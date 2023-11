Top 5 dược liệu quý giải độc, bảo vệ gan

Tại Việt Nam, TPBVSK Giải độc gan Tuệ Linh Plus là sản phẩm có sự kết hợp của cả 5 dược liệu trên. Đặc biệt, Cà gai leo trong Giải độc gan Tuệ Linh Plus được sản xuất từ vùng trồng Cà gai leo sach, đạt tiêu chuẩn quốc tế GACP; với hàm lượng hoạt chất Glycoalkaloid cao gấp 7-8 lần so với quy chuẩn dược điển giúp phát huy công dụng vượt trội so với các chiết xuất khác trên thị trường. Bên cạnh đó, Giải độc gan Tuệ Linh Plus còn có nhiều thảo dược nổi tiếng tốt cho gan khác như: Mật nhân, Kế sữa, Khúng Khéng, Actiso…

Với thành phần độc đáo, Giải độc gan Tuệ Linh Plus hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ tăng cường chức năng gan trong viêm gan virus, xơ gan, người uống nhiều bia rượu, thuốc có hại cho gan. Hỗ trợ giảm các triệu chứng: men gan cao, vàng da, mệt mỏi, chán ăn, mẩn ngứa do chức năng gan kém. Vì vậy, người dùng có thể an tâm lựa chọn Giải độc gan Tuệ Linh Plus kết hợp cùng với thuốc tây trong hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ tăng cường chức năng gan trong viêm gan virus, xơ gan, sử dụng nhiều bia rượu.

Giải độc gan Tuệ Linh Plus vinh dự đón nhận sản phẩm Top 10 tin dùng Việt Nam dành cho người viêm gan virus và xơ gan do Tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn năm 2022. Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc.

Chịu trách nhiệm sản phẩm:

Công ty TNHH Tuệ Linh

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy phép Quảng cáo số: 532/2022/XNQC-ATTP

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.