioderma ActiBalance+ Serum không chứa cồn, không paraben, phù hợp ngay cả với làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Pro vitamin B5, niacinamide, zinC PCA, BHA, AHA, chiết xuất rau má.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ tế bào chết giúp làm sạch sâu từng lỗ chân lông, ngăn bít tắc và hỗ trợ ngừa mụn đầu đen, đầu trắng hiệu quả.



Cân bằng tuyến bã nhờn, tạo môi trường "khó sống" cho vi khuẩn C. acnes - nguyên nhân chính gây mụn.



Giúp làm dịu bề mặt da, hỗ trợ mờ thâm sau mụn cho làn da trắng sáng đều màu.



Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe đẹp rạng ngời từ bên trong ngăn ngừa tác hại xấu từ tia UV, môi trường.



Hỗ trợ làm sáng cho làn da sau mụn trở nên đều màu và làm mờ thâm mụn nhanh chóng.



Bảng thành phần lành tính, không chứa paraben, cồn, hương liệu nên an toàn với nhiều làn da; kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu.



Điểm cần chú ý: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 345.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 34% tại đây: https://maihan.vn/trioderma/serum-ho-tro-giam-mun-trioderma-actibalance-serum.html

Sự vươn lên mạnh mẽ của các dòng kem dưỡng "made in Vietnam" không chỉ là niềm tự hào của mỹ phẩm nội địa mà còn là câu trả lời hoàn hảo cho một làn da khỏe đẹp, rạng rỡ mà không tốn quá nhiều chi phí. Mỗi sản phẩm trong top 4 trên đều sở hữu những ưu điểm vượt trội riêng, được nghiên cứu chuyên biệt cho khí hậu và đặc tính làn da người Việt.