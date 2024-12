Top 5 sản phẩm bôi thoa ‘Best Skincare’ năm 2024

1. Sữa rửa mặt Rejuvaskin Anti-Pollution Facial Cleanser làm sạch sâu cả bụi mịn PM2.5

Vị trí top đầu tiên chắc chắn phải gọi tên sữa rửa mặt đến từ thương hiệu Rejuvaskin nổi tiếng hơn 35 năm tại Mỹ. Sữa rửa mặt Rejuvaskin Anti-Pollution Facial Cleanser là siêu phẩm tiên phong ứng dụng công nghệ EXO-P™ mang lại khả năng làm sạch sâu không chỉ bụi bẩn, bã nhờn, lớp trang điểm, mồ hôi cho làn da luôn khô thoáng ngăn ngừa mụn hình thành. Mà ưu việt hơn đây là một trong số ít sữa rửa mặt có thể làm sạch lớp bụi mịn PM2.5 với kích thước siêu nhỏ, trung hòa +28% gốc tự do và hỗ trợ đào thải +44% kim loại nặng trên da ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm và tình trạng da ngày càng xỉn màu, khô ráp. Rejuvaskin Anti-Pollution Facial Cleanser cũng giúp cân bằng độ pH tự nhiên ngăn ngừa vi khuẩn P.Acnes phát triển mà hoàn toàn không gây cảm giác khô căng khó chịu sau mỗi lần rửa mặt. Một giải pháp hoàn hảo cho làn da ngày càng khỏe mạnh, tươi trẻ rạng rỡ; nhất là khi tình trạng ô nhiễm không khí đang báo động tại các thành phố lớn như hiện nay.

Sữa rửa mặt Rejuvaskin Facial Cleanser với công thức cải tiến mới hỗ trợ làn da sạch sâu

Thành phần chính: Exopolysaccharide (Exo-P ™), bọt xà phòng từ dừa, chiết xuất dầu sả chanh, chiết xuất nha đam.

Ưu điểm nổi bật:

· Sản phẩm ứng dụng công nghệ EXO-P chống ô nhiễm giúp hút sạch bụi mịn, trung hòa gốc tự do và làm mềm hóa kim loại nặng cho làn da thông thoáng, sạch mịn ngăn ngừa mụn và chống lão hóa hiệu quả.

· Làn da được làm sạch từ sâu bên trong tạo nền tảng lý tưởng để hấp thụ dưỡng chất từ các bước chăm sóc da tiếp theo.

· Đa năng vừa làm sạch sâu, vừa cân bằng độ pH và dưỡng ẩm, sản phẩm mang lại cảm giác mềm mại, tươi mới mà không gây khô rát hay khó chịu sau khi sử dụng.

· Khả năng kiểm soát bã nhờn hiệu quả, giữ bề mặt da dầu mụn luôn khô thoáng, không bóng nhờn, đồng thời hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn.

· Hàng rào bảo vệ da tự nhiên được củng cố, giúp da khỏe mạnh, chống lại các tác hại từ tia UV và ô nhiễm môi trường.

· Kết cấu gel trong suốt, tạo bọt mịn và mang hương thơm chanh sả dịu nhẹ, đem lại cảm giác thư giãn mỗi lần sử dụng.

· Bảng thành phần không chứa hương liệu và paraben, sản phẩm an toàn cho cả làn da nhạy cảm và da dầu mụn.

Giá niêm yết chính hãng: 400.000đ/ 100ml.

Đánh giá chung: 10/10 điểm.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/sua-rua-mat-chong-o-nhiem-rejuvaskin.html

2. Serum trị nám trắng da Page One Tranacide Pro + Exosome Serum

Top 2 gọi tên serum trị nám, tàn nhang đến từ thương hiệu Page One nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc. Serum Page One Tranacide Pro + Exosome là sự kết hợp hoàn hảo của công nghệ Exosome cùng thành phần đang hot hiện nay là Tranexamic Acid 3%, Niacinamide 5%, Alpha Arbutin 1%, Liposome... Không chỉ ức chế quá trình sản sinh melanin ngăn ngừa sắc tố mới hình thành trên bề mặt da. Mà Page One Tranacide Pro + Exosome Serum còn có tác dụng làm trắng, trị hồng ban, thâm mụn và khả năng chống ô xy hóa mạnh mẽ ngừa nếp nhăn, nám sạm quay trở lại.

