Top 5 kem chống nhăn vùng cổ 3 ngấn trắng ngần, tươi trẻ được mua nhiều

Vậy hãy tìm hiểu ngay những thông tin được chuyên gia da liễu chia sẻ dưới đây. Chắc chắn bạn sẽ hiểu rõ lý do vì sao cần dùng kem chống nhăn vùng cổ chuyên biệt cho vùng da cổ và đâu là loại kem phù hợp với vùng da cổ của bạn.

Tại sao cần dùng kem chống nhăn cho riêng vùng cổ?

Các bạn đều biết, vùng da cổ tiếp xúc khá nhiều với ánh nắng mặt trời và cũng dễ bị tổn thương bởi sự cọ xát của quần áo, phụ kiện. Bên cạnh đó, chúng ta thường xuyên cúi đầu nhìn điện thoại trong thời gian dài cũng là nguyên nhân gây nên các dấu hiệu lão hóa như đốm nâu, chùng nhão và nếp nhăn.

Đặc biệt, mọi người thường chỉ chăm chút cho vùng da mặt mà quên đi vùng da cổ. Hoặc sử dụng luôn kem dưỡng da mặt cho luôn vùng cổ và ngực. Nhưng có ai biết vùng da cổ có cấu trúc mỏng manh, chứa ít mỡ, ít tuyến bã nhờn và không kết nối với cấu trúc xương. Theo đó, vùng da cổ dễ mất đi độ mất đàn hồi, trở nên chùng nhão theo thời gian nhanh hơn da mặt. Các chuyên gia da liễu khuyến cáo, các bạn nên dùng một loại kem dưỡng dành riêng cho vùng da cổ.

Vùng cổ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như chùng nhão, đốm nâu hay nếp nhăn sâu… nhìn bạn già hơn cả chục tuổi. Mà nhất là các nếp nhăn sâu vùng cổ rất khó che đi bằng kem dưỡng hay kem che khuyết điểm. Vậy nên, việc chăm sóc da cổ thường xuyên với sản phẩm kem chống nhăn vùng cổ là điều cần thiết để duy trì vẻ đẹp tươi sáng, trẻ trung mãi cùng thời gian.

Bật mí cách chọn kem chống nhăn vùng cổ hiệu quả mà an toàn không gây kích ứng

Làm thế nào để chọn được loại kem dưỡng da chống nhăn vùng cổ phù hợp, không gây kích ứng? Hãy tìm hiểu ngay bí quyết được chia sẻ từ chuyên gia da liễu dưới đây.

Vùng da cổ đã xuất hiện nếp nhăn

Với vùng da cổ đã xuất hiện nếp nhăn và có tình trạng da chảy xệ nên dùng kem dưỡng có chứa các chứa thành phần Ceramide, Hyaluronic Acid và Peptide. Trong đó, thành phần Hyaluronic Acid bổ sung độ ẩm cho vùng da cổ qua cơ chế liên kết và giữ lại các phân tử nước dưới da. Peptide (chuỗi các Amino Acid) giúp điều chỉnh hoạt động của các nguyên bào sợi và tăng cường hình thành collagen làm chậm quá trình lão hóa, tăng sự đàn hồi cho làn da săn chắc hơn. Còn Ceramide duy trì độ ẩm và ngăn ngừa sự phân hủy collagen.

Vùng cổ chưa xuất hiện nếp nhăn và mong muốn duy trì sự tươi trẻ, căng mịn

Với những bạn vùng da cổ chưa xuất hiện nếp nhăn, sự chùng nhão mà muốn duy trì vùng da cổ luôn tươi trẻ, căng mịn thì có thể dùng các sản phẩm chứa Ceramide, Hyaluronic Acid và Peptide hay hoạt chất vitamin C và retinoids.

