Top 5 kiểu tóc lên xu hướng mùa thu, nàng nào cắt rồi cũng ưng quá chừng

1. Tóc bob layer – Sang chảnh và hack tuổi đỉnh cao

Tóc bob layer đã quay trở lại mạnh mẽ và hứa hẹn "làm mưa làm gió" trong mùa thu năm nay. Với độ dài chấm cằm hoặc qua vai một chút, phần layer cắt tỉa so le giúp mái tóc thêm bồng bềnh, mềm mại.

Điểm cộng cực lớn của kiểu tóc này là hack tuổi siêu đỉnh, đem lại vibe trẻ trung, cá tính nhưng không kém phần sang chảnh. Đặc biệt, khi mix thêm màu nhuộm trendy như nâu khói, nâu trà sữa hay highlight mảnh, gương mặt sẽ sáng bừng, nổi bật giữa đám đông.

Tóc bob layer dành cho các nàng mặt tròn, mặt vuông hoặc hơi góc cạnh, muốn tạo nét thanh thoát và nhỏ gọn.

2. Tóc dài xoăn sóng nước – Nữ tính, dịu dàng chuẩn "nàng thơ mùa thu"

Nếu bạn là team "yêu mái tóc dài" thì chắc chắn không thể bỏ qua tóc xoăn sóng nước. Đây là kiểu tóc chưa bao giờ lỗi mốt, lại cực hợp vibe mùa thu se lạnh.

Những gợn sóng nhẹ nhàng giúp mái tóc thêm dày dặn và quyến rũ. Khi kết hợp cùng tone makeup trong veo hoặc son cam đất, bạn sẽ hóa thành nàng thơ đầy cuốn hút. Kiểu tóc này còn cực hợp để mix & match với váy hoa, cardigan hay áo blazer – chuẩn style mùa thu Hà Nội lãng mạn.

Kiểu tóc dài xoăn sóng nước dành cho nàng mặt trái xoan, mặt dài, hoặc muốn theo đuổi phong cách nữ tính, nhẹ nhàng.

3. Tóc mái Curtain Bangs – Thần dược cho gương mặt nhỏ gọn

Curtain Bangs (mái rèm) tiếp tục giữ vững vị trí "hot trend" và dự kiến sẽ bùng nổ hơn nữa trong mùa thu năm nay. Phần mái được tỉa ôm sát hai bên gò má, vừa giúp che khuyết điểm trán cao, mặt to, vừa khiến gương mặt trở nên thanh thoát hơn hẳn.

Điều tuyệt vời là Curtain Bangs có thể phối với nhiều kiểu tóc khác nhau như tóc thẳng tự nhiên, tóc layer, tóc xoăn sóng hay tóc ngắn cá tính. Dù bạn chọn style nào, chỉ cần thêm curtain bangs là nhan sắc đã "nâng level" rõ rệt.

Đây là kiểu tóc dành cho tất cả các nàng, đặc biệt là ai muốn gương mặt thon gọn và cuốn hút hơn.

4. Tóc mullet nữ – Cá tính, thời thượng chuẩn IT-girl

Nếu muốn "lột xác" hoàn toàn, tóc mullet chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua. Đây là kiểu tóc lấy cảm hứng từ những năm 80–90 nhưng đã được biến tấu để hợp thời và trendy hơn.

Tóc mullet với phần tóc ngắn trước – dài sau tạo nên nét cá tính, nổi loạn nhưng vẫn giữ được độ quyến rũ nữ tính. Nhiều idol K-pop và fashionista châu Á đang lăng xê nhiệt tình kiểu tóc này, khiến nó trở thành biểu tượng của sự phá cách mùa thu 2025.

Dành cho những nàng yêu thích phong cách cool ngầu, muốn thể hiện cá tính riêng và luôn bắt kịp trend.

5. Tóc lob uốn cụp – Thanh lịch, tinh tế cho nàng công sở

Mùa thu thường gắn liền với sự dịu dàng, trưởng thành và thanh lịch. Và tóc lob (long bob) uốn cụp chính là kiểu tóc lý tưởng cho vibe này. Với độ dài ngang vai, phần đuôi được uốn cụp nhẹ ôm gương mặt, kiểu tóc này giúp diện mạo thêm phần tinh tế, sang trọng.

Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần kết hợp với một tone makeup nhẹ nhàng, bạn đã đủ tự tin đi làm, đi chơi hay tham gia sự kiện. Đây cũng là kiểu tóc "an toàn" nhưng không hề nhạt nhòa, hợp với nhiều dáng mặt và dễ chăm sóc.

Tóc lob uốn cụp dành cho nàng công sở, học sinh – sinh viên hoặc ai muốn một diện mạo thanh lịch, tinh gọn.

Bí quyết giúp các nàng giữ tóc khỏe đẹp, mềm mượt suốt mùa thu

Ngoài việc chọn đúng kiểu tóc, nàng cũng nên lưu ý vài tips sau để mái tóc luôn bồng bềnh và khỏe mạnh:

Dưỡng tóc đều đặn: Sử dụng dầu dưỡng hoặc serum để tóc mềm mượt, tránh xơ rối khi tiết trời hanh khô.

Chọn dầu gội dịu nhẹ: Ưu tiên loại không chứa sulfate để bảo vệ màu nhuộm và tránh khô da đầu.

Sấy tóc đúng cách: Hạn chế nhiệt quá cao, nên để tóc khô tự nhiên hoặc dùng máy sấy ở chế độ mát.

Định kỳ cắt tỉa: Mỗi 2–3 tháng nên tỉa lại ngọn tóc để giữ form chuẩn và tránh chẻ ngọn.

Mùa thu chính là thời điểm tuyệt vời để các nàng làm mới bản thân. Dù bạn chọn tóc bob layer hack tuổi, tóc xoăn sóng nữ tính hay mullet cá tính, thì chắc chắn một điều: đổi tóc là đổi vibe, đổi luôn cả năng lượng tích cực cho mình.