Sử dụng đều đặn serum Page One Tranacide Pro + Exosome mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối trong thời gian từ 4-12 tuần sẽ thấy hiệu quả trị nám, tàn nhang rõ rệt với làn da bật tone trắng sáng đều màu, tươi trẻ hơn. Đây cũng là serum trị nám hiếm hoi trên thị trường hiệu quả với cả nám giãn mao mạch mà không gây châm chích, mẩn đỏ hay bong tróc. An toàn với cả làn da nhạy cảm, dễ kích ứng.

Thành phần chính: Công nghệ Exsome, Tranexamic Acid 3%, Niacinamide 5%, Alpha Arbutin 1%, B5, Adenosine, Allantoin, Liposome.

Ưu điểm nổi bật:

· Kiểm soát hoạt động của Enzym Plasmin nên hạn chế sản sinh nội bào của Arachidonic Acid, Hormone α-MSH - là yếu tố kích thích tổng hợp melanin ngăn ngừa nám sạm, tàn nhang hình thành.

· Điều trị hồng ban, thâm mụn cho làn da dần tươi sáng rạng ngời.

· Bổ sung độ ẩm và làm dịu mẩn đỏ, hạn chế tình trạng da khô hay bong tróc ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

· Điều hòa và cân bằng lượng sắc tố giúp trị nám cho làn da trắng sáng bật tone.

· Phục hồi nhanh chóng tổn thương do tia UV ngừa nám sạm, tàn nhang và thâm mụn hình thành.

· Củng cố hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh chống lại những tác hại xấu từ tia UV, các yếu tố môi trường.

· Chống ô xy hóa mạnh mẽ ngăn ngừa nếp nhăn duy trì làn da luôn căng trẻ chống chảy xệ.

· Thiết kế dạng chai nổi bật với màu hồng nhẹ nhàng, sang trọng với lớp tráng men nên sử dụng thuận tiện và bảo quản cũng dễ dàng ngăn ngừa được sự ô xy hóa.

· Kết cấu dạng serum mỏng nhẹ thẩm thấu cực nhanh nên không gây bết dính mà chỉ để lại cảm giác khô thoáng vô cùng dễ chịu.

· Thành phần thuần chay nên không gây kích ứng, bong tróc hay mẩn đỏ. Phù hợp với mọi làn da kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu.

Đánh giá chung: 10/10 điểm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.500.000đ/ 30ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 30% cùng quà tặng giá trị, deal sốc tại đây: https://pageone.com.vn/san-pham/serum-tri-nam-page-one-tranacide-pro-exosome.html

3. Kem chống nắng Image Daily Prevention Ultra Defense Moisturizer SPF 50

Top 3 là sản phẩm đến từ thương hiệu Image Skincare cũng nổi tiếng từ Mỹ. Kem chống nắng Image Daily Prevention Ultra Defense Moisturizer SPF 50 ứng dụng công nghệ màng bọc Liposome chứa exosome từ vi tảo giàu astaxanthin, Ectoin kết hợp cùng THDC, Acetyl Zingerone không chỉ bảo vệ da trước tác hại của tia UV, Ánh sáng xanh (HEV) và tia hồng ngoại (IR). Mà còn tăng cường khả năng chống ô xy hóa, từ đó làm chậm sự xuất hiện của dấu hiệu lão hóa sớm duy trì làn da tươi khỏe rạng ngời.

