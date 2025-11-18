Top 5 trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao tại Singapore theo Eat List 2025 của Time Out

Cùng khám phá 5 cái tên nổi bật bậc nhất, nơi bạn có thể cảm nhận trọn vẹn tinh thần ẩm thực Singapore - sáng tạo, đa sắc và không ngừng chuyển động.

Belimbing - Tái sáng tạo tinh hoa ẩm thực đường phố Singapore



Ẩn mình trên tầng hai của The Coconut Club, Belimbing là cái tên mới nổi bật trong Eat List 2025 và là đại diện cho thế hệ nhà hàng Singapore mới - nơi ẩm thực bản địa được tái hiện theo cách vừa quen vừa lạ. Nhà hàng do đầu bếp Marcus Leow sáng lập, lấy cảm hứng từ quả belimbing - loại trái cây bản địa ít được biết đến, mang ý nghĩa tượng trưng cho những giá trị ẩm thực Singapore còn ẩn giấu. Không gian ấm cúng với nội thất mây tre và ánh sáng vàng nhẹ mang hơi thở nhiệt đới hiện đại.

Mỗi món ăn tại đây là một cuộc đối thoại giữa truyền thống và sáng tạo: cá hấp sốt me xanh, cơm dừa nấu củ dền, salad lá sim cay nhẹ… Thực đơn được thiết kế theo tinh thần sẻ chia, chỉ vài món chọn lọc nhưng đầy cảm xúc - phù hợp với những ai muốn khám phá Singapore qua lăng kính ẩm thực mới mẻ và tinh tế.

Candlenut - Di sản Peranakan giữ vững sao Michelin

Giữa không gian xanh mát của Dempsey Hill, Candlenut là nhà hàng Peranakan đầu tiên trên thế giới đạt sao Michelin và thành công giữ vững danh hiệu trong suốt 9 năm liên tiếp kể từ năm 2016. Candlenut chính là biểu tượng ở Singapore cho ẩm thực Peranakan - sự giao thoa tinh tế giữa văn hóa Trung Hoa và Mã Lai. Dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng Malcolm Lee, nhà hàng lấy cảm hứng từ những công thức gia đình truyền qua nhiều thế hệ, kết hợp thêm ảnh hưởng tinh tế từ ẩm thực Indonesia để thổi làn gió mới vào các món ăn truyền thống.

Đặc biệt, thực khách có thể chọn thực đơn gọi món theo phong cách truyền thống hoặc trải nghiệm "Ah-ma-kase" gồm hơn 10 món nếm thử theo mùa và sẽ được đổi mới hai tháng một lần. Tên gọi "Ah-ma-kase" là cách chơi chữ giữa omakase của Nhật và "ah-ma" có nghĩa là "bà" trong tiếng Phúc Kiến như một lời tri ân đến người bà và hương vị gia đình thân thuộc đã truyền cảm hứng cho Malcolm Lee trên hành trình ẩm thực của vị đầu bếp này. Trong không gian mộc mạc và ấm cúng, Candlenut mang đến cảm giác như đang dùng bữa tại nhà - nơi ký ức và di sản Peranakan được thăng hoa.

Lolla - Sự phóng khoáng của Địa Trung Hải giữa lòng Singapore

Nằm trên phố Ann Siang Hill yên tĩnh, Lolla chinh phục thực khách bằng những món nhỏ mang cảm hứng Địa Trung Hải, kết hợp khéo léo cùng dấu ấn cá nhân của nữ bếp trưởng Johanne Siy - người được vinh danh là "Nữ đầu bếp xuất sắc nhất châu Á 2023" bởi tổ chức Asia's 50 Best Restaurants 2023. Cô mang văn hóa Philippines hòa quyện cùng tinh thần ẩm thực toàn cầu, tạo nên phong vị vừa cá tính, vừa mềm mại, tinh tế nhưng vẫn đậm chất riêng.

