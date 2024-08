Top 5 serum vitamin C được review da trắng bật tone ngay lần đầu sử dụng

1. Serum chống lão hóa Image Vital C Hydrating Antioxidant ACE Serum

Top 1 là serum Image Vital C thuộc về Vital C Hydrating Antioxidant ACE Serum thuộc thương hiệu Image Skincare nổi tiếng nước Mỹ. Đây là một huyết thanh cung cấp đa vitamin thiết yếu như A, C và E kết hợp cùng các a xít amin, chiết xuất trà xanh giúp phục hồi tổn thương và bảo vệ da tốt hơn trước các tác nhân gây hại từ môi trường. Đồng thời, serum Image Vital C Hydrating Antioxidant ACE Serum ức chế sản sinh melanin làm sáng, đều màu da và cải thiện các dấu hiệu lão hóa. Kết cấu dạng serum mỏng nhẹ với hương thơm tươi mát, tràn đầy sinh lực nhờ vỏ cam tự nhiên tạo cảm giác thư giãn và thoải mái cho người dùng.

Thành phần chính: Vitamin C (SAP, MAP, BV-OSC), Vitamin A (retinyl palmitate), chiết xuất trà xanh, Palmitoyl tripeptide-38, Vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung vitamin thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch của tế bào và nhanh chóng sửa chữa các tổn thương trên làn da.

Ức chế chuyển hóa melanin làm mờ đốm nâu và tái tạo cấu trúc cho làn da tươi sáng và trẻ trung hơn.

Làm mờ thâm mụn cho làn da tươi sáng đều màu hơn rõ rệt.

Loại sạch lớp tế bào chết và thúc đẩy sản sinh tế bào mới cho làn da luôn căng mịn, tươi mới.

Củng cố hàng rào bảo vệ, ức chế ô xy hóa của lớp màng lipid cho làn da khỏe mạnh chống lại những tổn thương từ tia UV, gốc tự do.

Cung cấp độ ẩm chuyên sâu làm dịu làn da mẩn đỏ, bong tróc tức thì.

Tăng cường độ đàn hồi, giảm nếp nhăn cho làn da căng bóng, mềm mịn hơn chỉ sau 1 vài lần sử dụng.

Tái tạo lại kết cấu collagen, elastin bị đứt gãy và bổ sung protein, sửa chữa lớp màng tế bào DNA bị tổn thương.

Không chứa cồn, hương liệu nên an toàn với mọi làn da; kể cả da mỏng yếu hay sau trị liệu.

Giá niêm yết chính hãng: 2.722.5000đ/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/serum-chong-lao-hoa-phuc-hoi-da-image-vital-c-antioxidant-hydrating-a-c-e-serum.html

2. Serum sáng da chống lão hóa Obagi-C Fx System C-Clarifying Serum

Top 2 là serum vitamin C này thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Obagi cũng nổi tiếng tại Mỹ. Serum Obagi-C Fx System C-Clarifying Serum với sự kết hợp hoàn hảo 10% vitamin C - L-Ascorbic Acid, 7% Arbutin… giúp làn da bật tone trắng sáng rạng rỡ và cải thiện các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim. Phù hợp với mọi làn da, không gây châm chích hay kích ứng; kể cả da nhạy cảm. Sản phẩm lý tưởng vẫn là dùng cho làn da nám sạm hay muốn dưỡng trắng dài lâu.

Thành phần chính: 10% vitamin C - L-Ascorbic Acid, Arbutin, Propylene Glycol, Propylene Carbonate.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm chuyên sâu cho làn da mịn màng, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn.

Tăng cường sức đề kháng cho làn da khỏe mạnh ngăn ngừa các tổn thương do tia UV, ô nhiễm môi trường gây nên.

Ức chế sự tổng hợp hắc sắc tố làm mờ đốm nâu, tàn nhang cho làn da tươi sáng đều màu.

Thúc đẩy sản sinh collagen làm đầy nếp nhăn cho làn da luôn tươi trẻ.

Chống lại gốc tự do ngăn cản tác hại từ tia UV cho làn da khỏe đẹp toàn diện từ bên trong.

Cải thiện tình trạng nám nhẹ, các vết thâm mụn cho làn da sáng mịn sau 4 tuần. Các nếp nhăn giảm thiểu và da săn chắc hơn sau 8 - 12 tuần.

Thiết kế với dạng ống bơm giúp lấy tinh chất dễ dàng, đảm bảo vệ sinh. Phần vỏ chai tối màu giúp hạn chế tình trạng sản phẩm bị ô xy hóa.

Mùi hương tự nhiên dễ chịu, không chứa hương liệu hóa học nên rất phù hợp với người dị ứng hương liệu.

Kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây bít tắc lỗ chân lông và không nhờn rít.

Thành phần lành tính, phù hợp với mọi làn da, không gây kích ứng trong quá trình sử dụng; kể cả với làn da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 2.850.000đ/30ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/obagi/serum-sang-da-chong-lao-hoa-obagi-c-fx-system-c-clarifying-serum-30ml.html

3. Ampoule chống ô xy hóa, sáng da MartiDerm Black Diamond Skin Complex Advanced

Top 3 serum vitamin C đến từ thương hiệu Martiderm nổi tiếng tại Tây Ban Nha. Tinh chất MartiDerm Black Diamond Skin Complex Advanced với sự kết hợp độc quyền của 15% L-Ascorbic Acid (Vitamin C), 5% Ascorbyl Glucoside duy trì sự ổn định của vitamin C ngăn ngừa tình trạng ô xy hóa và tăng cường hiệu quả làm sáng, chống lão hóa lên làn da. Ampoule MartiDerm Black Diamond Skin Complex Advanced còn chứa 5% Proteum 89+ phục hồi nhanh chóng các tổn thương và tăng cường hàng rào bảo vệ cho làn da luôn khỏe mạnh, tươi trẻ. Đồng thời, sản phẩm còn có khả năng ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn và thúc đẩy sản xuất collagen, elastin cho làn da luôn săn chắc và ngăn ngừa chảy xệ. Phù hợp với mọi nền da, kể cả da nhạy cảm không gây châm chích và lý tưởng cho da có dấu hiệu lão hóa, da sạm màu, tối màu, thâm mụn.

Thành phần chính: 5% Proteum 89+, 15% L-Ascorbic Acid (Vitamin C), 10% Vitamin Complex.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu cho làn da trở nên căng mịn, tươi mới ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Thúc đẩy quá trình sản sinh proteoglycans, collagen và elastin tự nhiên làm đầy nếp nhăn cho làn da tươi trẻ hơn mỗi ngày.

Chống lại các gốc tự do làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn.

Thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo tế bào mới cho làn da tươi trẻ, rạng ngời và tràn đầy sức sống.

Làm mờ vết nám sạm, thâm mụn cho làn da tươi sáng đều màu.

Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe mạnh chống lại những tác nhân gây hại từ tia UV, ánh sáng xanh, ô nhiễm, khói bụi.

Thiết kế sang trọng, bắt mắt, thông minh và tiện lợi với ống ampoule nên hạn chế sự ô xy hóa của vitamin C và dưỡng chất trong sản phẩm.

Kết cấu sản phẩm dạng cô đặc nhưng khả năng thẩm thấu tốt sau 1 - 2 phút, không gây bết dính, không bóng nhờn như một số sản phẩm vitamin C khác.

Hàm lượng dưỡng chất cao, không chỉ làm sáng da mà còn giúp trẻ hóa và chống lão hóa cho làn da khỏe đẹp toàn diện từ bên trong.

Không gây châm chích hay cảm giác khó chịu dù nồng độ vitamin C khá cao. Phù hợp với mọi làn da, không gây kích ứng kể cả với làn da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.350.000đ/ 10 ống ampoule.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 34% tại đây: https://maihan.vn/martiderm/ampoule-chong-ô xy-hoa--sang-da-martiderm-black-diamond-skin-complex-advanced.html

4. Tinh chất dưỡng sáng, chống lão hóa Paula's Choice C15 Super Booster

Top 4 serum vitamin C thuộc về thương hiệu Paula's Choice nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Với 15% vitamin C, vitamin E, Acid Ferulic, Sodium Hyaluronate; serum Paula's Choice C15 Super Booster làm mờ thâm mụn, nám sạm và cải thiện nếp nhăn rõ rệt sau vài tuần. Đặc biệt, khi thoa Paula's Choice C15 Super Booster lên da có cảm giác khá mượt, êm ái và không châm chích căng rát. Phù hợp với mọi làn da, không gây kích ứng; kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Thành phần chính: 15% Vitamin C, vitamin E, Acid Ferulic, Sodium Hyaluronate, Hexanoyl Dipeptide-3 Norleucine Acetate.

