Top 4 mặt nạ tăng sinh collagen cho làn da căng mịn chỉ sau 1 đêm

1. Mặt nạ siêu collagen Arocell Super Power Mask

Top 1 là mặt nạ tăng sinh collagen đến từ thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Arocell nổi tiếng Hàn Quốc. Mặt nạ Arocell Super Power Mask ứng dụng công nghệ sinh học Biotechnology kết hợp cùng collagen (siêu phân tử cực nhỏ 300 da), phức hợp peptide, 10 loại Hyaluronate… bổ sung collagen và độ ẩm ngay lập tức cho làn da khô ráp, thiếu sức sống và nếp nhăn trở nên căng mịn, tươi sáng rạng rỡ chỉ ngay lần đầu tiên sử dụng. Bảng thành phần chất lượng mà lành tính nên không gây kích ứng, an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Thành phần chính: Collagen (siêu phân tử cực nhỏ 300 da), 10 loại Hyaluronate và Trehalose, 6 loại phức hợp Peptide.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm và duy trì làn da căng mịn 100 giờ chỉ trong một lần đắp.

Thúc đẩy tăng sinh collagen cho làn da tươi trẻ ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Cải thiện đốm sắc tố, thâm mụn cho làn da tươi sáng đều màu.

Làm dịu làn da mẩn đỏ, viêm sưng và các dấu hiệu kích ứng khác tức thì.

Tăng độ đàn hồi, làm đầy nếp nhăn và ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ.

Thu nhỏ lỗ chân lông và nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, trắng sáng hồng hào từ bên trong.

Thiết kế mặt nạ miếng mềm dẻo ôm khít vào khuôn mặt giúp phát huy hiệu quả dưỡng ẩm, chống lão hóa tối ưu.

Có thể sử dụng như mặt nạ ngủ để qua đêm nên cũng rất tiện lợi.

Giá niêm yết chính hãng: 700.000đ/ 4 miếng.

2. Mặt nạ cấp ẩm chuyên sâu và làm dịu da tức thì Page One Recovery Mask Vitamin B5 Hydrating

Top 2 là mặt nạ hỗ trợ tăng sinh collagen đến từ thương hiệu Page One cũng nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc. Mặt nạ Page One Hydrating B5 Recovery Mask là dòng sản phẩm cao cấp được thiết kế đặc biệt cho làn da cần phục hồi sau các liệu trình xâm lấn hay làn da nhạy cảm, đang kích ứng. Nhờ vào hoạt chất phục hồi vitamin B5 kết hợp peptides, Page One Hydrating B5 Recovery Mask làm dịu da tức thì, thúc đẩy sản sinh collagen cho làn da tổn thương được phục hồi nhanh chóng, khỏe đẹp trở lại. Sản phẩm cũng giúp phục hồi hàng rào bảo vệ cho làn da mỏng yếu, đang tổn thương nhanh chóng khỏe đẹp trở lại.

Thành phần chính: Hoạt chất Panthenol (Vitamin B5), Niacinamide, Centella Asiatica Extract, Sodium Hyaluronate.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm và làm dịu tức thì làn da mẩn đỏ, viêm sưng hay tổn thương sau peel, laser, lăn kim.

Tăng cường hàng rào bảo vệ cho làn da dần khỏe mạnh chống lại tác hại từ tia UV, các yếu tố môi trường khác.

Thúc đẩy sản sinh collagen, elastin cho làn da tươi trẻ ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Cải thiện nếp nhăn, vết chân chim và chống chảy xệ, duy trì độ đàn hồi cho làn da săn chắc hơn.

Làm mờ đốm nâu cho làn da dần tươi sáng đều màu.

Phục hồi nhanh chóng tổn thương và tăng khả năng giữ nước cho làn da căng mọng, mềm mịn.

Thiết kế theo cấu trúc giống kim cương giúp mặt nạ ôm sát vào da mặt và tăng khả năng thẩm thấu các dưỡng chất vào sâu bên trong.

Giá niêm yết chính hãng: 79.000đ/ 1 miếng.

3. Mặt nạ dưỡng ẩm MartiDerm The Originals Moisturising Mask

Top 3 là mặt nạ với khả năng cấp ẩm siêu đỉnh từ thúc đẩy sản sinh collagen cho làn da căng mọng ngậm nước chống lại các dấu hiệu lão hóa đến từ thương hiệu Martiderm nổi tiếng hàng đầu tại Tây Ban Nha. Mặt nạ dưỡng ẩm MartiDerm The Originals Moisturising Mask hội tụ thành phần dưỡng ẩm chuyên sâu cùng thiết kế từ chất liệu cotton với các sợi tự nhiên ôm trọn khuôn mặt nuôi dưỡng làn da căng mịn, khỏe mạnh từ sâu bên trong.

Thành phần chính: Hyaluronic Acid, Coenzyme Q10 (CoQ10), Polysaccharide, Syn-Coll (Palmitoyl Tripeptide-5), Ceramide 3.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu cho làn da căng mịn, mượt mà và tràn đầy sức sống.

Thúc đẩy sản sinh collagen đầy các nếp nhăn và giúp da trở nên săn chắc, đàn hồi hơn.

Củng cố hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh chống lại những tác hại xấu từ tia UV, các yếu tố môi trường khác.

Phục hồi nhanh chóng tổn thương nhanh chóng khỏe đẹp trở lại.

Chống ô xy hóa ngăn ngừa nám sạm, đốm nâu và các dấu hiệu lão hóa hình thành.

Thiết kế màu trắng trong với 10 miếng/hộp rất tiện lợi khi sử dụng và mang đi xa.

Kết cấu mặt nạ làm bằng chất liệu cotton với các sợi tự nhiên nên ôm khít da mặt và giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn.

Mùi hương nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu mỗi khi sử dụng.

Bảng thành phần không chứa cồn, paraben và các chất độc hại nên không gây kích ứng da hay nổi mụn trên da.

Giá niêm yết chính hãng: 895.000đ/ 10 miếng.

4. Mặt nạ sinh học cấp ẩm Image I Mask Hydrating Hydrogel Sheet Mask

Top 4 là mặt nạ đến từ thương hiệu Image Skincare nổi tiếng tại Mỹ. Mặt nạ Image I Mask Hydrating Hydrogel Sheet Mask với thành phần dưỡng ẩm chuyên sâu và chống ô xy hóa mạnh mẽ như Hyaluronic Acid, tinh chất trà xanh cung cấp ngay độ ẩm tận sâu bên trong nuôi dưỡng làn da căng mịn ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa hiệu quả. Đặc biệt, thiết kế 3D độc quyền ôm khít da mặt và giúp phát huy hiệu quả nuôi dưỡng làn da tối ưu.

Thành phần chính: Hyaluronic Acid, tinh chất trà xanh, khoáng chất Osen-sui, nước núi lửa Jeju, rượu vang đỏ ủ từ nho đen.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu cho làn da khô ráp, bong tróc trở nên căng bóng, mịn màng.

Làm dịu ngay vùng da viêm sưng, mẩn đỏ hay bị kích ứng.

Tăng cường sản sinh collagen cho làn da căng mịn, tươi mới rạng ngời.

Cải thiện nếp nhăn, vết chân chim cho làn da căng trẻ, phẳng mịn.

Chống lại quá trình lão hóa, nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong.

Cung cấp vitamin và dưỡng chất giúp phục hồi da và cải thiện làn da thiếu sức sống, xỉn màu trở nên rạng rỡ, tươi sáng.

Có tác dụng làm se khít lỗ chân lông, kháng khuẩn, chống viêm và ngăn ngừa mụn.

Thiết kế 3D độc đáo giúp bao phủ và ôm sát toàn bộ gương mặt, giúp cho các dưỡng chất thẩm thấu sâu và đều khắp bề mặt da.

Bảng thành phần an toàn, lành tính nên phù hợp với mọi làn da; không gây kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 195.000đ/ 1 miếng.

Mong rằng với top 4 mặt nạ tăng sinh collagen ở trên; làn da khô ráp, xỉn màu thiếu sức sống trở nên tươi sáng rạng ngời. Nếp nhăn và vết chân chim cũng được cải thiện rõ rệt cho làn da luôn tươi trẻ. Nhớ là dù mua mặt nạ đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại các đại phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu hiện nay.