Thực đơn của Lolla thay đổi theo mùa, tôn vinh nguyên liệu tươi và kỹ thuật nấu tinh tế. Những món trứ danh như tôm đỏ Carabineros nướng than với bơ đầu tôm hay bánh mì nướng lardo phủ cầu gai biển đã trở thành "dấu ấn Lolla" trong lòng thực khách. Không gian tối giản và ấm cúng với quầy bar mở biến mỗi bữa ăn thành trải nghiệm thân mật, nơi người đầu bếp và thực khách cùng kể chuyện bằng hương vị qua các món ăn Địa Trung Hải.

Les Amis - Đỉnh cao ẩm thực Pháp giữa châu Á

Với hơn ba thập kỷ hoạt động, Les Amis là biểu tượng của fine dining tại Singapore và là một trong số ít nhà hàng châu Á sở hữu ba sao Michelin. Nằm trong Shaw Centre, Les Amis mang đến trải nghiệm ẩm thực Pháp đẳng cấp, nơi mọi chi tiết từ nguyên liệu, rượu vang đến cách phục vụ đều đạt đến sự hoàn hảo.

Dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng Sebastien Lepinoy, Les Amis trung thành với triết lý đề cao sự nguyên bản. Hầu hết nguyên liệu được nhập trực tiếp từ Pháp, đảm bảo chất lượng và hương vị chuẩn mực của ẩm thực Pháp cổ điển. Thực đơn được xây dựng theo phong cách ẩm thực Pháp cao cấp - nơi mọi chi tiết, từ kỹ thuật chế biến tinh xảo đến cách chọn nguyên liệu theo mùa, đều được chăm chút tỉ mỉ để tạo nên trải nghiệm ẩm thực tinh tế và trọn vẹn. Bên cạnh đó, hầm rượu với hơn 3.000 nhãn vintage là "kho báu" của Les Amis, được các sommelier (chuyên gia rượu vang) lựa chọn tỉ mỉ để làm nổi bật từng hương vị món ăn. Trong không gian thanh lịch và riêng tư, phong cách phục vụ chuẩn mực nhưng vẫn ấm áp khiến Les Amis trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những buổi tối sang trọng - nơi hương vị Pháp được tôn vinh trọn vẹn giữa lòng Singapore.

Humpback - Khi hải sản trở thành nghệ thuật

Nằm gần khu Keong Saik sôi động, Humpback mang đến trải nghiệm hải sản hiện đại kết hợp hài hòa giữa phong cách Âu và Nhật. Mở đầu bữa ăn, thực khách thường chọn khay hàu tươi được tách vỏ ngay tại quầy, nhập trực tiếp từ Hama Hama Oyster Company (Washington, Mỹ) với hương vị đa dạng từ ngọt béo đến mặn nhẹ như đang nếm vị gió biển.

Thực đơn "small plates" là đầu bếp thể hiện sự sáng tạo và kỹ thuật nấu tinh tế với các món ăn như hamachi xông khói gỗ táo, trai Úc cùng sốt giấm và hoa thì là, hay bánh mì kiều mạch ăn với bơ yuzu. Món bánh castella nướng phủ kem crème fraîche và muối tuyết mỏng sẽ khép lại bữa ăn bằng vị ngọt thanh, nhẹ nhàng. Không gian ấm cúng, hiện đại khiến Humpback trở thành điểm hẹn lý tưởng cho buổi tối thư giãn hay một cuộc hẹn hò lãng mạn giữa lòng Singapore.

Danh sách Eat List 2025 của Time Out không chỉ là bảng xếp hạng nhà hàng ngon, mà còn là bức tranh phản ánh sức sáng tạo không ngừng của ẩm thực Singapore, nơi các đầu bếp trẻ dám thử, dám phá bỏ giới hạn để kể câu chuyện văn hóa bằng hương vị. Với du khách, đặc biệt là những người yêu ẩm thực, đây chính là cơ hội để không chỉ ăn ngon mà còn hiểu sâu hơn về con người, văn hóa và tinh thần sáng tạo của Đảo quốc Sư tử. Một hành trình vị giác đủ đầy cho bất kỳ chuyến đi nào.