Từ độ tuổi 20 trở đi, vùng da cổ chưa xuất hiện nếp nhăn nhưng việc ngăn ngừa lão hóa vẫn rất quan trọng. Với hoạt chất vitamin C và retinoids có trong kem dưỡng chống nhăn vùng cổ sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng đốm nâu xuất hiện và làm đều màu, duy trì sự săn chắc. Chú ý, với một số kem dưỡng da mặt cũng có chứa các thành phần vitamin C và retinoids nhưng bạn không được sử dụng chung. Bởi vùng da cổ mỏng hơn so với da mặt nên tốt nhất vẫn là dùng kem dưỡng chuyên biệt cho vùng da cổ. Các bạn cũng đừng quên chống nắng cho vùng da cổ để bảo vệ khỏi tác hại của tia UV.

Top 5 kem chống nhăn vùng cổ được tìm mua nhiều

Hãy tham khảo ngay top 5 kem chống nhăn vùng cổ đang được tìm mua nhiều hiện nay trên thị trường. Cùng tìm hiểu và nhất định phải đầu tư một sản phẩm phù hợp để có vùng da cổ trắng ngần, tươi trẻ dài lâu.

1. Kem dưỡng da săn chắc vùng cổ và toàn thân Rejuvaskin Advanced Firming Cream

Top 1 đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hơn 30 năm tại Mỹ. Các chuyên gia da liễu hàng đầu tại Rejuvakin hiểu rõ việc collagen ở hạ bì bị đứt gãy do tác động của tuổi tác cũng như ánh nắng, gốc tự do... khiến vùng da cổ mất độ đàn hồi và chảy xệ theo thời gian. Vậy nên, kem Rejuvaskin Advanced Firming Cream hoạt động theo cơ chế tập trung vào giải pháp tăng cường sản xuất collagen dưới da đồng thời tăng sức khỏe làn da chống lại tác nhân lão hóa.

Kem Rejuvaskin Advanced Firming Cream hội tụ đầy đủ các thành phần chất lượng như Palmitoyl Hexapeptide-12, Ceramide-2, chiết xuất hoa cúc, ca cao và bơ hạt mỡ giúp bổ sung độ ẩm chuyên sâu, cải thiện độ đàn hồi, tông màu và độ săn chắc. Từ đó, hạn chế hình thành đường nhăn và nếp nhăn liên quan đến lão hóa. Phù hợp dùng cho vùng da cổ, vùng ngực hay bất cứ vị trí nào trên cơ thể nào mà bạn muốn như chân, tay, bụng. Rejuvaskin Advanced Firming Cream không chứa hương liệu, paraben nên phù hợp với mọi làn da, không hề gây kích ứng hay có cảm giác châm chích.

Thành phần chính: Palmitoyl Hexapeptide-12, Ceramide-2, chiết xuất hoa cúc, cây giao hưởng, cây kim sa, ca cao và bơ hạt mỡ.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm và khóa ẩm hiệu quả cho làn da vùng cổ luôn căng mọng ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Thúc đẩy sản sinh collagen và elastin cho làn da luôn tươi trẻ làm đầy nếp nhăn hiệu quả và đẩy lùi tình trạng da cổ và ngực chảy xệ.

Duy trì độ ẩm và tăng cường độ đàn hồi cho vùng da cổ luôn săn chắc.

Chống lại sự phân hủy collagen cho làn da cổ luôn tươi mới mỗi ngày.

Hỗ trợ sức khỏe tổng thể cho làn da khỏe khoắn hơn chống lại tác hại từ tia UV hay các yếu tố khác như khói bụi, ô nhiễm.

Kết cấu dạng cream mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn rít.