Kem chống nắng Daily Prevention Ultra Defense Moisturizer SPF 50 còn chứa Squalane từ mía đường, Glycerin & HA giúp bổ sung độ ẩm chuyên sâu, duy trì làn da mềm mượt mà không gây bết dính, nặng mặt hay làm bít tắc lỗ chân lông. Kết cấu kem mềm mịn dễ dàng tệp vào da, không để lại vệt trắng cho lớp finish mịn đẹp tự nhiên. Lý tưởng với làn da đang lão hóa hay những người yêu thích hoạt động ngoài trời với khả năng kháng nước lên tới 80 phút.

Thành phần chính: 7% ZinC Oxide, 7.3% Homosalate, 9.9% Octocrylene, công nghệ màng bọc Liposome độc quyền, Exosome từ vi tảo giàu astaxanthin, vitamin C, Ectoin, bơ ca cao, Squalane từ mía đường, Glycerin và Hyaluronic Acid (HA).

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, tia tử ngoại ngăn ngừa cháy nắng, sạm nám và lão hóa da sớm.

Cung cấp độ ẩm chuyên sâu cho làn da mềm mịn và ngăn ngừa tình trạng khô ráp, bong tróc.

Làm dịu mẩn đỏ, viêm sưng hay tình trạng da cháy nắng và giảm kích ứng; đồng thời tăng cường sức khỏe cho làn da nhạy cảm.

Khả năng chống ô xy hóa mạnh mẽ bảo vệ da khỏi các gốc tự do ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa da sớm.

Khả năng kháng nước cao lên đến 80 phút nên phù hợp với những bạn thường xuyên hoạt động ngoài trời hay đi du lịch.

Thiết kế dạng tuýp nắp xoay chắc chắn nên việc sử dụng hay bảo quản đều dễ dàng.

Kết cấu dạng kem màu trắng, thẩm thấu nhanh chóng nên không để lại vệt trắng hay tình trạng bóng nhờn.

Đánh giá chung: 9.5/10.

Chỉ số

chống nắng Loại da phù hợp Giá niêm yết

chính hãng Kết cấu SPF50+, Broad Spectrum Mọi làn da, lý tưởng với da lão hóa hay những người thường xuyên hoạt động ngoài trời. 1.420.000đ/ 78ml Kem mỏng mịn, không nâng tone.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/daily-prevention-ultra-defense-moisturizer-spf-50.html

4. Kem trị sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm Rejuvaskin Scar Esthetique

Top 4 là siêu phẩm kem trị sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo thâm cũng đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin. Kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique ứng dụng công thức với Polypeptide và 23 hoạt chất thiên nhiên làm mờ sẹo thâm, tăng cường collagen lấp đầy sẹo rỗ và sẹo lõm. Đồng thời, sản phẩm bổ sung độ ẩm làm mềm sẹo, giảm tình trạng xơ cứng và ngăn tình trạng co kéo vùng sẹo. Mang lại hiệu quả mờ sẹo thâm sau 4 tuần và làm đầy sẹo, sẹo lõm sau 8 tuần.

Scar Esthetique thiết kế dành riêng những người bị sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm do mụn, do thủy đậu, do tẩy nốt ruồi… Người bị sẹo do bỏng bô, bỏng nước sôi, bỏng dầu ăn, bỏng do dụng cụ làm đẹp... Sản phẩm cũng phù hợp với những vết sẹo do gãi ngứa trầy xước da, muỗi và côn trùng cắn. Hay sẹo lõm, sẹo thâm sau té ngã, tai nạn...

Thành phần chính: Chiết xuất từ củ hành, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Glucosamine, Vitamin C, Coenzyme Q-10, dẫn xuất Vitamin A, bơ hạt mỡ, hoa Montana, thông đỏ, hạt nho.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm làm mềm vết sẹo và dưỡng sáng vùng da sẹo thâm đều màu hơn.

Ức chế tăng sinh melanin và tăng cường sức đề kháng cho làn da khỏe mạnh hơn, ngừa thâm sau mụn hiệu quả.

Tạo một lớp màng trong suốt bảo vệ vết thương khỏi bụi bẩn, ô nhiễm ngăn ngừa vết sẹo hình thành phức tạp.

