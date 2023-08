Top 5 sản phẩm skincare phụ nữ phải có khi bước sang tuổi 30

Sữa rửa mặt dịu nhẹ

Sữa rửa mặt luôn là sản phẩm skincare không thể thiếu trong liệu trình skincare dù ở bất cứ độ tuổi nào. Nhưng với độ tuổi 30 thì nên chọn sữa rửa mặt làm sạch dịu nhẹ, không chứa hoạt chất tẩy rửa quá mạnh. Bởi điều đó có thể khiến làn da bị lấy đi lớp hàng rào bảo vệ tự nhiên nên dễ bị kích ứng và tổn thương. Đặc biệt, vào liệu trình skincare buổi sáng chỉ cần một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ để làm sạch lớp dầu tự nhiên là đủ.

Tẩy tế bào chết hóa học

Bước vào độ tuổi cuối 20, làn da có thể bắt đầu xuất hiện những tổn thương do ánh nắng mặt trời gây nên như nám sạm, đốm nâu, da không đều màu… Lúc này, chị em cần dùng đến các sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học với nhiều loại acid khác nhau. Nên sử dụng tại nhà mỗi tuần 2-3 lần để làm sạch lớp tế bào chết, tạp chất… cho làn da thông thoáng, tươi sáng và trẻ trung hơn mỗi ngày. Chú ý, tẩy tế bào chết hóa học nên chọn nồng độ phù hợp và dùng thêm kem dưỡng ẩm để tránh tình trạng da khô ráp, bong tróc.

Serum vitamin C

Sản phẩm skincare tiếp theo cần có trong liệu trình của chị em phụ nữ bước vào tuổi 30 là serum vitamin C. Nó sẽ giúp trung hòa kem chống nắng bảo vệ làn da tốt hơn trước tác hại của tia UV, ánh sáng xanh... Serum vitamin C còn có tác dụng ngăn ngừa gốc tự do, thúc đẩy sản sinh collagen, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cho làn da luôn tươi sáng và trẻ trung.

Retinol

Retinol được xem là hoạt chất vàng giúp đảo ngược quá trình lão hóa. Chị em nên chọn sản phẩm chứa hoạt chất retinol vừa phải, không gây kích ứng hay bong tróc trong quá trình sử dụng. Nên dùng retinol ở độ tuổi cuối 20 và tăng dần nồng độ vào tuổi qua 30 và gần 40 tuổi.

Kem chống nắng

Mọi công sức skincare đều trở nên vô nghĩa nếu chị em không dùng kem chống nắng dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Tuổi 30 với nhiều thay đổi của làn da, kem chống nắng càng chứng minh được tầm quan trọng của mình. Chị em nên chọn kem chống nắng với chỉ số SPF từ 30 trở lên. Đồng thời, tìm kiếm kem chống nắng có chứa ô xít kẽm và titan đioxit vừa bảo vệ da tối ưu vừa tạo lớp finish đẹp mịn tự nhiên và hạn chế mụn hình thành. Chú ý, thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài từ 20-30 phút và dặm lại sau 3-4 giờ. Nếu chị em hoạt động ngoài trời hay đi bơi thì cần thoa lại kem chống nắng sau 2 giờ.

Chị em đang bước vào tuổi 30 đã sắm đủ những sản phẩm skincare đó chưa? Nếu còn thiếu và chưa lựa chọn sản phẩm phù hợp thì hãy tìm ngay nhé.