Thành phần lành tính, không chứa paraben nên an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.750.000đ/ 100ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 50% tại đây: https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-duong-sang-chac-da-toant-than-advanced-firming-cream.html

2. Kem dưỡng chống lão hóa vùng cổ Arocell Super Neck Cream

Top 2 là kem chống nhăn vùng cổ cũng đến từ một thương hiệu có xuất xứ từ Mỹ - Arocell. Kem dưỡng da vùng cổ Arocell Super Neck Cream dựa trên nghiên cứu công thức tiên tiến bậc nhất Swiss Lab bởi viện nghiên cứu Thụy Sĩ kết hợp chiết xuất từ các thành phần nổi bật như Ceramide, Glycerin, Hydrogenatednpoly (c6-14Olefin)… vừa giúp nâng cơ, giảm nếp nhăn, tăng độ đàn hồi vừa cấp ẩm chuyên sâu duy trì làn da vùng cổ căng bóng và mịn màng. Thành phần lành tính nên phù hợp với vùng da cổ mỏng manh, hoàn toàn không gây kích ứng.

Thành phần chính: Ceramide, Glycerin, Hydrogenatednpoly (c6-14Olefin), tinh dầu quýt hồng, dầu hạnh nhân…

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm cho làn da cổ luôn căng bóng ngậm nước ngăn ngừa nám sạm, nếp nhăn hình thành.

Tăng cường sản sinh collagen cho làn da trẻ trung chống lại sự hình thành nếp nhăn, duy trì sự căng mịn.

Hỗ trợ làm giảm nếp nhăn, nâng cơ và duy trì làn da luôn căng mịn, sáng bóng.

Ứng dụng công thức tiên tiến Swiss Lab của viện nghiên cứu Thụy Sĩ.

Kết cấu dạng kem trắng thẩm thấu cực nhanh không gây nhờn rít hay tạo cảm giác khó chịu sau mỗi lần sử dụng.

Hội tụ các thành phần chống lão hóa, dưỡng ẩm chất lượng; không chứa paraben nên không gây kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 1.790.000đ/ 80g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/arocell/kem-duong-chong-lao-hoa-co-arocell-super-neck-cream.html

3. Tinh chất giúp tái tạo vùng da cổ MartiDerm Platinum Neck Line Correct Serum

Vị trí thứ 3 là kem chống nhăn vùng cổ đến từ thương hiệu Martiderm nổi tiếng hàng đầu tại Tây Ban Nha. Serum MartiDerm Platinum Neck Line Correct Serum là sản phẩm chuyên biệt cho làn da vùng cổ, đường viền cổ và cả vùng cằm. Chiết xuất từ các thành phần giàu chất dưỡng ẩm, chống oxy hóa như Proteoglycans, Shiitake-Lift®, Glaucine, Glycerin, Genistein, Tetrapeptide; MartiDerm Platinum Neck Line Correct Serum giúp loại bỏ các nếp nhăn, làm săn chắc, sáng đều màu da trả lại cho vùng cổ làn da căng sáng rạng ngời. Ưu việt hơn, sản phẩm còn có khả năng phân giải mỡ sẽ giúp làm giảm nọng cằm, 2 cằm cho gương mặt thon gọn hơn.

Thành phần chính: Proteoglycans, Shiitake-Lift®, Glaucine, Glycerin, Genistein, Tetrapeptide.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm cho vùng da cổ luôn căng mịn ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa hình thành sớm.

Chống lại sự hoạt động của gốc tự do và nâng cao sức khỏe làn da từ đó chống lão hóa từ bên trong.

Thúc đẩy sản sinh collagen giúp làm mờ các nếp nhăn li ti, rãnh nhăn rõ rệt xuất hiện trên cổ.

Loại bỏ mỡ thừa ở vùng nọng cằm làm giảm nọng cằm - cằm đôi giúp gương mặt thon gọn hơn.

Duy trì độ đàn hồi cho làn da săn chắc, tươi trẻ ngăn ngừa tình trạng da vùng cổ chảy xệ, chùng nhão.

Tăng cường hàng rào bảo vệ cho làn da luôn khỏe đẹp chống lại tác hại của tia UV, khói bụi, ô nhiễm môi trường.

Làm mờ đốm nâu cho làn da vùng cổ tươi sáng đều màu với da mặt.

Kết cấu sản phẩm dạng tinh chất rất dễ để thoa lên da, thẩm thấu nhanh chóng không gây cảm giác nhờn dính khó chịu.