Ưu điểm nổi bật:

Ức chế quá trình sản xuất melanin làm mờ nám sạm, tàn nhang cho làn da trắng sáng đều màu.

Chống lại gốc tự do cho làn da trẻ hóa và sáng bật tone rạng rỡ.

Tăng cường sức đề kháng cho làn da khỏe khoắn chống lại tác hại xấu từ tia UV, ô nhiễm, khói bụi.

Làm đầy nếp nhăn và tăng độ đàn hồi cho làn da tươi trẻ bằng cách thúc đẩy collagen sản sinh.

Kết cấu dạng liquid lỏng nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn rít.

Thiết kế dạng chai nhỏ gọn, xinh xắn, có nắp vặn chắc chắn nên hạn chế được sự ô xy hóa.

Không có mùi nên đây sẽ là điểm cộng cho những ai bị dị ứng mùi mỹ phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.600.000đ/20ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 29% tại đây: https://maihan.vn/paulas-choice/tinh-chat-c-dac-tri-chong-lao-hoa-paulas-choice-c15-super-booster.html

5. Serum dưỡng trắng khỏe da VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate

Top 5 là sản phẩm đến từ thương hiệu VI Derm cũng đến từ nước Mỹ. Serum VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate có chứa tới 10% vitamin C - Tetrahexyldecyl Ascorbate, một dẫn xuất tiên tiến hiện nay với khả năng tan trong dầu nên thẩm thấu sâu vào lớp trung bì giúp bổ sung vitamin C trực tiếp cho làn da và mang lại hiệu quả. Không chỉ giúp tăng cường tổng hợp collagen, làm mờ nám sạm và thâm mụn. Mà VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate còn giúp chống ô xy hóa và bảo vệ da khỏi các tổn thương gây ra bởi các gốc tự do sản sinh do tia UV cùng các yếu tố môi trường khác. Đặc biệt, sản phẩm cũng có tác dụng thúc đẩy sự hình thành mạch máu mới cho làn da trở nên tươi sáng, hồng hào tự nhiên. Hiệu quả chăm sóc làn da có thể thấy rõ chỉ sau 7 ngày sử dụng đều đặn.

Thành phần chính: Tetrahexyldecyl Ascorbate (Vitamin C) 10%, Cyclopentasiloxane, Dimethicone.

Ưu điểm nổi bật:

Ức chế sự sản xuất melanin làm mờ nám sạm, tàn nhang và thâm mụn cho làn da trắng sáng đều màu.

Thúc đẩy tăng sinh collagen làm đầy nếp nhăn và dưỡng da tươi trẻ.

Duy trì độ đàn hồi và tăng cường kết cấu cho làn da săn chắc hơn.

Tăng cường sức kháng cho làn da khỏe mạnh hơn và chống lại các tác động có hại từ môi trường như tia UV và ô nhiễm.

Phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên làm đầy nếp nhăn, rãnh nhăn cho làn da luôn căng mịn.

Bổ sung độ ẩm cho làn da ẩm mịn, săn chắc hơn ngay sau lần sử dụng đầu tiên.

Sử dụng đều đặn da đều màu, tươi sáng, hồng hào rõ rệt.

Kết cấu dạng gel mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh nên không gây bết dính hay nặng mặt.

Mùi hương dịu nhẹ nên tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu mỗi khi apply lên da.

Thiết kế dạng chai hình trụ với màu xanh nổi bật mà không kém phần sang chảnh. Dạng vòi pump nên sử dụng cũng tiện lợi và bảo quản dễ dàng hạn chế sự ô xy hóa.

Công thức không chứa nước nên không bị ô xy hóa và đổi màu trong quá trình sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 2.850.000đ/30ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/serum-duong-trang-vi-derm-vitamin-c-brightening-concentrate.html

Vậy là bạn đã tìm được serum vitamin C phù hợp với làn da và mong muốn của mình rồi đúng không nào. Dù lựa chọn sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng và uy tín hàng đầu tại Việt Nam thôi nhé. Đừng vì ham giá rẻ mà mua hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhái chỉ khiến làn da xấu hơn mà thôi.