Đời sống

Top 5 sách nuôi dạy con hiệu quả cho phụ huynh thời hiện đại

Nguồn: Văn Lang Books
19/08/2025 11:12 GMT+7

Tháng 8 là mùa tựu trường, không chỉ học sinh tất bật chuẩn bị mà phụ huynh cũng trăn trở: 'Làm sao giúp con sẵn sàng quay lại lớp?'. Vanlangbooks, trong khuôn khổ chiến dịch Bé Ma Tri Thức, giới thiệu 5 cuốn sách nuôi dạy con hiệu quả, giúp cha mẹ vừa củng cố kiến thức giáo dục, vừa gắn kết tình cảm gia đình.

Tháng 8 luôn là thời điểm đặc biệt với các gia đình có con trong độ tuổi đến trường. Ngoài sách giáo khoa, nhiều phụ huynh tìm kiếm những cuốn sách nuôi dạy con hiệu quả để giúp con vững vàng cả về kiến thức lẫn tâm lý. Nắm bắt nhu cầu đó, Vanlangbooks mang đến danh sách 5 tựa sách chọn lọc, đáp ứng đa dạng hoàn cảnh, từ nuôi dạy con nhỏ đến hỗ trợ con tuổi teen vượt qua khủng hoảng.

Top 5 sách nuôi dạy con hiệu quả cho phụ huynh thời hiện đại - Ảnh 1.

5 phút dạy con - 5 minute parenting fixes

Dành cho cha mẹ bận rộn nhưng tâm huyết, cuốn sách 5 Phút Dạy Con - 5 Minute Parenting Fixes mang đến 1001 lời khuyên tinh gọn, dễ áp dụng. Mỗi mẹo chỉ mất vài phút thực hiện mỗi ngày nhưng tạo tác động dài lâu, giúp con phát triển tính tự lập, sự tự tin và khả năng ứng phó với thử thách.

Tác giả Liat Hughes Joshi khuyến khích cha mẹ cân bằng giữa bảo vệ và trao quyền, để con lớn lên trong môi trường vừa yêu thương vừa tôn trọng.

Nuôi con như chuyên gia tránh xa lời truyền miệng

Một "lá chắn" cho cha mẹ trước những lời đồn thiếu căn cứ, cuốn sách của Viện Nghiên cứu Mẹ & Bé Sina giải đáp hơn 100 câu hỏi phổ biến nhất trong nuôi dạy trẻ. Từ chăm sóc sơ sinh, dinh dưỡng, giấc ngủ đến giáo dục sớm - tất cả đều dựa trên cơ sở khoa học. Sách giúp cha mẹ yên tâm hơn với những quyết định quan trọng, tránh áp lực từ thói quen truyền miệng không chính xác.

Cùng con trưởng thành

Michael Hawton, chuyên gia tâm lý hơn 30 năm kinh nghiệm, mang đến chiến lược giúp cha mẹ đồng hành cùng con tuổi vị thành niên - giai đoạn dễ xung đột nhưng cũng đầy cơ hội phát triển.

Sách chỉ ra cách thiết lập ranh giới rõ ràng mà không làm tổn thương mối quan hệ. Đồng thời Cùng Con Trưởng Thành hướng dẫn cha mẹ trở thành người bạn đáng tin cậy và người dẫn dắt vững vàng cho con.

Bạn thật ra không hiểu tâm lý con trẻ

Tác giả Lưu Lật giúp cha mẹ bước vào thế giới nội tâm của con - nơi những hành vi "khó hiểu" thực chất là tín hiệu cần giải mã. Sách phân tích tâm lý trẻ qua từng giai đoạn phát triển, từ mẫu giáo đến tuổi dậy thì, đồng thời gợi ý cách ứng xử phù hợp với từng kiểu tính cách. Đây là cuốn cẩm nang nuôi dạy con hiệu quả dựa trên sự thấu hiểu và lắng nghe thay vì áp đặt.

Trầm cảm tuổi teen

Một cuốn sách kịp thời cho phụ huynh có con ở giai đoạn nhạy cảm nhất về tinh thần. Hai tác giả Monika Parkinson và Shirley Reynolds sử dụng liệu pháp Nhận thức Hành vi (CBT) để giúp cha mẹ nhận diện trầm cảm tuổi thiếu niên, phân biệt với thay đổi tâm lý bình thường, và áp dụng các bước hỗ trợ cụ thể. Sách vừa mang tính khoa học, vừa chứa đựng sự đồng cảm sâu sắc.

Với 5 gợi ý trên, Vanlangbooks không chỉ cung cấp kiến thức mà còn trao cho phụ huynh công cụ đồng hành cùng con một cách tự tin và hiệu quả. Trong khuôn khổ chiến dịch Bé Ma Tri Thức, mỗi đơn hàng online còn có cơ hội nhận voucher trị giá lên đến 1 triệu đồng, biến việc mua sách trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.