Giá niêm yết chính hãng: 2.500.000đ/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 34% tại đây: https://maihan.vn/martiderm/tinh-chat-tre-hoa-da-vung-co-martiderm-platinum-neck-line-correct-serum--50ml.html

4. Tinh chất dưỡng da vùng cổ Obagi Elastiderm Neck And Décolleté Concentrate

Top 4 trong danh sách kem chống nhăn vùng cổ này thuộc về thương hiệu Obagi cũng nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Sự kết hợp hoàn hảo của các thành phần chất lượng như phức hợp Bi-Mineral Contour Complex, Retinoid, Arbutin; tinh chất Obagi Elastiderm Neck And Décolleté Concentrate làm đầy nếp nhăn, duy trì độ đàn hồi và làm sáng nhanh chóng cho vùng da cổ luôn căng mịn, trẻ trung lên rõ rệt. Đặc biệt, với thiết kế đầu là thanh lăn massage giúp dưỡng chất thẩm thấu nhanh chóng vào bên trong và phát huy hiệu quả tối ưu.

Thành phần chính: Phức hợp Bi-Mineral Contour Complex, Retinoid, Arbutin.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu duy trì làn da ẩm mịn, căng bóng ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Tăng cường sản sinh collagen, elastin làm giảm nếp nhăn và chống lại sự chùng nhão ở vùng da cổ và phía trên ngực.

Hạn chế sự xuất hiện của đường nhăn, nếp nhăn cho làn da vùng cổ luôn tươi mịn.

Làm đều màu cho làn da vùng cổ dần tệp với màu da mặt.

Cải thiện rõ rệt độ đàn hồi và kết cấu ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ.

Thanh lăn thúc đẩy cơ học tăng cường khả năng thẩm thấu dưỡng chất và tiện lợi mỗi khi sử dụng.

Thành phần dưỡng da chất lượng với khả năng chống lão hóa cực tốt mà lành tính, không gây kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 5.990.000đ/ 60ml

5. Tinh chất làm săn chắc da vùng cổ Dermalogica Neck Fit Contour Serum

Top 5 trong danh sách kem dưỡng ẩm chống nhăn vùng cổ thuộc về thương hiệu Dermalogica của Mỹ. Với chiết xuất bộ ba peptide, chiết xuất lúa mạch và lá chôm chôm; tinh chất Dermalogica Neck Fit Contour Serum làm giảm nếp nhăn cho làn da vùng cổ săn chắc và căng mịn hơn. Còn thành phần glycerin, chiết xuất tảo có trong sản phẩm bổ sung độ ẩm, đem lại làn da mềm mịn và tươi sáng đều màu. Các bạn sẽ không còn cảm giác bị khô sần, thô ráp ở vùng da cổ và ngực.

Thành phần chính: Palmitoyl Tripeptide-42, chiết xuất lúa mạch đen (Rye Seed Extract), lá chôm chôm, Glycerin, dầu hạt hướng dương.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm chuyên sâu cho làn da thô ráp vùng cổ dần trở nên mịn màng, căng bóng.

Thúc đẩy sản sinh collagen cho làn da luôn tươi trẻ ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và hạn chế hình thành nếp nhăn.

Củng cố độ đàn hồi cho làn da luôn săn chắc và cải thiện tình trạng chùng nhão, chảy xệ ở vùng da cổ, vùng ngực.

Làm mờ vết nám, đốm nâu cho làn da vùng cổ đều màu như vùng da mặt.

Thiết kế độc đáo với đầu là thanh lăn massage cho dưỡng chất thẩm thấu nhanh hơn. Thêm vào đó việc sử dụng cũng tiện lợi và dễ dàng.

Giá niêm yết chính hãng: 3.110.000đ/ 50ml

Với top 5 kem chống nhăn vùng cổ ở trên, các bạn đã chọn được sản phẩm nào để lấy lại sự tươi trẻ, căng mịn cho làn da cổ và ngực chưa? Dù bạn đầu tư vào bất cứ sản phẩm nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng.