Top 5 Retinol ‘sửa nếp nhăn’, mờ đốm nâu da trẻ hóa, nguyện mua đi mua lại

1. Kem chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Top 1 là sản phẩm Retinol trẻ hóa da gọi tên VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer đến từ thương hiệu nổi tiếng VI Derm của Mỹ. Kem VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer là sự kết hợp đột phá giữa Retinol, 10% Acid Glycolic cùng vitamin C đã tạo nên công thức dưỡng da đặc biệt. Không chỉ giúp kích hoạt mạnh mẽ quá trình tăng sinh collagen, tái tạo bề mặt da; mà còn hỗ trợ làm mờ vết thâm nám, nếp nhăn mang đến làn da tươi trẻ, sáng mịn, rạng rỡ. Hiệu quả thay đổi có thể cảm nhận sau 7 ngày sử dụng.

Điểm nổi bật của kem chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer là công nghệ Retinol tiên tiến từ VI Derm, kết hợp cùng THD Ascorbate - dạng vitamin C thế hệ mới có khả năng thẩm thấu sâu đến lớp hạ bì. Sự hòa quyện độc đáo này giúp gia tăng sức mạnh của Retinol, nâng tầm hiệu quả giúp chống lão hóa và trẻ hóa làn da. Mà vô cùng dịu nhẹ, không gây bong tróc, mẩn đỏ hay bất cứ dấu hiệu kích ứng nào khác. An toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay làn da lần đầu sử dụng Retinol.

Thành phần chính: Retinol, Vitamin C (THD Ascorbate), Aloe Vera, Vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ thúc đẩy quá trình sản sinh collagen và elastin, cho da săn chắc, đàn hồi và trẻ trung hơn.

Giúp làm mờ nếp nhăn, đường nhăn li ti, giúp da căng bóng, mịn màng.

Cung cấp độ ẩm chuyên sâu, giúp da luôn ngậm nước và căng tràn sức sống.

Giúp giảm thâm mụn, sạm nám, tàn nhang, trả lại làn da sáng đều màu, rạng ngời từng ngày.

Chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ da trước tác động của gốc tự do, duy trì vẻ tươi mới lâu dài.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da trước ánh nắng và ô nhiễm môi trường.

Kích thích tái tạo lớp trung bì và biểu bì, nuôi dưỡng da hồng hào, mịn màng và tươi tắn.

Công thức dịu nhẹ, dù chứa Retinol nhưng vẫn thân thiện với cả làn da nhạy cảm, không gây bong tróc hay kích ứng.

Điều cần lưu ý: Giá thành có phần cao, nhưng với khả năng chống lão hóa và hiệu quả trẻ hóa da. Đây vẫn là lựa chọn xứng đáng cho những tín đồ skincare muốn đầu tư vào một sản phẩm tốt.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 3.500.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% và quà tặng giá trị tại đây:

https://maihan.vn/vi-derm/kem-duong-chong-lao-hoa-vi-derm-retinol-age-defying-treatment-moisturizer.html

2. Serum chống lão hóa phục hồi vẻ tươi sáng Rejuvaskin Retinoid Face Serum

Top 2 Retinol thuần thực vật là cái tên quen thuộc đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hơn 37 năm tại Mỹ. Sở hữu phức hợp Tri-RetinX™ Complex - sự kết hợp độc đáo của 3 dạng retinol thuần thực vật gồm Hydroxypinacolone Retinoate (HPR), Bakuchiol và VitAphira Sea Fennel; serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum mang đến hiệu quả cho làn da lão hóa. Kích thích tăng sinh collagen và elastin, giúp làm mờ nếp nhăn, vết chân chim, cải thiện thâm nám, da trẻ trung, sáng mịn và rạng rỡ sau 4 tuần sử dụng đều đặn.

Serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum còn được tăng cường 13 dưỡng chất thiên nhiên quý giá (như chiết xuất cam thảo, chiết xuất trà trắng…) giúp cấp ẩm sâu, chống oxy hóa và nuôi dưỡng da căng mượt, khỏe khoắn từ bên trong. Đặc biệt, nhờ chiết xuất retinol từ thực vật, serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum không gây bong tróc, châm chích hay kích ứng, an toàn với cả da nhạy cảm và những người mới bắt đầu làm quen với Retinol.

Thành phần chính: Phức hợp Tri-RetinX (HPR, Bakuchiol, Sea Fennel), Chiết xuất trà trắng, Acid Hyaluronic, Chiết xuất cam thảo.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ kích thích tái tạo tế bào mới, cho da căng mịn, tràn đầy sức sống.

Bổ sung và khóa ẩm, giúp giữ da luôn căng bóng, ngậm nước, ngăn ngừa lão hóa sớm.

Giúp làm đầy các nếp nhăn, vết chân chim, cải thiện độ đàn hồi và hạn chế tình trạng chảy xệ.

Cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu, bảo vệ da trước tia UV và ô nhiễm môi trường.

Trung hòa gốc tự do, hỗ trợ mờ nám, tàn nhang, đồng thời ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa da sớm.

Tăng cường độ săn chắc, giúp cải thiện tình trạng lỗ chân lông to và làn da khô ráp, mất nước.

Hỗ trợ cải thiện mụn ẩn, mụn trứng cá nhẹ, trả lại làn da mịn màng, tươi trẻ.

Kết cấu mỏng nhẹ, mềm mịn, màu vàng nhạt, dễ tán và thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít hay bí bách trên da.

Công thức không chứa paraben, hương liệu; an toàn cho da nhạy cảm. Dù dịu nhẹ nhưng hiệu quả chống lão hóa và trẻ hóa da vẫn sau 4 tuần.

Điểm cần lưu ý: Hot quá nên thường xuyên hết hàng, các nàng cần mua sớm ngay khi có hàng nha.

Giá niêm yết chính hãng: 1.650.000 đồng/ 30ml

Đánh giá chung: 9.5/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/rejuvaskin-retinoid-face-serum-chong-lao-hoa-phuc-hoi-da.html

3. Huyết thanh trẻ hóa da Ekseption Super Retinol Fluid

Top 3 Retinol là sản phẩm đến từ thương hiệu Ekseption nổi tiếng Tây Ban Nha. Ekseption Super Retinol Fluid là tinh chất trẻ hóa da công nghệ cao, nổi bật với Retinol đậm đặc được bao bọc trong hệ liposome siêu nhỏ - cấu trúc mô phỏng màng lipid tự nhiên của da, giúp hoạt chất thẩm thấu sâu và phát huy hiệu quả tối đa.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm dưỡng da vừa mạnh mẽ, vừa êm dịu, không lo kích ứng, thì Ekseption Super Retinol Fluid chính là ‘chân ái’. Sản phẩm không chỉ hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi, cân bằng độ ẩm và làm sáng đều màu da mà còn mang lại làn da săn chắc, mịn mượt và rạng ngời qua từng ngày.

Thành phần chính: Retinol liposome thế hệ mới, Bakuchiol chiết xuất tự nhiên, ET-Vitamin C (dạng vitamin C ổn định), Niacinamide, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Giúp giảm nếp nhăn, vết thâm sạm và tình trạng da không đều màu, trả lại làn da mịn màng, tươi trẻ.

Hạn chế nguy cơ viêm đỏ, bong tróc hay kích ứng - thường gặp khi dùng retinol nồng độ cao.

Nuôi dưỡng làn da thêm mềm mại, mượt mà, bề mặt da láng mịn, dễ chịu khi chạm vào.

Hỗ trợ cân bằng dầu thừa, giảm nguy cơ mụn trứng cá và bít tắc lỗ chân lông, giúp da luôn thông thoáng và khỏe mạnh.

Điểm chú ý: Làn da quá nhạy cảm cần test trước khi apply lên toàn bộ da mặt.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.988.000 đồng/45ml

4. Kem dưỡng mắt Rejuvaskin Retinoid Eye Cream

Vị trí top 4 Retinol vẫn là một siêu phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nhưng là kem chuyên biệt cho vùng da mắt. Với phức hợp TRI-RETINX™ chứa 3 hoạt chất tiên tiến Hydroxypinacolone Retinoate (HPR), Bakuchiol và VitAphira Sea Fennel; kem dưỡng mắt Rejuvaskin Retinoid Eye Cream trở thành ‘vũ khí’ chống lão hóa giúp các nàng trẻ ra gần cả chục tuổi.

