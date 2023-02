Top 5 serum chống lão hóa 'đắt xắt ra miếng' xứng đáng để đầu tư

Những thắc mắc ở trên sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây. Cùng tìm hiểu và lựa chọn cho làn da của mình một sản phẩm serum chống lão hóa phù hợp mang lại hiệu quả tối đa.

Serum chống lão hóa có thật sự giúp "cải lão hoàn đồng" cho làn da

Serum chống lão hóa: Tác dụng và hiệu quả thật sự mang lại cho làn da

Serum chống lão hóa được coi là "chân ái" cho làn da đang xuống sắc nghiêm trọng với nếp nhăn, xỉn màu, khô ráp, chùng nhão, chảy xệ. Vậy serum chống lão hóa là gì mà mang lại tác dụng ưu việt như vậy?

Serum chống lão hóa chính là tinh chất đậm đặc được tạo nên bởi công thức các hạt dưỡng chất với kích thước phân tử, thẩm thấu vào tận sâu bên trong từ lớp trung bì tới hạ bì giúp nuôi dưỡng và tái tạo làn da.

Thành phần thường có trong các sản phẩm serum chống lão hóa là các hợp chất có tác dụng chống lại sự hoạt động của các gốc tự do, khôi phục cấu trúc giúp cải thiện các dấu hiệu lão hóa cho làn da luôn trẻ trung rạng ngời. Một số thành phần tiêu biểu thường có trong các sản phẩm serum chống lão hóa hiện nay gồm có Hyaluronic Acid, Retinol, Niacinamide, Vitamin C…

Tác dụng chính của serum chống lão hóa là điều trị các vấn đề liên quan đến cấu trúc, chức năng của làn da bị suy yếu như collagen đứt gãy gây chảy xệ, nếp nhăn hay tình trạng tăng sinh melanin gây thâm sạm, đồi mồi…

Serum chống lão hóa giúp làn da luôn tươi trẻ rạng rỡ dài lâu

Gợi ý 5 serum chống lão hóa hiệu quả tức thì cho làn da luôn tươi trẻ

Top 5 serum chống lão hóa dưới đây giá không hề mềm nhưng vẫn được chị em chấp nhận đầu tư để cải thiện làn da đang xuống sắc. Cùng tìm hiểu xem tại sao những sản phẩm này lại được tin tưởng sử dụng nhiều như vậy.

1. Ampoule chống lão hóa MartiDerm Platinum Photo Age HA+

Siêu phẩm chống lão hóa đang được phái đẹp trên cả thế giới điên đảo chính là Ampoules MartiDerm Platinum Photo Age HA+ đến từ thương hiệu Martiderm Tây Ban Nha. Với nồng độ vitamin C 15%, 3% Proteum 89+ độc quyền và Hyaluronic Acid; MartiDerm Platinum Photo Age HA+ giúp cấp ẩm chuyên sâu cho làn da trẻ hóa, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và làm mờ nếp nhăn nhanh chóng.

Tinh chất Platinum Photo Age HA cấp ẩm chuyên sâu đẩy lùi lão hóa

Thành phần chính: 15% Vitamin C-Tech, 3% Proteum 89+, Hyaluronic Acid, Glyceryl Stearate, Acetic Acid…

Ưu điểm:

Khả năng cấp ẩm cực tốt giúp làm dịu tức thì và nuôi dưỡng làn da luôn căng bóng ngậm nước chống lại các dấu hiệu lão hóa.

Chỉ sau 4 tuần, làn da căng mượt và tươi trẻ sẽ là của bạn.

Một số vết nám sạm, vết thâm đen dần đều màu tươi sáng rạng rỡ trở lại.

Các nếp nhăn được cải thiện rõ rệt, nhất là nếp nhăn li ti. Với những nếp nhăn sâu cần kiên trì sử dùng trong thời gian dài hơn.

Kết cấu dạng lỏng nên thẩm thấu ngay vào da và phát huy tác dụng nhanh nhất.

Thiết kế dạng ampoule nên rất tiện lợi khi sử dụng.

Nhược điểm: Sản phẩm có chứa thành phần tạo mùi hương nên sẽ là một điểm trừ với những không thích mùi hương hay bị dị ứng với hương liệu.

Giá tham khảo: 1.200.000đ/ 10 ống

2. Serum dưỡng da chống lão hóa Cerave Skin Renewing Vitamin C

Vị trí thứ 2 là sản phẩm Skin Renewing Vitamin C đến từ một thương hiệu nổi tiếng số 1 nước Mỹ - dược mỹ phẩm Cerave. Sự kết hợp hoàn hảo của 10% Vitamin C nguyên chất, Hyaluronic Acid, 3 Ceramides thiết yếu, vitamin B5… cùng công nghệ nhũ tương độc quyền MVE; serum Cerave Skin Renewing Vitamin C bổ sung dưỡng chất chuyên sâu chống lại các dấu hiệu lão hóa cho làn da tươi sáng đều màu, trẻ trung rạng rõ hơn mỗi ngày.

Serum chống lão hóa Cerave với 15% vitamin C

Thành phần chính: Hyaluronic Acid, 3 Ceramide thiết yếu, 10% vitamin C nguyên chất (a xít L-ascorbic), Glycerin, Vitamin B5.

Ưu điểm:

Chỉ sau 4-6 tuần, làn da mịn màng, tươi sáng đều màu và căng bóng hơn rõ rệt.

Với nồng độ vitamin C 15% nhưng ứng dụng công nghệ độc quyền MVE nên không gây kích ứng, kể cả với làn da nhạy cảm và cũng hạn chế được tình trạng ô xy hóa.

Khôi phục hàng rào bảo vệ tự nhiên nên làn da khỏe mạnh hơn, hạn chế tình trạng kích ứng khi chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài môi trường.

Kết cấu dạng gel, màu vàng nhạt và không gây bóng nhờn hay bít tắc lỗ chân lông sau mỗi lần sử dụng.

Thiết kế bao bì bên ngoài với 2 màu chủ đạo là trắng và tím mang lại sự sang trọng và thanh lịch.

Không chứa hương liệu nên không gây mụn, không kích ứng.

Nhược điểm: Kết cấu dạng kem nên có cảm giác hơi dính sau khi sử dụng. Nhưng chỉ một lúc sau, kem sẽ thẩm thấu hết vào sâu bên trong và phát huy tác dụng dưỡng da, chống lão hóa.

Giá tham khảo: 430.000đ/ 30ml

3. Tinh chất dưỡng ẩm giúp làm căng da SVR [B3] Ampoule Hydra

SVR B3 Ampoule Hydra đứng ở vị trí thứ 3 và đến từ thương hiệu nổi tiếng số 1 nước Pháp. Chứa nồng độ Niacinamide (vitamin B) vượt trội cùng nhiều hợp chất ưu tú khác, tinh chất SVR [B3] Ampoule Hydra nhanh chóng lấp đầy nếp nhăn, cải thiện các dấu hiệu lão hóa cho làn da luôn tươi trẻ rạng ngời. SVR [B3] Ampoule Hydra cũng giúp ngăn chặn sự hình thành sắc tố melanin hỗ trợ điều trị thâm nám và làm đều màu da.

SVR [B3] Ampoule Hydra giúp cải thiện làn da lão hóa luôn tươi trẻ dài lâu

Thành phần chính: Glycerin, Niacinamide, Isopentyldiol, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Hydrolyzed Hyaluronic Acid…

Ưu điểm:

Bổ sung độ ẩm cần thiết cho làn da luôn căng bóng và rạng rỡ hơn.

Khôi phục làn da bị tổn thương do tia UV và các yếu tố môi trường khác.

Thúc đẩy tăng sinh collagen làm mờ nếp nhăn, vết chân chim cho làn da luôn tươi trẻ bất chấp tuổi tác.

Kết cấu dạng lỏng nên thẩm thấu vào tận sâu bên trong, không gây bóng nhờn hay bưng bít gây tắc nghẽn lỗ chân lông.

Không chứa hương liệu nên lành tính với mọi loại, kể cả da nhạy và không gây mụn, không kích ứng.

Thiết kế sản phẩm nhỏ gọn rất tiện lợi khi mang đi công tác hay những chuyến du lịch.

Nhược điểm: Kết cấu dạng lỏng nên dùng nhanh hết.

Giá tham khảo: 950.000đ/ 30ml

4. Serum chống lão hóa phục hồi da Image Vital C Hydrating Antioxidant ACE Serum

Vị trí thứ 4 là sản phẩm Vital C Hydrating Antioxidant ACE Serum đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Image Skincare nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Sự kết hợp của phức hợp 20% Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E… có trong serum Image Vital C Hydrating Antioxidant ACE Serum vừa bổ sung độ ẩm ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, vừa thúc đẩy tăng sinh collagen cho làn da rạng rỡ đều màu.

Serum Vital C Hydrating Antioxidant ACE Serum giúp làn da tươi trẻ, trắng sáng dài lâu

Thành phần chính: 20% Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E; chiết xuất trà xanh, chiết xuất hạt nho, HA, phức hợp Polypeptide…

Ưu điểm:

Làn da khô ráp, bong tróc sẽ được cấp ẩm tức thì trở nên mềm mượt, căng bóng ngậm nước.

Giảm ngay tình trạng kích ứng, mẩn đỏ.

Phục hồi làn da tổn thương do ánh nắng mặt trời hay các tác nhân gây hại khác.

Thúc đẩy tái tạo tế bào mới cho làn da trắng sáng và trẻ trung hơn.

Cải thiện các dấu hiệu lão hóa, làm đầy nếp nhăn cho làn da săn chắc hơn.

Kết cấu serum dạng lỏng nên thoa tới đâu thẩm thấu ngay vào da tới đó. Không gây bóng nhờn hay gây bưng bít lỗ chân lông và sinh mụn.

Không chứa thành phần độc hại, hương liệu nên lành tính với mọi loại da; kể cả da nhạy cảm hay làn da mỏng yếu.

Nhược điểm: Công dụng cải thiện các dấu hiệu lão hóa hơi chậm nhưng khá rõ rệt.

Giá tham khảo: 2.722.500đ/ 30ml

5. Tinh chất giúp phục hồi da Obagi Clinical Kinetin+ Rejuvenating Serum

Một siêu phẩm tiếp theo đến từ thương hiệu bán chạy số 1 tại Mỹ là Obagi. Hội tụ đầy đủ các thành phần lành tính, chất lượng như phức hợp Kinetin và Zeatin, Peptide, chiết xuất tế bào gốc thực vật, HA… Obagi Clinical Kinetin+ Rejuvenating Serum giúp khôi phục làn da hư tổn và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa chỉ sau vài tuần kiên trì sử dụng. Đặc biệt, Obagi Clinical Kinetin+ Rejuvenating Serum không gây kích ứng với mọi loại da kể cả da mỏng yếu.

Khôi phục làn da hư tổn khỏe đẹp trở lại chỉ sau vài tuần sử dụng Obagi Clinical Kinetin+ Rejuvenating Serum

Thành phần chính: Kinetin + Complex, Zeatin, Panthenol (Pro - Vitamin B), Peptide, chiết xuất từ tế bào gốc táo từ Thụy Sĩ…

Ưu điểm:

Làm dịu tức thì vùng da mẩn đỏ, khô ráp do nhiễm hóa chất, sau trị liệu…

Thúc đẩy sản sinh tế bào mới nhanh chóng làm lành tổn thương cho làn da khỏe đẹp tự nhiên.

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu cho làn da căng bóng và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Hỗ trợ lớp màng lipid tự nhiên khỏe mạnh giúp chống lại sự tấn công của ánh nắng mặt trời hay các tác nhân bên ngoài khác.

Ngăn ngừa sự hình thành sắc tố melanin cho làn da tươi sáng đều màu.

Cải thiện kết cấu cho làn săn chắc và duy trì độ đàn hồi.

Kết cấu dạng cream mỏng nhẹ nên thẩm thấu ngay vào làn da, không gây bưng bít hay bóng nhờn.

Nhược điểm: Gía sản phẩm hơi cao nhưng hiệu quả nhận lại đáng đồng tiền bát gạo.

Giá tham khảo: 2.650.000đ/ 30ml

Với Top 5 serum chống lão hóa ở trên, bạn đã chọn được sản phẩm nào giúp làn da giữ mãi thanh xuân chưa? Hãy nghiêm túc "chống già" cho làn da ngay từ hôm nay bằng cách chọn ngay một serum chống lão hóa phù hợp.