Kháng viêm, kháng khuẩn và nhanh chóng phục hồi làn da sẹo tổn thương.

Thúc đẩy tăng sinh collagen làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm cho làn da mịn màng hơn.

Kiểm chứng lâm sàng sau 4-8 tuần cho thấy 90.9% người dùng cho thấy sẹo mờ, mềm và sáng hơn mà không ghi nhận bất cứ trường hợp kích ứng, dị ứng nào.

Hiệu quả với cả sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo thâm mới và lâu năm. Đây cũng là sản phẩm được sử dụng kết hợp sau liệu trình thẩm mỹ như laser, lăn kim, TCA…

Bảng thành phần cao cấp được FDA - Hoa Kỳ kiểm định an toàn cho cả làn da nhạy cảm. Hoàn toàn không hương hiệu, không tăng kích ứng với vùng da sẹo.

Kết cấu chất kem mịn, thấm nhanh không tạo cảm giác bết hay bí da.

Sản phẩm hoàn toàn phù hợp cho trẻ trên 3 tuổi.

Dung tích đa dạng với 10ml, 30ml và 60ml đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng.

Giá niêm yết chính hãng: 400.000đ/ 10ml, 650.000đ/ 30ml và 1.200.000đ/ 60ml.

Đánh giá chung: 10/10.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% và quà tặng giá trị tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-tri-seo-scar-esthetique-10-ml.html

5. Dung dịch loại bỏ tế bào chết BHA Obagi Clenziderm MD Pore Therapy

Top 5 là sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ - Obagi. BHA Obagi Clenziderm MD Pore Therapy với chiết xuất Salicylic Acid (BHA) và Glycolic Acid… loại bỏ hết lớp tế bào chết, bã nhờn tận sâu bên trong lỗ chân lông ngăn ngừa mụn ẩn, mụn đầu đen. Đồng thời, sản phẩm cũng giúp làm dịu, cân bằng độ ẩm cho làn da luôn căng bóng, tươi sáng và trẻ trung hơn. Phù hợp với mọi làn da, nhất là làn da dầu mụn, da có lỗ chân lông to, da xỉn màu.

Thành phần chính: 2% Salicylic Acid (BHA), Glycolic Acid, Glycerin, tinh dầu bạc hà, Menthol.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch lớp tế bào chết, bụi bẩn, bã nhờn… giúp lỗ chân lông thông thoáng ngừa mụn mới hình thành.

Khả năng kháng khuẩn, kháng viêm làm dịu nốt mụn sưng tấy và hỗ trợ điều trị mụn đầu đen, mụn trứng cá, mụn ẩn… hiệu quả.

Thu nhỏ lỗ chân lông mang lại làn da căng bóng, mịn màng.

Cân bằng độ pH cho làn da khỏe mạnh và hạn chế tình trạng da kích ứng.

Thúc đẩy sản sinh tế bào mới giúp làm mờ vết thâm mụn cho làn da tươi sáng đều màu hơn và hỗ trợ chống lại các dấu hiệu lão hóa.

Thiết kế dạng chai với vòi ấn nên việc sử dụng hay bảo quản đều dễ dàng mỗi khi sử dụng.

Kết cấu dạng lỏng, màu tím nhạt thẩm thấu ngay lập tức, không gây bóng nhờn.

Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng tạo cảm giác thư giãn mỗi khi apply lên da.

Giá niêm yết chính hãng: 960.000đ/ 148ml.

Đánh giá chung: 9/10.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/obagi/dung-dich-bha-ho-tro-giam-mun-nhon-obagi-clenziderm-md-pore-therapy.html

Vậy là bạn đã update sử dụng sản phẩm skincare nào trong top 5 này chưa? Nếu chưa hãy đầu tư ngay một sản phẩm phù hợp với nhu cầu để có được làn da khỏe đẹp, rạng ngời. Nhớ là dù lựa chọn "Best Skincare" nào cũng chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam.