Top 5 điện thoại đáng mua năm 2025: Thời thượng mà đủ thông minh cho giới trẻ

Cuối năm nay, khi hàng loạt thương hiệu tung ra các model mới, cuộc đua "smartphone thông minh giá tầm trung" trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Và dưới đây là năm cái tên nổi bật nhất tại Việt Nam tính đến cuối năm 2025, nơi công nghệ hiện đại gặp mức giá dễ chịu.

Galaxy A56 5G/A36 5G - Khi Galaxy AI và Gemini thu nhỏ vào tầm tay (7.5 - 9.3 triệu đồng)

Không có gì ngạc nhiên khi đại diện của Samsung đứng đầu bảng xếp hạng này. Dòng Galaxy A 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng của Samsung trong hành trình "AI hóa" mọi phân khúc. Sức hút của dòng điện thoại này không hề giảm khi lọt top cao trong danh sách 10 smartphone bán chạy nhất toàn cầu trong quý 3 năm 2025 do CounterPoint Research công bố.

Nếu trước đây Galaxy AI chỉ xuất hiện trên dòng S cao cấp, thì nay AI đã được tùy biến thành "Awesome Intelligence" dành riêng cho Gen Z, gọn hơn, dễ dùng hơn và vẫn giữ đủ sự thông minh của một trợ lý thực thụ.

Thiết kế của A56 và A36 vẫn giữ phong cách trẻ trung, mỏng nhẹ, viền vuông hiện đại, trong khi pin 5000 mAh và màn hình Super AMOLED 120Hz giúp trải nghiệm mượt mà từ học online đến xem TikTok. Nhưng điều khiến dòng A 2025 trở nên khác biệt chính là sự hiện diện của Gemini, trợ lý AI cùng người dùng trò chuyện, sáng tạo và học hỏi mỗi ngày.

Ở phiên bản mới, Gemini trên Galaxy A56 không còn là công cụ "hỏi đáp" đơn thuần. AI đã trở thành người đồng hành thực thụ trong nhịp sống. Khi học nhóm, bạn có thể chia sẻ màn hình hoặc camera cho bạn bè từ xa, điều từng chỉ có ở các mẫu cao cấp. Khi cần ý tưởng caption cho bài đăng, Gemini hiểu ngữ cảnh hình ảnh để gợi ý câu chữ phù hợp nhất.

Khi đang di chuyển, chỉ cần nói "tóm tắt bài thuyết trình hôm qua" là AI sẽ tự rút gọn nội dung bạn đã lưu. Tất cả diễn ra ngay trên điện thoại tầm trung, không cần mở laptop, không cần đăng nhập phức tạp. Với các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên và học sinh, đây là công cụ giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực học tập và vẫn duy trì được nhịp sống năng động.

Còn về camera, Galaxy A56 và A36 tiếp tục giữ vững danh tiếng của Samsung trong phân khúc chụp ảnh. Tính năng Nightography nay được cải thiện rõ rệt, ảnh chụp buổi tối tại quán café, phố đêm hay concert đều sáng rõ, màu không bị ám vàng, chi tiết vẫn đủ độ sắc.

Bên cạnh đó, Best Face là tính năng nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích: khi chụp nhóm, AI tự động chọn biểu cảm đẹp nhất của từng người rồi ghép lại thành bức ảnh hoàn hảo, giúp ai cũng "có ảnh đẹp để up story". Cộng thêm khả năng quay video chống rung ổn định và xử lý ảnh nhanh hơn nhờ chip AI mới, Galaxy A 2025 cho thấy vì sao nó là chiếc điện thoại có giá dưới 10 triệu toàn diện bậc nhất hiện nay, một thiết bị cân bằng giữa công nghệ, giá và phong cách sống.

Galaxy M55 5G: pin trâu, hiệu năng bền, giá hợp lý (6.9 - 8.5 triệu đồng)

Nếu dòng A đại diện cho phong cách trẻ trung và AI sáng tạo, thì Galaxy M là "chiến binh thực dụng" trong thế giới smartphone tầm trung. M55 5G được trang bị chip Snapdragon 7 Gen 1, pin 5000 mAh và sạc nhanh 45W, tạo nên combo hiệu năng và thời lượng pin khiến người dùng gần như không phải lo lắng suốt ngày dài. Thiết kế của máy hơi vuông vức, dày dặn hơn A56, nhưng bù lại cảm giác cầm chắc chắn và bền bỉ.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G: sạc nhanh 120W, camera 200MP (8.6 triệu đồng)

Xiaomi vẫn luôn là cái tên khó bỏ qua trong danh sách "ngon - bổ - rẻ". Phiên bản Redmi Note 14 Pro+ 5G năm nay gây ấn tượng mạnh với hệ thống camera 200MP và sạc siêu nhanh 120W, cho phép sạc đầy pin chỉ trong khoảng 20 phút, một con số mà flagship đôi khi còn chưa đạt được. Màn hình AMOLED 1.5K mang lại hình ảnh sắc nét, màu sống động, phù hợp cho người thích xem phim và chỉnh ảnh.

OPPO Reno14 5G: Chân dung AI và thiết kế đuôi cá đa sắc (15.5 triệu đồng)

Ở tầm giá cao hơn một chút, OPPO Reno14 5G mang lại cảm giác như đang cầm một chiếc máy flagship thu nhỏ. Mặt lưng "đuôi cá" nhiều lớp màu tạo hiệu ứng ánh sáng lấp lánh, trong khi cụm camera lớn với vòng viền bạc khiến thiết bị trông cực kỳ sang trọng. Về trải nghiệm, Reno14 tập trung vào chụp chân dung với AI Portrait, giúp làn da được xử lý tự nhiên, không ảo nhưng vẫn đẹp mắt.

Vivo V30e 5G: selfie đỉnh, pin bền, giá mềm (8.5 triệu đồng)

Vivo V30e 5G được mệnh danh là "chuyên gia selfie" trong phân khúc. Camera trước 50MP kết hợp đèn vòng Aura Light giúp selfie hoặc livestream rõ ràng ngay cả trong phòng tối. Máy còn có khả năng nhận diện khuôn mặt tự nhiên, ánh sáng đổ đều, giúp bức ảnh luôn giữ độ thật.

Các tính năng AI, camera thông minh, hay công cụ trợ lý ảo giờ không còn là đặc quyền của flagship. Với Galaxy A56/A36, người dùng trẻ đã có thể trò chuyện với Gemini, chụp đêm bằng Nightography, hay chỉnh ảnh bằng Best Face, tất cả trong mức giá chỉ hơn 8 triệu đồng.

Có thể nói, "mid-end" của năm 2025 không chỉ là phân khúc tiết kiệm, mà là nơi trí tuệ nhân tạo gặp thực tế, nơi những người trẻ có thể bắt đầu hành trình công nghệ của riêng mình mà không cần chạm tới mức giá flagship.