Rejuvaskin Retinoid Eye Cream giúp ngăn chặn sự tấn công của gốc tự do, kích thích sản sinh collagen và elastin, từ đó lấp đầy nếp nhăn, vết chân chim, trả lại sự tươi trẻ cho vùng da quanh mắt. Không chỉ dừng lại ở khả năng tái tạo, kem Rejuvaskin Retinoid Eye Cream còn cấp ẩm sâu, hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng khô ráp và làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Nhờ công thức đặc biệt chứa Retinol có nguồn gốc tự nhiên, sản phẩm mang lại hiệu quả trẻ hóa nhưng vẫn đảm bảo an toàn, không gây kích ứng, ngay cả với vùng da mỏng manh và nhạy cảm quanh mắt. Đây chính là lựa chọn cho những ai muốn cải thiện quầng thâm, nếp nhăn và các dấu hiệu tuổi tác ở vùng mắt.

Thành phần chính: Phức hợp TRI-RETINX (HPR, Bakuchiol, Sea Fennel), chiết xuất dưa hấu, chiết xuất cà phê, chiết xuất quả bơ.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ tái tạo da vùng mắt, khôi phục sự tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Giúp làm đầy nếp nhăn, vết chân chim nơi khóe mắt, mang lại vẻ ngoài rạng rỡ.

Kích thích tăng sinh collagen và elastin, giúp da quanh mắt luôn căng mịn và đều màu.

Bổ sung độ ẩm, hỗ trợ làm sáng, ngăn ngừa sự hình thành quầng thâm.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ, màu vàng nhạt, thẩm thấu nhanh, mang lại lớp finish mềm mượt tự nhiên.

Hương thơm dịu nhẹ, không gây cay mắt tạo cảm giác thư giãn dễ chịu khi sử dụng.

Không chứa cồn, hương liệu hay chất bảo quản, an toàn cho vùng da mắt nhạy cảm.

Điểm chú ý nhỏ: Với những bạn bị quầng thâm do bẩm sinh thì cần kiên trì và kết hợp với các biện pháp khác.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.450.000 đồng/20ml

Cam kết hàng chính hãng với ưu đãi tới 24% tại đây:

https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-duong-mat-ngua-nep-nhan-lao-hoa-rejuvaskin-retinoid-eye-cream.html

5. Serum chống lão hóa Fusion Retinol 1.0

Top 5 Retinol được yêu chuộng hàng đầu hiện nay gọi tên thương hiệu Fusion xuất xứ Tây Ban Nha. Fusion Retinol 1.0 là tinh chất chống lão hóa thế hệ mới, ứng dụng công nghệ nhũ tương nước trong dầu kết hợp cùng hệ bảo quản hút chân không tiên tiến, giúp giữ Retinol ở trạng thái ổn định và tinh khiết. Nhờ đó, Fusion Retinol 1.0 mang lại hiệu quả trong việc giúp làm mịn da, xóa mờ nếp nhăn, tái tạo và trẻ hóa làn da.

Thành phần chính: Retinol nguyên chất 1%, màng lọc tia UV Tinosorb S, hệ chất chống oxy hóa kép BHT và BHA.

Ưu điểm nổi bật:

Thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới, phục hồi da hư tổn, mang đến làn da tươi trẻ, đồng đều sắc tố và tràn đầy sức sống.

Giúp làm đầy các rãnh nhăn, cải thiện vết chân chim, cho bề mặt da căng mịn, mềm mại sau thời gian ngắn sử dụng.

Hỗ trợ giảm tình trạng nám sạm, thâm mụn, tàn nhang, đồng thời cải thiện sắc tố da, cho diện mạo sáng đều màu, tự nhiên rạng rỡ.

Kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán, thấm nhanh vào da mà không để lại cảm giác bết dính hay khó chịu.

Công thức an toàn, lành tính, hạn chế kích ứng- ngay cả với làn da nhạy cảm, dễ mẩn đỏ.

Điểm cần lưu ý: Với hàm lượng Retinol cao 1%, sản phẩm mang lại hiệu quả mạnh mẽ, tuy nhiên để đạt kết quả hơn trong việc hỗ trợ làm mờ nếp nhăn sâu và cải thiện độ đàn hồi, người dùng cần kiên trì sử dụng trong thời gian dài.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.390.000 đồng/ 30ml

Skincare để có làn da căng mịn, tươi trẻ rạng ngời thì không thể thiếu một siêu phẩm chứa Retinol đúng không nào. Và chắc chắn các nàng đã chọn được ‘bảo bối’ giúp trẻ hóa làn da bất chấp tuổi tác. Nhưng dù nàng có lựa chọn sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm nào cũng cần tìm hiểu kỹ và nên mua tại nhà phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đừng vì ham giá rẻ mà mua phải hàng kém chất lượng, tiền thì mất da nám sạm, lão hóa, xỉn màu già đi cả 10 tuổi.